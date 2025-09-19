newspaper
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ευρώπη, η ακυβέρνητη ήπειρος – Κρίσεις μαστίζουν τα κράτη από βορρά ως νότο και από ανατολή έως δύση
Κόσμος 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Ευρώπη, η ακυβέρνητη ήπειρος – Κρίσεις μαστίζουν τα κράτη από βορρά ως νότο και από ανατολή έως δύση

Δημοσιονομικά προβλήματα, μεταναστευτικό, πολιτική αστάθεια, αλλά και αδύναμες κυβερνήσεις δημιουργούν εκρηκτικό μείγμα στην Ευρώπη. Και οι κίνδυνοι είναι πολλοί.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Αϋπνία: Όταν ο ύπνος λιγοστεύει, ο εγκέφαλος γερνά κατά 3,5 χρόνια!

Αϋπνία: Όταν ο ύπνος λιγοστεύει, ο εγκέφαλος γερνά κατά 3,5 χρόνια!

Spotlight

Βαθιά είναι η κρίση που μαστίζει την Ευρώπη, σε μια εποχή που είναι σε εξέλιξη ένας πόλεμος στις παρυφές της και οι ΗΠΑ έχουν καταστεί παράγοντας αστάθειας στη διεθνή πολιτική.

Αυτή η είναι η διάγνωση του Bloomberg για την κατάσταση στην Γηραιά Ήπειρο, που προειδοποιεί για τους κινδύνους που εγκυμονεί η κατάσταση αυτή. Παρουσιάζει την Ευρώπη σαν ακυβέρνητο καράβι. Ή, μάλλον, σαν έναν στόλο από ακυβέρνητα καράβια με καπετάνιους αδύναμους να κρατήσουν το τιμόνι.

Από ανατολή σε δύση

Όπως επισημαίνει, είναι πολλοί οι ηγέτες στην Ευρώπη που δεν μπορούν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Από τη Βρετανία του Στάρμερ έως τη Γαλλία του Μακρόν, και την Ολλανδία, τη Γερμανία ή την Ισπανία και την Ιταλία.

Κιρ Στάρμερ / Leon Neal/Pool via REUTERS

Μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής ηπείρου μαστίζεται από έναν ολέθριο συνδυασμό πιεσμένων προϋπολογισμών, «παγωμένης» διοίκησης, κοινοβουλευτικού κατακερματισμού, ανόδου ακραίων πολιτικών κομμάτων και πολιτών που κινητοποιούνται διαρκώς.

Και αυτή η αδυναμία των κυβερνήσεων φαίνεται να εξελίσσεται σε κανόνα στην Ευρώπη, όταν στις ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ καταφεύγει στον στρατό για να επιβάλει την τάξη ή σε εκτελεστικά διατάγματα για να κυβερνήσει. Παραβιάζοντας ακόμη και το Σύνταγμα των ΗΠΑ. Παράλληλα, η ακροδεξιά ενισχύεται στην Ευρώπη, διεκδικώντας την εξουσία.

Γήρανση πληθυσμού, κατάρρευση της συναίνεσης

Οι λόγοι πίσω από αυτή την ορατή κρίση στην Ευρώπη είναι όμοιοι. Εξαιτίας της αναιμικής ανάπτυξης, δεν υπάρχει συναίνεση για την κατανομή των εσόδων, ενώ το μεταναστευτικό και οι ανισότητες εντείνουν την αντιπαράθεση.

Εμανουέλ Μακρό / REUTERS/Benoit Tessier TPX IMAGES OF THE DAY

Παράλληλα, η γήρανση του πληθυσμού και η υπογεννητικότητα εντείνουν τη δημοσιονομική πίεση, όπου η μια γενιά στρέφεται εναντίον της άλλης. Το συνταξιοδοτικό είναι από τα πιο κρίσιμα ζητήματα. Χώρες όπως η  Γαλλία, η Βρετανία, αλλά και η Γερμανία και η Ισπανία πρέπει να βρουν λύσεις, άμεσα.

Το σήμερα με το βλέμμα στο χθες

Χωρίς να το δηλώνει σαφώς, το Bloomberg βλέπει αναλογίες στην άνοδο του φασισμού στην Ευρώπη πριν από περίπου έναν αιώνα. Και θυμίζει ότι όσα ζούμε σήμερα είναι σαν την ηχώ από τα χρόνια του Μεσοπολέμου, όπου το χάος επώασε τον φασισμό στη Γερμανία και την Ιταλία, αλλά και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία.

Σήμερα, βέβαια, η Γαλλία είναι αυτή που βιώνει τη μεγαλύτερη πολιτική αστάθεια και αδιέξοδο. Οι κυβερνήσεις πέφτουν η μία μετά την άλλη, ενώ απομένουν μόλις δύο χρόνια έως τις επόμενες εκλογές. Και τότε ο κίνδυνος να ανέβει η ακροδεξιά της Λεπέν στην εξουσία δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορέσει να αποσοβηθεί.

Ακόμη και στη Βρετανία, όπου οι Εργατικοί πήραν μια εντυπωσιακή εκλογική νίκη, ο Κιρ Στάρμερ δυσκολεύεται να βγάλει πέρα. Αντιμετωπίζει προβλήματα με τον προϋπολογισμό, η αγορά είναι ασταθής και επανεμφανίστηκαν ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Ταυτόχρονα, το ReformUΚ, του Νάιτζελ Φάρατζ εμφανίζει μεγάλη δυναμική.

Στη Γερμανία, ο φρέσκος κυβερνητικός συνασπισμός υπό τον Φρίντριχ Μερτς ήδη παρουσιάζει ρωγμές. Κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης είναι το ακροδεξιό AfD, που εμφανίζεται ισοδύναμο με τους Χριστιανοδημοκράτες του Γερμανού καγκελαρίου στις δημοσκοπήσεις.

Στην Ισπανία, ο συνασπισμός υπό την ηγεσία των Σοσιαλιστών του Πέδρο Σάντσεθ δέχεται πιέσεις. Στην Πορτογαλία, έχουν γίνει τρεις εκλογικές αναμετρήσεις σε τρία χρόνια. Και η Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία, φαίνεται ότι κρατάει ακόμη, αλλά έχει τα χέρια της δεμένα, λόγω αντικρουόμενων απαιτήσεων μεταξύ των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού.

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ντικ Σοφ επέζησε από την ψήφο εμπιστοσύνης στα τέλη Αυγούστου, αλλά αντιμετωπίζει πρόωρες εκλογές τον επόμενο μήνα. Και το Βέλγιο χρειάστηκε περισσότερο από μισό χρόνο για να σχηματίσει κυβέρνηση.

Ντόναλντ Τραμπ / Leon Neal/Pool via REUTERS

Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, έχει απέναντί του τον εθνικιστή πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι, που μπορεί ανά πάσα στιγμή να θέσει βέτο στους νόμους της κυβέρνησης. Και η Ρουμανία προσπαθεί να συνέλθει από τη χειρότερο πολιτική κρίση στην ιστορία της, από τα χρόνια της κατάρρευσης του καθεστώτος Τσαουσέσκου.

Η ασταθής ΕΕ

Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, που θα μπορούσαν να ισχυριστούν ότι μπορούν να παράσχουν μια μορφή σταθερότητας, έχουν και αυτοί να αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει κατορθώσει να διατηρήσει τον έλεγχο των τιμών σε ένα ασταθές περιβάλλον, αλλά η ΕΕ, στην οποία ανήκει δεν μπορεί να υπερηφανεύεται για τα επιτεύγματά της.

Γιατί ενώ στο παρελθόν με τους κανονισμούς και τα μέτρα που προωθούσε έδωσαν ώθηση στην ανάπτυξη, οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων είναι αργές. Επίσης, αντιμετωπίζει κριτική από εθνικιστικά και ακροδεξιά κινήματα.

Οι απειλές από Τραμπ, Πούτιν και Κίνα

Όλα τα παραπάνω μαρτυρούν μια συλλογική αδυναμία διακυβέρνησης, που αφήνουν χώρο στη δράση του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ενώ έχει ένα πόλεμο σε πλήρη εξέλιξη στην Ουκρανία, «δείχνει» τα δόντια του και στην Πολωνία και στη Ρουμανία, δοκιμάζοντας τις αντιδράσεις της Ευρώπης.

Επίσης, η Κίνα επιχειρεί να επεκτείνει την επιρροή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με εμπορικές συμφωνίες με χώρες-μέλη, όπως η Ισπανία.

Από την άλλη πλευρά, η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ έδειξε ότι οι διαθέσεις του Αμερικανού προέδρου προς την Ευρώπη. Η συμφωνία είναι ετεροβαρής, σαφώς υπέρ των ΗΠΑ.

Πηγή: Bloomberg

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Moody’s: Εν αναμονή της κρίσης – Τι θα φέρει η σημερινή απόφαση

Moody’s: Εν αναμονή της κρίσης – Τι θα φέρει η σημερινή απόφαση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αϋπνία: Όταν ο ύπνος λιγοστεύει, ο εγκέφαλος γερνά κατά 3,5 χρόνια!

Αϋπνία: Όταν ο ύπνος λιγοστεύει, ο εγκέφαλος γερνά κατά 3,5 χρόνια!

Ηλεκτρισμός
Χρηματιστήριο Ενέργειας: Σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου το 15λεπτο trading

Χρηματιστήριο Ενέργειας: Σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου το 15λεπτο trading

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Νέες απειλές από τον ισραηλινό πρέσβη στον ΟΗΕ: Αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός θα κινηθούμε προς τη πόλη της Γάζας
Κόσμος 19.09.25

Νέες απειλές από τον ισραηλινό πρέσβη στον ΟΗΕ: Αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός θα κινηθούμε προς τη πόλη της Γάζας

Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο καθημερινός απολογισμός από ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα. Ο ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ εκτοξεύει νέες απειλές

Σύνταξη
Τα σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ «κόβουν» δουλειές στις ΗΠΑ – Σε διαθεσιμότητα καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο της Φλόριντα
H δεξιά πτέρυγα 19.09.25

Τα σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ «κόβουν» δουλειές στις ΗΠΑ – Σε διαθεσιμότητα καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο της Φλόριντα

«Οι δεξιοί θέλουν ο Τσάρλι Κερκ να είναι κάποιο είδος αγίου, να μην προκαλεί αντιπαραθέσεις και να κάνει την Αριστερά να φαίνεται υστερική», αναφέρει η καθηγήτρια σε δήλωση της στο ARTnews.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γερμανία και Ισπανία αναζητούν λύση για το ευρωπαϊκό μαχητικό SCAF ως το τέλος του 2025
«Δεν προχωράμε» 19.09.25

Γερμανία και Ισπανία επιθυμούν λύση για το ευρωπαϊκό αεροσκάφος του μέλλοντος

«Δεν προχωράμε στο σχέδιο» για το ευρωπαϊκό μαχητικό αεροσκάφος του μέλλοντος (SCAF), συμφωνούν Μερτς και Σάντσεθ, αναζητώντας «αμφότεροι λύση το συντομότερο δυνατό».

Σύνταξη
Γάζα: Οργή στο ΣΑ του ΟΗΕ για το βέτο των ΗΠΑ – «Συγγνώμη που δεν μπορέσαμε να σώσουμε τα παιδιά σας»
ΣΑ του ΟΗΕ 19.09.25

Οργή για τις ΗΠΑ - «Συγγνώμη που δεν μπορέσαμε να σώσουμε τα παιδιά σας»»

Οργισμένα αντέδρασαν κράτη-μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ στο βέτο που άσκησαν για ακόμα μια φορά οι ΗΠΑ υπέρ του Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι «Τα κλάματα των παιδιών θα έπρεπε να μας ραγίζουν την καρδιά».

Σύνταξη
Γάζα: Συνεχίζει τη γενοκτονία το Ισραήλ, με την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ
Γάζα 19.09.25

«Θεέ μου, στείλε έναν πύραυλο να μας ανακουφίσει»

Με την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ στα πανιά του, το Ισραήλ εντείνει τις χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας, συνεχίζοντας τη γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων.

Σύνταξη
Συμβούλιο Ασφαλείας: Ακόμη ένα αμερικανικό βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος για τη Γάζα
Έκτο βέτο 19.09.25

Συμβούλιο Ασφαλείας: Ακόμη ένα αμερικανικό βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος για τη Γάζα

Η πρόταση που απαιτούσε την απελευθέρωση των ομήρων, άμεση και άνευ όρων κατάπαυση πυρός στη Γάζα και απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ψηφίστηκε από 14 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Μεξικό: Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός – Τουλάχιστον 21 νεκροί από την έκρηξη βυτιοφόρου
Μετέφερε υγραέριο 18.09.25

Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός στο Μεξικό - Τουλάχιστον 21 νεκροί από την έκρηξη βυτιοφόρου

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η τραγωδία στο Μεξικό οφείλεται πιθανότατα στην υπερβολική ταχύτητα που είχε αναπτύξει ο οδηγός, με αποτέλεσμα το βυτιοφόρο να ανατραπεί και να προκληθεί ισχυρή έκρηξη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέες απειλές από τον ισραηλινό πρέσβη στον ΟΗΕ: Αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός θα κινηθούμε προς τη πόλη της Γάζας
Κόσμος 19.09.25

Νέες απειλές από τον ισραηλινό πρέσβη στον ΟΗΕ: Αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός θα κινηθούμε προς τη πόλη της Γάζας

Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο καθημερινός απολογισμός από ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα. Ο ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ εκτοξεύει νέες απειλές

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Για μεθόδευση συγκάλυψης κατηγορεί τον Μητσοτάκη η αντιπολίτευση – «Έλα στην εξεταστική ή παραιτήσου»
«Διαφθορά και διαπλοκή» 19.09.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Για μεθόδευση συγκάλυψης κατηγορεί τον Μητσοτάκη η αντιπολίτευση – «Έλα στην εξεταστική ή παραιτήσου»

Τα «πυρά» σύσσωμης της αντιπολίτευσης συγκεντρώνει ο πρωθυπουργός για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις κυβερνητικές «μεθοδεύσεις» στην εξεταστική, με στόχο τη «συγκάλυψη» άλλου ενός «γαλάζιου» σκανδάλου

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τα σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ «κόβουν» δουλειές στις ΗΠΑ – Σε διαθεσιμότητα καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο της Φλόριντα
H δεξιά πτέρυγα 19.09.25

Τα σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ «κόβουν» δουλειές στις ΗΠΑ – Σε διαθεσιμότητα καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο της Φλόριντα

«Οι δεξιοί θέλουν ο Τσάρλι Κερκ να είναι κάποιο είδος αγίου, να μην προκαλεί αντιπαραθέσεις και να κάνει την Αριστερά να φαίνεται υστερική», αναφέρει η καθηγήτρια σε δήλωση της στο ARTnews.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γκαμπριέλε Στέτσερ: Η καλλιτέχνιδα που έκανε το σώμα της «όπλο» ενάντια στη Στάζι
Culture Live 19.09.25

Γκαμπριέλε Στέτσερ: Η καλλιτέχνιδα που έκανε το σώμα της «όπλο» ενάντια στη Στάζι

Η πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση της Γκαμπριέλε Στέτσερ στις Άλπεις αναδεικνύει το έργο μιας γυναίκας που, μέσα από τη φωτογραφία, μετέτρεψε την προσωπική της αντίσταση σε καλλιτεχνική κληρονομιά

Σύνταξη
Μαχαίρι σε δημόσιες υπηρεσίες δέχονται 4 στους 10 Ευρωπαίους προκειμένου να μειωθούν οι φόροι
Ευρωβαρόμετρο 19.09.25

Μαχαίρι σε δημόσιες υπηρεσίες δέχονται 4 στους 10 Ευρωπαίους με αντάλλαγμα μείωση φόρων – Η θέση της Ελλάδας

Στις πέντε πρώτες χώρες η Ελλάδα, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο - Πώς αντιμετωπίζονται οι φόροι από τους πολίτες - Ο ρόλος της έλλειψης εμπιστοσύνης στις κυβερνήσεις για τη διαχείριση των δημόσιων πόρων

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μάγδα Φύσσα: «Αν ο Παύλος δεν είχε δολοφονηθεί…»
Ελλάδα 19.09.25

«Αν ο Παύλος δεν είχε δολοφονηθεί...» - Η Μάγδα Φύσσα για την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου

Δώδεκα χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, γνωστού και ως Killah P, η μητέρα του μιλάει στα «ΝΕΑ» για τη Χρυσή Αυγή, την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου και τη συνέχιση του αγώνα

Βασίλης Τσουκαλάς
Με Καραμανλή, Σαμαρά, Τσίπρα, Παπανδρέου, απαντά το Μαξίμου για να αρνηθεί την κατάθεση Μητσοτάκη στην Εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 19.09.25

Με Καραμανλή, Σαμαρά, Τσίπρα, Παπανδρέου, απαντά το Μαξίμου για να αρνηθεί την κατάθεση Μητσοτάκη στην Εξεταστική

«Αν θες έναν πρωθυπουργό, κανονικά θα έπρεπε να τους έχεις όλους τους πρωθυπουργούς» ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, αναφορικά με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης να κληθεί στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Τουρκία απειλεί την Κύπρο «με επικίνδυνες συνέπειες» για την αγορά του ισραηλινού συστήματος αεράμυνας
«Επικίνδυνες συνέπειες» 19.09.25

Η Τουρκία απειλεί την Κύπρο για την αγορά του ισραηλινού Barak ΜΧ

Το ισραηλινό σύστημα αεράμυνας που φέρεται να έχει φτάσει στην Κύπρο προκαλεί εκνευρισμό στην Τουρκία, η οποία «παρακολουθεί με προσοχή» και απειλεί με «επικίνδυνες συνέπειες».

Σύνταξη
Γερμανία και Ισπανία αναζητούν λύση για το ευρωπαϊκό μαχητικό SCAF ως το τέλος του 2025
«Δεν προχωράμε» 19.09.25

Γερμανία και Ισπανία επιθυμούν λύση για το ευρωπαϊκό αεροσκάφος του μέλλοντος

«Δεν προχωράμε στο σχέδιο» για το ευρωπαϊκό μαχητικό αεροσκάφος του μέλλοντος (SCAF), συμφωνούν Μερτς και Σάντσεθ, αναζητώντας «αμφότεροι λύση το συντομότερο δυνατό».

Σύνταξη
Καναδάς και Μεξικό επιθυμούν «πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική» συμφωνία με τις ΗΠΑ
Τριμερής 19.09.25

Καναδάς και Μεξικό επιθυμούν «πιο δίκαιη» συμφωνία με τις ΗΠΑ

«Είμαστε πιο δυνατοί μαζί», δηλώνει ο πρωθυπουργός του Καναδά παρουσία της προέδρου του Μεξικού, καθώς και οι δυο επιθυμούν μια «πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική» τριμερή συμφωνιά με τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Γάζα: Οργή στο ΣΑ του ΟΗΕ για το βέτο των ΗΠΑ – «Συγγνώμη που δεν μπορέσαμε να σώσουμε τα παιδιά σας»
ΣΑ του ΟΗΕ 19.09.25

Οργή για τις ΗΠΑ - «Συγγνώμη που δεν μπορέσαμε να σώσουμε τα παιδιά σας»»

Οργισμένα αντέδρασαν κράτη-μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ στο βέτο που άσκησαν για ακόμα μια φορά οι ΗΠΑ υπέρ του Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι «Τα κλάματα των παιδιών θα έπρεπε να μας ραγίζουν την καρδιά».

Σύνταξη
Γάζα: Συνεχίζει τη γενοκτονία το Ισραήλ, με την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ
Γάζα 19.09.25

«Θεέ μου, στείλε έναν πύραυλο να μας ανακουφίσει»

Με την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ στα πανιά του, το Ισραήλ εντείνει τις χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας, συνεχίζοντας τη γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων.

Σύνταξη
Must Read
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο