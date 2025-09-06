magazin
Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
06.09.2025 | 14:19
Κλειστός ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Εκατό ασπρόμαυρα πορτρέτα μεταναστών κάνουν την εμφάνιση τους σε κτήριο του 16ου αιώνα στη Βενετία
Art 06 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:30

Εκατό ασπρόμαυρα πορτρέτα μεταναστών κάνουν την εμφάνιση τους σε κτήριο του 16ου αιώνα στη Βενετία

Εγκατεστημένο σε ένα από τα ορόσημα της πόλης, το έργο φέρνει το θέμα της μετανάστευσης στη Βενετία, κάνοντας τους περαστικούς να αναλογιστούν την σημασία του «ανήκειν».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Spotlight

Μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2025, η πλατεία του Αγίου Μάρκου στη Βενετία γίνεται το σκηνικό για το Dreams in Transit, μια μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση αφιερωμένη στις ιστορίες και τις προσδοκίες των μεταναστών.

Σε επιμέλεια του Art for Action Foundation, με έδρα την Γενεύη και εμπνευσμένο από το Inside Out Project του JR -μια πλατφόρμα που επιτρέπει σε κοινότητες από όλο τον κόσμο να εκθέτουν ασπρόμαυρες φωτογραφίες των μελών τους σε δημόσιους χώρους- το έργο μεταμορφώνει την πρόσοψη του Procuratie Vecchie, το εμβληματικό κτίριο του 16ου αιώνα, με 100 υπερμεγέθη ασπρόμαυρα πορτρέτα.

Εγκατεστημένο σε ένα από τα ορόσημα της πόλης, το έργο φέρνει το θέμα της μετανάστευσης στη Βενετία, κάνοντας τους περαστικούς να αναλογιστούν την σημασία του «ανήκειν».

Το βάρος

Η παρέμβαση αποτελεί μέρος του After Migration, ενός προγράμματος που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας το 2025, το οποίο εξετάζει τις μακροπρόθεσμες κοινωνικές, πολιτιστικές και πολιτικές διαστάσεις της μετανάστευσης.

Ωστόσο, σε αντίθεση με το Inside Out, οι μετανάστες φωτογραφίζονται γυρισμένοι με την πλάτη τους στον φακό. «Όταν τους κοιτάς από πίσω, νιώθεις τη θλίψη τους, το βάρος που φέρουν στους ώμους τους», λέει η Amandine Lepoutre, πρόεδρος της Art for Action, στην εφημερίδα The Art Newspaper. Σημειώνει ότι, αν και ο JR δεν συμμετείχε άμεσα στην έκθεση, έχει εγκρίνει το έργο.

Κοινωνικός χαρακτήρας

Η εγκατάσταση συμπληρώνει την έκθεση Dreams in Transit στο εσωτερικό του Procuratie Vecchie, η οποία άνοιξε τον Μάιο. Περιλαμβάνει έξι έγχρωμα πορτρέτα προσφύγων στο Λίβανο από τη φωτογράφο Leila Alaoui, η οποία πέθανε σε τρομοκρατική επίθεση το 2016 στη Μπουρκίνα Φάσο. Οι εικόνες της πλαισιώνονται από μια στοίβα σεντόνια της Lorraine de Sagazan και της Anouk Maugein, που θυμίζουν τη δουλειά που συχνά αναλαμβάνουν οι μετανάστες στα ξενοδοχεία.

Μια άλλη εγκατάσταση της Γαλλίδας καλλιτέχνιδας Sarah Makharine περιλαμβάνει ηχογραφήσεις των προσωπικών φιλοδοξιών που μοιράστηκαν όλοι όσοι πόζαραν για την έκθεση στην πρόσοψη. «Τους ζητήσαμε να μοιραστούν τα όνειρά τους, γιατί είναι σημαντικό να ονειρεύεσαι», εξηγεί η Lepoutre στην The Art Newspaper.

Οι μετανάστες που φωτογραφήθηκαν ήρθαν σε επαφή με το The Human Safety Net μέσω συνεργαζόμενων ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στη Γαλλία, την Ιταλία και τη Γερμανία. «Προωθούμε την ένταξη μέσω της εργασίας», δήλωσε η Emma Ursich, διευθύνουσα σύμβουλος του Human Safety Net. «Η τέχνη μπορεί να στρέψει την προσοχή σε αυτό το θέμα και να διαδώσει τις ατομικές ιστορίες θάρρους και αντοχής αυτών των ανθρώπων».

