«Πνίγονται» στους λογαριασμούς νερού οι κάτοικοι στο Κουφονήσι – «Γονατίζουν» οι επιχειρήσεις

Παρά τη φήμη του ως ένας από τους πιο γραφικούς τουριστικούς προορισμούς, το Κουφονήσι αντιμετωπίζει το φθινόπωρο σοβαρή κρίση για τις τοπικές επιχειρήσεις.

Ιδιοκτήτες καταγγέλλουν εξωφρενικές χρεώσεις για το νερό το 2024, με λογαριασμούς που σε διάστημα τεσσάρων μηνών (Μάιος–Αύγουστος) φτάνουν έως και 29.000 ευρώ.

Τα ποσά αυτά, που θεωρούνται δυσβάσταχτα, προκαλούν έντονες ανησυχίες για τη βιωσιμότητα ξενοδοχείων, εστιατορίων και μικρότερων καταστημάτων.

«Πληρώνουμε το έλλειμμα 4 εκ. ευρώ του δήμου Νάξου που έχει κάνει κακοδιαχείριση»

Ο Ανδρέας Πράσινος, επιχειρηματίας και πρώην διευθυντής περιφερειών Ελλάδος, μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για το πρόβλημα.

«Οι κάτοικοι έμειναν ενεοί όταν είδαν τους λογαριασμούς νερού, νόμιζαν ότι είναι λανθασμένοι. Τα προηγούμενα χρόνια οι λογαριασμοί ήταν πολύ φθηνότεροι σε σχέση με τους λογαριασμούς ρεύματος, όπως σε όλα τα σπίτια. Ανοίγοντας του λογαριασμούς του νερού που τους έστελνε η Νάξος, διαπίστωσαν ότι περνούσε πάρα πολλές φορές στον κεντρικό πάροχο και ήταν σε ασύλληπτα νούμερα γι’ αυτούς. Οι λογάριθμοί από εκεί που έρχονταν στα 50-60 ευρώ, τους ήρθαν 300 ευρώ», είπε αρχικά.

«Αν δείτε είναι ένας παραδοσιακός οικισμός, με 400-500 σπίτια, που σε αυτά, πόσες πισίνες μπορεί να υπάρχουν; Σας πληροφορώ ότι υπάρχουν μόνο 5-6 κολυμβητικές δεξαμενές. Ο δήμος Νάξου, από ό,τι καταγγέλλει και το ΣΤΕ, έχει κατηγορηθεί για κακοδιαχείριση στο νερό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΤΕ (Σύνδεσμος τουριστικών επιχειρήσεων) έχει δημιουργηθεί στον δήμο Νάξου, έλλειμμα 4 εκ. ευρώ. Η κατανάλωση των νερών στο Κουφονήσι είναι μικρότερη. Αυτά της κακοδιαχείρισης πήρε και τα διαμοίρασε και στα αλλά νησάκια, μικρότερα από τη Νάξο. Και βρεθήκαμε να πληρώνουμε αυτό το έλλειμμα της Νάξου», συμπλήρωσε ο κ. Πράσινος.