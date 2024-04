Οι πρώτες εικόνες του Όσκαρ Πιστόριους – Τρέμει πως θα τον εκδικηθεί ο υπόκοσμος για τη Reeva Steenkamp

Έναν χαμογελαστό Όσκαρ Πιστόριους απαθανάτισαν οι φωτογράφοι μετά την αποφυλάκισή του για τη δολοφονία της συντρόφου του Reeva Steenkamp.

Ο 37χρονος πρώην παραολυμπιονίκης εθεάθη για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια στη φυλακή. Αν και ο Όσκαρ Πιστόριους φαινόταν χαρούμενος καθώς περπατούσε, τα χρόνια του στη φυλακή τον έχουν ξεκάθαρα επηρεάσει.

Έχασε κάποια από τα κιλά που είχε πάρει στη φυλακή με αποτέλεσμα να πρέπει να αλλάξει τα προσθετικά του μέλη. Τα μαλλιά του γκρίζαραν και φέρεται να έγινε μανιώδης καπνιστής στη φυλακή.

The first images of convicted killer Oscar Pistorius since his release from prison have been revealed by the UK’s Daily Mail.https://t.co/TfwYSF7vJp

— Nationwide90FM (@NationwideRadio) April 23, 2024