«Tired» και «depressed» look: όταν η μόδα εκμεταλλεύεται την ψυχική υγεία

Μέσα στο 2025 ξεπήδησαν δύο νέες τάσεις στη μόδα, που αφορούν αποκλειστικά σε γυναίκες και που, όπως συμβαίνει αρκετά συχνά, είναι σε μία κατάσταση ευθείας αντανάκλασης με μία κοινωνική πραγματικότητα.

Δηλαδή και ως παράδειγμα πάνω σε μία υπόθεση: την δεκαετία του ’90 ήταν στη μόδα το «heroin chic», δηλαδή οι πάρα πολύ αδύνατες γυναίκες, επειδή ήταν πάρα πολύ αδύνατα τα μοντέλα. Βέβαια, η καταναλωτική δύναμη εκείνης της εποχής ήταν περικυκλωμένη από έναν τρόπο ζωής που συμπεριλάμβανε ακρότητες. «Κάνε πάρτυ σα να είναι 1999», λέει μία φράση που κυκλοφορεί ως σήμερα.

Οι νέοι άνθρωποι του 2025, όμως, ζούνε σε άλλη πραγματικότητα. Είναι μία γενιά που επέζησε τεράστιας οικονομικής κρίσης, μίας πανδημίας και επιζεί τώρα του χειρότερου burnout που έχει καταγραφεί. Είμαστε κουρασμένες και έχουμε κατάθλιψη. Αυτό λέμε κι εμείς ανοιχτά, αυτό ακούει η μόδα. Οπότε, το 2025, αποφασίζουν να μας δείξουν δύο νέα trend: το «κουρασμένο» look και «τα μαλλιά της καταθλιπτικής» (sic).

Tired girl και depressed hair: τι είναι

Κατά την εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου εμφανίστηκε για πρώτη φορά το «depressed hair». Φανταστείτε αχτένιστα μαλλιά, παραμελημένη εμφάνιση και γενικώς την εικόνα της γυναίκας που έχει κατάθλιψη και έχει σταματήσει να λούζεται.

Μια εικόνα στερεοτυπική, βέβαια. Γιατί η κατάθλιψη είναι πολλά πράγματα. Μεταξύ των οποίων, αυτό που κρύβεται πίσω από ένα προσωπείο που φοράς κάθε μέρα για να φαίνεται πως είσαι «καλά».

Κοινώς, μπορεί να έχεις κατάθλιψη και να μη φαίνεται καθόλου. Κι επειδή νομίζεις και σου επιβεβαιώνουν διαρκώς πως η κατάθλιψη μοιάζει με τρόπο συγκεκριμένο, να αρνείσαι το πρόβλημα και να χειροτερεύεις τη ζωή και την υγεία σου.

Σχεδόν ταυτόχρονα το TikTok ξεκίνησε να κάνει «φασαρία» για το «tired girl look», δηλαδή το στυλ της υπερκόπωσης. Μαύροι κύκλοι, θαμπό δέρμα, ψυχρά χρώματα. Μάλιστα, στα βραβεία Emmy μπορεί και να είδαμε τους πιο επιμελημένους μαύρους κύκλους που έχουμε δει ποτέ.

Γιατί είναι πρόβλημα;

Η συζήτηση δεν έχει ξεκινήσει (ακόμη) έντονα, γιατί το γεγονός είναι πρόσφατο. Αλλά η πρώτη κριτική είναι αρνητική και λέει το πιο απλό πράγμα του κόσμου: δεν γίνεται να ωραιοποιούμε μία κακή πραγματικότητα.

Εν ολίγοις, το να είμαστε κουρασμένες πρέπει να είναι πρόβλημα και όχι μόδα. Το να έχουμε κατάθλιψη δεν πρέπει να εξωραϊζεται, ούτε να ευτελίζεται μέσα από ακριβά, πολύ ακριβά προϊόντα.

Ή αλλιώς, φτάσαμε σε σημείο να πληρώνουμε για να δείξουμε την κούρασή μας; Καλά θα πάει αυτό.

Το 2025 παρέμεινε μία χρονιά κατά την οποία οι γυναίκες παρουσίασαν, ξανά, υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης σε σχέση με τους άντρες. Παράγοντες κοινωνικοί και οικονομικοί είναι πολύ ισχυρότεροι από ότι οι ορμονικοί, συμπεριλαμβανομένης μία εγκυμοσύνης και η κατάθλιψη χρειάζεται στήριξη, όχι ωραιοποίηση.

Κυρίως όταν η κοινωνία συντηρητικοποιείται σε βαθμό που ο στιγματισμός της ψυχικής υγείας καλλιεργεί μία κατάσταση άρνησης και εσωστρέφειας. Κάτι που έχει παρατηρήσει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Επομένως, το να παρουσιάζεται η κατάθλιψη σαν κάτι ανάλαφρο, όπως μία εποχική μόδα, δεν βοηθάει τις ασθενείς. Αν, μάλιστα, παρουσιάζεται σαν ακραίο στερεότυπο, τότε σίγουρα όλο αυτό μπορεί να κρύψει τις διαστάσεις και τις εκφράσεις που μπορεί να πάρει η κατάθλιψη από άτομο σε άτομο. Γιατί συχνά και μάλιστα πολύ συχνά, οι ασθενείς βρίσκονται σε μία κατάσταση «χαμογελαστής κατάθλιψης». Δηλαδή μία συνθήκη όπου το πρόβλημα κρύβεται και μάλιστα πολύ καλά.

Το αυτό συμβαίνει και με την υπερκόπωση. Μόνο που εδώ το πρόβλημα είναι κάπως διαφορετικό. Γιατί το «tired girl look» δε σου λέει «σταμάτα να ξοδεύεις ενέργεια για να καλύψεις του μαύρους κύκλους», αλλά «βάψου κατάλληλα ώστε να τους τονίσεις».

Και στο τέλος της ημέρας, τι; Σίγουρα όχι μία απελευθερωτική τάση. Μάλλον το αντίθετο.

Η γενιά του χειρότερου burnout είναι σε άρνηση. Δεν τη βοηθάει κανένας. Το αντίθετο: μας λένε πως όλα αυτά είναι μία μόδα της εποχής. Μόδα, αντί για συνθήκη και μάλιστα κακή.