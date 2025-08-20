Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε την Τετάρτη κυρώσεις σε δύο δικαστές και δύο εισαγγελείς του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), καθώς η Ουάσιγκτον ενέτεινε την πίεση της προς το ποινικό δικαστήριο για τη στοχοποίηση ισραηλινών ηγετών και μια παλαιότερη απόφαση να διερευνήσει αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Σε δήλωσή του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε το δικαστήριο «απειλή για την εθνική ασφάλεια που έχει αποτελέσει όργανο νομικής μάχης» κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Κυρώσεις εις βάρος δικαστών και εισαγγελέων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την οργή της Γαλλίας και των Ηνωμένων Εθνών. Το Παρίσι προέτρεψε την Ουάσιγκτον να αποσύρει τις κυρώσεις, ενώ το ΔΠΔ δήλωσε ότι αποδοκιμάζει τις κυρώσεις, χαρακτηρίζοντάς τες «κατάφωρη επίθεση» κατά της ανεξαρτησίας ενός αμερόληπτου δικαστικού θεσμού, σύμφωνα με το Reuters.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις στους Νικολά Γιαν Γκιγού από τη Γαλλία, Ναζχάτ Σαμίμ Καν από τις Φίτζι, Μαμέ Μαντιάι Νιανγκ από τη Σενεγάλη και Κίμπερλι Προστ από τον Καναδά. Όλοι οι αξιωματούχοι έχουν εμπλακεί σε υποθέσεις που σχετίζονται με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκφράσει με σαφήνεια και σταθερότητα την αντίθεσή τους στην πολιτικοποίηση του ΔΠΔ, την κατάχρηση εξουσίας, την αδιαφορία για την εθνική μας κυριαρχία και την παράνομη δικαστική υπερβολή», δήλωσε ο Ρούμπιο.

The @IntlCrimCourt continues to disregard national sovereignty and facilitate lawfare through efforts to investigate, arrest, detain, and prosecute American and Israeli nationals. In response, I am sanctioning four additional ICC officials. We will continue to hold accountable… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 20, 2025

«Καλώ τις χώρες που εξακολουθούν να υποστηρίζουν το ΔΠΔ, πολλές από τις οποίες απέκτησαν την ελευθερία τους με το τίμημα μεγάλων θυσίων από την πλευρά των ΗΠΑ, να αντισταθούν στις αξιώσεις αυτού του χρεοκοπημένου θεσμού».

Ο δεύτερος γύρος κυρώσεων έρχεται λιγότερο από τρεις μήνες μετά την άνευ προηγουμένου απόφαση της κυβέρνησης να επιβάλει κυρώσεις σε τέσσερις διαφορετικούς δικαστές του ΔΠΔ. Η κλιμάκωση αυτή πιθανότατα θα εμποδίσει τη λειτουργία του δικαστηρίου και της εισαγγελίας, καθώς ασχολούνται με σημαντικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών για εγκλήματα πολέμου κατά της Ρωσίας για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Η έρευνα του ΔΠΔ

Οι δικαστές του ΔΠΔ εξέδωσαν εντάλματα σύλληψης για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον πρώην Ισραηλινό υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ και τον ηγέτη της Χαμάς Ιμπραήμ αλ-Μασρί τον περασμένο Νοέμβριο για φερόμενα εγκλήματα πολέ

Τον Μάρτιο του 2020, οι εισαγγελείς άρχισαν έρευνα στο Αφγανιστάν που περιλάμβανε τη διερεύνηση πιθανών εγκλημάτων από αμερικανικές δυνάμεις, αλλά από το 2021 έχουν απομακρύνει από το επίκεντρο το ρόλο των ΗΠΑ και έχουν επικεντρωθεί σε φερόμενα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από την αφγανική κυβέρνηση και τις δυνάμεις των Ταλιμπάν.

Το ΔΠΔ, το οποίο ιδρύθηκε το 2002, έχει διεθνή δικαιοδοσία για τη δίωξη γενοκτονιών, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου στα κράτη μέλη ή σε περιπτώσεις που παραπέμπονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Αν και το ΔΠΔ έχει δικαιοδοσία για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονίες στα 125 κράτη μέλη του, ορισμένες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία και το Ισραήλ, δεν αναγνωρίζουν την εξουσία του.

Διεξάγει υψηλού προφίλ έρευνες για εγκλήματα πολέμου στο πλαίσιο της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, καθώς και στο Σουδάν, τη Μιανμάρ, τις Φιλιππίνες και τη Βενεζουέλα.