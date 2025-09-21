newspaper
Το αθέατο κόστος του πολέμου: Η αύξηση στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ θα προκαλέσει τεράστια αύξηση της ρύπανσης
Κόσμος 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:08

Το αθέατο κόστος του πολέμου: Η αύξηση στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ θα προκαλέσει τεράστια αύξηση της ρύπανσης

Η προγραμματισμένη αύξηση των στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ απειλεί να επιβαρύνει την κλιματική κρίση, προσθέτοντας τεράστιες ποσότητες εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε μια ήδη εύθραυστη παγκόσμια ισορροπία

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η προγραμματισμένη αύξηση των στρατιωτικών δαπανών των χωρών του ΝΑΤΟ θα μπορούσε να προκαλέσει επιπλέον 1.320 εκατομμύρια τόνους ρύπανσης που θα θερμάνει τον πλανήτη κατά την επόμενη δεκαετία.

Η ρύπανση αυτή θα είναι ισοδύναμη με τις ετήσιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που παράγει η Βραζιλία, η πέμπτη μεγαλύτερη πηγή εκπομπών στον κόσμο, σύμφωνα με μια νέα έκθεση.

Τα νέα στοιχεία

Σύμφωνα με τον Guardian, οι στρατιωτικές δραστηριότητες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ορυκτών καυσίμων, ωστόσο τα επίσημα στοιχεία των χωρών σχετικά με τις στρατιωτικές εκπομπές είναι ελλιπή ή ανύπαρκτα.

Τώρα, μια ανασκόπηση 11 πρόσφατων ακαδημαϊκών μελετών από την οργάνωση Scientists for Global Responsibility διαπίστωσε ότι κάθε επιπλέον 100 δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτικών δαπανών οδηγούν στην εκπομπή περίπου 32 εκατομμυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα (tCO2e) στην ατμόσφαιρα.

Οι εκπομπές προέρχονται από άμεσες πηγές, όπως αεροσκάφη μάχης, πολεμικά πλοία και τεθωρακισμένα οχήματα που καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα καυσίμων, καθώς και από έμμεσες εκπομπές από τη μεταφορά εξοπλισμού, τις πολύπλοκες παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και τις επιπτώσεις των ίδιων των πολεμικών επιχειρήσεων.

Το ΝΑΤΟ εξοπλίζεται απέναντι στις γεωπολιτικές κρίσεις

Ο ΝΑΤΟ, ο Οργανισμός του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, είναι μια πολιτική και στρατιωτική συμμαχία μεταξύ 32 ευρωπαϊκών και βορειοαμερικανικών χωρών.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία – και τις αυξανόμενες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να εγκαταλείψει ιστορικούς συμμάχους – ο ΝΑΤΟ ανακοίνωσε σχέδια για αύξηση των στρατιωτικών δαπανών στο 3,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), ως μέρος ενός ευρύτερου στόχου για τις δαπάνες ασφάλειας που ανέρχεται στο 5% του ΑΕΠ για κάθε χώρα μέλος.

Η επίτευξη του στόχου του 3,5% θα προσθέσει 132 εκατομμύρια τόνους CO2e στην ατμόσφαιρα, που είναι περίπου η ίδια ποσότητα ρύπανσης από άνθρακα που παράγεται ετησίως από 345 σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση φυσικού αερίου – ή από ολόκληρη την πετρελαιοπαραγωγό χώρα του Ομάν, σύμφωνα με την έκθεση.

Η προγραμματισμένη αύξηση έρχεται να προστεθεί στην αύξηση της χρηματοδότησης κατά 200 δισεκατομμύρια δολάρια μεταξύ 2019 και 2024, η οποία ήδη αύξησε το στρατιωτικό αποτύπωμα άνθρακα του ΝΑΤΟ κατά περίπου 64 εκατομμύρια tCO2.