Η έκθεση Dreams in Transit εντάσσεται σε μια σειρά πρόσφατων εκθέσεων με κοινωνικό χαρακτήρα στη Βενετία. Στις 2 Σεπτεμβρίου, η έκθεση άνοιξε τις πόρτες της στο Casa Sanlorenzo, περιλαμβάνοντας φωτογραφικά πορτρέτα του Fabrizio Ferri με τους Sting, Γουίλεμ Νταφόε και Σούζαν Σαράντον, οι οποίοι ποζάρουν σαν να ασφυκτιούν μέσα σε πλαστικό, δίπλα σε ένα γυάλινο φέρετρο γεμάτο θαλασσινό νερό.

*Με πληροφορίες από: Designboom | The Art Newspaper

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Μανουσάκης: Δουλεύουμε κανονικά για τον GSI – Αναμένουμε από Κύπρο

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Μανουσάκης: Δουλεύουμε κανονικά για τον GSI – Αναμένουμε από Κύπρο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Ακίνητα
Στεγαστική κρίση: «Άσφαιρα» μέτρα που έρχονται καθυστερημένα

Στεγαστική κρίση: «Άσφαιρα» μέτρα που έρχονται καθυστερημένα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Λύθηκε το μυστήριο πίσω από τον πίνακα του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί – Ποιος τον έκρυβε
Art 04.09.25

Λύθηκε το μυστήριο πίσω από τον πίνακα του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί – Ποιος τον έκρυβε

Από 40 κύματα πέρασε ο πίνακας του Φρα Γκαλγκάριο, καθώς κλάπηκε από τους Ναζί, βρέθηκε μετά από 80 χρόνια, εξαφανίστηκε ξανά και λίγες μέρες αργότερα, μετά από έρευνες της αστυνομίας, παραδόθηκε στις αρχές

Σύνταξη
Θρίλερ στην Αργεντινή με τον χαμένο πίνακα του 1743: Σε κατ’ οίκον περιορισμό η κόρη του Ναζί που τον είχε κλέψει
Εδώ ο παπάς 03.09.25

Θρίλερ στην Αργεντινή με τον χαμένο πίνακα του 1743: Σε κατ’ οίκον περιορισμό η κόρη του Ναζί που τον είχε κλέψει

Το Πορτρέτο μιας Κυρίας του Φρα Γκαλγκάριο από το 1743 βρέθηκε μετά από 80 χρόνια, προτού χαθεί ξανά σε ένα θρίλερ που τα έχει όλα: Ναζί, τέχνη και εξαφανίσεις.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο άγνωστος βάνδαλος του Βερμέερ: Μια ιστορία που σκόπιμα δεν ειπώθηκε ποτέ
Η απώλεια 02.09.25

Ο άγνωστος βάνδαλος του Βερμέερ: Μια ιστορία που σκόπιμα δεν ειπώθηκε ποτέ

«O βάνδαλος προσπάθησε να αφαιρέσει εντελώς το πιο σημαντικό τμήμα της σύνθεσης: το κεφάλι της νεαρής γυναίκας», αναφέρει ο Martin Bailey στην The Art Newspaper σχετικά με την απόπειρα καταστροφής του έργου του Βερμέερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ταυρομαχίες, μπαλέτο, καυτή τζαζ, σεξ και θάνατος – Μέσα στο σκανδαλώδες θέατρο του Πικάσο
Γκερνίκα 01.09.25

Ταυρομαχίες, μπαλέτο, καυτή τζαζ, σεξ και θάνατος - Μέσα στο σκανδαλώδες θέατρο του Πικάσο

Διάσημος για τα κυβιστικά του πορτρέτα, ο Ισπανός, ιδιοφυής καλλιτέχνης σχεδίασε επίσης κοστούμια για τα Ρωσικά Μπαλέτα και λάτρεψε την ένταση των ταυρομαχιών. Μια νέα έκθεση στην Tate του Λονδίνου εξερευνά τη δραματική πλευρά του Πικάσο που δεν έκανε συμβιβασμούς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο πίνακας του 1743 που κλάπηκε από τους Ναζί και βρέθηκε νωρίτερα φέτος αγνοείται ξανά
85 χρόνια μετά 28.08.25

