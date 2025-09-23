Μουρτζούκου μέσα από τη φυλακή: «Δεν πρέπει να είχαν περάσει 20 λεπτά και μου φωνάζει: “Τι έκανες στο παιδί;“»

Θέμα ωρών είναι η κλήση της Ειρήνης Μουρτζούκου να δώσει εξηγήσεις για τον θάνατο του τελευταίου παιδιού, τον Αυγούστου του 2024, στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Όπως αναφέρει το MEGA, αυτό θα γίνει διότι από μέρα σε μέρα αναμένεται να παραδοθεί το πόρισμα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, τα οποία έχουν εξετάσει τις συσκευές των κινητών της μητέρας του μικρού Παναγιώτη, της Πόπης.

Όπως αποκαλύπτεται, οι συνομιλίες αυτές, τις οποίες είχαν οι δύο γυναίκες από τον Αύγουστο του 2024, που πέθανε το παιδί, ως και τον Ιούλιο του 2025, που συνελήφθη η Ειρήνη Μουρτζούκου, ήταν μεγάλης έκτασης, γίνονταν στο messanger και ήταν διαρκείς.

Η εν λόγω εξέλιξη εκτιμάται πως είναι πολύ σημαντική.

Εν τω μεταξύ, παραχωρώντας συνέντευξη μέσα από τη φυλακή όπου κρατείται, η Ειρήνη Μουρτζούκου εξιστόρησε αυτό που, κατά την ίδια, συνέβη την ημέρα που πέθανε ο μικρός Παναγιωτάκης.

«Δεν πρέπει να είχαν περάσει είκοσι λεπτά -δεν κάνω πολύ ώρα μπάνιο εγώ- και φωνάζει [η Πόπη]: “Τι έκανες στο παιδί;”. Βγαίνω με την πετσέτα στο κεφάλι και βλέπω την Πόπη ακριβώς πάνω από τον Παναγιωτάκη. Το βουτάω από τα χέρια, το παιδί δεν είχε καλές αισθήσεις. Άρχισε και μου έβγαλε έναν εμετό σαν αναρρόφηση. Εγώ τον πήρα, εγώ τον παρέλαβα, εγώ τον πήγα στον γιατρό, εγώ τον παρέδωσα και η Πόπη μου καθόταν έξω», είπε στον ANT1.

»Έχω έναν τοίχο γεμάτο, έχω γεμίσει 135 σελίδες έχω δώσει στο Νίκο και έχω βάλει τις φωτογραφίες του Παναγιωτάκη και να λέω κάθε μέρα: “Πες μου ρε φίλε ένα γιατί. Γιατί μέχρι τώρα, πρώτον, με είχες σπίτι σου και, δεύτερον, δεν σε έδωσα ποτέ”. Όσο έτρεξα για τον Παναγιώτη, όσο τον μεγάλωσα… μου πήρανε κάτι που μου έχει @@@ τα πάντα. Εγώ τον μεγάλωσα, εγώ τον έντυνα, εγώ τον έμαθα να περπατάει, εγώ, εγώ, εγώ, κανένας άλλος», είπε στον ΑΝΤ1.