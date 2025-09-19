newspaper
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
19.09.2025 | 07:42
Απαγορευτικό απόπλου μέχρι τις 10 π.μ από Πειραιά, Λαύριο και Ραφήνα
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΔΟΑΕ: Οι βομβαρδισμοί των Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν δεν καταδικάστηκαν στην ετήσια σύνοδό του
Κόσμος 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:33

ΔΟΑΕ: Οι βομβαρδισμοί των Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν δεν καταδικάστηκαν στην ετήσια σύνοδό του

Το Ιράν απέσυρε σχέδιο απόφασης την τελευταία στιγμή, όταν διαπίστωσε πως δεν έχαιρε ευρείας υποστήριξης στη σύνοδο του ΔΟΑΕ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αϋπνία: Όταν ο ύπνος λιγοστεύει, ο εγκέφαλος γερνά κατά 3,5 χρόνια!

Αϋπνία: Όταν ο ύπνος λιγοστεύει, ο εγκέφαλος γερνά κατά 3,5 χρόνια!

Spotlight

Τα κράτη μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) δεν καταδίκασαν από κοινού τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν στη φετινή ετήσια σύνοδο του διεθνούς οργανισμού, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ.

Η Ρωσία και η Κίνα είχαν ταχθεί υπέρ του ψηφίσματος του Ιράν

Η Τεχεράνη απέσυρε χθες Πέμπτη σχέδιο απόφασης την τελευταία στιγμή, όταν διαπίστωσε πως δεν έχαιρε ευρείας υποστήριξης.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Δυτικές κυβερνήσεις και το Ισραήλ κατηγορούν το Ιράν πως έχει σκοπό να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο

Το Ισραήλ εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου επίθεση στο Ιράν τον Ιούνιο, λέγοντας πως σκοπός του ήταν να εμποδίσει την Ισλαμική Δημοκρατία να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Μερικά 24ωρα πριν τερματιστεί ο πόλεμος αυτός 12 ημερών, οι ΗΠΑ ενεπλάκησαν βομβαρδίζοντας τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις – κλειδιά.

Δυτικές κυβερνήσεις όπως και αυτή του Ισραήλ κατηγορούν το Ιράν εδώ και δεκαετίες πως έχει σκοπό να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Η Τεχεράνη το αρνείται και διατρανώνει πως είναι δικαίωμά της να έχει πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Το Ιράν σχεδίαζε να καταθέσει προς ψήφιση σχέδιο απόφασης που καταδίκαζε τους βομβαρδισμούς και τόνισε πως καμιά χώρα δεν πρέπει να βάζει στο στόχαστρο πυρηνικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για ειρηνικούς σκοπούς.

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν όμως ότι οι ΗΠΑ πίεσαν άλλες χώρες μέλη να μην υπερψηφίσουν τέτοιο κείμενο κι απείλησαν να μειώσουν δραστικά τη χρηματοδότηση στον ΔΟΑΕ αν εγκρινόταν.

Ο αντιπρόσωπος της Ισλαμικής Δημοκρατίας στον οργανισμό Ρεζά Νατζαφί στηλίτευσε «τον εκφοβισμό και την πολιτική πίεση που ασκήθηκε από έναν από τους δράστες της επίθεσης» στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Οι χώρες μέλη της ΕΕ έκαναν σαφές πως δεν επρόκειτο να ψηφίσουν το κείμενο.

Η Ρωσία και η Κίνα είχαν ταχθεί υπέρ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διένεξη στον ΔΟΑΕ καταγράφεται με φόντο τη σημερινή ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που αναμένεται να έχει αποτέλεσμα την επαναφορά σε ισχύ ως τα τέλη Σεπτεμβρίου των διεθνών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν που είχαν αρθεί βάσει της διεθνούς συμφωνίας του 2015 για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Moody’s: Εν αναμονή της κρίσης – Τι θα φέρει η σημερινή απόφαση

Moody’s: Εν αναμονή της κρίσης – Τι θα φέρει η σημερινή απόφαση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αϋπνία: Όταν ο ύπνος λιγοστεύει, ο εγκέφαλος γερνά κατά 3,5 χρόνια!

Αϋπνία: Όταν ο ύπνος λιγοστεύει, ο εγκέφαλος γερνά κατά 3,5 χρόνια!

Ηλεκτρισμός
Χρηματιστήριο Ενέργειας: Σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου το 15λεπτο trading

Χρηματιστήριο Ενέργειας: Σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου το 15λεπτο trading

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γερουσία: Πρωτοφανές – Δημοκρατικοί κατέθεσαν πρόταση για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους
Μεταστροφή 19.09.25

Πρωτοφανές - Δημοκρατικοί κατέθεσαν πρόταση για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στην Γερουσία των ΗΠΑ

Η πρόταση που κατατέθηκε στην αμερικάνικη Γερουσία καταδεικνύει τη μεταστροφή που υπάρχει στις ΗΠΑ λίγο πριν ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα συμπληρώσει δύο χρόνια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τραμπ: Τηλεοπτικά δίκτυα που είναι εναντίον μου ίσως θα πρέπει να κλείσουν – Πώς αντιδρούν οι Δημοκρατικοί
Επιστροφή του Μακαρθισμού; 19.09.25

Τραμπ: «ΜΜΕ που είναι εναντίον μου ίσως θα πρέπει να κλείσουν» - Πώς αντιδρούν οι Δημοκρατικοί

Απολύσεις, «μαύρο» σε εκπομπές και μηνύσεις σε ΜΜΕ που στέκονται κριτικά απέναντι στον Τραμπ συνθέτουν το σκηνικό στις ΗΠΑ που κάποιοι έχουν αρχίσει να παρομοιάζουν με την εποχή του Μακαρθισμού

Σύνταξη
Νέες απειλές από τον ισραηλινό πρέσβη στον ΟΗΕ: Αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός θα κινηθούμε προς τη πόλη της Γάζας
Κόσμος 19.09.25

Νέες απειλές από τον ισραηλινό πρέσβη στον ΟΗΕ: Αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός θα κινηθούμε προς τη πόλη της Γάζας

Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο καθημερινός απολογισμός από ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα. Ο ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ εκτοξεύει νέες απειλές

Σύνταξη
Τα σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ «κόβουν» δουλειές στις ΗΠΑ – Σε διαθεσιμότητα καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο της Φλόριντα
H δεξιά πτέρυγα 19.09.25

Τα σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ «κόβουν» δουλειές στις ΗΠΑ – Σε διαθεσιμότητα καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο της Φλόριντα

«Οι δεξιοί θέλουν ο Τσάρλι Κερκ να είναι κάποιο είδος αγίου, να μην προκαλεί αντιπαραθέσεις και να κάνει την Αριστερά να φαίνεται υστερική», αναφέρει η καθηγήτρια σε δήλωση της στο ARTnews.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ευρώπη, η ακυβέρνητη ήπειρος – Κρίσεις μαστίζουν τα κράτη από βορρά ως νότο και από ανατολή έως δύση
Bloomberg 19.09.25

Ευρώπη, η ακυβέρνητη ήπειρος – Κρίσεις μαστίζουν τα κράτη από βορρά ως νότο και από ανατολή έως δύση

Δημοσιονομικά προβλήματα, μεταναστευτικό, πολιτική αστάθεια, αλλά και αδύναμες κυβερνήσεις δημιουργούν εκρηκτικό μείγμα στην Ευρώπη. Και οι κίνδυνοι είναι πολλοί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γερμανία και Ισπανία αναζητούν λύση για το ευρωπαϊκό μαχητικό SCAF ως το τέλος του 2025
«Δεν προχωράμε» 19.09.25

Γερμανία και Ισπανία επιθυμούν λύση για το ευρωπαϊκό αεροσκάφος του μέλλοντος

«Δεν προχωράμε στο σχέδιο» για το ευρωπαϊκό μαχητικό αεροσκάφος του μέλλοντος (SCAF), συμφωνούν Μερτς και Σάντσεθ, αναζητώντας «αμφότεροι λύση το συντομότερο δυνατό».

Σύνταξη
Γάζα: Οργή στο ΣΑ του ΟΗΕ για το βέτο των ΗΠΑ – «Συγγνώμη που δεν μπορέσαμε να σώσουμε τα παιδιά σας»
ΣΑ του ΟΗΕ 19.09.25

Οργή για τις ΗΠΑ - «Συγγνώμη που δεν μπορέσαμε να σώσουμε τα παιδιά σας»»

Οργισμένα αντέδρασαν κράτη-μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ στο βέτο που άσκησαν για ακόμα μια φορά οι ΗΠΑ υπέρ του Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι «Τα κλάματα των παιδιών θα έπρεπε να μας ραγίζουν την καρδιά».

Σύνταξη
Γάζα: Συνεχίζει τη γενοκτονία το Ισραήλ, με την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ
Γάζα 19.09.25

«Θεέ μου, στείλε έναν πύραυλο να μας ανακουφίσει»

Με την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ στα πανιά του, το Ισραήλ εντείνει τις χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας, συνεχίζοντας τη γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων.

Σύνταξη
Συμβούλιο Ασφαλείας: Ακόμη ένα αμερικανικό βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος για τη Γάζα
Έκτο βέτο 19.09.25

Συμβούλιο Ασφαλείας: Ακόμη ένα αμερικανικό βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος για τη Γάζα

Η πρόταση που απαιτούσε την απελευθέρωση των ομήρων, άμεση και άνευ όρων κατάπαυση πυρός στη Γάζα και απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ψηφίστηκε από 14 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γερουσία: Πρωτοφανές – Δημοκρατικοί κατέθεσαν πρόταση για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους
Μεταστροφή 19.09.25

Πρωτοφανές - Δημοκρατικοί κατέθεσαν πρόταση για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στην Γερουσία των ΗΠΑ

Η πρόταση που κατατέθηκε στην αμερικάνικη Γερουσία καταδεικνύει τη μεταστροφή που υπάρχει στις ΗΠΑ λίγο πριν ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα συμπληρώσει δύο χρόνια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Eurostat: Δυσκολίες να τα βγάλουν πέρα αντιμετωπίζουν 9 στα 10 νοικοκυριά στην Ελλάδα – Αρνητικη «πρωτιά»
Eurostat 19.09.25

Δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα τα 9 στα 10 νοικοκυριά στην Ελλάδα - Μακράν η χειρότερη θέση στην ΕΕ

Η νέα έκθεση της Εurostat για τις συνθήκες ζωής στην Ευρώπη, απονέμει στην Ελλάδα το χρυσό μετάλλιο στην οικονομική πίεση των νοικοκυριών, στην υποκειμενική φτώχεια και στη φτώχεια των ηλικιών 18-65.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πώς η Πάτι Σμιθ έκανε τη Ντούα Λίπα αυτό που είναι – «Χρονοκάψουλα δημιουργικότητας»
Ωρα για διάβασμα 19.09.25

Πώς η Πάτι Σμιθ έκανε τη Ντούα Λίπα αυτό που είναι – «Χρονοκάψουλα δημιουργικότητας»

Η δημοφιλής τραγουδίστρια Ντούα Λίπα αποκάλυψε πρόσφατα πώς η αγάπη της για τα βιβλία επηρέασε καθοριστικά την καλλιτεχνική της πορεία και η Πάτι Σμιθ είναι η δημιουργός που την όρισε περισσότερο από όλους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τραμπ: Τηλεοπτικά δίκτυα που είναι εναντίον μου ίσως θα πρέπει να κλείσουν – Πώς αντιδρούν οι Δημοκρατικοί
Επιστροφή του Μακαρθισμού; 19.09.25

Τραμπ: «ΜΜΕ που είναι εναντίον μου ίσως θα πρέπει να κλείσουν» - Πώς αντιδρούν οι Δημοκρατικοί

Απολύσεις, «μαύρο» σε εκπομπές και μηνύσεις σε ΜΜΕ που στέκονται κριτικά απέναντι στον Τραμπ συνθέτουν το σκηνικό στις ΗΠΑ που κάποιοι έχουν αρχίσει να παρομοιάζουν με την εποχή του Μακαρθισμού

Σύνταξη
Σε διαθεσιμότητα ο στρατιωτικός γιατρός που κατηγορείται για κακοποίηση τριών γυναικών
Με απόφαση Δένδια 19.09.25

Σε διαθεσιμότητα ο στρατιωτικός γιατρός που κατηγορείται για κακοποίηση τριών γυναικών

Με απόφαση Δένδια, ο γιατρός της Πολεμικής Αεροπορίας τίθεται σε διαθεσιμότητα - Φέρεται να έχει ασκήσει ενδοοικογενειακή βία στην πρώην σύζυγό του και σε δύο άλλες πρώην συντρόφους του

Σύνταξη
Νέες απειλές από τον ισραηλινό πρέσβη στον ΟΗΕ: Αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός θα κινηθούμε προς τη πόλη της Γάζας
Κόσμος 19.09.25

Νέες απειλές από τον ισραηλινό πρέσβη στον ΟΗΕ: Αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός θα κινηθούμε προς τη πόλη της Γάζας

Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο καθημερινός απολογισμός από ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα. Ο ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ εκτοξεύει νέες απειλές

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Για μεθόδευση συγκάλυψης κατηγορεί τον Μητσοτάκη η αντιπολίτευση – «Έλα στην εξεταστική ή παραιτήσου»
«Διαφθορά και διαπλοκή» 19.09.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Για μεθόδευση συγκάλυψης κατηγορεί τον Μητσοτάκη η αντιπολίτευση – «Έλα στην εξεταστική ή παραιτήσου»

Τα «πυρά» σύσσωμης της αντιπολίτευσης συγκεντρώνει ο πρωθυπουργός για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις κυβερνητικές «μεθοδεύσεις» στην εξεταστική, με στόχο τη «συγκάλυψη» άλλου ενός «γαλάζιου» σκανδάλου

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Must Read
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο