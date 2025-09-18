Η μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis απόψε στα «MEGA Γεγονότα»
Στην παρουσίαση η Ράνια Τζίμα.
- Σύγκρουση δήμων – κυβέρνησης για τον έλεγχο των αδειών δόμησης
- Ελεύθεροι οι δύο νεαροί που είχαν προφυλακιστεί για την φωτιά στο Γηροκομείο της Πάτρας
- Παύλος Φύσσας: Η δολοφονία του και η εξάρθρωση της Χρυσής Αυγής
- Η ασπιρίνη μπορεί να μειώσει στο μισό τον κίνδυνο επανεμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου
Απόψε στις 19:45, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» με τη Ράνια Τζίμα παρουσιάζει τη μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis.
- Πώς αξιολογούν οι πολίτες το συνολικό έργο της Κυβέρνησης;
- Ποια είναι η εικόνα που έχουν σχηματίσει για την αξιωματική αντιπολίτευση;
- Πώς κρίνει η κοινή γνώμη τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης;
- Πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά των κομμάτων στην πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου;
- Ποιον θεωρεί η ελληνική κοινωνία κύριο υπεύθυνο για την αιματοχυσία στη Γάζα; Τι γνώμη έχει για την αναγνώριση ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους;
Στο στούντιο, ο βασικός σχολιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ», Γιάννης Πρετεντέρης, και για την ανάλυση των στοιχείων της δημοσκόπησης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Metron Analysis, Στράτος Φαναράς.
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ»
ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 19:45
#MegaGegonota
- Στο αεροπλάνο με τα εσώρουχα οι παίκτες της Μονακό, λόγω… τεχνικού προβλήματος (vid, pics))
- Στη φυλακή ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό – Τι είπε για τον ISIS
- Ανδρουλάκης: Παρουσιάσαμε μέτρα που κοστολογούνται 2,6 δισ. – Αν ο λαός βγάλει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ θα έχουμε πολιτική αλλαγή
- Γιατρός από τον Πύργο έπεσε θύμα ληστείας στο Σύνταγμα: «Άπλωσα το χέρι και άρχισα να ζητιανεύω»
- Κλέλια Ανδριολάτου: «Θα γίνουν πολλές ανατροπές στη νέα σεζόν του Maestro»
- Μαγνησία: Φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους – Εκκενώθηκε σχολείο – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις