«Tired» και «depressed» look: όταν η μόδα εκμεταλλεύεται την ψυχική υγεία
Opinion 18 Σεπτεμβρίου 2025

«Tired» και «depressed» look: όταν η μόδα εκμεταλλεύεται την ψυχική υγεία

Πόσο ασφαλές είναι να κάνουμε μόδα την μάλλον κακή ψυχική υγεία των νέων γυναικών; Η απάντηση είναι «καθόλου»

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
A
A
Μέσα στο 2025 ξεπήδησαν δύο νέες τάσεις στη μόδα, που αφορούν αποκλειστικά σε γυναίκες και που, όπως συμβαίνει αρκετά συχνά, είναι σε μία κατάσταση ευθείας αντανάκλασης με μία κοινωνική πραγματικότητα.

Δηλαδή και ως παράδειγμα πάνω σε μία υπόθεση: την δεκαετία του ’90 ήταν στη μόδα το «heroin chic», δηλαδή οι πάρα πολύ αδύνατες γυναίκες, επειδή ήταν πάρα πολύ αδύνατα τα μοντέλα. Βέβαια, η καταναλωτική δύναμη εκείνης της εποχής ήταν περικυκλωμένη από έναν τρόπο ζωής που συμπεριλάμβανε ακρότητες. «Κάνε πάρτυ σα να είναι 1999», λέει μία φράση που κυκλοφορεί ως σήμερα.

Οι νέοι άνθρωποι του 2025, όμως, ζούνε σε άλλη πραγματικότητα. Είναι μία γενιά που επέζησε τεράστιας οικονομικής κρίσης, μίας πανδημίας και επιζεί τώρα του χειρότερου burnout που έχει καταγραφεί. Είμαστε κουρασμένες και έχουμε κατάθλιψη. Αυτό λέμε κι εμείς ανοιχτά, αυτό ακούει η μόδα. Οπότε, το 2025, αποφασίζουν να μας δείξουν δύο νέα trend: το «κουρασμένο» look και «τα μαλλιά της καταθλιπτικής» (sic).

Tired girl και depressed hair: τι είναι

Κατά την εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου εμφανίστηκε για πρώτη φορά  το «depressed hair». Φανταστείτε αχτένιστα μαλλιά, παραμελημένη εμφάνιση και γενικώς την εικόνα της γυναίκας που έχει κατάθλιψη και έχει σταματήσει να λούζεται.

Μια εικόνα στερεοτυπική, βέβαια. Γιατί η κατάθλιψη είναι πολλά πράγματα. Μεταξύ των οποίων, αυτό που κρύβεται πίσω από ένα προσωπείο που φοράς κάθε μέρα για να φαίνεται πως είσαι «καλά».

Κοινώς, μπορεί να έχεις κατάθλιψη και να μη φαίνεται καθόλου. Κι επειδή νομίζεις και σου επιβεβαιώνουν διαρκώς πως η κατάθλιψη μοιάζει με τρόπο συγκεκριμένο, να αρνείσαι το πρόβλημα και να χειροτερεύεις τη ζωή και την υγεία σου.

Σχεδόν ταυτόχρονα το TikTok ξεκίνησε να κάνει «φασαρία» για το «tired girl look», δηλαδή το στυλ της υπερκόπωσης. Μαύροι κύκλοι, θαμπό δέρμα, ψυχρά χρώματα. Μάλιστα, στα βραβεία Emmy μπορεί και να είδαμε τους πιο επιμελημένους μαύρους κύκλους που έχουμε δει ποτέ.

Γιατί είναι πρόβλημα;

Η συζήτηση δεν έχει ξεκινήσει (ακόμη) έντονα, γιατί το γεγονός είναι πρόσφατο. Αλλά η πρώτη κριτική είναι αρνητική και λέει το πιο απλό πράγμα του κόσμου: δεν γίνεται να ωραιοποιούμε μία κακή πραγματικότητα.

Εν ολίγοις, το να είμαστε κουρασμένες πρέπει να είναι πρόβλημα και όχι μόδα. Το να έχουμε κατάθλιψη δεν πρέπει να εξωραϊζεται, ούτε να ευτελίζεται μέσα από ακριβά, πολύ ακριβά προϊόντα.

Ή αλλιώς, φτάσαμε σε σημείο να πληρώνουμε για να δείξουμε την κούρασή μας; Καλά θα πάει αυτό.

Το 2025 παρέμεινε μία χρονιά κατά την οποία οι γυναίκες παρουσίασαν, ξανά, υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης σε σχέση με τους άντρες. Παράγοντες κοινωνικοί και οικονομικοί είναι πολύ ισχυρότεροι από ότι οι ορμονικοί, συμπεριλαμβανομένης μία εγκυμοσύνης και η κατάθλιψη χρειάζεται στήριξη, όχι ωραιοποίηση.

Κυρίως όταν η κοινωνία συντηρητικοποιείται σε βαθμό που ο στιγματισμός της ψυχικής υγείας καλλιεργεί μία κατάσταση άρνησης και εσωστρέφειας. Κάτι που έχει παρατηρήσει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Επομένως, το να παρουσιάζεται η κατάθλιψη σαν κάτι ανάλαφρο, όπως μία εποχική μόδα, δεν βοηθάει τις ασθενείς. Αν, μάλιστα, παρουσιάζεται σαν ακραίο στερεότυπο, τότε σίγουρα όλο αυτό μπορεί να κρύψει τις διαστάσεις και τις εκφράσεις που μπορεί να πάρει η κατάθλιψη από άτομο σε άτομο. Γιατί συχνά και μάλιστα πολύ συχνά, οι ασθενείς βρίσκονται σε μία κατάσταση «χαμογελαστής κατάθλιψης». Δηλαδή μία συνθήκη όπου το πρόβλημα κρύβεται και μάλιστα πολύ καλά.

Το αυτό συμβαίνει και με την υπερκόπωση. Μόνο που εδώ το πρόβλημα είναι κάπως διαφορετικό. Γιατί το «tired girl look» δε σου λέει «σταμάτα να ξοδεύεις ενέργεια για να καλύψεις του μαύρους κύκλους», αλλά «βάψου κατάλληλα ώστε να τους τονίσεις».

Και στο τέλος της ημέρας, τι; Σίγουρα όχι μία απελευθερωτική τάση. Μάλλον το αντίθετο.

Η γενιά του χειρότερου burnout είναι σε άρνηση. Δεν τη βοηθάει κανένας. Το αντίθετο: μας λένε πως όλα αυτά είναι μία μόδα της εποχής. Μόδα, αντί για συνθήκη και μάλιστα κακή.

Φέτα: Σε διαρκή απειλή από την επιδημία της ευλογιάς

Φέτα: Σε διαρκή απειλή από την επιδημία της ευλογιάς

Πηγαίνετε για ύπνο μετά από αυτή την ώρα; Η επιστήμη προειδοποιεί

Πηγαίνετε για ύπνο μετά από αυτή την ώρα; Η επιστήμη προειδοποιεί

Fed: Πώς απομονώθηκε ο εκλεκτός του Τραμπ

Fed: Πώς απομονώθηκε ο εκλεκτός του Τραμπ

Opinion
Βαφτίζοντας το ψάρι κρέας
Βαφτίζοντας το ψάρι κρέας

Ο κυβερνητικός επικοινωνιακός μηχανισμός επιδίδεται σε ιδιαίτερα ευφάνταστες ερμηνείες των δημοσκοπήσεων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Όσο ο Νετανιάχου αισθάνεται ότι έχει ασυλία από τη διεθνή κοινότητα, ο πόλεμος θα συνεχίζεται
Όσο ο Νετανιάχου αισθάνεται ότι έχει ασυλία από τη διεθνή κοινότητα, ο πόλεμος θα συνεχίζεται

Το Ισραήλ προχώρησε σε χερσαία επιχείρηση στην πόλη της Γάζας. Γιατί παρά τις αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας, η κυβέρνησή του αισθάνεται ότι έχει ασυλία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθεί, αλλά μπορεί το ΠΑΣΟΚ να αποτελέσει αντίπαλο δέος στη ΝΔ;
Ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθεί, αλλά μπορεί το ΠΑΣΟΚ να αποτελέσει αντίπαλο δέος στη ΝΔ;

Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, έχει και ηγέτη, τον Νίκο Ανδρουλάκη, που προσπαθεί πραγματικά, αλλά πρέπει να σκεφτεί πώς θα μπορέσει να πείσει ότι όντως είναι ένα κόμμα εξουσίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ντόναλντ Τραμπ: Πλανητάρχης ή παρατηρητής;
Πλανητάρχης ή παρατηρητής;

Φαίνεται πως οι υποσχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για ειρήνη στα δυο μεγάλα πολεμικά μέτωπα ξεθωριάζουν μέρα με τη μέρα.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Αντικομμουνισμός από τα Lidl
Αντικομμουνισμός από τα Lidl

Η «Ομάδα Αλήθειας» αποδεικνύει ότι πίσω από την «κεντρώα» αισθητική της ΝΔ κρύβεται ο πιο παραδοσιακός – σχεδόν γραφικός – αντικομμουνισμός

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μάθε παιδί μου γράμματα
Μάθε παιδί μου γράμματα

Tι μήνυμα στέλνει στα παιδιά όμως το δημόσιο σχολείο όπως είναι σήμερα; Τι πρότυπα δημιουργεί και τι παραδείγματα;

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Η Γαλλία, η Ευρώπη και το τίμημα της πολιτικής αλαζονείας του Εμανουέλ Μακρόν
Η Γαλλία, η Ευρώπη και το τίμημα της πολιτικής αλαζονείας του Εμανουέλ Μακρόν

Ο «γόρδιος δεσμός» του προϋπολογισμού στη δημοσιονομικά ασθμαίνουσα Γαλλία, το διευρυνόμενο ρήγμα μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής ηγεσίας και η κρίση αξιοπιστίας στην Ευρώπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Γαλλία είναι πιο κοντά από όσο νομίζουμε
Η Γαλλία είναι πιο κοντά από όσο νομίζουμε

Η πολιτική κρίση στη Γαλλία δείχνει πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα όταν το «Ακραίο Κέντρο» υποστηρίζει ότι είναι το μόνο που αξίζει να κυβερνά

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πεθαίνω σαν χώρα (υστερόγραφο για την Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025)
Πεθαίνω σαν χώρα (υστερόγραφο για την Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025)

Όχι μόνο δεν υπάρχει όραμα να ελπίζει ο έλληνας σε ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέλλον, αλλά δεν υπάρχει καν συζήτηση λες και μεταβλήθηκε το σύστημα σε ένα σύνολο στρουθοκαμήλων

Κάτων ο νεωτερικός
Ο μαγικός κόσμος του Κυριάκου Μητσοτάκη
Ο μαγικός κόσμος του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη υπηρέτησε το αφήγημά του. Όχι την αλήθεια, την πραγματικότητα. Ούτε – πολύ περισσότερο – την ελληνική κοινωνία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κίνδυνοι από πολιτικές αστοχίες
Κίνδυνοι από πολιτικές αστοχίες

Οι πολίτες φαίνονται ανοιχτοί σε άλλες, περισσότερο αυταρχικές και λιγότερο δημοκρατικές μορφές διακυβέρνησης που θα έκαναν τα πράγματα, κατά την εκτίμησή τους, πιο αποτελεσματικά

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Φέτα: Ο αντίκτυπος από την επιδημία της ευλογιάς – Οι εκτιμήσεις της αγοράς
Σοβαρός ο κίνδυνος για τη φέτα λόγω της ευλογιάς - Πότε θα γίνει εμφανές το πρόβλημα

Oι επιχειρήσεις έχουν τυροκομήσει τη γαλακτοπαραγωγή των προηγούμενων μηνών και υπάρχουν αποθέματα - Τους επόμενους μήνες η τιμή στη φέτα θα πιεστεί, ενώ εμφανής θα είναι ο αντίκτυπος από το 2026

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Βαφτίζοντας το ψάρι κρέας
Βαφτίζοντας το ψάρι κρέας

Ο κυβερνητικός επικοινωνιακός μηχανισμός επιδίδεται σε ιδιαίτερα ευφάνταστες ερμηνείες των δημοσκοπήσεων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Pulse Poll: Smalls Gains for Ruling ND
Pulse Poll: Smalls Gains for Ruling ND

Center-right party continues to field a double-digit lead over its closest rival, while gaining half a percentage point since the last poll by the same firm

Σύνταξη
Εθνοκάθαρση σε φάσεις – Εφιαλτικός αγώνας επιβίωσης για τους άμαχους Παλαιστίνιους στην ισοπεδωμένη Γάζα
Εθνοκάθαρση σε φάσεις – Εφιαλτικός αγώνας επιβίωσης για τους άμαχους Παλαιστίνιους στην ισοπεδωμένη Γάζα

Υπό μαζικό βίαιο εκτοπισμό προς το νότο, οι άμαχοι Παλαιστίνιοι στη Γάζα βρίσκονται αντιμέτωποι με θάνατο και ανθρωπιστική καταστροφή, διεθνή ημίμετρα κατά του Ισραήλ και ένα αβέβαιο μέλλον

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κυρ. Μητσοτάκης: Μπροστά στην εξάντληση των κυβερνητικών επιχειρημάτων επιστρατεύει τον μπαμπούλα νέων μνημονίων
Κυρ. Μητσοτάκης: Μπροστά στην εξάντληση των κυβερνητικών επιχειρημάτων επιστρατεύει τον μπαμπούλα νέων μνημονίων

Την απειλή δημοσιονομικού εκτροχιασμού επισείει ο Κυρ. Μητσοτάκης, έχοντας εξαντλήσει τα κυβερνητικά επιχειρήματα μπροστά στη χαμηλή απήχηση των εξαγγελιών του στους πολίτες. Η στροφή απέναντι στον Αλ. Τσίπρα και η συνέχιση της τακτικής του φλερτ προς το ΠΑΣΟΚ. «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός» τονίζει, και ξορκίζει τα σενάρια για συγκυβέρνηση με άλλο πρωθυπουργό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Ευρώπη αγνοεί τον Ντράγκι
Η Ευρώπη αγνοεί τον Ντράγκι

