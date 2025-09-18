magazin
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 13:30
Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 11:15
Τραγικός θάνατος στην Κέρκυρα για 70χρονο: Τον χτύπησε κολώνα ενώ έκανε εργασίες
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Platforms Project 2025: Εικαστικοί από 25 χώρες γεμίζουν με χρώμα και φαντασία το κέντρο της Αθήνας
Art 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:56

Platforms Project 2025: Εικαστικοί από 25 χώρες γεμίζουν με χρώμα και φαντασία το κέντρο της Αθήνας

Για 13η χρονιά το Platforms Project επιστρέφει στην Αθήνα και το Καπνεργοστάσιο, από τις 9 Οκτωβρίου και για τέσσερις ημέρες.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ψηφιακή αμνησία: Τι είναι και πώς να την αντιμετωπίσουμε;

Ψηφιακή αμνησία: Τι είναι και πώς να την αντιμετωπίσουμε;

Spotlight

Ήταν το 2013 όταν στο Στάδιο Tae Kwon Do στο Φάληρο έκανε την εμφάνισή της μια νέα έκθεση, κάτω από τον τίτλο  Platforms Project. Η ιδέα της Άρτεμις Ποταμιάνου και του Μιχάλη Αργυρού, που είχε ως στόχο να αναδείξει νέους εικαστικούς και κολεκτίβες-πλατφόρμες της ανεξάρτητης σκηνής, κατάφερε να κεντρίσει το ενδιαφέρον τόσο του κοινού όσο και των καλλιτεχνών.

Από εκείνη την παρθενική εμφάνιση έχουν περάσει 13 χρόνια, έχει φιλοξενήσει πάνω από 400 πλατφόρμες και περισσότερους από 8.500 καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, ενώ ούτε η περίοδος του COVID κατάφερε να ανακόψει την πορεία του – απλά η έκθεση έγινε διαδικτυακά.

ARTCORE | Κώστας Βίττης | Crossing the boundaries

Σήμερα το Platforms Project έχει μεγαλώσει τόσο, ώστε καταφέρνει να φιλοξενεί περισσότερους από 900 καλλιτέχνες από 25 χώρες στις εγκαταστάσεις του. Μάλιστα για δεύτερη χρονιά θα επιστρέψει στο Καπνεργοστάσιο, έναν χώρο που τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί με τις τέχνες.

AXIONART | Julia Flit | Self portrait

Όλα όσα ξέρουμε για το Platforms Project 2025

Φέτος το Platforms Project επιστρέφει στην Αθήνα και το Καπνεργοστάσιο, από τις 9 Οκτωβρίου και για τέσσερις ημέρες, με ημερίδες, περφόρμανς, ομιλίες και workshops από τις συμμετέχουσες ομάδες.

Συγκεκριμένα θα συμμετέχουν 64 εικαστικές πλατφόρμες με περισσότερους από 900 καλλιτέχνες από 25 χώρες – Ελλάδα, ΗΠΑ, Ισπανία, Πολωνία, Ολλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Λίβανο, Τουρκία, Κύπρος, Γερμανία, Ουκρανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ινδία, Πακιστάν, Τσεχία, Ρωσία, Ιταλία, Αρμενία, Φινλανδία, Λετονία, Κολομβία, Σιγκαπούρη.

Encounters | Όλγα Παπαλεξάνδρου

Το Platforms Project έχει σκοπό να χαρτογραφήσει την εικαστική δράση όπως αυτή παράγεται μέσα στα πλαίσια ομαδικών πρωτοβουλιών καλλιτεχνών στο διεθνές περιβάλλον της τέχνης με την από κοινού αναζήτηση λύσεων σε σύγχρονα εικαστικά ερωτήματα.

Οι πλατφόρμες είναι ομάδες καλλιτεχνών που δημιουργούν από κοινού ένα έργο, δράση ή θεματική έκθεση, ανεξάρτητοι χώροι τέχνης που ανήκουν σε καλλιτέχνες και στόχο έχουν την ανάδειξη της τέχνης, καθώς και δράσεις καλλιτεχνών που προσφέρουν τον πραγματικό ή διαδικτυακό ή ακόμα και έντυπο χώρο ανάδειξης του πολιτισμού από όλο τον κόσμο.

Oxymoron | Κωνσταντίνος Τηλιγάδης Δημήτρης Αγαθόπουλος | Ad hominem

Στόχος του Platforms Project είναι η καταγραφή της ανεξάρτητης διεθνής καλλιτεχνικής σκηνής, του τρόπου δραστηριοποίησής της όπως αυτή παράγεται μέσα στα πλαίσια των πλατφόρμών και τη δημιουργία δίαυλων επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ καλλιτεχνών.

SHELTER Artists Run Space | Mert Yavasca | Toy’s-funeral

Αναλυτικά οι καλλιτέχνες

AC Institute (ΗΠΑ), adARTes (Ελλάδα), Art For Earth 22 (Ελλάδα), ομάδα τέχνης Συν | art team Συν (Ελλάδα, Κύπρος), Αρτ Ούνιτας | ArtUnitas (Ελλάδα), ARTÁGORA (Ισπανία), ArtCode (Ελλάδα), ArtEngine (Πολωνία), artplatform | elsewhere and museum of forgetting (Ολλανδία, Σουηδία), Athens Street Art Festival (Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, ΗΠΑ), AVARTS (Ελλάδα), AXIONART (Ελλάδα, Γερμανία, Φινλανδία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Σιγκαπούρη, Γαλλία, Τσεχία), Beaston Projects (Ηνωμένο Βασίλειο), BROKEN ART GROUP (Ελλάδα), Bureau d’Art et de Recherche, Roubaix (Γαλλία), Carrying home on our backs (Ινδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λίβανος, Πακιστάν), Collectif Encyclies (Γαλλία), ΚΥΒΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΧΝΗΣ | CUBE ART EDITIONS (Ελλάδα), D2D (Ελλάδα, Σουηδία), Darling Pearls & Co (Ηνωμένο Βασίλειο), DepArt (Ελλάδα), Dionysos and Apollon Theatre Company (Ελλάδα, Γαλλία, Λίβανο, Τουρκία), ΔΙΠΟΛΑ | DIPOLA (Ελλάδα), Distortion Art (Σουηδία), Eco Flaneur (Ελλάδα), elementA  (Ελλάδα, Κύπρος, Αυστραλία), Encounters (Ελλάδα), ESPAI SANT MARC AIR (Ισπανία), EULENGASSE (Γερμανία), Ορίζοντας Γεγονότων | Events Horizon (Ελλάδα), ΦΑΡΦΑΛΛΑ | FARFALLA (Ελλάδα), Γη-Νέκυια | Gi-Nekyia (Ελλάδα), HELLENIC JET SOCIETY (Ελλάδα), ID:I Gallery (Σουηδία), INSIGHT GAZE (Ελλάδα), JS Gallery by IMC (Ελλάδα, Τσεχία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία, Ιταλία, Αρμενία, Γερμανία, Φινλανδία, Ισπανία, Λετονία), Κάθαρσις | Katharsis (Ελλάδα), Kunstruimte411 (Ολλανδία), les Apaches de Patission (Γαλλία), m.a.m.a. contemporary (Κύπρος), ΜΕΤΑ-ΦΡΑΣΤΕΣ |  META-FRASTES (Ελλάδα), METApolis (Ελλάδα), Molekyl gallery (Σουηδία), Nourishing Memory (Κολομβία, Ελλάδα, Ινδία, Γαλλία), Open Y@ (Ελλάδα), oxymoron (Ελλάδα), PAPER PROJECT (Ηνωμένο Βασίλειο), PASAJ (Τουρκία), Pixel Pulse (Ελλάδα), Postcards from home (Ελλάδα), POW WOW (Ελλάδα), Project Space Piraeus (Ελλάδα), Rhythm Section (Γερμανία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο), SHELTER Artists Run Space (Τουρκία), Χώρο-Χρόνος | Space-Time (Ελλάδα, Δανία), Straße der kollektiven Kunst (Ολλανδία), Studio44 (Σουηδία), Temporal Synthesis (Ελλάδα), The Art Project (Ελλάδα), The Red Boat Projects (Ελλάδα), threadsafe.art (Ηνωμένο Βασίλειο), TIDAL FLOW ART (Ελλάδα), Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες | Visual March to Prespes (Ελλάδα), WEDO (Ελλάδα), yellow chair (Ολλανδία)

