Μια καθαρίστρια νοσοκομείου στη Νότια Αφρική συνελήφθη μετά την εύρεση μιας τσάντας με ανθρώπινους πλακούντες στην ανατολική επαρχία Μπουμαλάνγκα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η Rose Mnisi φέρεται να αναζητούσε πιθανούς αγοραστές για τον ανθρώπινο ιστό όταν συνελήφθη από αξιωματικούς ασφαλείας μετά από μια καταγγελία, σύμφωνα με το BBC.

«Όταν την πλησίασε η αστυνομία, η γυναίκα συνελήφθη με όργανα. Η γυναίκα επιβεβαίωσε ότι είναι καθαρίστρια στο μαιευτήριο», ανέφερε η αστυνομία σε δήλωση.

Η 39χρονη γυναίκα εμφανίστηκε στο δικαστήριο την Πέμπτη, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για παράνομη κατοχή πλακούντων.

Τα ανθρώπινα μέλη κατασχέθηκαν και στάλθηκαν για εγκληματολογική ανάλυση. Η γυναίκα δεν έχει ακόμη απαντήσει στις κατηγορίες.

Η αστυνομία ανέφερε ότι η ύποπτη «έκανε ωτοστόπ» όταν συνελήφθη από αστυνομικούς που πραγματοποιούσαν τακτικές περιπολίες στην πόλη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, όταν την συνέλαβαν, μετέφερε άγνωστο αριθμό ανθρώπινων πλακούντων σε μια πλαστική σακούλα.

Η γυναίκα «κατηγορήθηκε αναλόγως», ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο επιπλέον κατηγοριών καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

Αναμένεται να εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο τον επόμενο μήνα για αίτηση αποφυλάκισης με εγγύηση.

A 39-year-old Rose Mnisi employed as a hospital cleaner has been arrested in Mashishing (formerly Lydenburg) in Mpumalanga after she was allegedly found in possession of human placentas. https://t.co/cljkNPQbR1 — Izindaba-Ditaba-News (@IDNtv_za) September 19, 2025

Το εμπόριο οργάνων

Η αστυνομία δεν ανέφερε για ποιο σκοπό προορίζονταν οι πλακούντες, αλλά ορισμένοι πιστεύουν ότι η κατανάλωση του αυτού του οργάνου μπορεί να ενισχύσει την παραγωγή μητρικού γάλακτος και ακόμη και να προλάβει την επιλόχεια κατάθλιψη, αν και δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να το αποδεικνύουν.

Στη Νότια Αφρική, ορισμένες δολοφονίες και ακρωτηριασμοί έχουν συνδεθεί με τη χρήση ανθρώπινων μελών σε παραδοσιακές τελετές.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ένας παραδοσιακός θεραπευτής από τη Μοζαμβίκη εμφανίστηκε στο δικαστήριο, αφού βρέθηκε στην κατοχή του ανθρώπινα μέλη στην πόλη Τσουάνε.

Επίσης οι ερευνητές συνέδεσαν το εμπόριο οργάνων με τη βίαιη δολοφονία μιας νεαρής γυναίκας που σκοτώθηκε το 2023 και τα μέλη του σώματός της αφαιρέθηκαν.