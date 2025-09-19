magazin
Art Athina 2025: Το μεγάλο εικαστικό ραντεβού της πρωτεύουσας στο Ζάππειο Μέγαρο
Art 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:02

Art Athina 2025: Το μεγάλο εικαστικό ραντεβού της πρωτεύουσας στο Ζάππειο Μέγαρο

Τα επίσημα εγκαίνια έγιναν το απόγευμα της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου και το κοινό από σήμερα μέχρι τις 22/ 9 θα μπορεί να επισκεφθεί τις εκθέσεις.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
A
A
Spotlight

Η Art Athina 2025 επιστρέφει στο Ζάππειο με 72 αίθουσες τέχνης από Ελλάδα και εξωτερικό, παρουσιάζοντας νέες τάσεις, design, performances, συζητήσεις με διεθνείς προσωπικότητες για τη σύγχρονη τέχνη και πολλές εικαστικές εκπλήξεις.

Το πρωί της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου για το μεγαλύτερο ετήσιο εικαστικό γεγονός στην Ελλάδα και μία από τις παλαιότερες φουάρ στην Ευρώπη, η οποία διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης.

«Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα και ιστορικά η Art Athina και κατ’ επέκταση οι γκαλερί αποτελούσαν την κύρια επαφή του ελληνικού κοινού με τη σύγχρονη τέχνη. Βρισκόμαστε πλέον 32 χρόνια μετά και πολλά έχουν αλλάξει.

Σήμερα, ευτυχώς, διαθέτουμε το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης αλλά και πολλές ιδιωτικές πρωτοβουλίες, γεγονός που εμπλουτίζει την πολιτιστική ζωή της Αθήνας», τόνισε γενικός διευθυντής της διοργάνωσης Αντώνης Κούρκουλος.

Παράλληλα, η Τίνα Δασκαλαντωνάκη και ο Μάνθος Καλούμενος που επιμελούνται το τμήμα  Design της Art Athina 2025 υπογράμμισαν ότιξεδιπλώνεται «ως ένας διάλογος ανάμεσα στη χειροτεχνία και τη φαντασία.

Κάθε αντικείμενο φέρει το αποτύπωμα του δημιουργού, εκεί όπου η δεξιοτεχνία μετατρέπεται σε γλώσσα και η μορφή γίνεται εμπειρία.»

Την περίοδο της Art Athina 2025 θα λειτουργεί ήδη η ατομική έκθεση – έπαθλο του περυσινού νικητή, Πάνου Προφήτη (γκαλερί Τhe Breeder), στο MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά (12 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου).

Projects

Οι πιο πειραματικές και συλλογικές πρακτικές της σύγχρονης καλλιτεχνικής σκηνής, όπως παρουσιάζονται από ανεξάρτητους χώρους τέχνης και μη κερδοσκοπικούς πολιτιστικούς οργανισμούς, αποτελούν την ενότητα που επιμελείται η Οντέτ Κουζού.

Η φετινή έκθεση εστιάζει στις τελετουργίες και πρακτικές της καθημερινότητας που λειτουργούν ως μέσο δημιουργίας κοινωνικών δεσμών και σχέσεων.

Performance

Το πολυδιάστατο το φετινό πρόγραμμα που κινείται εντός και εκτός του χώρου του Ζαππείου αποτελεί πεδίο συνάντησης της περφόρμανς και του χορού με τη φωτογραφία και τα ψηφιακά μέσα.

Το Flux Laboratory επιστρέφει στην Art Athina και μαζί με τον Νικόλα Βαμβουκλή,  που επιμελείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την ενότητα των performances,  οργανώνουν ένα πρόγραμμα που προσφέρει στο κοινό την ευκαιρία να συμμετάσχει σε ένα περιβάλλον δημιουργικής ανταλλαγής και καλλιτεχνικού διαλόγου.

Κωνσταντίνος Ρήγος – Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Παρουσιάζουν το εκρηκτικό φινάλε της παράστασης «Golden Age».

Ο καταξιωμένος φωτογράφος, συγγραφέας και δημιουργός του Advanced Style, ενός πρότζεκτ αφιερωμένου «στην καταγραφή της κομψότητας της τρίτης ηλικίας», Ari Seth Kohen φέρνει στις αποσκευές του μια μοναδική έκθεση φωτογραφίας.

Σε συνεργασία με μία από τις πιο εμβληματικές μούσες του, το μοντέλο, μπλόγκερ και δημιουργό του Style Crone, Judith Boyd, οι επισκέπτες της Art Athina θα έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να τους θέσουν τις ερωτήσεις τους σχετικά με τη δημιουργική έκφραση και τη θετική προσέγγιση της γήρανσης, αλλά και -αν προσελκύσουν με το στυλ τους- να βρεθούν απέναντι από τον φωτογραφικό φακό του Ari Seth Kohen.

«Now What»

Στην ενότητα υπό τον τίτλο «Now What», σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή, ο χορογράφος Άγγελος Παπαδόπουλος θα παρουσιάσει τη νέα του δουλειά «An UMBRA Story» που κινείται στην επικράτεια των ονείρων.

Η λαϊκή αγορά, η αρχιτεκτονική και οι πρωταγωνιστές της θα βρεθούν στο επίκεντρο της περιπατητικής συλλογικής περφόρμανς «Αγορές και Αγορές», της Collectif ΜASI.

Η Δέσποινα Σανιδά-Κρεζία μέσα από το έργο της  «Such A Crybaby» εξερευνά την νεανική κουλτούρα των φαν μέσω του ήχου, της κίνησης και της φωνής.

Τέλος, η Κατερίνα Ζαχαροπούλου με το «Performance as Interview as Performance» δημιουργεί ένα δεύτερο φόρεμα πάνω από το δικό της με τις απαντήσεις που λαμβάνει από το κοινό στο πλαίσιο μιας σιωπηλής, γραπτής «συνέντευξης».

Art Athina Art for Tomorrow Talks Powered by TATOÏ Club

Ένας νέος κύκλος δημόσιων συζητήσεων και ανταλλαγής ιδεών για τη σύγχρονη τέχνη ανοίγει φέτος στην Art Athina, τον οποίο συνεπιμελούνται η Μαριλένα Κουτσούκου, Διευθύντρια Ανάπτυξης της φουάρ και η Kim Conniff Taber, Διευθύντρια Σύνταξης του Art for Tomorrow.

Κεντρικός θεματικός άξονας γύρω από τον οποίο θα τεθούν ερωτήματα είναι «πώς μπορούν όσοι συλλέγουν, εκθέτουν και στηρίζουν την τέχνη να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός πιο συμπεριληπτικού και ευέλικτου πολιτιστικού μέλλοντος;».

Τις απαντήσεις θα κληθούν να δώσουν οι Σωτήρης Μπαχτσετζής – Καλλιτεχνικός Διευθυντής, Ίδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη, Vincenzo de Bellis – Chief Artistic Officer, Global Director of Art Basel Fairs, Αφροδίτη Παναγιωτάκου – Καλλιτεχνική Διευθύντρια, Ίδρυμα Ωνάση, Wim Pijbes – Ιστορικός Τέχνης και Διευθυντής, Droom en Daad, Durjoy Rahman – Ιδρυτής, Durjoy Bangladesh Foundation.

Συντονίστρια θα είναι η Farah Nayeri, αρθρογράφος της εφημερίδας The New York Times. Tα Art Athina Art for Tomorrow Talks Powered by TATOÏ Club θα φιλοξενηθούν στην Αίγλη upstairs, που αναδεικνύεται σε venue partner της Art Athina 2025.