Ο πίνακας του 1743 που κλάπηκε από τους Ναζί και βρέθηκε νωρίτερα φέτος αγνοείται ξανά

Ο πίνακας με τίτλο Το Πορτρέτο μιας Κυρίας του Φρα Γκαλγκάριο, λεηλατημένος από τους Ναζί, εμφανίστηκε σε αγγελία ακινήτου στην Αργεντινή – και εξαφανίστηκε μυστηριωδώς λίγο πριν την αστυνομική έφοδο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πίνακας του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκε τυχαία μέσω μιας διαφήμισης
Μετά από 85 χρόνια 26.08.25

Πίνακας του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκε τυχαία μέσω μιας διαφήμισης

Το Πορτρέτο μιας Κυρίας που είχε ζωγραφίσει ο Φρα Γκαλγκάριο το 1743 είχε εξαφανιστεί μετά την εισβολή των Ναζί στην Ολλανδία. Πριν λίγο καιρό εντοπίστηκε τυχαία στην Αργεντινή μέσω μιας διαφήμισης.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Απειλείται ο Ρέμπραντ από την τεχνητή νοημοσύνη;
Τόσο-όσο 22.08.25

Απειλείται ο Ρέμπραντ από την τεχνητή νοημοσύνη;

Η τεχνητή νοημοσύνη αναδημιουργεί εμβληματικά έργα της ιστορίας της τέχνης, προκαλώντας θαυμασμό αλλά και φόβους: πρόκειται για νέους ορίζοντες ή αλλοίωση της «ψυχής» της τέχνης;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Comedian: Η μπανάνα-έργο τέχνης του Μαουρίτσιο Κατελάν φαγώθηκε ξανά – «Δεν το έκανε σωστά»
Η 4η φορά 13.08.25

Comedian: Η μπανάνα-έργο τέχνης του Μαουρίτσιο Κατελάν φαγώθηκε ξανά – «Δεν το έκανε σωστά»

Το έργο Comedian του Ιταλού καλλιτέχνη Μαουρίτσιο Κατελάν, μια μπανάνα κολλημένη με μονωτική ταινία σε τοίχο, καταναλώθηκε για τέταρτη φορά. Αυτό είναι και το πεπρωμένο της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κρίσιμο στοίχημα για την πολιτική επιβίωση Μητσοτάκη – Η ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ
ΔΕΘ 2025 06.09.25

Κρίσιμο στοίχημα για την πολιτική επιβίωση Μητσοτάκη – Η ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ

Στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζει στη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το πακέτο παροχών. Παρακολουθήστε ζωντανά, στο in, την ομιλία του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο.

Σύνταξη
Η επόμενη μονοκρατορία δεν είναι αυτή που φαντάζονται πολλοί
Τέλος εποχής 06.09.25

Η επόμενη μονοκρατορία δεν είναι αυτή που φαντάζονται πολλοί

«Η μεγαλειώδης παρέλαση στην Κίνα ήταν μια υπενθύμιση ότι το μέλλον δεν θα κριθεί από μία υπερδύναμη, αλλά από το πώς οι μεγάλες δυνάμεις θα καταφέρουν να συνυπάρξουν μέσα σε ένα "αρχιπέλαγος ισχύος"».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συγκεντρώσεις κατά της κυβέρνησης σε όλη τη χώρα εν μέσω ΔΕΘ – Φωνή λαού στο Σύνταγμα για Τέμπη
Αγανάκτηση 06.09.25 Upd: 19:39

Συγκεντρώσεις κατά της κυβέρνησης σε όλη τη χώρα εν μέσω ΔΕΘ – Φωνή λαού στο Σύνταγμα για Τέμπη

Μαζικό «παρών» από πολίτες αυτή την ώρα στην πλατεία Συντάγματος, μετά το σχετικό πανελλαδικό κάλεσμα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρίας Καρυστιανού

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Μια Εθνική που οι παίκτες θέλουν να παίζουν σε αυτήν και οι Έλληνες να τη βλέπουν!
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Μια Εθνική που οι παίκτες θέλουν να παίζουν σε αυτήν και οι Έλληνες να τη βλέπουν!

