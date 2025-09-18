Κλέφτες διέρρηξαν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Γαλλία και συγκεκριμένα στο Παρίσι και έκλεψαν δείγματα χρυσού αξίας 600.000 ευρώ, στην τελευταία από μια ανησυχητική σειρά ληστειών σε πολιτιστικά ιδρύματα, σύμφωνα με το μουσείο, σύμφωνα με το CBSnews, που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων – AFP και άλλες πηγές.

Διάσημο για τους σκελετούς δεινοσαύρων και τα ταριχευμένα ζώα του, το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο κομψό 5ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας στεγάζει επίσης μια γκαλερί γεωλογίας και ορυκτολογίας.

Η διάρρηξη εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης, με τους εισβολείς να χρησιμοποιούν, σύμφωνα με πληροφορίες, γωνιακό τροχό και φλόγιστρο για να εισέλθουν με τη βία στο συγκρότημα δίπλα στον ποταμό, το οποίο είναι δημοφιλές στους Παριζιάνους και τους τουρίστες. «Η κλοπή αφορά αρκετά δείγματα ακατέργαστου χρυσού από τις εθνικές συλλογές που διαθέτει το μουσείο», δήλωσε το γραφείο Τύπου του μουσείου στο AFP αργά την Τρίτη.

«Αν και τα κλεμμένα δείγματα έχουν αξία περίπου 600.000 ευρώ με βάση την τιμή του ακατέργαστου χρυσού, έχουν ωστόσο ανεκτίμητη πολιτιστική αξία», πρόσθεσε. Ο φυσικός χρυσός είναι ένα κράμα μετάλλων που περιέχει χρυσό και ασήμι στη φυσική, ακατέργαστη μορφή τους.

Τα συστήματα συναγερμού είχαν αχρηστευτεί από κυβερνοεπίθεση

Μια ανώνυμη αστυνομική πηγή δήλωσε στην εφημερίδα Parisien ότι τα συστήματα συναγερμού και παρακολούθησης του μουσείου είχαν απενεργοποιηθεί από μια κυβερνοεπίθεση τον Ιούλιο, με τους κλέφτες να γνωρίζουν προφανώς την ευπάθεια του συστήματος.

«Το περιστατικό αυτό έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τους πολιτιστικούς φορείς και τα μουσεία ειδικότερα. Πράγματι, αρκετές δημόσιες συλλογές έχουν γίνει στόχος κλοπών τους τελευταίους μήνες», πρόσθεσε το μουσείο για την κατάσταση στη Γαλλία.

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις άλλες ληστείες, αλλά είναι γνωστό ότι το Εθνικό Μουσείο Adrien Dubouche στο Λιμόζ της κεντρικής Γαλλίας υπέστη διάρρηξη νωρίτερα αυτό το μήνα.

Οι κλέφτες έκλεψαν δύο πιάτα και ένα βάζο από κινέζικη πορσελάνη που έχουν χαρακτηριστεί εθνικοί θησαυροί, με τις απώλειες να εκτιμώνται σε 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Το μουσείο διαθέτει περίπου 18.000 έργα, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης δημόσιας συλλογής πορσελάνης Λιμόζ στον κόσμο, σύμφωνα με τον ιστότοπό του.

Οι ληστείες υψηλού προφίλ στη Γαλλία δεν σταματούν εδώ

Τον περασμένο Νοέμβριο, τέσσερις άνδρες με τσεκούρια και μπαστούνια του μπέιζμπολ έσπασαν τις προθήκες σε πλήρη μέρα στο μουσείο Cognacq-Jay στο Παρίσι, κλέβοντας αρκετά έργα του 18ου αιώνα. Η ληστεία αυτή είχε ως αποτέλεσμα την καταβολή ασφαλίστρου άνω των 4 εκατομμυρίων δολαρίων στο Royal Collection Trust, σύμφωνα με το BBC News, καθώς αποτελούσαν δανεικά εκθέματα από την Αγγλική Βασιλική Συλλογή.

Την επόμενη μέρα, κοσμήματα αξίας αρκετών εκατομμυρίων ευρώ εκλάπησαν κατά τη διάρκεια ένοπλης ληστείας σε μουσείο στη Σαόν-ε-Λουάρ στην κεντρική Γαλλία.

Τον Μάιο του 2024, ένοπλοι ληστές έκαναν έφοδο σε ένα κοσμηματοπωλείο σε έναν από τους πιο αριστοκρατικούς δρόμους του Παρισιού και, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, ο στόχος τους ήταν η αποκλειστική μπουτίκ Harry Winston, που αυτοαποκαλείται «Κοσμηματοπωλείο των Αστέρων».