Αυτή είναι η βαθμολογία της League Phase του Champions League μετά την 1η αγωνιστική (pic)
Δείτε τα αποτελέσματα, την επόμενη αγωνιστική και την κατάταξη των ομάδα που συμμετέχουν στη League Phase του Chanpions League
- Προφυλακίστηκαν οι δύο Τούρκοι που πιάστηκαν με 12.500 κινητά στη Χίο
- Χωρίς Μυλωνάκη, «Φραπέ» και «Χασάπη», αλλά με Ανωμερίτη και Τζουμάκα η λίστα των μαρτύρων στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ
- Ποινική δίωξη σε ιερέα για την φωτιά στο Μαρκόπουλο - Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε
- «Αγέλαστη, μίζερη αγελάδα»: Η Βικτόρια Mπέκαμ βάζει τα κλάματα στο πρώτο trailer του ντοκιμαντέρ της
Ολοκληρώθηκε η 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League με τις ομάδες να προσφέρουν μπόλικο θέαμα σε αυτή την πρώτη… στροφή της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Στα πρώτα χρονικά παιχνίδια, η Κλαμπ Μπρίζ του Χρήστου Τζόλη διέλυσε τη Μονακό με 4-1, την ώρα που η Λεβερκούζεν έμεινε ισόπαλη 2-2 κόντρα στην Κοπεγχάγη του Παντελή Χατζηδιάκου.
Στις βραδινές αναμετρήσεις, η Μπαρτσελόνα πέρασε από την έδρα της Νιούκαστλ με 2-1, ενώ επίσης εκτός έδρας η Μάντσεστερ Σίτι επιβλήθηκε της Νάπολι 2-0. Παράλληλα, η Σπόρτινγκ του Φώτη Ιωαννίδη νίκησε την Καϊράτ με 4-1 και τέλος, η Άιντραχτ Φρανκφούρτης δεν αντιμετώπισε προβλήματα με τη Γαλατασαράι (5-1).
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα:
Τρίτη 16/9
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Άρσεναλ 0-2
Αϊντχόφεν-Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 1-3
Μπενφίκα-Καραμπάγκ 2-3
Γιουβέντους Ντόρτμουντ 4-4
Ρεάλ Μαδρίτης-Μαρσέιγ 2-1
Τότεναμ-Βιγιαρεάλ 1-0
Τετάρτη 17/9
Ολυμπιακός-Πάφος 0-0
Σλάβια Πράγας-Μπόντο Γκλιμτ 2-2
Άγιαξ-Ίντερ 0-2
Μπάγερν-Τσέλσι 3-1
Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2
Παρί Σεν Ζερμέν-Αταλάντα 4-0
Πέμπτη 18/9
Κλαμπ Μπριζ-Μονακό 4-1
Κοπεγχάγη-Λεβερκούζεν 2-2
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Γαλατασαράι 5-1
Μάντσεστερ Σίτι-Νάπολι 2-0
Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα 1-2
Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Καϊράτ 4-1
Η βαθμολογία:
Επόμενη αγωνιστική (2η):
Τρίτη 30/9
19:45 Αταλάντα-Κλαμπ Μπριζ
19:45 Καϊράτ-Ρεάλ Μαδρίτης
22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης-Άιντραχτ Φρανκφούρτης
22:00 Τσέλσι-Μπενφίκα
22:00 Ίντερ-Σλάβια Πράγας
22:00 Μπόντο Γκλιμτ-Τότεναμ
22:00 Γαλατασαράι-Λίβερπουλ
22:00 Μαρσέιγ-Άγιαξ
22:00 Πάφος-Μπάγερν Μονάχου
Τετάρτη 1/10
19:45 Καραμπάγκ-Κοπεγχάγη
19:45 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Νιούκαστλ
22:00 Άρσεναλ-Ολυμπιακός
22:00 Μονακό-Μάντσεστερ Σίτι
22:00 Λεβερκούζεν-Αϊντχόφεν
22:00 Ντόρτμουντ-Αθλέτικ Μπιλμπάο
22:00 Μπαρτσελόνα-Παρί Σεν Ζερμέν
22:00 Νάπολι-Σπόρτινγκ Λισαβόνας
22:00 Βιγιαρεάλ-Γιουβέντους
- Αυτή είναι η βαθμολογία της League Phase του Champions League μετά την 1η αγωνιστική (pic)
- Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι 2-0: Νίκη με σπουδαίο ρεκόρ του Χάαλαντ, απέναντι στους Ιταλούς των 10 παικτών
- Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα 1-2: Ο Ράσφορντ «καθάρισε» για την Μπάρτσα (vid)
- Πανδαισία: Όλα τα γκολ της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League (vids)
- Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατάσαραϊ 5-1: Οι Γερμανοί… εξαφάνισαν τους Τούρκους (vid)
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ Αλμάτι 4-1: Εύκολο βράδυ για τα «λιοντάρια» (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις