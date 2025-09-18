Ανδρουλάκης: Δεν θα επιτρέψουμε να σβήσει η φωνή της Θεσσαλονίκης από τη ΔΕΘ, ούτε να γίνει αντικείμενο συναλλαγής στο Μαξίμου

«Η απόφαση της κυβέρνησης να αποκλείσει τους φορείς της Θεσσαλονίκης από το νέο σχήμα διοίκησης της ΔΕΘ υποβαθμίζει τον ρόλο της πόλης και αλλοιώνει τον χαρακτήρα ενός θεσμού που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ιστορία και την αναπτυξιακή της προοπτική», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημείωσε χαρακτηριστικά πως η απόφαση αυτή «ελήφθη εν κρυπτώ, χωρίς καμία διαβούλευση με την αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς φορείς και την τοπική κοινωνία, και μάλιστα λίγες μόλις ημέρες μετά την ολοκλήρωση της 89ης ΔΕΘ και την ουσιαστική επιτυχία της πόλης στο ζήτημα της ανάπλασης».

«Το ΠΑΣΟΚ δεν θα επιτρέψει να γίνει η ΔΕΘ αντικείμενο συναλλαγής στο Μέγαρο Μαξίμου»

«Η ΔΕΘ δημιουργήθηκε και ισχυροποιήθηκε χάρη στη συμβολή των επιμελητηρίων, των συλλόγων και της τοπικής αυτοδιοίκησης», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, επισημαίνοντας ότι «η απομάκρυνσή τους από τη διοίκηση αντικατοπτρίζει την αντίληψη της κυβέρνησης για ένα συγκεντρωτικό κράτος, που αποφασίζει ερήμην των τοπικών κοινωνιών».

«Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής δεν θα επιτρέψει να σβήσει η φωνή της Θεσσαλονίκης από τη ΔΕΘ ούτε να γίνει το μέλλον της αντικείμενο συναλλαγής στο Μέγαρο Μαξίμου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Να σημειωθεί ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την παρουσία του στην πρόσφατη 89η ΔΕΘ, μετά από τις συναντήσεις που είχε με τη Διοίκηση και τους εκπροσώπους των εργαζομένων στη εταιρεία, είχε τονίσει πως «η Θεσσαλονίκη πρέπει να υπηρετήσει τον ιστορικό της ρόλο, να είναι το οικονομικό κέντρο των Βαλκανίων».

«Για να γίνει αυτό», είχε επισημάνει, «χρειάζονται σημαντικά έργα, όπως είναι η επέκταση του Μετρό και προς τις δύο κατευθύνσεις, όπως είναι η ανάπλαση της ΔΕΘ, με ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο με πολύ πράσινο, που θα κάνει καλύτερη της ζωή των μόνιμων κατοίκων της πόλης. Και, βέβαια, έργα, όπως είναι το παραλιακό μέτωπο. Η ενοποίηση του παραλιακού μετώπου μπορεί να αλλάξει και να βελτιώσει την καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων».