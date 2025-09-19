Τα κράτη μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) δεν καταδίκασαν από κοινού τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν στη φετινή ετήσια σύνοδο του διεθνούς οργανισμού, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ.

Η Ρωσία και η Κίνα είχαν ταχθεί υπέρ του ψηφίσματος του Ιράν

Η Τεχεράνη απέσυρε χθες Πέμπτη σχέδιο απόφασης την τελευταία στιγμή, όταν διαπίστωσε πως δεν έχαιρε ευρείας υποστήριξης.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Iran on Thursday withdrew at the last minute a resolution, backed by China, Russia and others, that sought to prohibit attacks on nuclear facilities, before it could be put to vote at the UN nuclear watchdog’s annual gathering.https://t.co/9jjTQUx5k3 — The Siasat Daily (@TheSiasatDaily) September 19, 2025

Δυτικές κυβερνήσεις και το Ισραήλ κατηγορούν το Ιράν πως έχει σκοπό να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο

Το Ισραήλ εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου επίθεση στο Ιράν τον Ιούνιο, λέγοντας πως σκοπός του ήταν να εμποδίσει την Ισλαμική Δημοκρατία να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Μερικά 24ωρα πριν τερματιστεί ο πόλεμος αυτός 12 ημερών, οι ΗΠΑ ενεπλάκησαν βομβαρδίζοντας τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις – κλειδιά.

Δυτικές κυβερνήσεις όπως και αυτή του Ισραήλ κατηγορούν το Ιράν εδώ και δεκαετίες πως έχει σκοπό να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Η Τεχεράνη το αρνείται και διατρανώνει πως είναι δικαίωμά της να έχει πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Το Ιράν σχεδίαζε να καταθέσει προς ψήφιση σχέδιο απόφασης που καταδίκαζε τους βομβαρδισμούς και τόνισε πως καμιά χώρα δεν πρέπει να βάζει στο στόχαστρο πυρηνικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για ειρηνικούς σκοπούς.

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν όμως ότι οι ΗΠΑ πίεσαν άλλες χώρες μέλη να μην υπερψηφίσουν τέτοιο κείμενο κι απείλησαν να μειώσουν δραστικά τη χρηματοδότηση στον ΔΟΑΕ αν εγκρινόταν.

Ο αντιπρόσωπος της Ισλαμικής Δημοκρατίας στον οργανισμό Ρεζά Νατζαφί στηλίτευσε «τον εκφοβισμό και την πολιτική πίεση που ασκήθηκε από έναν από τους δράστες της επίθεσης» στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Οι χώρες μέλη της ΕΕ έκαναν σαφές πως δεν επρόκειτο να ψηφίσουν το κείμενο.

Η Ρωσία και η Κίνα είχαν ταχθεί υπέρ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διένεξη στον ΔΟΑΕ καταγράφεται με φόντο τη σημερινή ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που αναμένεται να έχει αποτέλεσμα την επαναφορά σε ισχύ ως τα τέλη Σεπτεμβρίου των διεθνών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν που είχαν αρθεί βάσει της διεθνούς συμφωνίας του 2015 για το πυρηνικό του πρόγραμμα.