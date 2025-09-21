sports betsson
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
Ολυμπιακός και Μεντιλίμπαρ κυριαρχούν στα ντέρμπι: Τα δύο σερί, το 60% των νικών και τα 43 γκολ (vids)
Ποδόσφαιρο 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:13

Ολυμπιακός και Μεντιλίμπαρ κυριαρχούν στα ντέρμπι: Τα δύο σερί, το 60% των νικών και τα 43 γκολ (vids)

Αήττητο 7 αγώνων και 3 σερί νίκες έχει ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό επί Μεντιλίμπαρ, με τον Βάσκο τεχνικό να έχει δημιουργήσει γενικά τρομερή παράδοση στα ελληνικά ντέρμπι - Τα «ερυθρόλευκα» στατιστικά της κυριαρχίας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Με 60,8% ποσοστό νικών στα ντέρμπι κόντρα σε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, είναι ασφαλές να ειπωθεί πώς στην εποχή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός κυριαρχεί επί του ανταγωνισμού. Και σε… συνολικό επίπεδο, αφού άλλωστε προέρχεται από ένα ιστορικό νταμπλ και ένα ευρωπαϊκό την τελευταία διετία, αλλά και σε επί μέρους αποτελέσματα, με πολλές, σημαντικές και μεγάλες σε έκταση νίκες απέναντι στους άλλους τρεις του ελληνικού Big-4.

Το βράδυ της Κυριακής (21:00), ο Ολυμπιακός πλέον φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για το πρώτο μεγάλο ντέρμπι και της νέας σεζόν που ξεκίνησε, με στόχο -τι άλλο- να συνεχίσει αυτά τα τρομερά σερί που «τρέχει» κόντρα στους μεγάλους αντιπάλους του και συγκεκριμένα τον «αιώνιο».

Ειδικά απέναντι στους «πράσινους», που με τη σειρά τους θέλουν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα στη μετά-Βιτόρια εποχή, ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τρέχει ένα αήττητο σερί 7 αγώνων. Τελευταία ήττα του «Μέντι» σε «ντέρμπι αιωνίων» ήταν το 1-3 της 1ης αγωνιστικής των πλέι-οφ της σεζόν 2023-24. Έκτοτε, ακολούθησαν 4 ισοπαλίες και 3 νίκες – στα ισάριθμα τρία τελευταία παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Η δε συνολική παράδοση του Μεντιλίμπαρ με τον Παναθηναϊκό είναι αυτό το 3-4-1 σε 8 αγώνες, με γκολ 11-9 υπέρ των «ερυθρόλευκων».

Το ντέρμπι κόντρα στον Κόντη και το… 2-0

Πριν από 16 μήνες, ξανά στη Λεωφόρο, Χρήστος Κόντης και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχαν κοντραριστεί για πρώτη φορά σε «ντέρμπι αιωνίων». Ήταν 19 Μαΐου 2024, ένα δεκαήμερο πριν τον ιστορικό τελικό της OPAP Arena και την κατάκτηση του Europa Conference League απέναντι στη Φιορεντίνα. Στο συγκεκριμένο ματς, ο Ολυμπιακός ήθελε αποτέλεσμα -έστω την ισοπαλία- για να εξασφαλίσει το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο και την έξοδο στο Europa League, αφού ακόμη εκκρεμούσε το αποτέλεσμα του τελικού.

Σε περίπτωση ήττας στη Λεωφόρο τότε και ήττας στον τελικό της Νέας Φιλαδέλφεια, ο Ολυμπιακός θα έπαιζε στα προκριματικά του Conference την επόμενη σεζόν, αλλά τελικά πήρε και τα δύο αποτελέσματα που ήθελε. Κοινό σημείο στο ντέρμπι του τότε και του τώρα, η αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό. Φρέσκος και τότε στον πράσινο πάγκο ο Κόντης, έχοντας διαδεχθεί τον Φατίχ Τερίμ, όπως τώρα τον Ρουί Βιτόρια. Το «τριφύλλι» ήθελε επίσης αποτέλεσμα για να διατηρήσει μέσω πρωταθλήματος τις ελπίδες του για έξοδο στην Ευρώπη και αυτό φάνηκε στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Παναθηναϊκός έχασε πολλές ευκαιρίες για γκολ, προηγήθηκε 2-0 με Μπακασέτα και Μπερνάρ αλλά στη συνέχεια «μίλησε» ο Ντάνιελ Ποντένσε. Με μια μαγική ενέργεια και πλασέ παγκόσμιας κλάσης είχε αρχικά μειώσει σε 2-1 στο 73′ και έπειτα έδωσε την ασίστ στο γκολ-ισοφάρισης του Γιόβετιτς για το τελικό 2-2 που έδινε στον Ολυμπιακό το εισιτήριο για το Europa.

Αυτή η ισοπαλία στο ντέρμπι αιωνίων πάντως δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Μεντιλίμπαρ αντιμετώπισε τον Κόντη, αφού δύο μήνες νωρίτερα (3/3/2024), ο Ολυμπιακός είχε νικήσει στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστική με 3-0 τον Βόλο, με τον Έλληνα τεχνικό τότε στον πάγκο του. Δύο γκολ είχε πετύχει ο Ελ Κααμπί και ένα ο Γιόβετιτς. Έτσι, ο Βάσκος τεχνικός «έχει» και τον Έλληνα ομόλογό του στο 2-0.

Το 60,8% των ντέρμπι και το σερί 4 νικών

Όπως προαναφέρθηκε, το ποσοστό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σε όλα τα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος φτάνει σε εντυπωσιακό ποσοστό… παντοδυναμίας, το 60,8%. Σε 23 ματς κόντρα σε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ο Βάσκος τεχνικός έχει 14 νίκες, 4 ισοπαλίες και μόλις 5 ήττες.

Πέρα από το ότι η ομάδα του χάνει μόλις 1 στα 5 ντέρμπι, εντυπωσιακή είναι και η σούμα των γκολ με το 43-24, με τους «ερυθρόλευκους» να σκοράρουν δηλαδή 1,9 γκολ ανά αγώνα και να δέχονται 1,04.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ, πέρα από το σερί επί του Παναθηναϊκού, τρέχει και ένα συνολικό σερί 4 νικών σε ντέρμπι. Τελευταία ήττα ήταν στις 6 Απριλίου 2025 και το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1. Έκτοτε ακολούθησαν στις 13/4/2025 το Ολυμπιακός – ΑΕΚ 1-0, στις 27/4/2025 το ΑΕΚ – Ολυμπιακός 0-2, στις 4/5/2025 το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 4-2 και στις 11/5/2025 το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-1.

Η παράδοση του Μεντιλίμπαρ με το Big-4

Μεντιλίμπαρ vs Παναθηναϊκός: Σε 8 ματς έχει 3 νίκες, 4 ισοπαλίες και 1 ήττα με 11-9 γκολ.

10/3/2024 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-3 / 1η αγωνιστική π.ο. Super League
19/5/2024 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2-2 / 10η αγωνιστική π.ο. Super League
6/10/2024 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-0 / 7η αγωνιστική Super League
15/1/2025 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1 / Προημιτελικός Κυπέλλου
26/1/2025 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-1 / 20η αγωνιστική Super League
5/2/2025 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0 / Προημιτελικός Κυπέλλου
30/3/2025 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 4-2 / 1η αγωνιστική π.ο. Super League
11/5/2025 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-1 / 6η αγωνιστική π.ο. Super League

Μεντιλίμπαρ vs ΑΕΚ: Σε 8 ματς έχει 6 νίκες και 2 ήττες με 16-4 γκολ.

31/3/2024 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-0 / 2η αγωνιστική π.ο. Super League
15/5/2024 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0 / 9η αγωνιστική π.ο. Super League
24/11/2024 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 4-1 / 12η αγωνιστική Super League
26/2/2025 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 6-0 / Ημιτελικός Κυπέλλου
2/3/2025 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 0-1 / 25η αγωνιστική Super League
2/4/2025 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 2-0 / Ημιτελικός Κυπέλλου
13/4/2025 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 1-0 / 3η αγωνιστική π.ο. Super League
27/4/2025 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 0-2 / 4η αγωνιστική π.ο. Super League

Μεντιλίμπαρ vs ΠΑΟΚ: Σε 7 ματς έχει 5 νίκες και 2 ήττες με 16-11 γκολ.

18/2/2024 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 1-4 / 23η αγωνιστική Super League
21/4/2024 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 2-1 / 6η αγωνιστική π.ο. Super League
12/5/2024 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-0 / 5η αγωνιστική π.ο. Super League
10/11/2024 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-3 / 11η αγωνιστική Super League
23/2/2025 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 2-1 / 24η αγωνιστική Super League
6/4/2025 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1 / 2η αγωνιστική π.ο. Super League
4/5/2025 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 4-2 / 5η αγωνιστική π.ο. Super League

