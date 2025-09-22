magazin
Ο Σον Κάσιντι κατακρίνει τον «ψεύτικο», διάσημο πατέρα του, Τζακ Κάσιντι – «Δεν ήταν καλός γονιός»
Fizz 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:30

Ο Σον Κάσιντι κατακρίνει τον «ψεύτικο», διάσημο πατέρα του, Τζακ Κάσιντι – «Δεν ήταν καλός γονιός»

«Δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβε ποτέ ποιος ήταν πραγματικά», είπε ο 66χρονος τραγουδιστής που έζησε μεγάλη δόξα στα 80s, Σον Κάσιντι, για τον ηθοποιό πατέρα του, ο οποίος κέρδισε βραβείο Tony.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Spotlight

Ο Τζακ Κάσιντι ήταν ένα γνωστό ταλέντο στη δεκαετία του ’60, αλλά ακόμη και οι πιο κοντινοί του άνθρωποι λένε ότι ποτέ δεν γνώριζαν ποιος ήταν πραγματικά. Ο Σον Κάσιντι αποκαλύπτει στο People ότι ο πατέρας του ήταν ελαφρώς «ψεύτικος», τουλάχιστον δημοσίως.

«Ο πατέρας μου ήταν πολύ περίπλοκος», λέει το πρώην εφηβικό είδωλο των 80s, 66 ετών σήμερα. «Ουσιαστικά επινόησε αυτή τη δημόσια προσωπικότητα με μια προφορά που δεν υπήρχε σε καμία χώρα».

Τζακ Κάσιντι / Wikimedia Commons

«Τι τρέχει με αυτόν τον τύπο;»

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη, ο Τζακ προερχόταν από οικογένεια μηχανικών και ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα ακολουθούσε τα βήματα της οικογένειάς του στον τομέα των σιδηροδρόμων, μέχρι που ερωτεύτηκε τον κόσμο του θεάματος αφού είδε τα λαμπερά φώτα του Μπρόντγουεϊ στην άγουρη ηλικία των 14 ετών.

Καθώς η φήμη του αυξανόταν, ο ηθοποιός της σειράς He & She άρχισε να εμφανίζεται σε τηλεοπτικές εκπομπές και να μιλάει με την αγγλική προφορά του, αφήνοντας τον Σον και τα μικρότερα αδέλφια του — τον Πάτρικ, 63 ετών, και τον Ράιαν, 59 ετών — μπερδεμένους από την προφορά του πατέρα τους, την οποία δεν είχαν ακούσει ποτέ στο σπίτι.

«Ο Πάτρικ, ο Ράιαν και εγώ λέγαμε: “Τι τρέχει με αυτόν τον τύπο;”» θυμάται ο Σον. «Θέλω να πω, μας φαινόταν τόσο ψεύτικο και δεν ήταν ο εαυτός του. Δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβε ποτέ ποιος ήταν πραγματικά».

Ο Τζακ πέθανε όταν το penthouse διαμέρισμά του, στο Λος Άντζελες, έπιασε φωτιά το 1976. Ήταν 49 ετών.

«Δεν είχα έναν πατέρα που να έρχεται στα παιχνίδια μου στo ποδόσφαιρο ή να με πηγαίνει για κατασκήνωση ή κάτι τέτοιο. Αυτό το έκανε η μαμά μου»

YouTube thumbnail

«Η μαμά μου ήταν παρούσα»

«Δεν ήταν καλός πατέρας — και δεν το λέω αυτό με ασέβεια. Το λέω με αντικειμενικότητα», προσθέτει ο Σον. «Και όμως, δεν θα τον αντάλλαζα με τίποτα στον κόσμο. Μου έδωσε τόσα πολλά δώρα, τόσα πολλά δώρα».

Ωστόσο, ο πρωταγωνιστής της ταινίας «W. C. Fields and Me» δεν ήταν παρών όταν ο γιος του ενηλικιωνόταν.

«Δεν είχα έναν πατέρα που να έρχεται στα παιχνίδια μου στo ποδόσφαιρο ή να με πηγαίνει για κατασκήνωση ή κάτι τέτοιο. Αυτό το έκανε η μαμά μου», λέει ο Σον για τη μητέρα του, την βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό, Σίρλεϊ Τζόουνς. «Η μαμά μου ήταν παρούσα σε πολλά από αυτά τα πράγματα, αλλά ήταν και πολύ συχνά μακριά. Γυρνούσε ταινίες σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι ένας από τους λόγους που δέχτηκε τη δουλειά στην κωμική σειρά The Partridge Family ήταν επειδή ήθελε να είναι κοντά στο σπίτι».

Τζακ και Σον Κάσιντι / Wikimedia Commons

«Ανησυχούσαν πολύ για την εικόνα τους»

Ο Τζακ και η Σίρλεϊ, που παντρεύτηκαν το 1956 και χώρισαν το 1975, δεν ήταν αυτοί που πολλοί πίστευαν ότι ήταν, λέει ο γιος τους.

«Το ποιοι είναι πραγματικά δεν έχει να κάνει με το πώς τους βλέπει το κοινό. Το κοινό έχει μια άλλη ιδέα για το ποιοι είναι» λέει ο Σον. «Αν μεγαλώνεις σε μια οικογένεια καλλιτεχνών, όλα είναι πολύ επιδεικτικά».

«Μίλησα με τους αδελφούς μου για αυτό το θέμα τις προάλλες. Είχα πολύ λίγες φωτογραφίες της οικογένειάς μας να κάθεται στο σαλόνι. Σχεδόν όλες οι φωτογραφίες που έχω τραβήχτηκαν από επαγγελματίες φωτογράφους, συχνά για περιοδικά».

Ο Σον δεν άργησε να συνειδητοποιήσει ότι οι γονείς του ανησυχούσαν πολύ για την εικόνα τους στο κοινό, ωστόσο του άρεσε το γεγονός ότι οι άνθρωποι κολάκευαν τη μαμά και τον μπαμπά του.

«Όταν βγαίναμε μαζί σε δημόσιους χώρους, όταν ήμουν μικρός, όλοι αγαπούσαν τη μητέρα μου και όλοι ήταν κάπως γοητευμένοι από τον πατέρα μου» αναπολεί. «Θυμάμαι ότι ήμουν περήφανος για αυτό και σκεφτόμουν “ω, δεν είναι υπέροχο;”».

Σον Κάσιντι το 1978 / Puplic Domain

«Το ξεπεράσαμε με δυσκολίες»

«Σκεφτόμουν ότι η μητέρα μου ήταν πραγματικά όμορφη, αλλά δεν ήξερα πόσο όμορφη ήταν. Ήμουν μόνο ένα μικρό παιδί. Τώρα όμως την βλέπω σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Είναι ακόμα όμορφη. Είναι 91 ετών και φαίνεται νεότερη από εμάς».

Από πολλές απόψεις, ο Σον μεγάλωσε μόνος του, ενώ οι γονείς του ήταν στη δουλειά. Μεγαλώνοντας στο Λος Άντζελες, συχνά εμπιστευόταν τα παιδιά άλλων ηθοποιών που αντιμετώπιζαν παρόμοιες προκλήσεις.

«Έχω μια ολόκληρη ομάδα φίλων… παιδιά ήμασταν σαν τους Peanuts» λέει αναφερόμενος στο διάσημο κόμικ στριπ. «Οι γονείς δεν ήταν κοντά μας. Και όμως όλοι μας είχαμε παρόμοιο υπόβαθρο. Θέλω να πω, η Κάρι Φίσερ ήταν δύο πόρτες πιο κάτω και ήταν καλή μου φίλη. Όλοι μας το ξεπεράσαμε με δυσκολίες, σίγουρα. Όχι μόνο επιζήσαμε, αλλά και ευημερήσαμε, και νομίζω ότι φροντίζαμε ο ένας τον άλλον».

Ο Σον, εφηβικό είδωλο, ο τραγουδιστής του «Da Doo Ron Ron» αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας στη δεκαετία του ’90 και σύντομα ξεκίνησε καριέρα ως συγγραφέας, παραγωγός και δημιουργός τηλεοπτικών εκπομπών.

Ωστόσο, η σκηνή τον καλεί ξανά. Ο Σον ξεκίνησε την περιοδεία του σε 50 πόλεις με τίτλο «The Road to Us» στο Grand Ole Opry του Νάσβιλ στις 13 Σεπτεμβρίου. Θα είναι η πρώτη πλήρης περιοδεία του τραγουδιστή του «That’s Rock “n” Roll» σε στάδια από το 1980 και η μακρύτερη περιοδεία του μέχρι σήμερα.

YouTube thumbnail

*Με στοιχεία από people.com

googlenews

Vita.gr