Platforms Project 2025

Που: Καπνεργοστάσιο (Λένορμαν 218, 104 43)
Εγκαίνια: Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025 | 18.00 – 22.30
Διάρκεια: έως Κυριακή 12 Οκτωβρίου
Είσοδος Ελεύθερη

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
Κυριάκος Μητσοτάκης προς αγρότες: Ξέρω ότι σας χρωστάμε αλλά…

Κυριάκος Μητσοτάκης προς αγρότες: Ξέρω ότι σας χρωστάμε αλλά…

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ψηφιακή αμνησία: Τι είναι και πώς να την αντιμετωπίσουμε;

Ψηφιακή αμνησία: Τι είναι και πώς να την αντιμετωπίσουμε;

Business
Metlen: Σύσταση «buy» και τιμή στόχος στα 61 ευρώ από Berenberg

Metlen: Σύσταση «buy» και τιμή στόχος στα 61 ευρώ από Berenberg

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Πέθανε ο Σερ Νίκολας Γκρίμσοου, ο πρωτοπόρος high-tech αρχιτέκτονας και οραματιστής που άλλαξε τον κόσμο
Eden Project 15.09.25

Πέθανε ο Σερ Νίκολας Γκρίμσοου, ο πρωτοπόρος high-tech αρχιτέκτονας και οραματιστής που άλλαξε τον κόσμο

Ο Σερ Νίκολας Γκρίμσοου, οραματιστής της high-tech αρχιτεκτονικής, απεβίωσε σε ηλικία 85 ετών. Ένα από τα πλέον εμβληματικά του έργα ήταν και το Eden Project στην Κορνουάλη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από την Καπέλα Σιστίνα έως τον Banksy: Αιώνες λογοκρισίας και καταστροφής στις πλάτες της τέχνης
Art 14.09.25

Από την Καπέλα Σιστίνα έως τον Banksy: Αιώνες λογοκρισίας και καταστροφής στις πλάτες της τέχνης

Το πρόσφατο, ταχύτατα σβησμένο, γκραφίτι του Banksy στα Βασιλικά Δικαστήρια του Λονδίνου υπενθυμίζει μια μακρά ιστορία αιώνων όπου η τέχνη συγκρούεται με την εξουσία και συχνά βγαίνει λαβωμένη

Σύνταξη
Η μορφή του Χριστού που φιλοτέχνησε ο Λεονάρντο ντα Βίντσι «φορά γυναικεία ρούχα» υποστηρίζει ιστορικός τέχνης
«Ορθογώνια λαιμόκοψη» 12.09.25

Η μορφή του Χριστού που φιλοτέχνησε ο Λεονάρντο ντα Βίντσι «φορά γυναικεία ρούχα» υποστηρίζει ιστορικός τέχνης

Ο Αυστριακός ιστορικός τέχνης Φίλιπ Ζιτζλσπέργκερ τοποθετεί το έργο «Salvator Mundi» του Λεονάρντο ντα Βίντσι στο πλαίσιο της «αισθητικής της ρευστότητας των φύλων» στην Ιταλία της Αναγέννησης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο ανδρόγυνος, «όμορφος νεαρός» των σονέτων του Σαίξπηρ μόλις αποκαλύφθηκε
Μινιατούρα 10.09.25

