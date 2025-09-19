Αυτή είναι η βαθμολογία της League Phase του Champions League μετά την 1η αγωνιστική (pic)

Ολοκληρώθηκε η 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League με τις ομάδες να προσφέρουν μπόλικο θέαμα σε αυτή την πρώτη… στροφή της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Στα πρώτα χρονικά παιχνίδια, η Κλαμπ Μπρίζ του Χρήστου Τζόλη διέλυσε τη Μονακό με 4-1, την ώρα που η Λεβερκούζεν έμεινε ισόπαλη 2-2 κόντρα στην Κοπεγχάγη του Παντελή Χατζηδιάκου.

Στις βραδινές αναμετρήσεις, η Μπαρτσελόνα πέρασε από την έδρα της Νιούκαστλ με 2-1, ενώ επίσης εκτός έδρας η Μάντσεστερ Σίτι επιβλήθηκε της Νάπολι 2-0. Παράλληλα, η Σπόρτινγκ του Φώτη Ιωαννίδη νίκησε την Καϊράτ με 4-1 και τέλος, η Άιντραχτ Φρανκφούρτης δεν αντιμετώπισε προβλήματα με τη Γαλατασαράι (5-1).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα:

Τρίτη 16/9

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Άρσεναλ 0-2

Αϊντχόφεν-Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 1-3

Μπενφίκα-Καραμπάγκ 2-3

Γιουβέντους Ντόρτμουντ 4-4

Ρεάλ Μαδρίτης-Μαρσέιγ 2-1

Τότεναμ-Βιγιαρεάλ 1-0

Τετάρτη 17/9

Ολυμπιακός-Πάφος 0-0

Σλάβια Πράγας-Μπόντο Γκλιμτ 2-2

Άγιαξ-Ίντερ 0-2

Μπάγερν-Τσέλσι 3-1

Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2

Παρί Σεν Ζερμέν-Αταλάντα 4-0

Πέμπτη 18/9

Κλαμπ Μπριζ-Μονακό 4-1

Κοπεγχάγη-Λεβερκούζεν 2-2

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Γαλατασαράι 5-1

Μάντσεστερ Σίτι-Νάπολι 2-0

Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα 1-2

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Καϊράτ 4-1

Η βαθμολογία:

Επόμενη αγωνιστική (2η):

Τρίτη 30/9

19:45 Αταλάντα-Κλαμπ Μπριζ

19:45 Καϊράτ-Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης-Άιντραχτ Φρανκφούρτης

22:00 Τσέλσι-Μπενφίκα

22:00 Ίντερ-Σλάβια Πράγας

22:00 Μπόντο Γκλιμτ-Τότεναμ

22:00 Γαλατασαράι-Λίβερπουλ

22:00 Μαρσέιγ-Άγιαξ

22:00 Πάφος-Μπάγερν Μονάχου

Τετάρτη 1/10

19:45 Καραμπάγκ-Κοπεγχάγη

19:45 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Νιούκαστλ

22:00 Άρσεναλ-Ολυμπιακός

22:00 Μονακό-Μάντσεστερ Σίτι

22:00 Λεβερκούζεν-Αϊντχόφεν

22:00 Ντόρτμουντ-Αθλέτικ Μπιλμπάο

22:00 Μπαρτσελόνα-Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Νάπολι-Σπόρτινγκ Λισαβόνας

22:00 Βιγιαρεάλ-Γιουβέντους