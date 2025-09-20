magazin
Ο νέος έρωτας του Όσκαρ Πιστόριους με κληρονόμο και η μητέρα της τραγικής Ρίβα στο νοσοκομείο
20 Σεπτεμβρίου 2025

Ο νέος έρωτας του Όσκαρ Πιστόριους με κληρονόμο και η μητέρα της τραγικής Ρίβα στο νοσοκομείο

Η νέα ζωή του καταδικασμένου δολοφόνου κι «ερωτευμένου» Όσκαρ Πιστόριους με την κληρονόμο ερωμένη του.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Ποιες τροφές ενισχύουν την ευεξία μετά τα 50;

Ποιες τροφές ενισχύουν την ευεξία μετά τα 50;

Spotlight

Κρυμμένο σε ένα από τα πιο πλούσια προάστια της Νότιας Αφρικής, το Goddess Cafe στο Waterkloof είναι ένα ιερό της θηλυκότητας. Οι ιδιοκτήτες του το περιγράφουν ως «ροζ παράδεισο», καθώς ακόμη και τα ψωμάκια των μπιφτεκιών και οι λάτε σερβίρονται σε αποχρώσεις αυτού του χρώματος. Τα πιάτα είναι διακοσμημένα με ροδοπέταλα. Οροφές και τοίχοι είναι στολισμένοι με κερασιές και άνθη. Εδώ, σε αυτό το κάπως παράδοξο περιβάλλον, ο καταδικασμένος δολοφόνος Όσκαρ Πιστόριους εθεάθη να γευματίζει με τη φίλη του Ρίτα Γκρέιλινγκ.

Η εμφάνιση του πρώην παραολυμπιονίκη σε ένα κατάστημα που συχνάζουν πλούσιες νεαρές γυναίκες και influencers των κοινωνικών μέσων θεωρείται από ορισμένους ως σίγουρο σημάδι του πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει τη σχέση τους.

Σύμφωνα με μια πηγή: «Δεν μπορείς να φανταστείς ένα λιγότερο πιθανό μέρος για να δεις τον Όσκαρ Πιστόριους, αλλά αυτός και η Ρίτα κρατιούνται χέρι-χέρι και κοιτάζονται με αγάπη. Είναι τρελά ερωτευμένος μαζί της. Μπορείς να δεις ότι είναι βαθιά ερωτευμένοι».

Ρίτα και Ρίβα, ίδιες

Το ανατριχιαστικά αλλόκοτο είναι ότι η Ρίτα, 33 ετών, μοιάζει εκπληκτικά με τη Ρίβα Στεένκαμπ, την πρώην κοπέλα του, που ο Πιστόριους πυροβόλησε και σκότωσε την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, το 2013.

Ο καταδιασμένος δολοφόνος αποκάλυψε σε έναν φίλο του ότι, έχοντας αφήσει πίσω του το εγκληματικό του παρελθόν, θέλει να παντρευτεί και να κάνει οικογένεια. Επανεκκινεί επίσης την αθλητική του καριέρα, έχοντας συμμετάσχει σε ένα τρίαθλο Ironman τον Ιούνιο.

Αλλά ενώ ο 38χρονος, ο οποίος αποφυλακίστηκε με αναστολή τον Ιανουάριο του 2024, προχωράει με τη ζωή του, η βρετανίδα μητέρα της γυναίκας που δολοφόνησε βρίσκεται στο νοσοκομείο, σε κρίσιμη κατάσταση μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη πριν από σχεδόν τρεις εβδομάδες.

Οι φίλοι της 78χρονης Τζουν Στεένκαμπ φοβούνται ότι μπορεί να μην θυμάται καν την αγαπημένη της κόρη, πλέον. «Είναι σπαρακτικό να σκέφτεσαι ότι μπορεί να μην είναι σε θέση να θυμηθεί τι συνέβη στη Ρίβα» δήλωσε ένας φίλος της οικογένειας στην εφημερίδα Daily Mail.

Το ανατριχιαστικά αλλόκοτο είναι ότι η Ρίτα, 33 ετών, μοιάζει εκπληκτικά με τη Ρίβα Στεένκαμπ, την πρώην κοπέλα του, που ο Πιστόριους πυροβόλησε και σκότωσε την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, το 2013

YouTube thumbnail

Χαμογελάει ξανά, αλλά…

«Μόλις που μπορεί να μιλήσει. Είναι αδύνατο να καταλάβεις τι λέει ή να κάνεις μια συζήτηση μαζί της. Δεν ξέρει το όνομά της και δεν αναγνωρίζει τους ανθρώπους. Είναι σοβαρά άρρωστη και οι γιατροί δεν μπορούν να μας πουν ακόμα το πλήρες μέγεθος της βλάβης στον εγκέφαλό της».

Σύμφωνα με την οικογενειακή δικηγόρο Τάνια Κοέν, η οποία βρισκόταν με την Τζουν στο σπίτι της όταν υπέστη το εγκεφαλικό, «η θλίψη που φώλιαζε στα μάτια της από τότε που έχασε τη Ρίβα την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, το 2013, έχει πέσει».

«Είναι σαν να επέστρεψε στο πρόσωπο που ήταν πριν πεθάνει η Ρίβα», λέει η Τάνια, στενή φίλη της Τζουν εδώ και χρόνια.

«Ήταν πάντα ένα ζεστό και στοργικό άτομο, αλλά τώρα χαμογελά με έναν τρόπο που δεν είχε χαμογελάσει εδώ και πολλά χρόνια».

Ο Όσκαρ Πιστόριους (C) περπατά χωρίς τα προσθετικά του πόδια στην αίθουσα του δικαστηρίου κατά τη διάρκεια της τρίτης ημέρας της ακροαματικής διαδικασίας για την επιβολή ποινής στο Ανώτατο Δικαστήριο της Πρετόρια, Νότια Αφρική, 15 Ιουνίου 2016.  EPA/ALON SKUY

Η συνάντηση του πατέρα με τον δολοφόνο

Το εγκεφαλικό της Τζουν συνέβη δύο χρόνια μετά τον θάνατο του συντετριμμένου συζύγου της, Μπάρι, 80 ετών, δύο χρόνια μετά τη συνάντησή του με τον Πιστόριους στη φυλακή.

Εκεί, ο ιδιοκτήτης στάβλου και εκπαιδευτής αλόγων, Μπάρι, ζήτησε από τον Πιστόριους, έναν υποτίθεται ευσεβή χριστιανό, να ορκιστεί στη Βίβλο ότι δεν είχε την πρόθεση να σκοτώσει τη Ρίβα, 29 ετών, όταν την πυροβόλησε τέσσερις φορές μέσα από μια κλειδωμένη πόρτα του μπάνιου στο σπίτι του, στην Πρετόρια.

Ο αθλητής με διπλό ακρωτηριασμό κάτω άκρων, ο οποίος επιμένει ότι μπέρδεψε τη Ρίβα με έναν εισβολέα, αρνήθηκε. Αυτό ήταν απόδειξη, είπε ο Μπάρι, ότι ήταν ένας ψυχρός δολοφόνος και ψεύτης που είχε σκοτώσει την κόρη τους σε μια κρίση οργής.

Το εγκεφαλικό της Τζουν συνέβη δύο χρόνια μετά τον θάνατο του συντετριμμένου συζύγου της, Μπάρι, 80 ετών, δύο χρόνια μετά τη συνάντησή του με τον Πιστόριους στη φυλακή

YouTube thumbnail

Η φωνή της Ρίβα, η μητέρα της

Η αδυναμία της Τζουν να πει περισσότερα από λίγα λόγια είναι ιδιαίτερα οδυνηρή, δεδομένου ότι μετά τη δολοφονία της Ρίβα, ορκίστηκε να γίνει η φωνή της κόρης της, ευαισθητοποιώντας το κοινό για τη βία και την κακοποίηση κατά των γυναικών και των παιδιών μέσω ενός ιδρύματος που ιδρύθηκε στο όνομά της.

Συνέχισε να συγκεντρώνει χρήματα για τα θύματα, ακόμη και όταν αντιμετώπιζε προσωπικά οικονομικές δυσκολίες που την ανάγκασαν να βάλει το σπίτι της προς πώληση.

«Ήταν μια ακόμη σκληρή στροφή της μοίρας το γεγονός ότι, ενώ ο Πιστόριους κατάφερε να γυρίσει σελίδα και να ξεκινήσει μια νέα ζωή, ο εγκληματικός θάνατος της κόρης της είχε μια δια βίου επίδραση στη Τζουν» λέει ο οικογενειακός φίλος.

«Αυτός είχε μια δεύτερη ευκαιρία, αλλά για την Τζουν και τον Μπάρι δεν υπήρχε δυνατότητα να ξαναρχίσουν από την αρχή».

Ακόμα πιο σκληρό, λένε όσοι την γνωρίζουν, είναι το γεγονός ότι μετά το θάνατο του Μπάρι, το 2023, και την αποφυλάκιση του Πιστόριους τον Ιανουάριο του 2024, η Τζουν αποφάσισε να συνεχίσει τη ζωή της, ζώντας ήσυχα με τον σκύλο, τη γάτα, το άλογο, το γάιδαρο και τις 40 κότες της στο μικρό αγρόκτημα της κοντά στο Πορτ Ελίζαμπεθ.

Ζει μέσα στη φτώχεια

Η Τάνια εξηγεί: «Η Τζουν είπε ότι ήθελε να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής της σε ηρεμία και αυτό έκανε. Έκανε ό,τι μπορούσε για να γίνει η φωνή της Ρίβα και ήθελε να κλείσει αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας του Όσκαρ».

Ελπίζοντας να απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο από το τραγικό παρελθόν, η Τζουν είχε πρόσφατα σχεδιάσει να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, στο Μπλάκμπερν του Λάνκασαϊρ, και όπου ζει η μεγαλύτερη κόρη της, η Σιμόν. Είχε ακόμη οργανώσει ένα διαβατήριο για το σκυλί της, τον Ridgeback Taboo.

Όμως, λέει η Τάνια, η οποία τώρα προσπαθεί να συγκεντρώσει χρήματα για τη φροντίδα της Τζουν: «Δεν μπορεί να φύγει τώρα και δεν είναι ακόμα σαφές τι θα φέρει το μέλλον».

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μεγαλύτερη αντίθεση μεταξύ της τύχης της μητέρας της Ρίβα και του κάποτε περιζήτητου χρυσού παραολυμπιονίκη που δολοφόνησε την κόρη της. Ενώ ο Πιστόριους ζει σε ένα πολυτελές εξοχικό στην έκταση της περιουσίας του θείου του, αξίας 2 εκατομμυρίων λιρών, στην Πρετόρια, η Τζουν, σύμφωνα με την δικηγόρο της, «ζει στη φτώχεια».

Περιτριγυρισμένη από ψηλό χορτάρι και ζιζάνια, η πύλη της ιδιοκτησίας της είναι σπασμένη εδώ και καιρό. Η αξία της ιδιοκτησίας δεν ξεπερνά τα 50.000 λίρες, σύμφωνα με τον οικογενειακό φίλο που μίλησε στο Daily Mail αυτή την εβδομάδα, ο οποίος είπε ότι η Τζουν αναγκάστηκε να την βάλει προς πώληση πριν από το εγκεφαλικό της, επειδή δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά τις επισκευές.

Η σύμβουλος διαχείρισης Ρίτα Γκρέιλινγκ, η οποία όπως και η Ρίβα έχει εργαστεί ως μοντέλο, είναι αφοσιωμένη χριστιανή και αναγράφει στο Twitter «Θεός. Οικογένεια. Μόδα. Φυσική κατάσταση» ως τα πράγματα που «με ενθουσιάζουν»

YouTube thumbnail

Η κληρονόμος ερωμένη  

Ωστόσο, ενώ η υγεία της Τζουν γίνεται όλο και πιο ευπαθής, η υγεία του Πιστόριους φαίνεται όλο και καλύτερη.

Πριν από τρεις μήνες, ο άνδρας που κάποτε ονομάστηκε Blade Runner λόγω της ταχύτητας με την οποία μπορούσε να τρέχει με τα προσθετικά του άκρα, επέστρεψε στον αγωνιστικό αθλητισμό αφού έλαβε άδεια από τον υπεύθυνο αναστολής του να συμμετάσχει σε ένα τρίαθλο στο Ντέρμπαν.

Κατέλαβε την 555η θέση στη γενική κατάταξη και την τρίτη θέση στην κατηγορία «άτομα με ειδικές ανάγκες», αφού πέρασε τους τελευταίους 18 μήνες επικεντρωμένος στην ανάκτηση της φυσικής του κατάστασης – και στην αποκατάσταση της μυϊκής ατροφίας που υπέστη στη φυλακή – με τη βοήθεια ιδιωτικών γιατρών και προπονητών.

Ωστόσο, είναι η σχέση του Πιστόριους με την κόρη ενός από τους πλουσιότερους ιδιοκτήτες γης της Νότιας Αφρικής που θα μπορούσε να εδραιώσει την αποκατάστασή του.

Η σύμβουλος διαχείρισης Ρίτα Γκρέιλινγκ, η οποία όπως και η Ρίβα έχει εργαστεί ως μοντέλο, είναι αφοσιωμένη χριστιανή και αναγράφει στο Twitter «Θεός. Οικογένεια. Μόδα. Φυσική κατάσταση» ως τα πράγματα που «με ενθουσιάζουν».

Ο Πιστόριους – γνωστός στους φίλους και την οικογένειά του ως «Όζι» – έχει επίσης ασπαστεί τη θρησκεία. Είναι εθελοντής στην NG Kerk Waterkloof, την εκκλησία που συχνάζει ο θείος του Άρνολντ, ο οποίος τον μεγάλωσε σε μεγάλο βαθμό μετά το θάνατο της μητέρας του το 2002.

Οι ισχυρές οικογένειες της Νότιας Αφρικής

Σύμφωνα με μια πηγή: «Έχει πει ότι θέλει να νοικοκυρευτεί και να κάνει παιδιά. Το βλέπει ως το επόμενο βήμα για τους δυο τους».

Ένας τέτοιος γάμος θα σήμαινε την ένωση δύο ισχυρών αφρικανικών οικογενειών που ζουν στη Νότια Αφρική για περισσότερο από έναν αιώνα.

Ο πατέρας της Ρίτα είναι ο Μπαρέντ Πίτερ Γκρέιλινγκ, γνωστός ως BP, η οικογένεια του οποίου πολέμησε στον πόλεμο των Μπόερ στη Νότια Αφρική. Το οικογενειακό σπίτι είναι ένα αγρόκτημα 17.500 εκταρίων στο Wakkerstroom, Mpumalanga. Ο Γκρέιλινγκ είπε κάποτε ότι ήλπιζε η Ρίτα και η μικρότερη αδελφή της να «παντρευτούν άντρες που ξέρουν να καλλιεργούν τη γη».

Ο πλούτος των Πιστόριους προέρχεται από μια επιχειρηματική αυτοκρατορία που ίδρυσε ο παππούς του Όσκαρ, Χέντρικ Πιστόριους, το 1944, η οποία αρχικά επικεντρώθηκε στην προμήθεια ασβεστόλιθου για γεωργικές χρήσεις, αλλά τώρα εκτείνεται στους τομείς της ακίνητης περιουσίας, των ορυχείων και του τουρισμού.

Ο Νοτιοαφρικανός «Blade Runner» Όσκαρ Πιστόριους με τη φίλη του Ρίβα Στεένκαμπ, σε τελετή απονομής βραβείων στο Γιοχάνεσμπουργκ στις 4 Νοεμβρίου 2012.  REUTERS/Frennie Shivambu

Οι ταπεινές ρίζες της Στεένκαμπ

Οι ρίζες της οικογένειας της Τζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ πιο ταπεινές. Οι γονείς της, Χάρολντ και Ιρέν, εργάζονταν σε εργοστάσιο. Έφυγε από το σχολείο Shadsworth Secondary Modern σε ηλικία 16 ετών για να εκπαιδευτεί ως κομμώτρια και, ένα χρόνο αργότερα, παντρεύτηκε τον κατασκευαστή εργαλείων, Τόνι Κάουμπερν. Ήταν 18 ετών όταν γέννησε την μεγαλύτερη κόρη της, Σιμόν.

Η Τζουν μετανάστευσε στη Νότια Αφρική με την οικογένειά της το 1965. Όταν ο γάμος της διαλύθηκε, μεγάλωσε μόνη της την κόρη της, δουλεύοντας ως κομμώτρια, βοηθός οδοντιάτρου και σε ένα τμήμα καλλυντικών σε πολυκατάστημα.