Ο ανδρόγυνος, «όμορφος νεαρός» των σονέτων του Σαίξπηρ μόλις αποκαλύφθηκε

Ο κόμης του Σαουθάμπτον μπορεί να έδωσε στον Σαίξπηρ τη μινιατούρα του Νίκολας Χίλιαρντ, η οποία έχει μια κατεστραμμένη καρδιά στο πίσω μέρος της - νεοανακαλυφθέν πορτρέτο ρίχνει φως στην ιστορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα πορτρέτα μιας insider στην κουλτούρα των στριπτιζάδικων
Μια άλλη αφήγηση 09.09.25

Τα πορτρέτα μιας insider στην κουλτούρα των στριπτιζάδικων

Τι χρειάζεται για να ζήσεις μια ζωή στην υπηρεσία των ονείρων και των φαντασιώσεων; Το τελευταίο έργο της Alexis Kleshik ανατρέπει τα επίμονα στερεότυπα και το στίγμα της σεξουαλικής εργασίας και παρουσιάζει μια εικόνα δύναμης, αυτοκυριαρχίας και δημιουργικότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τρέισι Έμιν – Το «κακό παιδί» της τέχνης μιλά μέσω των έργων της για την εμπειρία της με τον καρκίνο
Μοίρασμα αγάπης 09.09.25

Τρέισι Έμιν – Το «κακό παιδί» της τέχνης μιλά μέσω των έργων της για την εμπειρία της με τον καρκίνο

H Tate Modern θα φιλοξενήσει την μεγαλύτερη έκθεση της Τρέισι Έμιν την επόμενη άνοιξη. Το A Second Life θα παρουσιάσει το έργο My Bed και πρωτότυπα έργα που αντανακλούν την εμπειρία της Βρετανίδας καλλιτέχνιδας με τον καρκίνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εκατό ασπρόμαυρα πορτρέτα μεταναστών κάνουν την εμφάνιση τους σε κτήριο του 16ου αιώνα στη Βενετία
Το βάρος 06.09.25

Εκατό ασπρόμαυρα πορτρέτα μεταναστών κάνουν την εμφάνιση τους σε κτήριο του 16ου αιώνα στη Βενετία

Εγκατεστημένο σε ένα από τα ορόσημα της πόλης, το έργο φέρνει το θέμα της μετανάστευσης στη Βενετία, κάνοντας τους περαστικούς να αναλογιστούν την σημασία του «ανήκειν».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λύθηκε το μυστήριο πίσω από τον πίνακα του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί – Ποιος τον έκρυβε
Art 04.09.25

Λύθηκε το μυστήριο πίσω από τον πίνακα του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί – Ποιος τον έκρυβε

Από 40 κύματα πέρασε ο πίνακας του Φρα Γκαλγκάριο, καθώς κλάπηκε από τους Ναζί, βρέθηκε μετά από 80 χρόνια, εξαφανίστηκε ξανά και λίγες μέρες αργότερα, μετά από έρευνες της αστυνομίας, παραδόθηκε στις αρχές

Σύνταξη
Θρίλερ στην Αργεντινή με τον χαμένο πίνακα του 1743: Σε κατ’ οίκον περιορισμό η κόρη του Ναζί που τον είχε κλέψει
Εδώ ο παπάς 03.09.25

Θρίλερ στην Αργεντινή με τον χαμένο πίνακα του 1743: Σε κατ’ οίκον περιορισμό η κόρη του Ναζί που τον είχε κλέψει

Το Πορτρέτο μιας Κυρίας του Φρα Γκαλγκάριο από το 1743 βρέθηκε μετά από 80 χρόνια, προτού χαθεί ξανά σε ένα θρίλερ που τα έχει όλα: Ναζί, τέχνη και εξαφανίσεις.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο άγνωστος βάνδαλος του Βερμέερ: Μια ιστορία που σκόπιμα δεν ειπώθηκε ποτέ
Η απώλεια 02.09.25

