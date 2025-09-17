newspaper
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
Νίκο, χάσαμε… Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς ντραμς

ΟΗΕ: Μείωση του προϋπολογισμού κατά 15% και χιλιάδες απολύσεις εισηγείται ο Γκουτέρες
Κόσμος 17 Σεπτεμβρίου 2025

ΟΗΕ: Μείωση του προϋπολογισμού κατά 15% και χιλιάδες απολύσεις εισηγείται ο Γκουτέρες

Κατάργηση 2.500 θέσεων εργασίας θα φέρει η περικοπή κατά 15% του προϋπολογισμού του ΟΗΕ όπως εισηγείται προς τα κράτη-μέλη του ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ πρότεινε στα κράτη μέλη τη μείωση κατά περίπου 15% του τακτικού προϋπολογισμού του 2026 του οργανισμού, που συνεχίζει να είναι αντιμέτωπος με χρόνιους περιορισμούς δημοσιονομικής φύσης, κρίση που κλιμακώθηκε εξαιτίας της πολιτικής του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, περικοπή που θα σημάνει ότι θα καταργηθούν πάνω από 2.500 θέσεις απασχόλησης (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Carlo Allegri, επάνω, ο Αντόνιο Γκουτέρες).

Την άνοιξη, ο Αντόνιο Γκουτέρες υπέβαλε στα κράτη μέλη πρόταση για προϋπολογισμό 3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2026, επιπέδου ουσιαστικά ίσου με αυτόν του 2025, όμως συνέχισε να εργάζεται για την αναθεώρησή του προς τα κάτω, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ΟΗΕ 80, με σκοπό να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του θεσμού.

Η οικονομική κρίση στον ΟΗΕ κλιμακώθηκε εξαιτίας της πολιτικής του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ

Σε δυο επιστολές του που δημοσιοποιήθηκαν χθες Τρίτη, ενημέρωσε τα κράτη μέλη και το προσωπικό του ΟΗΕ για την πρόταση που συμπεριλαμβάνει μείωση κατά «15% και πλέον του τακτικού προϋπολογισμού», ή αλλιώς κατά περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια, καθώς και κατάργηση χονδρικά του 19% των θέσεων που χρηματοδοτούνται από αυτό το μέρος του.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του ΟΗΕ, ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός θα ανέλθει κατά συνέπεια σε 3,238 δισεκατομμύρια δολάρια κι η μείωση συνεπάγεται την κατάργηση 2.681 θέσεων.

Στην επιστολή του στο προσωπικό, ο Γενικός Γραμματέας διαβεβαίωσε πως ο αντίκτυπος θα είναι κατανεμημένος στους τρεις πυλώνες του ΟΗΕ (ειρήνη και ασφάλεια, ανθρώπινα δικαιώματα, βιώσιμη ανάπτυξη) και ότι κάποιοι τομείς θα εξαιρεθούν, ιδίως τα προγράμματα αρωγής στα φτωχότερα κράτη.

«Για ορισμένους συναδέλφους, οι αλλαγές αυτές μπορεί να σημάνουν μετεγκατάσταση των ιδίων και των οικογενειών τους», για άλλους αλλαγές θέσεων, για «ορισμένους» απολύσεις, επισήμανε ακόμη ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Από τη Γενεύη στο… Ναϊρόμπι

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ είχε ήδη εισηγηθεί τη μετεγκατάσταση καταρχήν κάποιων υπηρεσιών από τη Γενεύη και τη Νέα Υόρκη σε λιγότερο ακριβές πόλεις, όπως το Ναϊρόμπι — η πρόταση αφορά σε αυτό το στάδιο λίγους περισσότερους από 200 εργαζόμενους.

Η πρόταση για τον προϋπολογισμό θα συζητηθεί από τα κράτη μέλη ενόψει της υιοθέτησής της από τη Γενική Συνέλευση ως τα τέλη της χρονιάς.

Ο ΟΗΕ είναι αντιμέτωπος επί χρόνια με χρόνια κρίση ρευστότητας, οφειλόμενη στο ότι κάποια κράτη μέλη δεν καταβάλλουν πλήρως την υποχρεωτική συνεισφορά τους στον τακτικό προϋπολογισμό του, ενώ άλλα δεν προχωρούν σε πληρωμές έγκαιρα.

Ετσι οι ΗΠΑ, η χώρα με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον τακτικό προϋπολογισμό του ΟΗΕ (πάνω από το 22%, βάσει ποσόστωσης που έχει οριστεί από τη Γενική Συνέλευση) είχαν συσσωρευμένες στα τέλη του Ιανουαρίου καθυστερούμενες οφειλές 1,5 δισ. δολαρίων και δεν κατέβαλαν απολύτως τίποτε μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Εθνη.

Ενώ, το 2024, η Κίνα, η χώρα με τη δεύτερη μεγαλύτερη συμβολή (20%), δεν κατέβαλε τα προβλεπόμενα κεφάλαια παρά στα τέλη του Δεκεμβρίου.

Σε αυτά τα προβλήματα ρευστότητας προστίθενται οι αυξανόμενες ανησυχίες για περαιτέρω μείωση των χρηματοδοτήσεων από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ.

Πολλές υπηρεσίες του ΟΗΕ έχουν ήδη υποστεί βαριά πλήγματα από τις μαζικές περικοπές της αμερικανικής οικονομικής βοήθειας στο εξωτερικό.

Πηγή: ΑΠΕ

World
Fed: Η τρίτη εντολή και ο συναγερμός στα desk των traders ομολόγων

Fed: Η τρίτη εντολή και ο συναγερμός στα desk των traders ομολόγων

Νίγηρας: Τουλάχιστον 22 χωρικοί δολοφονήθηκαν σε επιθέσεις ενόπλων
Νίγηρας 17.09.25

«22 αθώοι άνθρωποι δολοφονήθηκαν άνανδρα χωρίς κανέναν λόγο»

Μακελειό με τουλάχιστον 22 νεκρούς σημειώθηκε στον Νίγηρα, το δυτικό τμήμα του οποίου βρίσκεται αντιμέτωπο με επιθέσεις οργανώσεων που ορκίζονται πίστη είτε στην Αλ Κάιντα ή στο Ισλαμικό Κράτος.

Σύνταξη
Ισημερινός: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας κινητοποιήσεων και αποκλεισμών δρόμων
Αποκλεισμοί δρόμων 17.09.25

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον Ισημερινό εξαιτίας των λαϊκών κινητοποιήσεων

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιβλήθηκε στον Ισημερινό καθώς η κατάργηση της επιδότησης στην τιμή του πετρελαίου κίνησης έβγαλε στον δρόμο τους πολίτες, οι οποίοι απέκλεισαν οδικούς άξονες.

Σύνταξη
Βραζιλία: Στο νοσοκομείο διακομίστηκε ο Μπολσονάρο
Βραζιλία 17.09.25

Στο νοσοκομείο ο Μπολσονάρο

Ο καταδικασθείς σε 27 χρόνια κάθειρξη για απόπειρα πραξικοπήματος Ζαΐρ Μπολσονάρο διακομίστηκε στο νοσοκομείο καθώς είχε «επίμονο λόξυγκα, εμετούς και χαμηλή αρτηριακή πίεση».

Σύνταξη
Κανείς δεν πληρώνει τον Μπάιντεν για να μιλήσει – Φοβούνται τον Τραμπ και την χαμηλή δημοτικότητά του
Αγωνίες προέδρων 16.09.25

Κανείς δεν πληρώνει τον Μπάιντεν για να μιλήσει – Φοβούνται τον Τραμπ και την χαμηλή δημοτικότητά του

Ο Μπάιντεν δεν κατάφερε να εκμεταλλευθεί την προεδρία του, όπως άλλοι ομόλογοί του. Εταιρείες και πανεπιστήμια δεν πληρώνουν για ομιλίες του. Λόγω της αντιδημοτικότητάς του και για τον φόβο του Τραμπ.

