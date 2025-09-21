newspaper
Λάρι και Ντέιβιντ Έλισον: Από την τεχνητή νοημοσύνη στο Χόλιγουντ
Οικονομία 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:51

Λάρι και Ντέιβιντ Έλισον: Από την τεχνητή νοημοσύνη στο Χόλιγουντ

Οι Λάρι και Ντέιβιντ Έλισον χτίζουν μια αυτοκρατορία που ενώνει τη Σίλικον Βάλεϊ με το Χόλιγουντ και γίνονται μια νέα δυναστεία επιρροής

Νατάσα Σινιώρη
Spotlight

Ο Λάρι Έλισον ήταν κάποτε γνωστός ως ο άνθρωπος πίσω από βαρετά λογισμικά μισθοδοσίας.

Τώρα επιστρέφει στο προσκήνιο ως κεντρική μορφή σε έναν νέο παγκόσμιο αγώνα εξουσίας και πλούτου. Στα 81 του χρόνια, ο ιδρυτής της Oracle όχι μόνο εκτοξεύτηκε στις κορυφές των πλουσιότερων του κόσμου χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά μαζί με τον γιο του Ντέιβιντ χτίζουν μια οικογενειακή αυτοκρατορία που εκτείνεται από την Ουάσινγκτον ως την Οξφόρδη και το Χόλιγουντ.

Οι Λάρι και Ντέιβιντ Έλισον βάζουν διπλό στοίχημα, σε τεχνολογία και ψυχαγωγία, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times.

Λάρι και Ντέιβιντ Έλισον: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη συναντά το σινεμά

Η Oracle μπορεί να ξεκίνησε με συστήματα γραφείου, αλλά η στροφή της στην τεχνητή νοημοσύνη την έφερε στο επίκεντρο.

Με κολοσσιαίες επενδύσεις σε cloud και data centers —ανάμεσά τους το έργο Stargate ύψους 500 δισ. δολαρίων που εγκρίθηκε από τον Λευκό Οίκο— ο Έλισον ξεπέρασε σε προσωπική περιουσία για λίγο ακόμη και τον Ίλον Μασκ.

Η άνοδος του δεν περιορίζεται στα οικονομικά.

Οι πολιτικές του διασυνδέσεις, από την πρώιμη στήριξη στον Ντόναλντ Τραμπ έως την εμπλοκή του στις διαπραγματεύσεις για το TikTok, έφεραν την Oracle στο τραπέζι των μεγάλων αποφάσεων, με την οικογένεια Έλισον να βρίσκεται στο επίκεντρο πιθανής αμερικανικής εξαγοράς της πλατφόρμας.

Ενώ ο πατέρας του κυριαρχεί στην τεχνολογία, ο Ντέιβιντ Έλισον επαναπροσδιορίζει το μέλλον της ψυχαγωγίας.

Ο 42χρονος ιδρυτής της Skydance, που υπέγραψε επιτυχίες όπως το Top Gun: Maverick και το Mission Impossible, ολοκλήρωσε τον Αύγουστο συμφωνία 8 δισ. δολαρίων για την Paramount και τώρα στρέφεται στη Warner Bros Discovery.

Η Warner, με το HBO, το CNN και το στούντιο της DC, αποτελεί το «ιερό δισκοπότηρο» των media.

Αν ο Έλισον καταφέρει να τη συνενώσει με την Paramount, θα δημιουργήσει έναν ανταγωνιστή ικανό να σταθεί απέναντι στo Netflix και τη Disney.

Η στρατηγική του είναι τολμηρή: αντί να αποσχίσει τα παραδοσιακά τηλεοπτικά δίκτυα, θέλει να τα ενσωματώσει σε μια ενιαία πλατφόρμα streaming, μειώνοντας το κόστος και βελτιώνοντας την εμπειρία του χρήστη.

Αναλυτές εκτιμούν πως ο συνδυασμός Paramount+ και HBO Max θα γινόταν ο πιο ισχυρός παίκτης στη μάχη για το streaming.

Χρήμα, πολιτική και στρατηγικές συμμαχίες

Ο Ντέιβιντ Έλισον δεν βασίζεται μόνο στο οικογενειακό κεφάλαιο.

Στο πλευρό του βρίσκεται ο Τζέρι Καρντινάλ της RedBird Capital, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά και στην εξαγορά της Paramount. Το δίδυμο αυτό δίνει στη Skydance τη δύναμη να επιχειρεί συμφωνίες που πριν λίγα χρόνια θα έμοιαζαν αδιανόητες.

Το πολιτικό πλαίσιο είναι επίσης κρίσιμο. Ένα deal που θα συνένωνε το CNN με το CBS News θα προκαλούσε κανονικά αντιμονοπωλιακές ανησυχίες.

Ένα deal που θα συνένωνε το CNN με το CBS News θα προκαλούσε κανονικά αντιμονοπωλιακές ανησυχίες

Ωστόσο, με μια κυβέρνηση πιο φιλική προς τις συγχωνεύσεις, οι Έλισον μπορεί να βρουν το έδαφος πιο πρόσφορο από ποτέ.

Η Οξφόρδη ως νέο προπύργιο

Ο Λάρι Έλισον δεν περιορίζεται στις ΗΠΑ.

Στην Οξφόρδη επενδύει εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες σε ακίνητα και δημιουργεί το Ellison Institute of Technology, ένα ερευνητικό campus αξίας 1,3 δισ. δολαρίων που σχεδιάστηκε από τους Foster + Partners και θα ανοίξει το 2027.

Έχει ήδη προσελκύσει κορυφαίους ακαδημαϊκούς από το πανεπιστήμιο, ενώ η γνωριμία του με τον Τόνι Μπλερ τον βοήθησε να εδραιώσει δεσμούς στη Βρετανία.

Η νέα δυναστεία των Έλισον

Πατέρας και γιος υφαίνουν μαζί ένα δίκτυο που ενώνει τεχνολογία, πολιτική και πολιτισμό.

Από τις βάσεις δεδομένων μέχρι τα blockbuster του Χόλιγουντ και από το Οβάλ Γραφείο μέχρι την Οξφόρδη, οι Έλισον κινούνται μεθοδικά προς τη δημιουργία μιας σύγχρονης δυναστείας.

Αν το όραμα τους ολοκληρωθεί, δεν θα μιλάμε απλώς για την επιτυχία μιας εταιρείας ή ενός στούντιο, αλλά για μια οικογένεια που διαμορφώνει το μέλλον της τεχνολογίας, της ψυχαγωγίας και της εξουσίας στον 21o αιώνα.

Πηγή ΟΤ