Ο άγνωστος βάνδαλος του Βερμέερ: Μια ιστορία που σκόπιμα δεν ειπώθηκε ποτέ

«O βάνδαλος προσπάθησε να αφαιρέσει εντελώς το πιο σημαντικό τμήμα της σύνθεσης: το κεφάλι της νεαρής γυναίκας», αναφέρει ο Martin Bailey στην The Art Newspaper σχετικά με την απόπειρα καταστροφής του έργου του Βερμέερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ταυρομαχίες, μπαλέτο, καυτή τζαζ, σεξ και θάνατος – Μέσα στο σκανδαλώδες θέατρο του Πικάσο
Γκερνίκα 01.09.25

Ταυρομαχίες, μπαλέτο, καυτή τζαζ, σεξ και θάνατος - Μέσα στο σκανδαλώδες θέατρο του Πικάσο

Διάσημος για τα κυβιστικά του πορτρέτα, ο Ισπανός, ιδιοφυής καλλιτέχνης σχεδίασε επίσης κοστούμια για τα Ρωσικά Μπαλέτα και λάτρεψε την ένταση των ταυρομαχιών. Μια νέα έκθεση στην Tate του Λονδίνου εξερευνά τη δραματική πλευρά του Πικάσο που δεν έκανε συμβιβασμούς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέα Αριστερά για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ αποκλείει μάρτυρες και προστατεύει τους δικούς της
«Πέπλο προστασίας» 18.09.25

Νέα Αριστερά για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ αποκλείει μάρτυρες και προστατεύει τους δικούς της

«Επιχειρείτε να φιμώσετε, να κρύψετε μάρτυρες, όπως κάνατε στις προηγούμενες εξεταστικές και προανακριτικές παρωδίες που στήσατε», τονίζει η Νέα Αριστερά προς την κυβερνητική πλειοψηφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Το μυστικό του Βερμέερ: Τι κρύβεται κάτω από το Κορίτσι με το Κόκκινο Καπέλο;
Culture Live 18.09.25

Το μυστικό του Βερμέερ: Τι κρύβεται κάτω από το Κορίτσι με το Κόκκινο Καπέλο;

Ειδικοί στην Ουάσινγκτον εντόπισαν κάτω από τον διάσημο πίνακα μια ανδρική μορφή, που ενδέχεται να αποτελεί το μοναδικό πορτρέτο άνδρα του Βερμέερ ή ένα χαμένο έργο του Φαμπρίτιους

Σύνταξη
Σίτι – Νάπολι: Πρεμιέρα στο Champions League με επίκεντρο τον Κέβιν Ντε Μπρόινε
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Σίτι – Νάπολι: Πρεμιέρα στο Champions League με επίκεντρο τον Κέβιν Ντε Μπρόινε

Αβροφροσύνες Γκουαρδιόλα – Ντοναρούμα πριν το μεγάλο ματς στο Μάντσεστερ. Σιτι - Νάπολι απόψε στο Έτιχαντ με επίκεντρο τον Κέβιν , όπως παραδέχτηκε και ο κόουτς Αντόνιο Κόντε.

Γιάννης Κουριδάκος
Παναγιωτόπουλος: Το ΕΣΥ δεν είναι λάφυρο του Γεωργιάδη – Μπαράζ διώξεων και εκδικητικότητας εναντίον συνδικαλιστών
«Μαξίμου Α.Ε.» 18.09.25

«Το ΕΣΥ δεν είναι λάφυρο του Γεωργιάδη» - Για «μπαράζ διώξεων συνδικαλιστών» κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ

«Οι καρατομήσεις επιδόθηκαν στους ενδιαφερομένους, όπως θα γινόταν σε κάθε αυταρχικό και τυραννικό καθεστώς που σέβεται τον εαυτό του, χωρίς πρότερη ενημέρωση και καμία αιτιολογία», τονίζει ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Σύνταξη
Η βιογραφική ταινία για τον Ζαν Μισέλ Μπασκιά ξεκινά γυρίσματα σε μια νεοϋορκέζικη γειτονιά-ορόσημο
East Village 18.09.25

Η βιογραφική ταινία για τον Ζαν Μισέλ Μπασκιά ξεκινά γυρίσματα σε μια νεοϋορκέζικη γειτονιά-ορόσημο

Την πολυαναμενόμενη βιογραφία «Samo Lives» υπογράφει ο σκηνοθέτης Τζούλιους Ονάχ, ενώ στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Μπασκιά θα δούμε τον ηθοποιό Κέλβιν Χάρισον Τζούνιορ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ανδρουλάκης: Δεν θα επιτρέψουμε να σβήσει η φωνή της Θεσσαλονίκης από τη ΔΕΘ, ούτε να γίνει αντικείμενο συναλλαγής στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Ανδρουλάκης: Δεν θα επιτρέψουμε να σβήσει η φωνή της Θεσσαλονίκης από τη ΔΕΘ, ούτε να γίνει αντικείμενο συναλλαγής στο Μαξίμου

«Η απόφαση της κυβέρνησης να αποκλείσει τους φορείς της Θεσσαλονίκης από το νέο σχήμα διοίκησης της ΔΕΘ αντικατοπτρίζει την αντίληψή της για ένα συγκεντρωτικό κράτος», λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
«Με γ@μ@σε»: Οι ιδιωτικές εκρήξεις του Τραμπ πίσω από την δημόσια στήριξη του Νετανιάχου
WSJ 18.09.25

«Με γ@μ@σε»: Οι ιδιωτικές εκρήξεις του Τραμπ πίσω από την δημόσια στήριξη του Νετανιάχου

Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι απογοητευμένος με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το ερώτημα είναι αν θα θυμώσει αρκετά ώστε να κάνει κάτι για αυτό.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι κίνδυνοι από τη «γρήγορη μόδα»: Η φτήνια τρώει τον παρά και θέσεις εργασίας
Χάνονται θέσεις εργασίας 18.09.25

Οι κίνδυνοι από τη «γρήγορη μόδα»: Η φτήνια τρώει τον παρά και θέσεις εργασίας

Επείγοντα μέτρα για την προστασία της βιομηχανίας ένδυσης από τη γρήγορη μόδα ζητούν ευρωπαϊκές επαγγελματικές ομοσπονδίες. Διότι οι αγορές από πλατφόρμες όπως οι Shein και Temu είναι «πεταμένα λεφτά»

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Χωρίς Μυλωνάκη, «Φραπέ» και «Χασάπη», αλλά με Ανωμερίτη και Τζουμάκα η λίστα των μαρτύρων στην εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Χωρίς Μυλωνάκη, «Φραπέ» και «Χασάπη», αλλά με Ανωμερίτη και Τζουμάκα η λίστα των μαρτύρων στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Δεν είναι δυνατόν να μην εξεταστεί ο κ. Μυλωνάκης. Πρόσωπο για το οποίο είναι προφανές ότι οφείλονται εξηγήσεις που έχουν κοινό νήμα παρακρατικής λειτουργίας», τόνισε η εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για την εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Αγρότες: «Φτάνει πια η κοροϊδία» – Πανθεσσαλικό μπλόκο, ζητούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα
Βγήκαν τα τρακτέρ 18.09.25

«Φτάνει πια η κοροϊδία» - Πανθεσσαλικό μπλόκο αγροτών, ζητούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα

«Κλιμακώνουμε τον συντονισμένο αγώνα για την επιβίωσή μας απέναντι στην πολιτική κυβέρνησης και ΚΑΠ της ΕΕ», ήταν το μήνυμα που έστειλαν οι αγρότες κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης στη Θεσσαλία

