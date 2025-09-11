Τα Ηνωμένα Eθνη χαιρέτισαν χθες Τετάρτη τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) για τις «πρακτικές ρυθμίσεις επανέναρξης των επιθεωρήσεων στο Ιράν», χαρακτηρίζοντάς την ως ένα θετικό βήμα προς την αποκατάσταση της πλήρους συνεργασίας (εικονογράφηση, επάνω, από το Reuters/Dado Ruvic).

«Η πλήρης συνεργασία του Ιράν με τον ΔΟΑΕ είναι ουσιώδης για την επίτευξη ενός μακροπρόθεσμου πλαισίου»

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα, Στεφάν Ντουζαρίκ, υπογράμμισε ότι πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του Ιράν στο πλαίσιο της συνολικής συμφωνίας διασφαλίσεων.

«Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η πλήρης συνεργασία του Ιράν με τον ΔΟΑΕ είναι ουσιώδης για την επίτευξη ενός μακροπρόθεσμου πλαισίου που θα διασφαλίζει ότι το πυρηνικό πρόγραμμά του παραμένει αποκλειστικά ειρηνικό» πρόσθεσε, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Αρση κυρώσεων

Το Ιράν είναι έτοιμο να δεχτεί ελέγχους στο πυρηνικό πρόγραμμά του και περιορισμούς στον εμπλουτισμό ουρανίου, σε αντάλλαγμα για την άρση των διεθνών κυρώσεων, είχε υποστηρίξει ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε την Κυριακή στη βρετανική εφημερίδα Guardian.

Το Ιράν «είναι έτοιμο να συνάψει μια ρεαλιστική και βιώσιμη συμφωνία που θα προβλέπει αυστηρή επιτήρηση και περιορισμούς στον εμπλουτισμό, σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων» ανέφερε ο Αραγτσί, απευθυνόμενος στη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία, την αποκαλούμενη ομάδα Ε3 (περισσότερα εδώ).