Η Εθνική Ελλάδας μπήκε... φουριόζα στα προκριματικά του Μουντιάλ και το κυριότερο είναι ότι δείχνει να διαθέτει όχι απλά ελκυστικό παρόν, αλλά ακόμη καλύτερα πολύ ελπιδοφόρο μέλλον.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τα ανθρωποειδή ρομπότ ήταν όνειρο επιστημονικής φαντασίας – Ξαφνικά, βρίσκονται παντού και ψάχνουν… δουλειά
Θα μας ξεπεράσουν; 06.09.25

Τα ανθρωποειδή ρομπότ ήταν όνειρο επιστημονικής φαντασίας – Ξαφνικά, βρίσκονται παντού και ψάχνουν… δουλειά

Μια φρενίτιδα επενδύσεων έχει δημιουργήσει μια πληθώρα νέων σχεδίων ρομπότ που μοιάζουν με ανθρώπους - Ποιος θα τα προσλάβει;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ποιος θα κληρονομήσει τα δισεκατομμύρια του Τζιόρτζιο Αρμάνι; Μέσα στην ασαφή ιστορία διαδοχής της μόδας
Succession 06.09.25

Ποιος θα κληρονομήσει τα δισεκατομμύρια του Τζιόρτζιο Αρμάνι; Μέσα στην ασαφή ιστορία διαδοχής της μόδας

Μετά τον θάνατό του σε ηλικία 91 ετών, δεν είναι σαφές αν ο Αρμάνι είχε προγραμματίσει να αφήσει την περιουσία του στο δεξί του χέρι, συνεργάτη του και σύντροφό του Λίο Ντελ’ Όρκο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Αρμενία – Πορτογαλία
Ποδόσφαιρο 06.09.25

LIVE: Αρμενία – Πορτογαλία

LIVE: Αρμενία – Πορτογαλία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Αρμενία – Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Αγγλία – Ανδόρρα
Ποδόσφαιρο 06.09.25

LIVE: Αγγλία – Ανδόρρα

LIVE: Αγγλία – Ανδόρρα. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Αγγλία – Ανδόρρα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Η απάντηση του Νούρκιτς στον Αταμάν για την ώρα του αγώνα: «Έτοιμος να παίξω και στις πέντε το πρωί»
Μπάσκετ 06.09.25

Η απάντηση του Νούρκιτς στον Αταμάν για την ώρα του αγώνα: «Έτοιμος να παίξω και στις πέντε το πρωί»

Ο Γιουσούφ Νούρκιτς δεν άφησε αναπάντητες τις συνεχόμενες δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν για την ώρα διεξαγωγής των αγώνων, εξηγώντας πως ο ίδιος είναι έτοιμος να παίξει ακόμη και στις... 5 το πρωί.

Σύνταξη
Το νησί-φάντασμα που αφηγείται τις σκιές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
Απόκοσμο 06.09.25

Το νησί-φάντασμα που «αφηγείται» τις σκιές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Το νησί, έκτασης 6,3 εκταρίων, έγινε γνωστό για τα υπόγεια ανθρακωρυχεία του, που ιδρύθηκαν το 1887 και λειτούργησαν κατά την περίοδο της βιομηχανικής ανάπτυξης της Ιαπωνίας.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Θ. Κολυδάς: Η νέα ονοματοδοσία των κακοκαιριών – Ο Byron, η Maya, o Zorbas
2025-2026 06.09.25

Η νέα ονοματοδοσία των κακοκαιριών - Ο Byron, η Maya, o Zorbas

Ο Θοδωρής Κολυδάς, τέως διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, γνωστοποιεί τα ονόματα των κακοκαιριών που επέλεξαν οι Μετεωρολογικές Υπηρεσίες της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ για την περίοδο Οκτωβρίου 2025 - Σεπτεμβρίου 2026.

Σύνταξη
«Πόλεμος» στο γαλλικό ποδόσφαιρο – Μαρσέιγ και Λανς αμφισβητούν το μοντέλο της Ligue 1
Ποδόσφαιρο 06.09.25

«Πόλεμος» στο γαλλικό ποδόσφαιρο – Μαρσέιγ και Λανς αμφισβητούν το μοντέλο της Ligue 1

Οι ιδιοκτήτες της Μαρσέιγ και της Λανς μίλησαν στη Le Figaro και εξαπέλυσαν επίθεση κατά της ηγεσίας της λίγκας και προσωπικά του προέδρου της, Βενσάν Λαμπρούν.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τι συμβαίνει με την Εθνική Γερμανίας; (pics)
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Τι συμβαίνει με την Εθνική Γερμανίας; (pics)

Σύμπτωση η ήττα από τη Σλοβακία στην πρεμιέρα, ή μέρος ευρύτερου αγωνιστικού προβλήματος; Η διαχείριση του Νάγκελσμαν και η έλλειψη «βάθους» στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας.