Σύνταξη
O πόλεμος στη Γάζα και ο πόλεμος του παγωτού: Χωρίς τον Tζέρι τα Βen & Jerry’s λόγω (και) του Παλαιστινιακού
Πολιτικός ακτιβιστής 18.09.25

O πόλεμος στη Γάζα και ο πόλεμος του παγωτού: Χωρίς τον Tζέρι τα Βen & Jerry’s λόγω (και) του Παλαιστινιακού

Aποχώρησε από την Ben & Jerry's ο συνιδρυτής της αγαπημένης μάρκας παγωτού και πολιτικός ακτιβιστής Τζέρι Γκρίνφιλντ, εν μέσω οξείας διαμάχης με τη μητρική Unilever, με αιχμή τη γενοκτονία στη Γάζα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αναστασία Γιάμαλη: Δεν δέχομαι απλά τον όρο φεμινίστρια, τον φωνάζω, γιατί με απασχολεί το θέμα της ισότητας
Buongiorno 18.09.25

Αναστασία Γιάμαλη: Δεν δέχομαι απλά τον όρο φεμινίστρια, τον φωνάζω, γιατί με απασχολεί το θέμα της ισότητας

Η Αναστασία Γιάμαλη μίλησε στο Buongiorno για την τηλεοπτική της πορεία, την ιδεολογία της, τον φεμινισμό, αλλά και τις προσωπικές δυσκολίες που τη διαμορφώνουν.

Σύνταξη
Αθήνα: Θραύσματα μνήμης από τον καιρό που έγινε έδρα του ελληνικού κράτους
Κειμήλιον των παλαιών Αθηνών 18.09.25

Αθήνα: Ένα κτίριο, ένας αιώνας, μια ολόκληρη ιστορία

Σχεδόν ταυτοχρόνως με τα επίσημα ανάκτορα του Βασιλέως και επί σχεδίου του αρχιτέκτονος Κλεάνθους ανηγέρθη στον κήπον του Κλαυθμώνος η κατοικία του πρώτου πρεσβευτού της Αγγλίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η Ιταλία έτοιμη να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
Τι είπε ο ΥΠΕΞ 18.09.25

Η Ιταλία έτοιμη να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, ακολουθώντας το παράδειγμα της Γαλλίας και της Βρετανίας

Σύνταξη
Together for Palestine: Ρίτσαρντ Γκιρ και όλοι όσοι ξέρεις ένωσαν τη φωνή τους ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα
Culture Live 18.09.25

Together for Palestine: Ρίτσαρντ Γκιρ και όλοι όσοι ξέρεις ένωσαν τη φωνή τους ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα

Η φιλανθρωπική εκδήλωση Together for Palestine, συγκέντρωσε 1,5 εκατομμύρια λίρες για την υποστήριξη της Παλαιστίνης. Στη σκηνή ανέβηκαν μεγάλα ονόματα του χώρου του θεάματος

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-82: Με το δεξί και κορυφαίο τον Ναν η πρεμιέρα στο «Π. Γιαννακόπουλος» (vid)
Μπάσκετ 18.09.25

Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-82: Με το δεξί και κορυφαίο τον Ναν η πρεμιέρα στο «Π. Γιαννακόπουλος» (vid)

Με εξαιρετική εμφάνιση του Κέντρικ Ναν, ο Παναθηναϊκός νίκησε 91-82 την Παρτιζάν και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που διεξάγεται στην Αυστραλία.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή
Στη Θεσσαλονίκη 18.09.25

Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή (βίντεο)

Για την υπόθεση συνελήφθησαν άλλοι τρεις εμπλεκόμενοι, οι οποίοι κατηύθυναν τον οδηγό προκειμένου να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη - Τελούν και οι τέσσερις υπό κράτηση

Σύνταξη
Must Read
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο