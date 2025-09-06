Εκατό ασπρόμαυρα πορτρέτα μεταναστών κάνουν την εμφάνιση τους σε κτήριο του 16ου αιώνα στη Βενετία

Μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2025, η πλατεία του Αγίου Μάρκου στη Βενετία γίνεται το σκηνικό για το Dreams in Transit, μια μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση αφιερωμένη στις ιστορίες και τις προσδοκίες των μεταναστών.

Σε επιμέλεια του Art for Action Foundation, με έδρα την Γενεύη και εμπνευσμένο από το Inside Out Project του JR -μια πλατφόρμα που επιτρέπει σε κοινότητες από όλο τον κόσμο να εκθέτουν ασπρόμαυρες φωτογραφίες των μελών τους σε δημόσιους χώρους- το έργο μεταμορφώνει την πρόσοψη του Procuratie Vecchie, το εμβληματικό κτίριο του 16ου αιώνα, με 100 υπερμεγέθη ασπρόμαυρα πορτρέτα.

Εγκατεστημένο σε ένα από τα ορόσημα της πόλης, το έργο φέρνει το θέμα της μετανάστευσης στη Βενετία, κάνοντας τους περαστικούς να αναλογιστούν την σημασία του «ανήκειν».

Το βάρος

Η παρέμβαση αποτελεί μέρος του After Migration, ενός προγράμματος που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας το 2025, το οποίο εξετάζει τις μακροπρόθεσμες κοινωνικές, πολιτιστικές και πολιτικές διαστάσεις της μετανάστευσης.

Ωστόσο, σε αντίθεση με το Inside Out, οι μετανάστες φωτογραφίζονται γυρισμένοι με την πλάτη τους στον φακό. «Όταν τους κοιτάς από πίσω, νιώθεις τη θλίψη τους, το βάρος που φέρουν στους ώμους τους», λέει η Amandine Lepoutre, πρόεδρος της Art for Action, στην εφημερίδα The Art Newspaper. Σημειώνει ότι, αν και ο JR δεν συμμετείχε άμεσα στην έκθεση, έχει εγκρίνει το έργο.

Κοινωνικός χαρακτήρας

Η εγκατάσταση συμπληρώνει την έκθεση Dreams in Transit στο εσωτερικό του Procuratie Vecchie, η οποία άνοιξε τον Μάιο. Περιλαμβάνει έξι έγχρωμα πορτρέτα προσφύγων στο Λίβανο από τη φωτογράφο Leila Alaoui, η οποία πέθανε σε τρομοκρατική επίθεση το 2016 στη Μπουρκίνα Φάσο. Οι εικόνες της πλαισιώνονται από μια στοίβα σεντόνια της Lorraine de Sagazan και της Anouk Maugein, που θυμίζουν τη δουλειά που συχνά αναλαμβάνουν οι μετανάστες στα ξενοδοχεία.

Μια άλλη εγκατάσταση της Γαλλίδας καλλιτέχνιδας Sarah Makharine περιλαμβάνει ηχογραφήσεις των προσωπικών φιλοδοξιών που μοιράστηκαν όλοι όσοι πόζαραν για την έκθεση στην πρόσοψη. «Τους ζητήσαμε να μοιραστούν τα όνειρά τους, γιατί είναι σημαντικό να ονειρεύεσαι», εξηγεί η Lepoutre στην The Art Newspaper.

Οι μετανάστες που φωτογραφήθηκαν ήρθαν σε επαφή με το The Human Safety Net μέσω συνεργαζόμενων ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στη Γαλλία, την Ιταλία και τη Γερμανία. «Προωθούμε την ένταξη μέσω της εργασίας», δήλωσε η Emma Ursich, διευθύνουσα σύμβουλος του Human Safety Net. «Η τέχνη μπορεί να στρέψει την προσοχή σε αυτό το θέμα και να διαδώσει τις ατομικές ιστορίες θάρρους και αντοχής αυτών των ανθρώπων».

Η έκθεση Dreams in Transit εντάσσεται σε μια σειρά πρόσφατων εκθέσεων με κοινωνικό χαρακτήρα στη Βενετία. Στις 2 Σεπτεμβρίου, η έκθεση άνοιξε τις πόρτες της στο Casa Sanlorenzo, περιλαμβάνοντας φωτογραφικά πορτρέτα του Fabrizio Ferri με τους Sting, Γουίλεμ Νταφόε και Σούζαν Σαράντον, οι οποίοι ποζάρουν σαν να ασφυκτιούν μέσα σε πλαστικό, δίπλα σε ένα γυάλινο φέρετρο γεμάτο θαλασσινό νερό.

