Ολυμπιακός: Αυτές είναι οι νέες φανέλες για τη σεζόν 2025-26 (vid)
Με ένα βίντεο η ΚΑΕ Ολυμπιακός αποκάλυψε τις νέες φανέλες που θα φορέσουν οι Ερυθρόλευκοι στη σεζόν.
Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ξεκινώντας τις υποχρεώσεις με τη διεκδίκηση του πρώτου τίτλου και συγκεκριμένα του Σούπερ Καπ.
Στο μεταξύ, οι Ερυθρόλευκοι, με ένα σχετικό βίντεο που ανάρτησαν στα σόσιαλ μίντια αποκάλυψαν τις φανέλες που θα φορούν τη νέα σεζόν.
Η πρώτη είναι σε κόκκινη απόχρωση με τη φανέλα να έχει τρεις ρίγες, η δεύτερη είναι όλη λευκή και η τρίτη μαύρη.
Δείτε το βίντεο από την ΚΑΕ Ολυμπιακός:
Μέσα από ένα βίντεο ενός λεπτού ο Ολυμπιακός έκανε την παρουσίαση των εμφανίσεων που θα φορούν οι αθλητές του Γιώργου Μπαρτζώκα για τη νέα σεζόν, με τους Κώστα Παπανικολάου, Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοβ σε ρόλο μοντέλων.
