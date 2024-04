Εξοργισμένοι οι φίλοι της Reeva Steenkamp – Θέλουν να «σβήσουν» το χαμόγελο του Όσκαρ Πιστόριους

Μετά τις φωτογραφίες ενός χαμογελαστού Όσκαρ Πιστόριους, οι φίλοι της Reeva Steenkamp αισθάνονται εξαγριωμένοι που απολαμβάνει την ελευθερία του χωρίς να φαίνεται να τον νοιάζει τίποτα στον κόσμο.

Ο 37χρονος πρώην Παραολυμπιονίκης απαθανατίστηκε για πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα μετά από 7 χρόνια που πέρασε στη φυλακή. Στα πλάνα που εξασφάλισε η MailOnline ο Όσκαρ Πιστόριους εμφανίζεται χαλαρός και χαρούμενος.

Φορώντας γυαλιά ηλίου, τα σημάδια του χρόνου έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στον Όσκαρ Πιστόριους. Οι φίλοι της Reeva Steenkamp, που δολοφονήθηκε τις πρωινές ώρες της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου το 2013, εξέφρασαν την οργή τους που τον είδαν να απολαμβάνει την ελευθερία του.

Η φίλη της Reeva Steenkamp, Tania Koen, εξέφρασε τη λύπη της για τη μητέρα της Reeva, June, που έχασε τον σύζυγό της Barry από ραγισμένη καρδιά τον περασμένο χρόνο.

«Λυπάμαι για την June που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Δεν θα μπορέσει ποτέ να δει το χαμόγελο της Reeva. Ποτέ» σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ένα ακόμα φιλικό πρόσωπο του μοντέλου που δολοφονήθηκε επισημαίνει πως είναι πολύ ανησυχητικό να βλέπεις τον Όσκαρ Πιστόριους να χαμογελά σαν να μην τον νοιάζει τίποτα στον κόσμο.

«Αν μπορούσα, θα έσβηνα αυτό το χαμόγελο από το πρόσωπό του. Δεν ξέρω πως κοιμάται τα βράδια για αυτό που έκανε» υπογραμμίζει χαρακτηριστικά θέλοντας να διατηρήσει την ανωνυμία του.

The first images of convicted killer Oscar Pistorius since his release from prison have been revealed by the UK’s Daily Mail.https://t.co/TfwYSF7vJp

— Nationwide90FM (@NationwideRadio) April 23, 2024