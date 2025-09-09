magazin
09.09.2025 | 13:12
Η ΓΣEE κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου
Η «Μπιενάλε της Γάζας» εγκαινιάζεται στο Λόφος Art Project στην Κυψέλη
Art 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:45

Η «Μπιενάλε της Γάζας» εγκαινιάζεται στο Λόφος Art Project στην Κυψέλη

Με το σύνθημα «αίροντας την πολιορκία της Γάζας μέσω της τέχνης».

Άγχος: Η παγίδα του… «για καλό και για κακό»

Άγχος: Η παγίδα του… «για καλό και για κακό»

Spotlight

Το Ελληνικό Περίπτερο της Μπιενάλε της Γάζας εγκαινιάζεται στο Λόφος Art Project την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025 στις 19:30, με τίτλο «Στη ζώνη του πυρός. Θαύματα μέσα στα ερείπια- Η Μπιενάλε της Γάζας, Το Ελληνικό Περίπτερο».

«Μπιενάλε της Γάζας»: Μια πλατφόρμα αντίστασης και διεθνούς αλληλεγγύης

Σκόπος της είναι να φωτίσει τη σύγχρονη καλλιτεχνική σκηνή της Γάζας. Διοργανώνεται σε 14 πόλεις σε όλον τον κόσμο (όπως Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Βερολίνο, Κοπεγχάγη, Βαλένθια, κ.ά.) και αποτελεί την πρώτη μεγάλη πλατφόρμα ανάδειξης της τέχνης των νέων Παλαιστινίων καλλιτεχνών.

Τι θα δούμε στην έκθεση, με δωρέαν είσοδο

Το Ελληνικό Περίπτερο επέλεξε χαρακτηριστικά έργα, τα οποία συνδυάζουν αισθητική αρτιότητα, καλλιτεχνική πρωτοπορία και πολιτική στάση, ώστε να ανοίξει η συζήτηση για τη δυσκολία της καλλιτεχνικής παραγωγής εν μέσω Γενοκτονίας, όπως και να συσπειρωθεί η καλλιτεχνική κοινότητα υπέρ του δικαίου.

Η στοχοποίηση των παραγωγών πολιτισμού στην Παλαιστίνη έρχεται στο προσκήνιο, καταδεικνύοντας τη σημασία και βαρύτητα της τέχνης στη συνέχεια και εξέλιξη ενός πολιτισμού που στοχοποιείται από την κατοχή.

Η σύγχρονη Παλαιστινιακή Τέχνη δίνει αγώνα για πολιτισμική επιβίωση και αναδύεται ως δύναμη αντίστασης, συνδυάζοντας παράδοση και πρωτοπορία υπό τις πιο αδιανόητες συνθήκες.

Μέσα από ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία και βίντεο-αρτ, οι καλλιτέχνες της Γάζας μεταμορφώνουν τον πόνο σε ποίηση, το τραύμα σε μνήμη και την απώλεια σε όπλο αλήθειας. 30 εικαστικές φωνές από τη ζώνη του πυρός έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, υπενθυμίζοντας στον κόσμο ότι ο Πολιτισμός είναι η τελευταία γραμμή άμυνας ενός ελεύθερου λαού.

Το Ελληνικό Περίπτερο της Μπιενάλε της Γάζας προσκαλεί το κοινό να έχει τις αισθήσεις του οξυμένες

Να δει, να ακούσει, να νιώσει την ελπίδα, μέσα από τις βίαιες ρωγμές που επιβάλλει η αποικιοκρατία—όχι για να θρηνήσει ένα χαμένο παρελθόν, αλλά για να πιστέψει σε ένα ελεύθερο και δημιουργικό μέλλον.

Ποιοι καλλιτέχνες συμμετέχουν οι καλλιτέχνες

Ahmed Adnan, Ahmad Aladawi, Ahmad Muhanna, Alaa Abu Saif, Alaà Al Shawa, Ashraf Sahwiel, Aya Juha, Bassel Aklouk, Diana Alhosary, Emad Badwan, Fadel Tafesh, Hala Eid Alnaji, Jehad Jarbou, Ghanem Al Den, Ibrahim Al Sultan,

Khaled Hussein, Lamis Dajani Shawwa, Liza Madi, Maisara Baroud, Mary Ann Jaraisy, Maysa Yousef, Motaz Naim, Osama Naqqa Hussein, Rasha Alrayes, Ruba Mahmoud Hassan, Ola Al Sharif, Sohail Salem, Yasmeen Al Daya, Yahya Alsholy, Yara Zuhod.

Επιμέλεια: Φαίη Τζανετουλάκου / Δημήτρης Σαραφιανός.

Η οργάνωση της Μπιενάλε στηρίζεται στην ομάδα καλλιτεχνών και επιμελητών της Γάζας και του Απαγορευμένου Μουσείου του Λόφου Al Risan της Παλαιστίνης.

Παράλληλα δύο εκδηλώσεις

-Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση-συζήτηση με θέμα Bearing Witness: Πώς η τέχνη σπάει την πολιορκία.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν οι: MaryAnn Jairasy – Παλαιστίνια εικαστικός, Lamis Shawwa – Παλαιστίνια εικαστικός, Nasim Alatras – Παλαιστίνιος ποιητής, Κώστας Μανωλίδης – Καθηγητής Αρχιτεκτονικής και μέλος των Forensic Architecture από το Ην. Βασίλειο. Συντονίζει η δρ Φαίη Τζανετουλάκου.

Μέσω livestreaming θα μιλήσουν καλλιτέχνες από τη Γάζα που συμμετέχουν στην έκθεση και θα υπάρξει σύνδεση με τα εγκαίνια του Τουρκικού Περίπτερου της Μπιενάλε της Γάζας, μέρους της Διεθνούς Μπιενάλε της Κωνσταντινούπολης.

-Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στις 19:00 θα παρουσιαστεί το Ημερολόγιο τον Καιρό της Γενοκτονίας του Sohail Salem, ευγενική παραχώρηση από το Αγγλικό Περίπτερο της Μπιενάλε της Γάζας.

Την έκθεση συνοδεύει ηλεκτρονικός κατάλογος και περιορισμένα αντίτυπα τυπωμένης εκδοχής του.

Πληροφορίες

Εγκαίνια: Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου στις 19:30

Διάρκεια: 18 Σεπτεμβρίου έως 4 Νοεμβρίου 2025

‘Ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Κυριακή, 18:00-21:00

Λόφος art project, Βελβενδού 39, Κυψέλη

Είσοδος: Δωρεάν