Γεωπολιτική ή κλιματική κρίση

«Είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταλάβουμε πώς οι τρέχουσες και προγραμματισμένες αυξήσεις των στρατιωτικών δαπανών μπορούν να συμβιβαστούν με τις μετασχηματιστικές ενέργειες που είναι απαραίτητες για την πρόληψη της επικίνδυνης κλιματικής αλλαγής», σύμφωνα με την SGR, μια οργάνωση με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που προωθεί την υπεύθυνη επιστήμη και τεχνολογία.

Οι στρατιωτικές εκπομπές είναι τεράστιες, αλλά δύσκολο να παρακολουθηθούν, σε μεγάλο βαθμό λόγω της έλλειψης διαφάνειας. Έτσι η πρόβλεψη του τρόπου με τον οποίο θα δαπανηθούν οι αυξήσεις του προϋπολογισμού, καθίσταται ιδιαιτέρως δύσκολη.

Ωστόσο, το συνολικό στρατιωτικό αποτύπωμα άνθρακα εκτιμήθηκε σε περίπου 5,5% των παγκόσμιων εκπομπών το 2019 – εξαιρουμένων των αερίων του θερμοκηπίου από πολεμικές συγκρούσεις και την ανασυγκρότηση μετά από συγκρούσεις. Αυτό είναι περισσότερο από τη συνολική συμβολή της πολιτικής αεροπορίας (2%) και της ναυτιλίας (3%).

Μία νέα ιστορική περίοδος

Από τότε, οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες έχουν αυξηθεί, φτάνοντας τα 2,72 τρισ. δολάρια το 2024 – το υψηλότερο επίπεδο από το τέλος του ψυχρού πολέμου, σύμφωνα με το Stockholm International Peace Research Institute.

Ο στρατιωτικός προϋπολογισμός του Ισραήλ αυξήθηκε στα 46,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024 – η μεγαλύτερη αύξηση στον κόσμο, καθώς συνέχισε να βομβαρδίζει τη Γάζα, τη Συρία, το Ιράν, την Υεμένη και τον Λίβανο, ενώ ο προϋπολογισμός του Πενταγώνου για το 2026 αναμένεται να αυξηθεί στα 1 τρισεκατομμύριο δολάρια χάρη στο νομοσχέδιο του Τραμπ για τους φόρους και τις δαπάνες, μια αύξηση 17% σε σχέση με πέρυσι.

Η έκθεση του SGR είναι η πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση μέχρι στιγμής σχετικά με τον αντίκτυπο της αύξησης των στρατιωτικών δαπανών στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, καθώς ο πλανήτης οδεύει προς την κλιματική καταστροφή και οι κυβερνήσεις δεν λαμβάνουν ουσιαστικά μέτρα.

Τα ευρήματα, τα οποία βασίζονται στις μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν στις 11 μελέτες που αναλύθηκαν, υποδηλώνουν ότι η στρατιωτική επέκταση θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παραβίαση του κλιματικού στόχου του Παρισιού για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε 1,5 °C πάνω από τα προ-βιομηχανικά επίπεδα.

«Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για ταχεία μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, προκειμένου να αποφευχθούν οι πιο επικίνδυνες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, τα πρόσφατα και τα προγραμματισμένα προγράμματα επανεξοπλισμού και οι πόλεμοι ωθούν τον κόσμο προς την αντίθετη κατεύθυνση», δήλωσε ο Δρ Stuart Parkinson, συντάκτης της έκθεσης και κορυφαίος ερευνητής στον τομέα.

Η έκθεση συνιστά ότι οι χώρες με στρατιωτικές δαπάνες άνω του 0,5% του ΑΕΠ θα πρέπει να υποχρεούνται να υποβάλλουν αξιόπιστα στοιχεία στον ΟΗΕ, να συνδράμουν στην εκτίμηση των εκπομπών που σχετίζονται με συγκρούσεις και να θέσουν σε εφαρμογή σχέδια για τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα μέσω τεχνολογικών και μη τεχνολογικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών ειρήνης, ελέγχου των όπλων και πρωτοβουλιών αποστρατιωτικοποίησης.

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
