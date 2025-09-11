magazin
Art Athina 2025: Η μεγαλύτερη συνάντηση των εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, θα συμβεί στο Ζάππειον Μέγαρο
Art 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:10

Art Athina 2025: Η μεγαλύτερη συνάντηση των εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, θα συμβεί στο Ζάππειον Μέγαρο

H Art Athina 2025 ανοίγει τις πόρτες της στις 18 Σεπτεμβρίου.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Στο καθιερωμένο φθινοπωρινό ραντεβού της, η Art Athina θα παρουσιάσει μια αντιπροσωπευτική εικόνα της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής, με τη συμμετοχή 72 αιθουσών τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, φιλοξενώντας έργα που ποικίλλουν από τη ζωγραφική και τη γλυπτική έως τη φωτογραφία και την ψηφιακή τέχνη.

Η Art Athina, όπως κάθε χρόνο, πέρα από τον εκθεσιακό πυρήνα των γκαλερί, εμπλουτίζεται με ένα πολυσχιδές παράλληλο πρόγραμμα που συνομιλεί με το παρόν της τέχνης και περιλαμβάνει design, projects, περφόρμανς και δημόσιες συζητήσεις με διεθνείς προσωπικότητες.

Αναδεικνύει τη φουάρ όχι μόνο ως εκθεσιακό γεγονός αλλά και ως ζωντανό χώρο πειραματισμού, διαλόγου και πολιτισμικής ζύμωσης.

Με άξονα την καταγραφή νέων τάσεων και τον εποικοδομητικό διάλογο, το κοινό καλείται να παρακολουθήσει τις  προτάσεις των γκαλερί και να συνδεθεί με τις διεθνείς κατευθύνσεις που διαμορφώνουν τη σύγχρονη σκηνή, επιβεβαιώνοντας τον καταλυτικό ρόλο της Art Athina ως πλατφόρμας για τη μελέτη, την εμπειρία και την προβολή της σύγχρονης τέχνης.

Τη γενική διεύθυνση της έκθεσης κατέχει για τρίτη συνεχή χρονιά ο Αντώνης Κούρκουλος.

Το πρόγραμμα της Art Athina 2025

Main: Αίθουσες τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν τις προτάσεις τους.

Design

Γκαλερί που δραστηριοποιούνται στο σύγχρονο design με έμφαση στις παραδοσιακές τεχνικές συνθέτουν την ενότητα, η οποία αποτελεί πλέον αναπόσπαστο τμήμα της φουάρ.

Στο επίκεντρο φέτος βρίσκεται το γυαλί— εύθραυστο και ανθεκτικό, διάφανο και γεμάτο βάθος — καλώντας μας να κοιτάξουμε μέσα του και πέρα από την επιφάνειά του.

Projects

Οι πιο πειραματικές και συλλογικές πρακτικές της σύγχρονης καλλιτεχνικής σκηνής, όπως παρουσιάζονται από ανεξάρτητους χώρους τέχνης και μη κερδοσκοπικούς πολιτιστικούς οργανισμούς, αποτελούν την ενότητα που επιμελείται η Οντέτ Κουζού.

Η φετινή έκθεση εστιάζει στις τελετουργίες και πρακτικές της καθημερινότητας που λειτουργούν ως μέσο δημιουργίας κοινωνικών δεσμών και σχέσεων.

Performance

Πολυδιάστατο το φετινό πρόγραμμα που κινείται εντός και εκτός του χώρου του Ζαππείου αποτελεί πεδίο συνάντησης της περφόρμανς και του χορού με τη φωτογραφία και τα ψηφιακά μέσα.

Το Flux Laboratory επιστρέφει στην Art Athina και μαζί με τον Νικόλα Βαμβουκλή,  που επιμελείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την ενότητα των performances,  οργανώνουν ένα πρόγραμμα που προσφέρει στο κοινό την ευκαιρία να συμμετάσχει σε ένα περιβάλλον δημιουργικής ανταλλαγής και καλλιτεχνικού διαλόγου.

Editions

Παρών φέτος στην Art Athina 2025 και ο πρώτος θεσμός στην Ελλάδα που ασχολείται αποκλειστικά με τις καλλιτεχνικές εκδόσεις, το Athens Art Book Fair.

Art Athina Art for Tomorrow Talks Powered by TATOÏ Club

Ένας νέος κύκλος δημόσιων συζητήσεων και ανταλλαγής ιδεών για τη σύγχρονη τέχνη ανοίγει φέτος στην Art Athina, τον οποίο συνεπιμελούνται η Μαριλένα Κουτσούκου, Διευθύντρια Ανάπτυξης της φουάρ και η Kim Conniff Taber, Διευθύντρια Σύνταξης του Art for Tomorrow.

Κεντρικός θεματικός άξονας γύρω από τον οποίο θα τεθούν ερωτήματα είναι «πώς μπορούν όσοι συλλέγουν, εκθέτουν και στηρίζουν την τέχνη να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός πιο συμπεριληπτικού και ευέλικτου πολιτιστικού μέλλοντος;».

Τις απαντήσεις θα κληθούν να δώσουν οι Σωτήρης Μπαχτσετζής – Καλλιτεχνικός Διευθυντής, Ίδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη, Vincenzo de Bellis – Chief Artistic Officer, Global Director of Art Basel Fairs, Αφροδίτη Παναγιωτάκου – Καλλιτεχνική Διευθύντρια, Ίδρυμα Ωνάση, Wim Pijbes – Ιστορικός Τέχνης και Διευθυντής, Droom en Daad, Durjoy Rahman – Ιδρυτής, Durjoy Bangladesh Foundation.

Συντονίστρια θα είναι η Farah Nayeri, αρθρογράφος της εφημερίδας The New York Times. Tα Art Athina Art for Tomorrow Talks Powered by TATOÏ Club θα φιλοξενηθούν στην Αίγλη upstairs, που αναδεικνύεται σε venue partner της Art Athina 2025.

Kids’ Educational Program

Δημιουργικά εργαστήρια ζωγραφικής, αρχιτεκτονικής, μικτής τεχνικής και θεατρικού παιχνιδιού περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά «Little Athina» που σχεδίασε και φέτος για την Art Athina o μη κερδοσκοπικός διεθνής κοινωνικός φορέας Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού, ΚROMA.

Για τέταρτη χρονιά συνεχίζεται ο θεσμός του βραβείου της Art Athina για νέο καλλιτέχνη

Αποσκοπεί στην ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, σε συνεργασία της με το MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, ένα από τα πέντε Μουσεία του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus).

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν εικαστικοί έως 45 ετών, οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα και προτείνονται από την γκαλερί που τους εκπροσωπεί, όπου έχουν πραγματοποιήσει μία τουλάχιστον ατομική έκθεση.

Την περίοδο της Art Athina 2025 θα λειτουργεί ήδη η ατομική έκθεση – έπαθλο του περυσινού νικητή, Πάνου Προφήτη (γκαλερί Τhe Breeder), στο MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά (12 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου).

Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί η ανακοίνωση του φετινού νικητή.

Οι καλλιτέχνες

a.antonopoulou.art, agathi kartalos, Alibi Gallery, Alma Gallery, Argo Gallery, Art Zone 42, ARTOWER AGORA GALLERY, Artshot – Sophia Gaitani, Artworx, ASTROLAVOS art galleries, ATHANASIADOU GALLERY, Batagianni Gallery, Callirrhoë, CAN Christina Androulidaki Gallery, CITRONNE Gallery, Crux Galerie, Cube Gallery, Depo Darm, Dio Horia, ekfrasi-yianna grammatopoulou, Eleftheria Tseliou Gallery, Eleni Koroneou Gallery, EPsilon Art Gallery, Ersi Gallery,

GALLERY13, Galleria Giampaolo Abbondio (Italy), Gallery Art Prisma, George Benias Gallery, Ileana Tounta Contemporary Art Center, Kalfayan Galleries, Kourd Gallery, Lola Nikolaou Gallery, LTEC Gallery/M.A.M.A CONTEMPORARY (Cyprus), Marginalia Gallery (Cyprus), Mataroa Gallery, MAZI PROJECTS /

Razem Pamoja Foundation (Poland), Mets Arts Center, MIHALARIAS ART, Nil Gallery (France), Ninetto Gallery, Nitra Gallery, Novembar Gallery (Serbia), PERITECHNON Karteris art gallery, Rebecca Camhi Gallery, Roma Gallery, Shazar Gallery (Italy),

Sianti Gallery, Skoufa Gallery, Spazio b5 (Italy), Sylvia Kouvali, Technohoros art gallery, THE BREEDER, The Edit Gallery (Cyprus), Untiled Gallery / Soldout.Design (Bulgaria), Wilhelmina’s, Zoumboulakis Galleries

Art Athina 2025

18-22  Σεπτεμβρίου

Ζάππειον Μέγαρο

Ώρες λειτουργίας

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου: Μόνο με προσκλήσεις

Παρασκευή 19 έως και Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου: 12.00-21.00

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

