Πολωνικό F-16 χτυπάει σπίτι στην… Πολωνία – «Και πάλι φταίνε οι Ρώσοι»

Ενώ ο ρωσικός στρατός πασχίζει να προωθήσει τις θέσεις του στο πεδίο της μάχης στο ουκρανικό μέτωπο, η Δύση έχει ενεργοποιηθεί για να αντιμετωπίσει τις παραβιάσεις από ρωσικά drones στην ανατολική Ευρώπη. Η νέα, όμως, γκάφα της πολωνικής αεροπορίας, δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να ρίχνει νερό στον μύλο της ρωσικής προπαγάνδας, η οποία ακούγεται πλέον πιο πειστική.

Στο πιο πρόσφατο περιστατικό έντασης στα βόρεια σύνορα της Ευρώπης, στις 19 Σεπτεμβρίου, το NATO ανακοίνωσε ότι ιταλικά F-35 αναχαίτισαν τρία MiG-31 που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 12 λεπτά.

Η Ρωσία από την πλευρά της διέψευσε, ωστόσο, η Δύση εντάσσει το τελευταίο περιστατικό σε μια αλυσίδα δοκιμών ετοιμότητας που υποβάλει υποτίθεται η Ρωσία τον μηχανισμό του ΝΑΤΟ. Η Εσθονή επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας έγραψε χαρακτηριστικά στο Χ «Ο Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Δύσης. Δεν πρέπει να δείξουμε αδυναμία».

Πως ξεκίνησαν όλα

Τον «κύκλο» άνοιξε η νύχτα 9–10 Σεπτεμβρίου 2025, όταν 19–23 ρωσικής προέλευσης drones πέρασαν στον πολωνικό εναέριο χώρο, πυροδοτώντας συναγερμό QRA, κλείσιμο τμημάτων εναέριας κυκλοφορίας και εμπλοκή πολωνικών F-16 με συνδρομή συμμάχων (F-35, AWACS, ανεφοδιαστικά). Η Πολωνία έγινε το πρώτο κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ που κατέρριψε –ρωσικά όπως λέει- μέσα στον εναέριο χώρο της από το 2022 και ζήτησε διαβουλεύσεις του Άρθρου 4 κάτι που ζήτησε πρόσφατα και η Εσθονία.

Η Μόσχα αρνήθηκε κάθε ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι τα UAV δεν ήταν δικά της ή εκτράπηκαν, ενώ τα πολωνικά ευρήματα μίλησαν για πύραυλο δόλωμα τύπου Gerbera σε ορισμένες περιπτώσεις.

Στις 12 Σεπτεμβρίου ο γ.γ. του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την επιχείρηση Eastern Sentry για ενισχυμένη αεράμυνα στην ανατολική πτέρυγα, επισημαίνοντας ότι «η ρωσική απερισκεψία στον αέρα αυξάνεται».

Το θέμα παρέμεινε στην κορυφή όταν οι πολωνικές αρχές εντόπισαν θραύσματα πυραύλου και διερεύνησαν ζημιά σε οικία με τον δυτικό Τύπο να σημειώνει ότι ρωσικά drones χτύπησαν οικία ηλικιωμένων Πολωνών.

Πολωνική παραδοχή

Ωστόσο, οι νεότερες ενδείξεις έδειξαν αστοχία πολωνικού πυραύλου που είχε εκτοξευθεί από… πολωνικό F-16 κατά την αναχαίτιση.

«Ήταν ένας πύραυλος αέρος-αέρος AIM-120 AMRAAM από το F-16 μας, ο οποίος παρουσίασε βλάβη στο σύστημα καθοδήγησης κατά την πτήση και δεν πυροδοτήθηκε», μετέδωσε την Τρίτη το πολωνικό ειδησεογραφικό μέσο RMF24, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή από κρατική υπηρεσία ασφαλείας. «Ευτυχώς, δεν οπλίστηκε ούτε εξερράγη, επειδή είχαν ενεργοποιηθεί οι ασφαλιστικές διατάξεις του πυροσωλήνα».

UAV destroys Polish retirees’ home — as they watch news of Russian drones in country’s airspace https://t.co/qd1sEFaJy3 pic.twitter.com/SYpXpDHlov — New York Post (@nypost) September 11, 2025

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι πρώην αξιωματικός των πολωνικών στρατιωτικών πληροφοριών τόνισε πως οι ζημιές στο σπίτι προκλήθηκαν από κινητική πρόσκρουση.

«Δεν υπήρξε έκρηξη, καμία πυροδότηση, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του κατεστραμμένου σπιτιού», εξήγησε ο αντισυνταγματάρχης Ματσιέι Κοροβάι.

Και πάλι φταίνε οι Ρώσοι

«Όλα δείχνουν ότι επρόκειτο για πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το αεροσκάφος μας, το οποίο υπερασπιζόταν την Πολωνία, την πατρίδα, τους πολίτες μας», δήλωσε στο ανεξάρτητο δίκτυο TVN24 ο Υπουργός και Συντονιστής για τις Ειδικές Υπηρεσίες της Πολωνίας, Τόμας Σιεμονιάκ.

Ωστόσο, ο ίδιος και άλλα κυβερνητικά στελέχη, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ, επισημαίνουν ότι η Ρωσία εξακολουθεί να φέρει την ευθύνη για το περιστατικό.

Ο Τουσκ έγραψε στην πλατφόρμα X: «Η πλήρης ευθύνη για τις ζημιές στο σπίτι στο Βιρίκι βαραίνει τους αυτουργούς της πρόκλησης με το drone, δηλαδή τη Ρωσία».

Τι δουλειά έχουν τα ρωσικά drones στην Πολωνία

Τι απαντάνε λοιπόν οι Ρώσοι σε όλα αυτά;

Tο ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι τη νύχτα από 9 προς 10 Σεπτεμβρίου, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ουκρανικές στρατιωτικοβιομηχανικές εγκαταστάσεις στις περιοχές Ιβάνο-Φρανκίβσκ, Χμελνίτσκι και Ζιτόμιρ, καθώς και στη Βίννιτσα και το Λβιβ.

Το υπουργείο τόνισε ότι δεν είχαν προγραμματιστεί στόχοι εντός πολωνικού εδάφους προς καταστροφή. Σημείωσε επίσης ότι τα UAV που φέρονται να εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο είχαν μέγιστη εμβέλεια 700 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα, πάντως και με τον διακεκριμένο Αμερικανό Πολιτικό Επιστήμονα Τζον Μιρσχάιμερ, αυτά τα drones ενδεχομένω να βγήκαν εκτός πορείας. «Δεδομένου ότι τη νύχτα που περιπλανήθηκαν προς την Πολωνία η επίθεση μέσα στην Ουκρανία ήταν τεράστια, είναι πιθανό μερικά drones να μπήκαν στον πολωνικό εναέριο χώρο». Μπορεί επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ουκρανοί να τα παρεμβάλαν (jammed) και να τα έστειλαν εκτός πορείας, καταλήγοντας στη Λευκορωσία κι από εκεί στην Πολωνία, ή απευθείας στην Πολωνία.

Πάντως, όπως και να έχει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας εξέφρασε την ετοιμότητά του να πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με την Πολωνία σχετικά με το περιστατικό.

Δύσκολο να το πιστέψουμε λένε Δυτικοί αναλυτές

«Μου φαίνεται δύσκολο να πιστέψω ότι οι Ρώσοι επιτέθηκαν σκόπιμα στην Πολωνία με drones—δεν βγάζει νόημα» σημειώνει στην εκπομπή Deep Dive ο Μιρχάιμερ. «Δεν έχουν κανένα συμφέρον να προκαλέσουν το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή. Πιθανότερο είναι ότι τα drones από μόνα τους ξέφυγαν ή ότι παρεμβλήθηκαν και κατέληξαν στην Πολωνία ή μέσω Λευκορωσίας».

Στο ίδιο συντείνει και ανάλυσή του Στήβεν Μπρίεν, πρώην αναπληρωτή υφυπουργού Αμυνας των ΗΠΑ, ειδικού στη στρατηγική και την τεχνολογία ασφαλείας. «Ιδιαίτερα ασαφές είναι το γιατί η Ρωσία θα εξαπέλυε οποιαδήποτε επίθεση στην Πολωνία, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει μια απάντηση υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ευρύτερη σύγκρουση στην περιοχή. Γιατί η Ρωσία θα έστελνε drones σε μια άνευ νοήματος αποστολή αντί να επιλέξει πλήγματα εναντίον αποθηκών ανεφοδιασμού, στρατιωτικών βάσεων και ενδεχομένως πολωνικών συστημάτων αεράμυνας;».

Τα drones εξάλλου, όπως υπογραμμίζει και ο Αμερικανός συνταγματάρχης ε.α. Ντάνιελ Ντέιβις, ήταν άοπλα, δεν σκότωσαν κανέναν ούτε έκαναν σημαντικές ζημιές. Περισσότερες ζημιές φαίνεται να έκανε το πολωνικό εσφαλμένο χτύπημα.

Μέσα σε όλα αυτά, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που παρακαλάει για όπλα και στρατιώτες, δήλωσε ότι η Πολωνία δεν μπορεί να προστατέψει τον πληθυσμό της προσφέροντας μάλιστα και… βοήθεια αν χρειαστεί.

Το NATO ψώνισε από σβέρκο.