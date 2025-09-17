newspaper
Καιρός: Συννεφιά σε αρκετές περιοχές – Πού θα έχει βροχές και καταιγίδες
Ελλάδα 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:15

Ο καιρός ανά περιοχή - Αναλυτικά η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

Spotlight

Συννεφιασμένος ο καιρός σήμερα Τετάρτη. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αναμένονται στα βόρεια αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με παροδικά αραιές νεφώσεις στο Ιόνιο, τα δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά και τα βόρεια.

Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα – Μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με παροδικά αραιές νεφώσεις.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση και στο Ιόνιο 5 τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με παροδικά αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι τοπικά στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση .
Θερμοκρασία: Από 16 έως 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά 34 και στις Σποράδες έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Στις Κυκλάδες από 19 έως 27 με 28 βαθμούς, στην Κρήτη από 20 έως 29 με 30 βαθμούς και στα νότια έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διεθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 και στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί στρεφόμενοι τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες πρόσκαιρα σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα 5 βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Το ελληνικό παράδοξο: Υψηλό κόστος εργασίας, χαμηλή παραγωγικότητα

Το ελληνικό παράδοξο: Υψηλό κόστος εργασίας, χαμηλή παραγωγικότητα

