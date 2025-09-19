science
science

Η Ουκρανία κατέστρεψε γιγάντιο ραδιοτηλεσκόπιο που έπεσε στα χέρια του ρωσικού στρατού
Η Ουκρανία κατέστρεψε γιγάντιο ραδιοτηλεσκόπιο που έπεσε στα χέρια του ρωσικού στρατού

Το ραδιοτηλεσκόπιο της Κριμαίας είχε κατασκευαστεί για επικοινωνία με διαπλανητικές αποστολές, τροποποιήθηκε όμως για τις ανάγκες του ρωσικού στρατού.

Ένα μεγάλο ραδιοτηλεσκόπιο στην Κριμαία που είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για επικοινωνία με διαπλανητικές αποστολές και επιχείρησε να έρθει σε επαφή με εξωγήινους πολιτισμούς καταστράφηκε σε επίθεση από ουκρανικό drone.

Οι ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο παραβολικό πιάτο των 70 μέτρων προκειμένου να εμποδίσουν τον ρωσικό στρατό να το χρησιμοποιήσει για στόχευση επιθέσεων, ανέφερε το Defense Express.

Το ραδιοτηλεσκόπιο RT-70, βάρους 5.000 τόνων, βρισκόταν υπό ρωσικό έλεγχο μετά την πρoσάρτηση της Κριμαίας το 2014, οπότε μετατράπηκε σε επίγειο σταθμό ελέγχου για το ρωσικό σύστημα πλοήγησης Glonass, το ρωσικό αντίστοιχο του αμερικανικού GPS. Το RT-70 φέρεται να αύξησε την ακρίβεια του συστήματος κατά 30%.

Η ουκρανική επίθεση πραγματοποιήθηκε στα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο και φέρεται να δείχνει εικόνα από το drone-καμικάζι που έπεσε στον κεντρικό πομπό του ραδιοτηλεσκοπίου, ισχύος 200 kilowatt.

Σύμφωνα με το Defense Express, ο πομπός είχε κατασκευαστεί κατά παραγγελία το 2011 στο πλαίσιο αναβάθμισης του οργάνου και θα είναι δύσκολο να αντικατασταθεί άμεσα από τη Ρωσία.

Το ραδιοτηλεσκόπιο της Γεβπατόρια στην Κριμαία ήταν ένα από τα δύο ραδιοτηλεσκόπια RT-70 που είχε θέσει σε λειτουργία η Σοβιετική Ένωση τη δεκαετία του 1970 για επικοινωνία με διαπλανητικές αποστολές. Το δεύτερο βρίσκεται στο Ουσουρίσκ της Ρωσίας ενώ ένα τρίτο εγκαταλείφθηκε πριν τεθεί σε λειτουργία στο Σούφα του Ουζμπεκιστάν.

Τις δεκαετίες του 1970 και ’80, το RT-70 της Γεβπατόρια χρησιμοποιήθηκε για τις επικοινωνίες του προγράμματος Venera για την εξερεύνηση της Αφροδίτης, αναφέρει το Space.com.

Τη δεκαετία του 2000, περισσότερα από 20 διαπλανητικά μηνύματα μεταδόθηκαν στη διάρκεια τεσσάρων προσπαθειών επαφής με τυχόν εξωγήινους πολιτισμούς. Τα περισσότερα από τα σήματα αυτά δεν έχουν φτάσει ακόμα τους προορισμούς τους, μακρινούς εξωπλανήτες άστρα που δυνητικά θα μπορούσαν να φιλοξενούν ζωή. Ένα από τα πρώτα που θα φτάσουν στον στόχο είναι το σήμα που μεταδόθηκε προς το άστρο Gliese 581, σε απόσταση περίπου 20,5 έτη φωτός,  το 2029.

Το RT-70 της Γεβπατόρια είχε χρησιμοποιηθεί σε αστρονομικές μελέτες και τη δεκαετία του 2000 χρησιμοποιήθηκε για επικοινωνία με τις αποστολές Mars Express και Rosetta της ευρωπαϊκής διαστημικής υπηρεσίας ESA, με προορισμό τον Άρη και τον κομήτη 67/P αντίστοιχα.

Το ραδιοτηλεσκόπιο είναι μια από τις αρκετές αστρονομικές εγκαταστάσεις που έπεσαν στα χέρια της Ρωσίας μετά την προσάρτηση της Κριμαίας. Σύμφωνα με το Orbital Today, το κατοπτρικό τηλεσκόπιο Shainμ, το μεγαλύτερο της Ουκρανίας με κάτοπτρο 2,6 μέτρων, βρίσκεται σήμερα υπό τον έλεγχο της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών. Το ίδιο ισχύει με άλλα οπτικά τηλεσκόπια και ραδιοτηλεσκόπια του Παρατηρητηρίου Σίμεζ στο νότιο άκρο της Κριμαίας.

Στην Χερσώνα της Ουκρανίας, ένα άλλο μεγάλο ραδιοτηλεσκόπιο υπέστη σοβαρές ζημιές από ρωσικούς βομβαρδισμούς. Σύμφωνα με το Orbital Today, οι ρωσικές δυνάμεις έκλεψαν εξοπλισμό και ναρκοθέτησε μια έκταση 150 στρεμμάτων όπου λειτουργούσαν περισσότερες από 2.000 διπολικές κεραίες.

Σύμφωνα με έκθεση της UNESCO  οι συνολικές ζημιές του πολέμου στις ουκρανικές επιστημονικές υποδομές μέχρι το 2024 ανέρχονταν στα 1,26 δισ. δολάρια.