Γιάννης Κουριδάκος
Φάμελλος: Οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν αφεθεί στην τύχη τους
Πιερία 06.09.25

Φάμελλος: Οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν αφεθεί στην τύχη τους

«Δεν υπάρχει σχεδιασμός ώστε το τουριστικό προϊόν να μην έχει μόνο θερινό χαρακτήρα, αλλά να συνδυάζεται με τα πλούσια ιστορικά και φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Πώς η σκληρή δεξιά στην Ευρώπη απειλεί την οικονομία
Προειδοποίηση 06.09.25

Πώς η σκληρή δεξιά στην Ευρώπη απειλεί την οικονομία

«Δεν χρειάζεται να είσαι ο Τζορτζ Σόρος για να προβλέψεις ότι οι επενδυτές ομολόγων θα δοκιμάσουν τη συνοχή στην οικονομία της Ευρωζώνης αν εκλεγεί η Εθνική Συσπείρωση στη Γαλλία»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η μάχη για τη Fed – Οι τρεις φιναλίστ του Τραμπ και οι πιθανότητες
Διεθνής Οικονομία 06.09.25

Η μάχη για τη Fed – Οι τρεις φιναλίστ του Τραμπ και οι πιθανότητες

Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να επιλέξει τον διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ στη Fed, με τρία πρόσωπα να βρίσκονται στο προσκήνιο και τις αγορές να στοιχηματίζουν για το αποτέλεσμα

Νατάσα Σινιώρη
Ντονατέλα Βερσάτσε, Άντζελα Μισόνι – Πλήθος κόσμου και VIP αποτίουν φόρο τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι
Λαϊκό προσκύνημα 06.09.25

Ντονατέλα Βερσάτσε, Άντζελα Μισόνι - Πλήθος κόσμου και VIP αποτίουν φόρο τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι

Εκατοντάδες θαυμαστές και VIP αποχαιρετούν τον Τζιόρτζιο Αρμάνι, τον οποίο ο δήμαρχος του Μιλάνου χαρακτήρισε ως «άνθρωπο εξαιρετικής κομψότητας» που άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην πόλη και στον κόσμο της μόδας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τσίπρας: Παραδώσαμε μια χώρα στο ξέφωτο και η κυβέρνηση Μητσοτάκη την οδηγεί πάλι σε αδιέξοδο – Επιτελικό κράτος της διαφθοράς και των επιδοτούμενων στελεχών με Πόρσε
Πολιτική Γραμματεία 06.09.25

Τσίπρας: Παραδώσαμε μια χώρα στο ξέφωτο και η κυβέρνηση Μητσοτάκη την οδηγεί πάλι σε αδιέξοδο – Επιτελικό κράτος της διαφθοράς και των επιδοτούμενων στελεχών με Πόρσε

Μιλώντας για κοινωνία χασμάτων, γενικευμένη διαφθορά, ρηχή και άδικη ανάπτυξη, παλιές χρεοκοπημένες συνταγές και ξεπερασμένο παραγωγικό μοντέλο ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, που «δεν έκανε τίποτα από αυτά που η οικονομία χρειάζεται και η κοινωνία έχει ανάγκη». Η επιγραφή πάνω από τη χώρα γράφει «Προσοχή, Αδιέξοδο»!, τόνισε.

Σύνταξη
Γιατί οι άνθρωποι ρίχνουν λάδι στη φωτιά για τον υποτιθέμενο θάνατο του Τραμπ; – «Αυτή η ακόρεστη πείνα»
Κόσμος 06.09.25

Γιατί οι άνθρωποι ρίχνουν λάδι στη φωτιά για τον υποτιθέμενο θάνατο του Τραμπ; – «Αυτή η ακόρεστη πείνα»

Προ ολίγων ημερών, για ακόμη μία φορά, μία φήμη ξεκίνησε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ότι δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πεθάνει, με τον κόσμο να παρουσιάζει «δεδομένα» και να κτίζει θεωρίες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο