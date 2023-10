Ναυτικός χάρτης της οικογένειας Γκέτι αποδείχθηκε θησαυρός του 14ου αιώνα

Οι πωλήσεις χαρτών έχουν γίνει δημοφιλές θέμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ένας έμπορος αντικών βρήκε ένα πραγματικά ιστορικό αντικείμενο ανάμεσα στα υπάρχοντα διάσημου ζευγαριού.

Σε εικονική περιήγηση του Christie’s για τη δημοπρασία που διοργάνωσε το ίδρυμα που διαχειρίζεται την περιουσία του κληρονόμου του μεγιστάνα του πετρελαίου Γκόρντον Γκέτι και της συζύγου του Αν, ο Άλεξ Κλάουζεν από τη Barry Lawrence Ruderman Antique Maps Inc παρατήρησε έναν παλιό ναυτικό χάρτη, γνωστό ως πορτολάνο.

Ο οίκος Christie’s είχε χρονολογήσει τον χάρτη μεταξύ 1500 και 1525 με εκτιμώμενη αξία μεταξύ 100.000 και 150.000 δολαρίων.

Ο Γκέτι και η σύζυγός του τον είχαν αγοράσει επίσης από τον οίκο Christie’s κατά τη διάρκεια δημοπρασίας το 1993. Το ζευγάρι είχε αποκαταστήσει τον χάρτη και για χρόνια ήταν κρεμασμένος στη βιβλιοθήκη του αρχοντικού τους στο Σαν Φρανσίσκο. Πλήρωσαν τότε περίπου 56.500 βρετανικές λίρες για τον χάρτη, περίπου 85.000 δολάρια.

Ο Κλάουζεν πρόεδρος της Barry Lawrence Ruderman Antique Maps Inc., ο οποίος μελετά ιστοσελίδες δημοπρασιών, πωλήσεων ακινήτων και άλλων εμπόρων αναζητώντας χάρτες αντίκες, χειρόγραφα και σημαντικά ιστορικά έγγραφα που έχουν ξεχαστεί ή αγνοηθεί, μερικές φορές για δεκαετίες, υποψιάστηκε ότι ήταν πολύ παλαιότερος. Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, μαζί με την ομάδα του αγόρασαν τον χάρτη από τον Christie’s έναντι 239.400 δολαρίων.