Kids’ Educational Program

Δημιουργικά εργαστήρια ζωγραφικής, αρχιτεκτονικής, μικτής τεχνικής και θεατρικού παιχνιδιού περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά «Little Athina» που σχεδίασε και φέτος για την Art Athina o μη κερδοσκοπικός διεθνής κοινωνικός φορέας Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού, ΚROMA.

Κεντρικός θεματικός άξονας είναι η Αθήνα και οι πολλοί και διαφορετικοί τρόποι που προτείνονται στους μικρούς φίλους της φουάρ για να την ανακαλύψουν.

Για δεύτερη φορά φέτος η Art Athina και το Kroma συνεργάζoνται με την ομάδα της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Life is For All ώστε στα εκπαιδευτικά εργαστήρια να συμπεριληφθούν παιδιά και έφηβοι με μαθησιακές δυσκολίες και νευροαναπτυξιακές ιδιαιτερότητες.

Βραβείο Νέου καλλιτέχνη – Σήμερα η ανακοίνωση του νικητή

Για τέταρτη χρονιά συνεχίζεται ο θεσμός του βραβείου της Art Athina για νέο καλλιτέχνη, ο οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, σε συνεργασία της με το MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, ένα από τα πέντε Μουσεία του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus).

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν εικαστικοί έως 45 ετών, οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα και προτείνονται από την γκαλερί που τους εκπροσωπεί, όπου έχουν πραγματοποιήσει μία τουλάχιστον ατομική έκθεση.

Την περίοδο της Art Athina 2025 θα λειτουργεί ήδη η ατομική έκθεση – έπαθλο του περυσινού νικητή, Πάνου Προφήτη (γκαλερί Τhe Breeder), στο MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά (12 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου).

Oι αίθουσες τέχνης που συμμετέχουν στην Art Athina 2025

a.antonopoulou.art, agathi kartalos, Alibi Gallery, Alma Gallery, Argo Gallery, Art Zone 42, ARTOWER AGORA GALLERY, Artshot – Sophia Gaitani, Artworx, ASTROLAVOS art galleries, ATHANASIADOU GALLERY, Batagianni Gallery, Callirrhoë,

CAN Christina Androulidaki Gallery, CITRONNE Gallery, Crux Galerie, Cube Gallery, Depo Darm, Dio Horia, ekfrasi-yianna grammatopoulou, Eleftheria Tseliou Gallery, Eleni Koroneou Gallery, EPsilon Art Gallery,

Ersi Gallery, GALLERY13, Galleria Giampaolo Abbondio (Italy), Gallery Art Prisma, George Benias Gallery, Ileana Tounta Contemporary Art Center, Kalfayan Galleries, Kourd Gallery, Lola Nikolaou Gallery, LTEC Gallery

M.A.M.A CONTEMPORARY (Cyprus), Marginalia Gallery (Cyprus), Mataroa Gallery, MAZI PROJECTS / Razem Pamoja Foundation (Poland), Mets Arts Center, MIHALARIAS ART, Nil Gallery (France), Ninetto Gallery,

Nitra Gallery, Novembar Gallery (Serbia), PERITECHNON Karteris art gallery, Rebecca Camhi Gallery, Roma Gallery, Shazar Gallery (Italy), Sianti Gallery, Skoufa Gallery, Spazio b5 (Italy), Sylvia Kouvali, Technohoros art gallery, THE BREEDER, The Edit Gallery (Cyprus), Untiled Gallery / Soldout.Design (Bulgaria), Wilhelmina’s, Zoumboulakis Galleries.

Project spaces

Cynefin Athens, CYPHER, keramikos23_artspace, MISC, Sealed Earth, space52, The Paddocks, Thermia Project

Design

ANTIQUA, Bombyx, Mouki Mou, Soutzoglou Carpets, Stefanidou Tsoukala Gallery, TAXIDI TINOS, Serieye

Πληροφορίες

18-22  Σεπτεμβρίου

Ζάππειον Μέγαρο

Ώρες λειτουργίας

Παρασκευή 19 έως και Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου: 12.00-21.00

