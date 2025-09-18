Αυλαία champions league πράξη τρίτη. Στο Μάντσεστερ, η Σίτι υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ιταλίας Νάπολι, αναμέτρηση με στοιχεία ντέρμπι και κοινό «παρονομαστή» τον Κέβιν Ντε Μπρόινε. Ο 34χρονος Βέλγος μέσος κόσμησε τη λαμπρή δεκαετή θητεία του στην αγγλική ομάδα με 19 τρόπαια και το περιβραχιόνιο του αρχηγού σε μερικές από τις κυριαρχικές περιόδους της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο Ισπανός εκλέκτορας και αναγεννητής της Σίτι σε ερώτηση δημοσιογράφου αν ανυπομονεί να δει και πάλι τον Βελγο σταρ, απάντησε με ρεαλισμό… «μετά τον αγώνα ναι, φυσικά! Είναι ωραίο που επιστρέφει». Και πρόσθεσε σε σχέση με την εντυπωσιακή ένταξη του Ντε Μπρόινε στη Serie A:«Δεν με εκπλήσσει. Οι παίκτες αυτού του επιπέδου προσαρμόζονται πολύ γρήγορα, δεν χρειάζονται πολύ χρόνο για να προσαρμοστούν και να αποδώσουν καλά».

Ο Γκουαρδιόλα είχε δακρύσει όταν ο Ντε Μπρόινε φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Σίτι, επομένως ανεξάρτητα από την επιδίωξη της νίκης στο αποψινό ματς, ο «King Kev» παραμένει αγαπητή φιγούρα στο γήπεδο «Etihad».

Μάντσεστερ Σιτι – Νάπολι λοιπόν με επίκεντρο τον Κέβιν , όπως παραδέχτηκε και ο κόουτς Αντόνιο Κόντε. «Φυσικά, μίλησα με τον Κέβιν και τον ρώτησα μερικά πράγματα. Ήταν μέλος αυτού του συλλόγου για περίπου δέκα χρόνια και είχε έναν εξαιρετικό προπονητή, τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Φυσικά, για τον Κέβιν θα είναι κάπως συναρπαστικό και περίεργο μαζί, αλλά ελπίζω ότι μετά το σφύριγμα της έναρξης θα βρει τα «πατήματά» του και θα θυμηθεί ότι παίζει για τον σπουδαίο σύλλογο της Νάπολι και θα συμβάλει όπως έχει κάνει μέχρι τώρα».

Πέρα από τη συναισθηματική «πτυχή» και αναφορικά με τη διοργάνωση συνολικά, ο Γκουαρδιόλα αποποιήθηκε τον χαρακτηρισμό του φαβορί για την ομάδα του.

«Προφανώς, δεν είμαστε. Απλά απολαμβάνουμε τη στιγμή, το ταξίδι. Είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ. Στο παρελθόν, ήμασταν (φαβορί) και κερδίσαμε μόνο μία φορά το Champions League, οπότε είναι πολύ δύσκολο. Απλά επικεντρωνόμαστε στο παιχνίδι που πρόκειται να παίξουμε. Να ξεκινήσουμε καλά στη διοργάνωση, καθώς έχουμε περισσότερους αγώνες από προηγούμενες σεζόν. Αλλά είναι πάντα πιο δύσκολο όταν ξεκινάς με ένα μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Την περασμένη χρονιά ήρθαμε ισόπαλοι στο πρώτο ματς με την Ίντερ. Ελπίζω σε αυτή την πρεμιέρα να έχουμε καλύτερο φινάλε».

Παράλληλα η μεταγραφή του Τζίτζι Ντοναρούμα, είναι «ευλογία» για τον Ισπανό τεχνικό. Ο Ντοναρούμα σημαντικός «βραχίονας» της Παρί Σεν Ζερμέν στη θριαμβευτική πορεία για την αναρρίχηση στην κορυφή της Ευρώπης, ήρθε σε ρήξη με τον Λουίς Ενρίκε, «πήρε των ομματιών του» και πέρασε στην άλλη πλευρά της Μάγχης. Ο αρχηγός της Εθνικής Ιταλίας είναι σε παγκόσμιο επίπεδο αξιόπιστη μονάδα στα γκολπόστ και ο Γκουαρδιόλα είναι χαρούμενος με την προσθήκη του στη Σίτι.

«Θα έλεγα ότι την τελευταία δεκαετία είχαμε πάντα απίστευτους τερματοφύλακες. Ο Έντερσον έκανε πάντα καταπληκτική δουλειά, όπως και οι άλλοι τερματοφύλακες που μας βοήθησαν. Και ο Gigi, στην ηλικία του, μόλις 26 ετών, μπορεί να παίξει για εμάς για πολλά χρόνια , είναι ένας τερματοφύλακας κορυφαίας κλάσης».

Αμοιβαία η αβρότητα από την πλευρά του Ιταλού πορτιέρο. «Ευχαριστώ τον προπονητή. Για μένα, είναι τιμή και είμαι υπερήφανος που βρίσκομαι εδώ και που τον έχω προπονητή μου. Ο Πεπ είναι ιστορία του ποδοσφαίρου».

Ο Ντοναρούμα μάλιστα ξεκαθάρισε πως ήταν έντονη επιθυμία του, η μεταγραφή στην κορυφαία ομάδα της τελευταίας δεκαετίας στην Αγγλία .Πολλές οι φιλοδοξίες και οι μελλοντικές προσδοκίες με τους «πολίτες»

«Η επιθυμία μου ήταν να έρθω εδώ. Αυτή ήταν η πρώτη και μοναδική μου επιλογή, το μόνο που ήθελα. Δεν θα μιλήσω για το μέλλον, αλλά όπως είπα, η μοναδική μου επιλογή ήταν να έρθω εδώ, η μοναδική. Είμαι χαρούμενος που είμαι μέλος αυτής της φανταστικής ομάδας, αυτής της φανταστικής οικογένειας. Και θα δώσω τα πάντα για αυτά τα χρώματα και για αυτό το έμβλημα. Και ελπίζω πραγματικά να το κάνω για πολλά χρόνια ακόμα».

Σε αντίθεση με τον Γκουαρδιόλα, ο Ντοναρούμα συμπεριέλαβε τη Σίτι στις υποψήφιες ομάδες για την κατάκτηση του Champions League και μίλησε με σεβασμό για την Νάπολι. «Πρέπει πάντα να ονειρευόμαστε μεγάλα πράγματα, αλλά να το κάνουμε με ταπεινότητα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Πρέπει να το σκεφτόμαστε αγώνα με αγώνα, παιχνίδι με παιχνίδι. Θα παίξουμε εναντίον μιας τεράστιας ομάδας. Γνωρίζω πολύ καλά τη Νάπολι. Γνωρίζω πολύ καλά την πόλη. Ξέρω τον προπονητή και μερικοί από τους συμπαίκτες μου στην εθνική ομάδα παίζουν εκεί. Ξέρω λοιπόν ότι είναι μια μεγάλη ομάδα αυτή που αντιμετωπίζουμε. Και θα πω αυτά τα πράγματα και στα αποδυτήρια».