Η αγάπη της για την ιππασία την οδήγησε τελικά να γνωρίσει τον διαζευγμένο ιδιοκτήτη στάβλου και εκπαιδευτή αλόγων, Μπάρι Στεένκαμπ. Παντρεύτηκαν το 1983 και η Τζουν γέννησε τη Ρίβα.

Η απώλεια της κόρης που λάτρευαν και αποκαλούσαν με αγάπη «laat lammetjie» – «αργοπορημένο αρνί» – άφησε ένα βαθύ σημάδι θλίψης στη ζωή και των δύο.

Όταν ρωτήθηκε τι θα της έδινε την ευκαιρία να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, η Τάνια λέει ότι η Τζουν θα απαντούσε: «Μόνο αν η Ρίβα επέστρεφε». Ο θάνατος της κόρης τους οδήγησε επίσης το ζευγάρι σε οικονομική καταστροφή.

Η ψυχολογική και κατρακύλα

Ο Μπάρι είχε μόλις κηρύξει πτώχευση, αφού ένας οφειλέτης δεν του έδινε τα χρήματα που του όφειλε.

Η Ρίβα, που εργαζόταν στο Γιοχάνεσμπουργκ ως νομική βοηθός και μοντέλο, βοηθούσε τους γονείς της να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους. Η δημοσιότητα γύρω από το θάνατό της οδήγησε την ιδιοκτήτρια του σπιτιού των Στεένκαμπ να τους εκδιώξει, όταν έμαθε για την οικονομική τους κατάσταση.

Αργότερα αποκαλύφθηκε στο δικαστήριο ότι ο Πιστόριους κατέβαλε στο ζευγάρι 340 λίρες το μήνα για 18 μήνες μετά τη δολοφονία της Ρίβα, κατόπιν αιτήματος του δικηγόρου τους.

Ωστόσο, οι Στεένκαμπ αρνήθηκαν να δεχτούν το εφάπαξ ποσό αποζημίωσης από τον αθλητή, λέγοντας ότι δεν ήθελαν τα «ματωμένα χρήματα» του. Η κακή υγεία έκανε το ζευγάρι να δυσκολεύεται ακόμη περισσότερο.

Ο Μπάρι, στον οποίο είχε διαγνωστεί διαβήτης, υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο δύο μήνες μετά το θάνατο της Ρίβα.

Ωστόσο, ακόμη χειρότερη από την οικονομική ανασφάλεια ήταν η απώλεια του άνδρα που η Τζουν είχε παντρευτεί μόλις δέκα ημέρες μετά το πρώτο τους ραντεβού. «Μοιράζονταν τον πόνο και τις αναμνήσεις τους», λέει η Τάνια.

«Η Τζουν μπορούσε να μιλάει ανοιχτά με τον Μπάρι. Κατανοούσαν ο ένας τον άλλον και ήταν αλληλοϋποστηρικτικοί. Μετά το θάνατό του, έγινε σαν ερημίτης».

Απαγορεύονται οι επισκέψεις στα νυχτερινά κέντρα

Η Τζουν αποφάσισε να μην αντιταχθεί στην αποφυλάκιση του Πιστόριους με αναστολή το 2024, αν και υπέβαλε δήλωση για τον αντίκτυπο του εγκλήματος στο θύμα, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί η συμμετοχή σε προγράμματα διαχείρισης θυμού και έμφυλης βίας.

Θα παραμείνει σε αναστολή υπό αυστηρούς όρους μέχρι τη λήξη της ποινής του το 2029. Ένας αξιωματικός αναστολής τον ελέγχει σε τυχαίες ώρες της ημέρας ή της νύχτας. Υποβάλλεται σε ελέγχους για ναρκωτικά και αλκοόλ.

Απαγορεύονται επίσης οι επισκέψεις στα νυχτερινά κέντρα που κάποτε σύχναζε με τους φίλους του. Ούτε μπορεί να χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να δίνει συνεντεύξεις ή να γράψει αυτοβιογραφία.

«Η Τζουν πάντα έλεγε ότι ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του» εξηγεί η Τάνια.

Για την Τζουν Στεένκαμπ, η αγωνία για τον θάνατο της Ρίβα είναι ατελείωτη. Ο Πιστόριους, εν τω μεταξύ, φαίνεται να εκμεταλλεύεται τη δεύτερη ευκαιρία που του δόθηκε.

*Με στοιχεία από nypost.com