Σύνταξη
ΕΕ: Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμφώνησε με τον Τραμπ για κυρώσεις στη Ρωσία και απεμπλοκή από το φυσικό αέριο
Κόσμος 16.09.25

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμφώνησε με τον Τραμπ για κυρώσεις στη Ρωσία και απεμπλοκή από το φυσικό αέριο

Ανοίγει ο δρόμος για κυρώσεις της ΕΕ προς την Ρωσία, το 19ο πακέτο κυρώσεων, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να υπόσχεται γρήγορη απεμπλοκή από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

Σύνταξη
Πολωνία: Κόντρα Προέδρου – Πρωθυπουργού για τα ρωσικά drones – «Δεν θα κρύβετε την αλήθεια»
Κόσμος 16.09.25

Πολωνία: «Δεν θα κρύβετε την αλήθεια» - Άγρια κόντρα του προέδρου με τον πρωθυπουργό για τα ρωσικά drone

Κατά τη διάρκεια αναχαίτισης των «ρωσικών» drone, πύραυλος από F-16 έπεσε σε σπίτι στην Πολωνία. Οι αρχές κατηγόρησαν τη Ρωσία, μέχρι που πολωνική εφημερίδα δημοσίευσε τι πραγματικά συνέβη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ρωσία: Κόπηκε το καλώδιο τελεφερίκ – Στο κενό οι τουρίστες, 3 νεκροί και 9 τραυματίες [βίντεο]
Σοκαριστικό 16.09.25

Βίντεο: Κόπηκε το καλώδιο τελεφερίκ στη Ρωσία - Στο κενό οι τουρίστες, 3 νεκροί και 9 τραυματίες

Τραγωδία σε τελεφερίκ στη Ρωσία, με τις κρεμαστές καρέκλες να πέφτουν σε βράχους την ώρα που οι άνθρωποι εξακολουθούσαν να είναι δεμένοι σε αυτές

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Επιχείρηση «damage control» από τον Νετανιάχου – Καλεί επενδυτές στην αμυντική βιομηχανία
«Θα απογειωθούμε» 16.09.25

Επιχείρηση «damage control» από τον Νετανιάχου – Καλεί επενδυτές στην αμυντική βιομηχανία

Ο Νετανιάχου απέδωσε την πτώση του χρηματιστηρίου σε «παρεξήγηση». Και απέδωσε σε πολιτικά κίνητρα τους «περιορισμούς» -όχι απομόνωση- που υφίσταται η αμυντική βιομηχανία του Ισραήλ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τσάρλι Κερκ: Ο ηλικιωμένος που συνελήφθη αρχικά, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παρεμπόδιση δικαιοσύνης
Κόσμος 16.09.25

Τσάρλι Κερκ: Ο ηλικιωμένος που συνελήφθη αρχικά, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παρεμπόδιση δικαιοσύνης

Ο 71χρονος Τζορτζ Ζιν φέρεται να είπε σε αστυνομικό «Εγώ τον πυροβόλησα, πυροβολήστε με» και με την προσαγωγή του να έδωσε χρόνο στον αληθινό δολοφόνο να διαφύγει.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον Τάιλερ Ρόμπινσον για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Ζητήθηκε η θανατική ποινή
Οι υποψίες 16.09.25 Upd: 22:05

Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον Τάιλερ Ρόμπινσον για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Ζητήθηκε η θανατική ποινή

Κατηγορίες απαγγέλθηκαν στον κατηγορούμενο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, με τον εισαγγελέα να ανακοινώνει ότι θα ζητηθεί η εφαρμογή της θανατικής ποινής

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
