Η φωτογράφηση του Γιώργου Παπαγιάννη με την εμφάνιση της Εφές (pics)

Καινούριο κεφάλαιο στην καριέρα του Γιώργου Παπαγιάννη, καθώς ο Έλληνας σέντερ θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν με την Εφές.

Η τουρκική ομάδα πραγματοποίησε τη media day της ενόψει της αγωνιστικής σεζόν 2025/26, και ο Παπαγιάννης δημοσίευσε τις πρώτες του φωτογραφίες με τη νέα φανέλα της ομάδας, που συμπληρώνει 50 χρόνια ιστορίας.

Την περασμένη σεζόν, ο πρώην παίκτης της Μονακό είχε 7,3 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 1,3 τάπες σε 16,4 λεπτά κατά μέσο όρο στη Euroleague.

Οι πρώτες φωτογραφίες του Παπαγιάννη με την Εφές