Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
«Η αρπαγή»: Γιατί οι άνθρωποι στο TikTok προετοιμάζονται σήμερα για το τέλος του κόσμου;
Viral 23 Σεπτεμβρίου 2025

«Η αρπαγή»: Γιατί οι άνθρωποι στο TikTok προετοιμάζονται σήμερα για το τέλος του κόσμου;

Οι άνθρωποι μοιράζονται βίντεο στο TikTok σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν όταν συμβεί η προφητεία του τέλους των καιρών που ονομάζεται «αρπαγή».

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι ευαγγελικοί χριστιανοί μοιράζονται προειδοποιήσεις και συμβουλές σε βίντεο στο TikTok και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προετοιμαζόμενοι για την πιθανή επικείμενη «αρπαγή», μια προφητεία για το «τέλος των καιρών» που ορισμένοι πιστεύουν ότι θα συμβεί στις 23 ή 24 Σεπτεμβρίου του 2025.

Αν και η τρέχουσα τάση φαίνεται να έχει εμπνευστεί από την πρόβλεψη ενός πάστορα από τη Νότια Αφρική που μοιράστηκε στο YouTube, σύμφωνα με το Al Jazeera, οι προφητείες για την αρπαγή συνδέονται επίσης από καιρό με πραγματικά γεγονότα, όπως ο πόλεμος του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Τι είναι λοιπόν η αρπαγή και γιατί ορισμένοι ευαγγελικοί χριστιανοί προβλέπουν ότι το τέλος του κόσμου θα συμβεί αυτή την εβδομάδα;

Τι είναι η αρπαγή;

Δεν πιστεύουν όλοι οι χριστιανοί στην αρπαγή.

Αυτό ίσως δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη, καθώς η λέξη «αρπαγή» δεν εμφανίζεται στη Βίβλο, σύμφωνα με τον μελετητή της Βίβλου Bart Ehrman, συγγραφέα του Armageddon: What the Bible Really Says about the End.

@realbiblerob #rapture #dispensationalism #pcusa #edmonds #edmondspres ♬ original sound – Pastor Rob Christ


Για όσους το πιστεύουν ωστόσο, θεωρείται προφητεία για το τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια των εσχάτων και πριν ο Ιησούς επιστρέψει στη γη.

Οι οπαδοί της αυτής της θεολογίας πιστεύουν ότι όταν αρχίσει η αρπαγή, οι αληθινοί χριστιανοί θα ανυψωθούν στα σύννεφα «για να συναντήσουν τον Κύριο στον αέρα».

Ταυτόχρονα, οι μη πιστοί θα μείνουν πίσω εδώ στη Γη, όπου θα περάσουν μια σειρά από δοκιμασίες και κακουχίες, όπως επιδημίες και πυρκαγιές.

@_mrmysterio_ A massive, silent unidentified flying object hovered directly over St. Peter’s Dome tonight. Lights pulsed, all radios went dead, and Vatican security sealed the area. If this is true, nothing will ever be the same. #rapture #raptureready #ufo #christiantiktokcomunity #feastoftrumpets ♬ M83 Solitude – Grace

Τι λένε οι άνθρωποι για την αρπαγή στο TikTok;

Σε ένα βίντεο που μοιράστηκε ένας λογαριασμός με 848.100 ακόλουθους, ονόματι christwillreturn, μια γυναίκα μοιράζεται συμβουλές με την καλύτερή της φίλη, λέγοντας με δάκρυα στα μάτια:

«Πρέπει να μετανοήσεις. Τώρα. Δεν θέλω να μείνεις πίσω».

Θυμάται ότι είδε ένα όνειρο όπου προσπαθούσε να προειδοποιήσει τους ανθρώπους ότι «ο Ιησούς έρχεται», αλλά παρόλο που φώναζε, είπε «κανείς δεν με άκουγε».

«Μερικοί με κορόιδευαν. Λέω, όλοι πρέπει να μετανοήσουν τώρα. Έρχεται», πρόσθεσε.

Σε ένα άλλο βίντεο που μοιράστηκε ένας λογαριασμός με το όνομα Christianquotes89, δύο άνδρες μοιράζονται συμβουλές για το τι πρέπει να κάνουν οι μη πιστοί όταν συμβεί η αρπαγή.

«Όλοι εμείς που πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα μας, έχουμε μεταφερθεί από τη γη στον ουρανό, στο σπίτι του Πατέρα στον ουρανό. Με τον Ιησού. Θα είμαστε εκεί μαζί του και θα επιστρέψουμε μαζί του σε περίπου επτά χρόνια», πρόσθεσε.

Εν τω μεταξύ, προειδοποίησε, όσοι μένουν πίσω θα βιώσουν μια «δύσκολη περίοδο, χειρότερη από οποιαδήποτε άλλη περίοδο από τη δημιουργία της ανθρωπότητας».

@siya_nongauza😭😭😭😭😭 it’s happening♬ original sound – Siya_Nongauza

Πόσοι άνθρωποι πιστεύουν στην αρπαγή;

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου προέρχονται πολλά από τα βίντεο, τέτοιου είδους πεποιθήσεις για το τέλος του κόσμου δεν είναι ιδιαίτερα σπάνιες.

Σύμφωνα με έρευνα του Pew Research Center από το 2022, σχεδόν οι μισοί χριστιανοί στις ΗΠΑ, περίπου το 47%, απαντούν «ναι» όταν ερωτώνται αν πιστεύουν ότι «ζούμε στο τέλος του κόσμου».

Ωστόσο, συνολικά, το Pew διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί, το 58%, «απορρίπτουν την ιδέα ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται στις τελευταίες της ημέρες».

Το Pew διαπίστωσε επίσης ότι οι πεποιθήσεις για το τέλος του κόσμου μπορεί να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αισθάνονται για την κατάσταση του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων όπως η κλιματική αλλαγή.

Οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι ζούμε στην έσχατη ώρα ήταν κάπως λιγότερο πιθανό, σε ποσοστό 51%, από άλλους, σε ποσοστό 62%, να απαντήσουν ότι η κλιματική αλλαγή είναι «ένα εξαιρετικά ή πολύ σοβαρό πρόβλημα».

@romans.ten.9through11 My last video. See you in the clouds my brothers and sisters. Jesus please use my account and the remaining videos for YOUR glory and YOUR will. I plead your blood over it and speak a hedge of protection over it that no weapon formed against this content will prosper. Please water every seed that has been planted throughout the time you’ve used it. In Jesus name. Amen. #JESUSISCOMING #rapture #alienabduction #whathappenedtoallthepeople ♬ original sound – romans.ten.9through11

Θα συμβεί σύντομα η αρπαγή;

Σε ένα βίντεο που μοιράστηκε στο YouTube πριν από τρεις μήνες, ο Νοτιοαφρικάνος πάστορας Joshua Mhlakela προέβλεψε ότι η αρπαγή θα μπορούσε να συμβεί στις 23 ή 24 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.

@gossipgirlkee31 This is pastor Joshua Mhlakela. He said the rapture is happening Tuesday but I could’ve sworn God said nobody would know the day nor the hour. #fyp #viral #christiantiktok #trending #sunday ♬ original sound – Kee


Το βίντεο είχε περισσότερες από 560.000 προβολές μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, οι άνθρωποι προβλέπουν ότι η αρπαγή θα συμβεί ανά πάσα στιγμή τουλάχιστον από το 1800, ενώ άλλες προφητείες για το τέλος του κόσμου χρονολογούνται από πολύ νωρίτερα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έχουν κυκλοφορήσει πολλά δημοφιλή βιβλία και ταινίες σχετικά με την αρπαγή, τα οποία έχουν πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα.

Μεταξύ αυτών είναι το The Late Great Planet Earth του Hal Lindsey, το οποίο ήταν το best-seller μη μυθοπλαστικό βιβλίο της δεκαετίας του 1970, σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times.

Το Ισραήλ και η «Αποκάλυψη»

Ο Lindsey, ο οποίος πέθανε πέρυσι σε ηλικία 95 ετών, συνέβαλε στη διάδοση της πεποίθησης ότι οι βιβλικές προφητείες θα εκπληρωθούν με τα γεγονότα στο σύγχρονο Ισραήλ και την Παλαιστίνη.

Στο The Late Great Planet Earth, ο Lindsey έγραψε ότι η επιστροφή του Ιησού δεν θα συμβεί μέχρι να ξεσπάσει ο τελικός μεγάλος πόλεμος που ονομάζεται «Αρμαγεδδών», ο οποίος θα προκληθεί από την εισβολή στο «νέο κράτος του Ισραήλ».

Ισχυρίστηκε επίσης ότι αυτό θα συμβεί μόνο όταν «η ανθρωπότητα θα βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής».

Η κλινική κοινωνική λειτουργός και συγγραφέας Josie McSkimming λέει ότι οι πεποιθήσεις για το τέλος του κόσμου μπορούν να ριζώσουν βαθιά, ειδικά σε άτομα που μεγάλωσαν μαθαίνοντας για αυτές στην εκκλησία, με πραγματικά γεγονότα όπως ο πόλεμος του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα να φέρνουν ενδεχομένως αυτές τις συναισθήματα στην επιφάνεια.

«Έχω πελάτες που έχουν αποχωρήσει από αυτές τις εκκλησίες, οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση δυσλειτουργίας, πολύ αναστατωμένοι, υπερβολικά προσεκτικοί, φοβούμενοι ότι αυτή είναι η έσχατη ώρα», είπε η McSkimming, η οποία κατάγεται από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας και είναι συγγραφέας του Leaving Christian Fundamentalism and the Reconstruction of Identity (Αποχωρώντας από τον χριστιανικό φονταμενταλισμό και η αναδόμηση της ταυτότητας).

«Ακόμα κι αν δεν πιστεύουν στην κόλαση, δεν πιστεύουν στην Αποκάλυψη και δεν πιστεύουν στον Αρμαγεδδώνα, είναι πολύ αναστατωμένοι επειδή τα μέλη της οικογένειάς τους τους το λένε. Οι φίλοι τους τους το λένε», είπε η McSkimming στο Al Jazeera.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
