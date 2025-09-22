Η φωτογράφηση του Γιώργου Παπαγιάννη με την εμφάνιση της Εφές (pics)
Από τη media day της Εφές η τουρκική ομάδα δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες από το νέο της ρόστερ, με τον Γιώργο Παπαγιάννη να είναι από τα νέα του αποκτήματα.
Καινούριο κεφάλαιο στην καριέρα του Γιώργου Παπαγιάννη, καθώς ο Έλληνας σέντερ θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν με την Εφές.
Η τουρκική ομάδα πραγματοποίησε τη media day της ενόψει της αγωνιστικής σεζόν 2025/26, και ο Παπαγιάννης δημοσίευσε τις πρώτες του φωτογραφίες με τη νέα φανέλα της ομάδας, που συμπληρώνει 50 χρόνια ιστορίας.
Την περασμένη σεζόν, ο πρώην παίκτης της Μονακό είχε 7,3 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 1,3 τάπες σε 16,4 λεπτά κατά μέσο όρο στη Euroleague.
Οι πρώτες φωτογραφίες του Παπαγιάννη με την Εφές
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