Οι Βρυξέλλες έχουν υλοποιήσει μόλις το 11% των συστάσεων του πρώην προέδρου της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, με την ανταγωνιστικότητα να παραμένει ζητούμενο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καθοριστική για την ποιότητα της θεραπείας του καρκίνου η συμμετοχή των ασθενών
Καθοριστική για την ποιότητα της θεραπείας του καρκίνου η συμμετοχή των ασθενών

Η βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στην αντιμετώπιση του καρκίνου, περιλαμβάνει την προσέγγιση από την πλευρά των ασθενών – Ποια είναι τα κενά που χρειάζονται αντιμετώπιση

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Το παρασκήνιο του ΚΥΣΕΑ, στη σκιά του Πίρι Ρέις
Το παρασκήνιο του ΚΥΣΕΑ, στη σκιά του Πίρι Ρέις

Η τουρκική navtex για το ωκεανογραφικό Πίρι Ρέις και η προσπάθεια σύνδεσης της αιφνιδιαστικής άσκησης ετοιμότητας που διέταξε το ΓΕΕΘΑ, με την αναγγελία των επιστημονικών ερευνών του τουρκικού σκάφους ήταν μία από τις «δυσάρεστες εκπλήξεις» του ΚΥΣΕΑ, που βάρυνε το κλίμα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Χρυσή Αυγή: Τρεις μόνο πίσω από τα κάγκελα
Χρυσή Αυγή: Τρεις μόνο πίσω από τα κάγκελα

Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και, έπειτα από την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου, μόνο Κασιδιάρης, Ρουπακιάς και Λαγός παραμένουν στη φυλακή

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πώς θα παγιδευτεί ο λύκος στον Μαρμαρά και ποιο είναι το μέλλον του – «Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση»
Πώς θα παγιδευτεί ο λύκος στον Μαρμαρά και ποιο είναι το μέλλον του – «Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση»

Ανοιχτό το ενδεχόμενο θανάτωσης του - Ανησυχία στον δήμο Σιθωνίας- Τι λέει στο in o προϊστάμενος του Τμήματος Aγριας Ζωής και Θήρας στη Διεύθυνση Δασών του ΥΠΕΝ και ο υπεύθυνος τύπου στην «Καλλιστώ»

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΕΚΤ: Εκτός συλλογικών συμβάσεων εργασίας οι εννιά στους δέκα εργαζόμενους στην Ελλάδα  το γ' τρίμηνο του 2025
Καταρρέουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην Ελλάδα - Δραματικά τα στοιχεία για το γ' τρίμηνο του 2025

Σύμφωνα με το παρατηρητήριο μισθών της ΕΚΤ, μόλις το 8,6% των εργαζομένων στην Ελλάδα θα καλύπτονται απο Συλλογικές Συμβάσεις ως το τέλος του Σεπτέμβρη. Τι ζητάει η ΓΣΕΕ για τις ΣΣΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Οικονομία του άγχους»: Πώς οι εταιρείες εκμεταλλεύονται τους φόβους μας
«Οικονομία του άγχους»: Πώς οι εταιρείες εκμεταλλεύονται τους φόβους μας

Σε μία εποχή που η τεχνολογία αναπτύσσεται ιλιγγιωδώς και οι κακές ειδήσεις μας περικυκλώνουν, αναδύεται ένα νέο είδος οικονομίας: Η «οικονομία του άγχους»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στίβεν Κολμπέρ: «Και για να μην ξεχνιόμαστε, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει Emmy»
Στίβεν Κολμπέρ: «Και για να μην ξεχνιόμαστε, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει Emmy»

Ο Στίβεν Κολμπέρ κέρδισε το πρώτο του Emmy μετά την ακύρωση της εκπομπής του από το CBS. «Ειλικρινά, έπρεπε να μας είχαν κόψει εδώ και χρόνια», σχολίασε με χιούμορ ο κωμικός και παρουσιαστής

Σύνταξη
Η ΕΕ στη μέγκενη του Τραμπ – Φοβάται την παγίδα πίσω από την απαίτηση για επιβολή δασμών 100% στην Κίνα
Η ΕΕ στη μέγκενη του Τραμπ – Φοβάται την παγίδα πίσω από την απαίτηση για επιβολή δασμών 100% στην Κίνα

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξετάζουν δύο διαφορετικά σενάρια. Είτε ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να πλήξει την οικονομία της ΕΕ είτε αναζητά δικαιολογία για μην τιμωρήσει τη Ρωσία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
