Σημαντική είδηση:
21.09.2025 | 20:25
Χίος: Τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο οχηματαγωγό πλοίο «Θαλασσίτης»
Λύτρα: Το μεγαλύτερο ποσό που πληρώθηκε ποτέ
Κόσμος 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:52

Λύτρα: Το μεγαλύτερο ποσό που πληρώθηκε ποτέ

Τα λύτρα καταβλήθηκαν πριν αιώνες και ισοδυναμούσαν με 3-4 φορές τα ετήσια έσοδα του κράτους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Vita.gr
Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Spotlight

Ο Ριχάρδος Α΄ της Αγγλίας, περισσότερο γνωστός ως Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος, βασίλευσε από το 1189 μέχρι τον θάνατό του το 1199, αν και μεγάλο μέρος της βασιλείας του πέρασε μακριά από την Αγγλία.

Ελάχιστα γνωστό είναι το γεγονός ότι μετά τη συμμετοχή του στην Σταυροφορία συνελήφθη στις 21 Σεπτεμβρίου 1192 από τον Δούκα Λεοπόλδο της Αυστρίας, ο οποίος τον απελευθέρωσε μόνο αφού πληρώθηκε λύτρα 150.000 ασημένια μάρκα — περίπου 33 μετρικοί τόνοι καθαρού ασημιού

Γεννημένος το 1157, τρίτος γιος του Ερρίκου Β΄ και της Ελεονώρας της Ακουιτανίας, ο Ριχάρδος μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον πολιτικής ίντριγκας και στρατιωτικής εκπαίδευσης. Μέχρι την εφηβεία του είχε γίνει έμπειρος πολεμιστής, αποκτώντας φήμη για την τόλμη του και την ικανότητά του στη μάχη. Όταν πέθαναν οι μεγαλύτεροι αδελφοί του, ο Ριχάρδος έγινε κληρονόμος των κτήσεων των Ανδεγαυών, κληρονομώντας όχι μόνο την Αγγλία αλλά και τεράστιες εκτάσεις σε όλη τη Γαλλία.

Με την ενθρόνιση του τον Σεπτέμβριο του 1189, ο Ριχάρδος ήταν ήδη αποφασισμένος να συμμετάσχει στην Τρίτη Σταυροφορία. Η Ιερουσαλήμ είχε πέσει στα χέρια του Σαλαντίν το 1187, συγκλονίζοντας τον Χριστιανισμό.

Η πομπή στέψης του Ριχάρδου

Μαζί με τον Φίλιππο Β΄ της Γαλλίας, ο Ριχάρδος πήρε τον χρίσμα και δεσμεύτηκε να ηγηθεί μιας εκστρατείας για την ανάκτηση των Αγίων Τόπων. Οι πρώτες του πράξεις ως βασιλιά επικεντρώθηκαν στην προετοιμασία για αυτή την κολοσσιαία επιχείρηση. Συγκέντρωσε κεφάλαια μέσω της βαριάς φορολογίας, της πώλησης αξιωμάτων και της εκμετάλλευσης των βασιλικών δικαιωμάτων, δηλώνοντας  ότι θα «πουλούσε το ίδιο το Λονδίνο αν μπορούσε να βρει αγοραστή». Αυτή η έντονη οικονομική πίεση ήταν αντιδημοφιλής στην πατρίδα του, αλλά απαραίτητη για τη χρηματοδότηση μιας εκστρατείας άνευ προηγουμένου κλίμακας.

Ο Ριχάρδος ξεκίνησε το 1190. Το ταξίδι του στους Αγίους Τόπους από την αρχή αντιμετώπισε τεράστια προβλήματα : καταιγίδες ανάγκασαν τον στόλο του να καταφύγει στη Σικελία, όπου ενεπλάκη σε τοπικές διαμάχες, επιβάλλοντας την εξουσία του με χαρακτηριστική δύναμη.

Κατακτητής της Κύπρου

Από εκεί έπλευσε στην Κύπρο, καταλαμβάνοντας το νησί με πρόσχημα ότι ο ηγεμόνας του, ο γνωστός για τις βιαιοπραγίες κυβερνήτης της νήσου Ισαάκιος Κομνηνός Καματηρός, κακομεταχειρίστηκε την Βερεγγάρια της Ναβάρρας και την Ιωάννα της Αγγλίας, αρραβωνιαστικιά και αδελφή του Βασιλέα Ριχάρδου, αντίστοιχ,α που ναυάγησαν εκεί στις αρχές του 1191. Η κατάκτηση της Κύπρου εμπλούτισε τα ταμεία της Σταυροφορίας και παρείχε μια κρίσιμη βάση ανεφοδιασμού. Η αποφασιστικότητα, η στρατιωτική ευφυΐα και το ταλέντο του Ριχάρδου για θέαμα ενίσχυσαν τη φήμη του μεταξύ των συμμάχων και εκφόβισαν τους εχθρούς.

Τον Ιούνιο του 1191, ο Ριχάρδος έφτασε τελικά στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου η πολιορκία της Άκρας είχε συνεχιστεί για σχεδόν δύο χρόνια. Η άφιξή του αναθάρρησε το στρατόπεδο των Σταυροφόρων. Παρά το γεγονός ότι ήταν άρρωστος, ο Ριχάρδος συντόνισε αδιάκοπες επιθέσεις που κορυφώθηκαν με την παράδοση της πόλης.

Ο Ριχάρδος αποβιβάζεται στη Τζάφα

Ωστόσο, γρήγορα δημιουργήθηκαν εντάσεις μεταξύ αυτού και του Λεοπόλδου Ε΄ της Αυστρίας, καθώς και μεταξύ αυτού και του βασιλιά Φιλίππου Β΄. Η επίδειξη κυριαρχίας του Ριχάρδου, με το περίφημο γκρέμισμα της σημαίας του Λεοπόλδου από τα τείχη της Άκρας, ταπείνωσε τον Αυστριακό δούκα και έσπειρε τους σπόρους της μετέπειτα έχθρας τους. Ο Φίλιππος σύντομα επέστρεψε στη Γαλλία, αφήνοντας τον Ριχάρδο ως τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη της Σταυροφορίας.

Η εκστρατεία του Ριχάρδου χαρακτηρίστηκε από τολμηρή στρατηγική και άγριες εμπλοκές. Στη Μάχη του Αρσούφ τον Σεπτέμβριο του 1191, οδήγησε τους Σταυροφόρους σε μια αποφασιστική νίκη επί των δυνάμεων του Σαλαντίν, εδραιώνοντας τη φήμη του ως πανούργου τακτικιστή. Ωστόσο, παρά τις επανειλημμένες προελάσεις, δεν κατάφερε ποτέ να ανακαταλάβει την Ιερουσαλήμ. Οι δυσκολίες στην εφοδιαστική, η διαφωνία μεταξύ των ηγετών των Σταυροφόρων και η ανθεκτικότητα του Σαλαντίν εμπόδισαν έναν τελικό θρίαμβο. Αντ’ αυτού, ο Ριχάρδος διαπραγματεύτηκε μια εκεχειρία τον Σεπτέμβριο του 1192, η οποία επέτρεψε στους Χριστιανούς προσκυνητές να περάσουν με ασφάλεια στους ιερούς τόπους, αλλά άφησε την Ιερουσαλήμ σε μουσουλμανικά χέρια.

Με την αποστολή του να έχει ολοκληρωθεί, ο Ριχάρδος αποφάσισε να γυρίσει πίσω στην πατρίδα του. Αντιμετώπισε πιεστικές απειλές: ο αδελφός του Ιωάννης να μηχανορραφεί στην Αγγλία και ο Φίλιππος Β΄ να καταπατά τις γαλλικές του κτήσεις.

Ταξιδεύοντας ινκόγκνιτο σε όλη την Ευρώπη, ο Ριχάρδος προσπάθησε να αποφύγει εχθρικά εδάφη. Ωστόσο, τον Δεκέμβριο του 1192, μεταμφιεσμένος σε προσκυνητή, αναγνωρίστηκε κοντά στη Βιέννη. Ο Λεοπόλδος Ε΄ της Αυστρίας, ο οποίος εξακολουθούσε να θυμάται με απέχθεια την προσβολή στην Άκρα, τον συνέλαβε. Αυτό το δραματικό γεγονός θα βύθιζε την Αγγλία σε κρίση, καθώς τα τεράστια λύτρα που απαιτήθηκαν για την απελευθέρωσή του έγιναν μια από τις καθοριστικές ιστορίες της βασιλείας του.

Ο αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Ερρίκος ΣΤ΄ πλήρωσε τον Λεοπόλδο και πήρε την κηδεμονία του Ριχάρδου για ένα χρόνο, μέχρι η Αγγλία να καταβάλει τα έσοδα 4 ετών για την επιστροφή του.

Ο Ριχάρδος σιδεροδέσμιος μπροστά τον αυτοκράτορα Ερρίκο ΣΤ

Η αξία των λύτρων

Τα λύτρα του Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου, που ζητήθηκαν μετά τη σύλληψή του το 1192 κατά την επιστροφή του από την Τρίτη Σταυροφορία, ήταν 150.000 μάρκα ασημιού – περίπου 33 μετρικοί τόνοι καθαρού ασημιού.

Σύγχρονα ισοδύναμα (κατά προσέγγιση):

Σε μεσαιωνικούς όρους, το ποσό αυτό ισοδυναμούσε με 3-4 φορές το ετήσιο εισόδημα του Αγγλικού Στέμματος εκείνη την εποχή.

Με βάση το βάρος του ασημιού (33.000 κιλά), στις σημερινές τιμές του ασημιού (~1.153 δολάρια ανά κιλό στα μέσα Σεπτεμβρίου 2025), η αξία μόνο του των αργυρών μάρκων είναι ~38 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Όσον αφορά τον οικονομικό αντίκτυπο (σε σύγκριση με το ΑΕΠ/εισόδημα), πολλοί ιστορικοί εκτιμούν ότι ήταν ισοδύναμο με δισεκατομμύρια δολάρια σε σημερινά χρήματα – που συχνά αναφέρονται στην περιοχή των 3-4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά σε αγοραστική αξία εποχής το ποσό είναι ασύλληπτο.

Η αξία του ακατέργαστου ασημιού σήμερα δεν είναι αστρονομική, αλλά το σχετικό οικονομικό βάρος τότε ήταν τεράστιο, καθιστώντας το ένα από τα μεγαλύτερα λύτρα στην ιστορία. Οι διάδοχοι του Ιωάννης ο Ακτήμων και Ερρίκος Γ πάλευαν αθ’ όλη τη διάρκεια των βασιλειών τους να ορθοποδήσουν τα οικονομικά.

Όταν απελευθερώθηκε επέστρεψε αμέσως στην Αγγλία και στέφθηκε για δεύτερη φορά, φοβούμενος ότι η πληρωμή λύτρων είχε θέσει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του. Ωστόσο, ένα μήνα αργότερα πήγε στη Νορμανδία, για να μην επιστρέψει ποτέ. Τα τελευταία πέντε χρόνια της θητείας του τα πέρασε σε διαλείποντες πολέμους εναντίον του Φιλίππου Β΄. Ενώ πολιορκούσε το κάστρο του Σαλούς στην κεντρική Γαλλία, τραυματίστηκε θανάσιμα και πέθανε στις 6 Απριλίου 1199. Τον διαδέχθηκε ο νεότερος αδελφός του Ιωάννης ο Ακτήμων, ο οποίος είχε περάσει τα χρόνια της απουσίας του Ριχάρδου μηχανορραφώντας εναντίον του.

Ο τάφος του Ριχάρδου στο Βασιλικό Αβαείο του Φοντεβρώ. Δίπλα του η μητέρα του Ελεονώρα της Ακουιτανίας,

Πηγή ΟΤ

Commodities
Χρυσός: Η ακόρεστη δίψα των επενδυτών

Χρυσός: Η ακόρεστη δίψα των επενδυτών

Vita.gr
Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Economy
Δημόσιο Χρέος: Μπορεί η γαλλική κρίση να επηρεάσει την Ελλάδα;

Δημόσιο Χρέος: Μπορεί η γαλλική κρίση να επηρεάσει την Ελλάδα;

inWellness
inTown
Ρεκόρ συγκρούσεων μετά τον Β’ ΠΠ τo 2025 – Η θέση της Ελλάδας στον δείκτη ειρήνης
Παγκόσμιος Δείκτης Ειρήνης 21.09.25

Ρεκόρ συγκρούσεων μετά τον Β’ ΠΠ τo 2025 – Η θέση της Ελλάδας στον δείκτη ειρήνης

Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης η 21η Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, όπως διαπιστώνεται το 2025 έχουμε 59 διεθνείς συγκρούσεις και χιλιάδες νεκρούς. Ενώ οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία είναι τεράστιες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βαλτική: Ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος εισήλθε στον εναέριο χώρο της – Σηκώθηκαν 2 Eurofighters
Νέο επεισόδιο 21.09.25

Ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος εισήλθε στον εναέριο χώρο της Βαλτικής - Σηκώθηκαν 2 Eurofighters

Φόβος ότι ένα ανθρώπινο λάθος θα μπορούσε να δημιουργήσει «έκρηξη» στη Βαλτική - Η Luftwaffe έλαβε εντολή από το ΝΑΤΟ να ελέγξει ρωσικό αεροσκάφος που εισήλθε σε ουδέτερο/διεθνή εναέριο χώρο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μπερνάρ Αρνό: Ο πλουσιότερος Γάλλος καταδικάζει τη φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων
«Είναι ακροαριστερός» 21.09.25

Μπερνάρ Αρνό: Ο πλουσιότερος Γάλλος καταδικάζει τη φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων

Για τον Μπερναρ Αρνό, τον πλουσιότερο Γάλλο, επικεφαλής του ομίλου LVMH, η πρόταση Ζουκμάν για φορολόγηση με 2% των υπερπλουσίων και φορολογική δικαιοσύνη, «θα καταστρέψει την οικονομία».

Σύνταξη
Ουκρανία: Αυτό είναι το τεράστιο νέο υποβρύχιο drone που απειλεί τη γέφυρα της Κριμαίας [βίντεο]
TLK-1000 21.09.25

Αυτό είναι το τεράστιο νέο υποβρύχιο drone της Ουκρανίας που απειλεί τη γέφυρα της Κριμαίας

Η Ουκρανία αναφέρει ότι το συγκεκριμένο drone, μήκους 12 μέτρων, μπορεί να μεταφέρει πολεμική κεφαλή βάρους έως και 5.000 κιλών σε απόσταση έως και 2.000 χιλιομέτρων

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν Παλαιστινιακό Κράτος
Λύση δύο κρατών 21.09.25 Upd: 18:03

Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν Παλαιστινιακό Κράτος

Οι τρεις χώρες, μέσα σε λίγα λεπτά ανακοίνωσαν ότι αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη ως κράτος, παρά τις ισραηλινές αντιδράσεις. «Κίνηση προς την ανεξαρτησία» χαρακτήρισε τις αποφάσεις η Παλαιστινιακή Αρχή.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βατικανό: «Δεν υπάρχει μέλλον βασισμένο στη βία και στην εκδίκηση» – Ο Πάπας για τη μαρτυρική Γάζα
Αλληλεγγύη 21.09.25

«Δεν υπάρχει μέλλον βασισμένο στη βία και στην εκδίκηση» - Ο Πάπας για τη μαρτυρική Γάζα

Ο ποντίφικας αναφερόμενος στη Γάζα χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες, σε όλη την Εκκλησία, «που εκφράζουν την αλληλεγγύη με τους αδελφούς και τις αδελφές που υποφέρουν σ' αυτή τη μαρτυρική γη»

Σύνταξη
«Οργή και θλίψη η Zackie θα μας λείψει» – Πορεία για τα επτά χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ
Ελλάδα 21.09.25

«Οργή και θλίψη η Zackie θα μας λείψει» – Πορεία για τα επτά χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης στη Γλάδστωνος, οι συμμετέχοντες μετονόμασαν συμβολικά τον δρόμο σε “οδό Zackie Oh”, αφήνοντας λουλούδια και γράφοντας με κόκκινη μπογιά «η Zackie ζει».

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Χίος: Τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο οχηματαγωγό πλοίο «Θαλασσίτης»
Διενεργείται έλεγχος 21.09.25

Χίος: Τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο οχηματαγωγό πλοίο «Θαλασσίτης»

Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Μυτιλήνη-Χίο-Πειραια και είχε 10 επιβάτες, 28 μέλη πληρώματος, ενώ μετέφερε 48 φορτηγά, 10 ΙΧ και 1 διαξονικό όχημα

Σύνταξη
LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 21.09.25

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός στο πλαίσιο του «Aegean Omiros College Crete IBT». Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
Φάμελλος: Η σιωπή για τη Γάζα είναι συνενοχή – Άμεση αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 21.09.25

Φάμελλος: Η σιωπή για τη Γάζα είναι συνενοχή – Άμεση αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης

Πρωτοβουλίες, με πρώτη πράξη την αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης, ζητά από την ελληνική κυβέρνηση ο Σωκράτης Φάμελλος. «Ο όλεθρος πρέπει να σταματήσει άμεσα», λέει για τη Γάζα.

Σύνταξη
Ο Κρίστοφερ Νόλαν εκλέχθηκε πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής εν μέσω διαπραγματεύσεων με τα στούντιο
«Ανυπομονώ» 21.09.25

Ο Κρίστοφερ Νόλαν εκλέχθηκε πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής εν μέσω διαπραγματεύσεων με τα στούντιο

Ο Κρίστοφερ Νόλαν, ένας από τους πιο επιτυχημένους σκηνοθέτες της γενιάς του, διαδέχεται τη Λέσλι Λίνκα Γκλάτερ στην θέση του Προέδρου της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΑΕΛ – ΑΕΚ 1-1: Η «Ένωση» έδωσε δικαίωμα και οι Θεσσαλοί την τιμώρησαν (vid)
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Η ΑΕΚ έδωσε δικαίωμα και η ΑΕΛ την «τιμώρησε» (vid)

Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 55' με τον Μάνταλο, όμως δεν μπόρεσε να κρατήσει το προβάδισμά, της, με τον Τσάκλα να ισοφαρίζει στο 75' για την ΑΕΛ και το 1-1 να μένει μέχρι το φινάλε του αγώνα στη Λάρισα.

Σύνταξη
Ο Μαρκ Ρόνσον αποκαλύπτει τα μυστικά της DJ σκηνής της δεκαετίας του ’90 – Μουσική, ουσίες και ο νάρκισσος Diddy
God is a DJ 21.09.25

Ο Μαρκ Ρόνσον αποκαλύπτει τα μυστικά της DJ σκηνής της δεκαετίας του ’90 - Μουσική, ουσίες και ο νάρκισσος Diddy

Το νέο βιβλίο αναμνήσεων, «Night People», του μουσικού παραγωγού, Μαρκ Ρόνσον, ξαναζωντανεύει ξεχασμένες ιστορίες από την εποχή που ήταν DJ στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του '90.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρεκόρ συγκρούσεων μετά τον Β’ ΠΠ τo 2025 – Η θέση της Ελλάδας στον δείκτη ειρήνης
Παγκόσμιος Δείκτης Ειρήνης 21.09.25

Ρεκόρ συγκρούσεων μετά τον Β’ ΠΠ τo 2025 – Η θέση της Ελλάδας στον δείκτη ειρήνης

Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης η 21η Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, όπως διαπιστώνεται το 2025 έχουμε 59 διεθνείς συγκρούσεις και χιλιάδες νεκρούς. Ενώ οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία είναι τεράστιες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βαλτική: Ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος εισήλθε στον εναέριο χώρο της – Σηκώθηκαν 2 Eurofighters
Νέο επεισόδιο 21.09.25

Ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος εισήλθε στον εναέριο χώρο της Βαλτικής - Σηκώθηκαν 2 Eurofighters

Φόβος ότι ένα ανθρώπινο λάθος θα μπορούσε να δημιουργήσει «έκρηξη» στη Βαλτική - Η Luftwaffe έλαβε εντολή από το ΝΑΤΟ να ελέγξει ρωσικό αεροσκάφος που εισήλθε σε ουδέτερο/διεθνή εναέριο χώρο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Συγκλονίζουν τα λόγια του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα – «Όσοι εμποδίζουν τις εκταφές είναι συνένοχοι»
Ελλάδα 21.09.25 Upd: 20:30

Συγκλονίζουν τα λόγια του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα – «Όσοι εμποδίζουν τις εκταφές είναι συνένοχοι»

Ο πατέρας του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, Πάνος, παραμένει για έβδομη μέρα μπροστά από τη Βουλή, αρνούμενος να δεχτεί τροφή και νερό. Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας.

Φωτογραφίες - Βίντεο Δημήτρης Μιχαλάκης
Ένα αλλόκοτο άγαλμα του Τραμπ που κρατάει ένα Bitcoin εμφανίστηκε μυστηριωδώς στην Ουάσινγκτον
Τέσσερα μέτρα; 21.09.25

Ένα αλλόκοτο άγαλμα του Τραμπ που κρατάει ένα Bitcoin εμφανίστηκε μυστηριωδώς στην Ουάσινγκτον

Οι δημιουργοί του αγάλματος, μια ομάδα επενδυτών που ασχολούνται με κρυπτονομίσματα, θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής στην οικονομική πολιτική του Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπερνάρ Αρνό: Ο πλουσιότερος Γάλλος καταδικάζει τη φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων
«Είναι ακροαριστερός» 21.09.25

Μπερνάρ Αρνό: Ο πλουσιότερος Γάλλος καταδικάζει τη φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων

Για τον Μπερναρ Αρνό, τον πλουσιότερο Γάλλο, επικεφαλής του ομίλου LVMH, η πρόταση Ζουκμάν για φορολόγηση με 2% των υπερπλουσίων και φορολογική δικαιοσύνη, «θα καταστρέψει την οικονομία».

Σύνταξη
To «Μπερναμπέου» γίνεται… σάουνα
Ποδόσφαιρο 21.09.25

To «Μπερναμπέου» γίνεται… σάουνα

Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης διαμαρτύρονται για τον καύσωνα στο Μπερναμπέου όταν η οροφή παραμένει κλειστή.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι για την 5η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Πασχίζει να μαζέψει το κόμμα του, αισθάνεται την ανάσα ενός κόμματος Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Πασχίζει να μαζέψει το κόμμα του, αισθάνεται την ανάσα ενός κόμματος Σαμαρά

Ο Κυρ. Μητσοτάκης με «μασάζ» στους βουλευτές του προσπαθεί να τους πείσει να βάλουν πλάτη για να σωθεί η παρτίδα που φαίνεται χαμένη, ενώ αισθάνεται την ανάσα ενός κόμματος Σαμαρά που μετά την εμφατική επιστροφή του στις πολιτικές παρεμβάσεις φαντάζει πιο κοντά.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η στάση Ναζί – Πώς η σύγχρονη γιόγκα συνδέεται με την ακροδεξιά
Μια θεωρία 21.09.25

Η στάση Ναζί - Πώς η σύγχρονη γιόγκα συνδέεται με την ακροδεξιά

Ο συγγραφέας, σκηνοθέτης και ακτιβιστής Στιούαρτ Χομ (Stewart Home), μία από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες της βρετανικής αντικουλτούρας, εξηγεί αυτή τη σχέση στο τελευταίο του βιβλίο, «Fascist Yoga» (Φασιστική Γιόγκα).

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Λεβαδειακός – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Λεβαδειακός – ΟΦΗ

LIVE: Λεβαδειακός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – ΟΦΗ για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Nova Sports Prime.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: «Να τον απαλλάξουν, ο γιος μου είναι καλό παιδί», λέει ο πατέρας του αδελφοκτόνου
Το σημείωμα 21.09.25

«Να τον απαλλάξουν, ο γιος μου είναι καλό παιδί», λέει ο πατέρας του αδελφοκτόνου

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των γειτόνων, ο 50χρονος είχε αφήσει σημείωμα στην πολυκατοικία στο διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώντας τους ενοίκους να φέρονται καλά στην αδερφή του, γιατί ήταν πολύ ευάλωτη.

Σύνταξη
Ουκρανία: Αυτό είναι το τεράστιο νέο υποβρύχιο drone που απειλεί τη γέφυρα της Κριμαίας [βίντεο]
TLK-1000 21.09.25

Αυτό είναι το τεράστιο νέο υποβρύχιο drone της Ουκρανίας που απειλεί τη γέφυρα της Κριμαίας

Η Ουκρανία αναφέρει ότι το συγκεκριμένο drone, μήκους 12 μέτρων, μπορεί να μεταφέρει πολεμική κεφαλή βάρους έως και 5.000 κιλών σε απόσταση έως και 2.000 χιλιομέτρων

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
