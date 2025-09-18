Platforms Project 2025: Εικαστικοί από 25 χώρες γεμίζουν με χρώμα και φαντασία το κέντρο της Αθήνας

Ήταν το 2013 όταν στο Στάδιο Tae Kwon Do στο Φάληρο έκανε την εμφάνισή της μια νέα έκθεση, κάτω από τον τίτλο Platforms Project. Η ιδέα της Άρτεμις Ποταμιάνου και του Μιχάλη Αργυρού, που είχε ως στόχο να αναδείξει νέους εικαστικούς και κολεκτίβες-πλατφόρμες της ανεξάρτητης σκηνής, κατάφερε να κεντρίσει το ενδιαφέρον τόσο του κοινού όσο και των καλλιτεχνών.

Από εκείνη την παρθενική εμφάνιση έχουν περάσει 13 χρόνια, έχει φιλοξενήσει πάνω από 400 πλατφόρμες και περισσότερους από 8.500 καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, ενώ ούτε η περίοδος του COVID κατάφερε να ανακόψει την πορεία του – απλά η έκθεση έγινε διαδικτυακά.

Σήμερα το Platforms Project έχει μεγαλώσει τόσο, ώστε καταφέρνει να φιλοξενεί περισσότερους από 900 καλλιτέχνες από 25 χώρες στις εγκαταστάσεις του. Μάλιστα για δεύτερη χρονιά θα επιστρέψει στο Καπνεργοστάσιο, έναν χώρο που τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί με τις τέχνες.

Όλα όσα ξέρουμε για το Platforms Project 2025

Φέτος το Platforms Project επιστρέφει στην Αθήνα και το Καπνεργοστάσιο, από τις 9 Οκτωβρίου και για τέσσερις ημέρες, με ημερίδες, περφόρμανς, ομιλίες και workshops από τις συμμετέχουσες ομάδες.

Συγκεκριμένα θα συμμετέχουν 64 εικαστικές πλατφόρμες με περισσότερους από 900 καλλιτέχνες από 25 χώρες – Ελλάδα, ΗΠΑ, Ισπανία, Πολωνία, Ολλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Λίβανο, Τουρκία, Κύπρος, Γερμανία, Ουκρανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ινδία, Πακιστάν, Τσεχία, Ρωσία, Ιταλία, Αρμενία, Φινλανδία, Λετονία, Κολομβία, Σιγκαπούρη.

Το Platforms Project έχει σκοπό να χαρτογραφήσει την εικαστική δράση όπως αυτή παράγεται μέσα στα πλαίσια ομαδικών πρωτοβουλιών καλλιτεχνών στο διεθνές περιβάλλον της τέχνης με την από κοινού αναζήτηση λύσεων σε σύγχρονα εικαστικά ερωτήματα.

Οι πλατφόρμες είναι ομάδες καλλιτεχνών που δημιουργούν από κοινού ένα έργο, δράση ή θεματική έκθεση, ανεξάρτητοι χώροι τέχνης που ανήκουν σε καλλιτέχνες και στόχο έχουν την ανάδειξη της τέχνης, καθώς και δράσεις καλλιτεχνών που προσφέρουν τον πραγματικό ή διαδικτυακό ή ακόμα και έντυπο χώρο ανάδειξης του πολιτισμού από όλο τον κόσμο.

Στόχος του Platforms Project είναι η καταγραφή της ανεξάρτητης διεθνής καλλιτεχνικής σκηνής, του τρόπου δραστηριοποίησής της όπως αυτή παράγεται μέσα στα πλαίσια των πλατφόρμών και τη δημιουργία δίαυλων επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ καλλιτεχνών.

Αναλυτικά οι καλλιτέχνες

AC Institute (ΗΠΑ), adARTes (Ελλάδα), Art For Earth 22 (Ελλάδα), ομάδα τέχνης Συν | art team Συν (Ελλάδα, Κύπρος), Αρτ Ούνιτας | ArtUnitas (Ελλάδα), ARTÁGORA (Ισπανία), ArtCode (Ελλάδα), ArtEngine (Πολωνία), artplatform | elsewhere and museum of forgetting (Ολλανδία, Σουηδία), Athens Street Art Festival (Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, ΗΠΑ), AVARTS (Ελλάδα), AXIONART (Ελλάδα, Γερμανία, Φινλανδία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Σιγκαπούρη, Γαλλία, Τσεχία), Beaston Projects (Ηνωμένο Βασίλειο), BROKEN ART GROUP (Ελλάδα), Bureau d’Art et de Recherche, Roubaix (Γαλλία), Carrying home on our backs (Ινδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λίβανος, Πακιστάν), Collectif Encyclies (Γαλλία), ΚΥΒΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΧΝΗΣ | CUBE ART EDITIONS (Ελλάδα), D2D (Ελλάδα, Σουηδία), Darling Pearls & Co (Ηνωμένο Βασίλειο), DepArt (Ελλάδα), Dionysos and Apollon Theatre Company (Ελλάδα, Γαλλία, Λίβανο, Τουρκία), ΔΙΠΟΛΑ | DIPOLA (Ελλάδα), Distortion Art (Σουηδία), Eco Flaneur (Ελλάδα), elementA (Ελλάδα, Κύπρος, Αυστραλία), Encounters (Ελλάδα), ESPAI SANT MARC AIR (Ισπανία), EULENGASSE (Γερμανία), Ορίζοντας Γεγονότων | Events Horizon (Ελλάδα), ΦΑΡΦΑΛΛΑ | FARFALLA (Ελλάδα), Γη-Νέκυια | Gi-Nekyia (Ελλάδα), HELLENIC JET SOCIETY (Ελλάδα), ID:I Gallery (Σουηδία), INSIGHT GAZE (Ελλάδα), JS Gallery by IMC (Ελλάδα, Τσεχία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία, Ιταλία, Αρμενία, Γερμανία, Φινλανδία, Ισπανία, Λετονία), Κάθαρσις | Katharsis (Ελλάδα), Kunstruimte411 (Ολλανδία), les Apaches de Patission (Γαλλία), m.a.m.a. contemporary (Κύπρος), ΜΕΤΑ-ΦΡΑΣΤΕΣ | META-FRASTES (Ελλάδα), METApolis (Ελλάδα), Molekyl gallery (Σουηδία), Nourishing Memory (Κολομβία, Ελλάδα, Ινδία, Γαλλία), Open Y@ (Ελλάδα), oxymoron (Ελλάδα), PAPER PROJECT (Ηνωμένο Βασίλειο), PASAJ (Τουρκία), Pixel Pulse (Ελλάδα), Postcards from home (Ελλάδα), POW WOW (Ελλάδα), Project Space Piraeus (Ελλάδα), Rhythm Section (Γερμανία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο), SHELTER Artists Run Space (Τουρκία), Χώρο-Χρόνος | Space-Time (Ελλάδα, Δανία), Straße der kollektiven Kunst (Ολλανδία), Studio44 (Σουηδία), Temporal Synthesis (Ελλάδα), The Art Project (Ελλάδα), The Red Boat Projects (Ελλάδα), threadsafe.art (Ηνωμένο Βασίλειο), TIDAL FLOW ART (Ελλάδα), Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες | Visual March to Prespes (Ελλάδα), WEDO (Ελλάδα), yellow chair (Ολλανδία)

Platforms Project 2025

Που: Καπνεργοστάσιο (Λένορμαν 218, 104 43)

Εγκαίνια: Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025 | 18.00 – 22.30

Διάρκεια: έως Κυριακή 12 Οκτωβρίου

Είσοδος Ελεύθερη