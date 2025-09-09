science
Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
Ανησυχητικά σημάδια: Ο Αύγουστος του 2025 ήταν ο τρίτος θερμότερος στα χρονικά
Περιβάλλον 09 Σεπτεμβρίου 2025

Ανησυχητικά σημάδια: Ο Αύγουστος του 2025 ήταν ο τρίτος θερμότερος στα χρονικά

Όπως ακριβώς και ο Ιούλιος του 2025, «ο Αύγουστος του 2025 ήταν ο τρίτος πιο θερμός Αύγουστος παγκοσμίως» στα χρονικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας Κοπέρνικος

Σύνταξη
Ο Αύγουστος του 2025 ήταν ο τρίτος πιο θερμός που καταγράφτηκε ποτέ στη Γη, καθώς καταγράφτηκαν μεταξύ άλλων καύσωνες στη δυτική Ευρώπη και στην Ασία, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής Copernicus.

Όπως ακριβώς και ο Ιούλιος του 2025, «ο Αύγουστος του 2025 ήταν ο τρίτος πιο θερμός Αύγουστος παγκοσμίως» στα χρονικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας Κοπέρνικος.

Η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια της γης και των ωκεανών ήταν κατά 1,29° Κελσίου υψηλότερη από αυτή της προβιομηχανικής εποχής (1850-1900). Ο θερμότερος και ο δεύτερος θερμότερος Αύγουστος που καταγράφτηκαν ποτέ είναι αυτοί του 2023 και του 2024 αντίστοιχα.

Στην αρχή κάθε μήνα, ο Κοπέρνικος δημοσιοποιεί δεδομένα για τον προηγούμενο για το σύνολο του πλανήτη, χάρη σε ανάλυση δεδομένων από δορυφόρους, επίγειες παρατηρήσεις και κλιματικά μοντέλα. Τα δεδομένα του, που καλύπτουν τα τελευταία 85 χρόνια, επιτρέπουν κάθε μήνα να εξάγονται συμπεράσματα για τις τάσεις όσον αφορά την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη.

Τη θερινή περίοδο που μόλις ολοκληρώθηκε, εθνικές μετεωρολογικές υπηρεσίες – της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Πορτογαλίας, της Βρετανίας… – είχαν ήδη ανακοινώσει πως οι τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού του 2025 καταγράφτηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες που μετρήθηκαν ποτέ.

Κύμα ζέστης και δασικές πυρκαγιές

«Στη νοτιοδυτική Ευρώπη, ο μήνας έφερε το τρίτο μεγάλο κύμα ζέστης του καλοκαιριού, που συνοδεύτηκε από εξαιρετικές δασικές πυρκαγιές», σχολίασε η Σαμάνθα Μπέρτζες του ευρωπαϊκού κέντρου που διαχειρίζεται την υπηρεσία Κοπέρνικος.

«Με τους ωκεανούς του κόσμου να παραμένουν ασυνήθιστα θερμοί, τα γεγονότα αυτά υπογραμμίζουν όχι μόνο πόσο επείγουσα είναι η μείωση των εκπομπών (σ.σ. αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου), αλλά και την κρίσιμη ανάγκη να προσαρμοστούμε στα ολοένα πιο συχνά και έντονα ακραία καιρικά φαινόμενα», πρόσθεσε.

Τον Αύγουστο «η Δυτική Ευρώπη γνώρισε θερμοκρασίες ατμόσφαιρας υψηλότερες του μέσου όρου. Η Ιβηρική χερσόνησος και η νοτιοδυτική Γαλλία επλήγησαν ιδιαίτερα από κύματα ζέστης», σημειώνει το κέντρο Κοπέρνικος.

Η Ισπανία υπέστη κύμα ζέστης άνευ προηγουμένου, που διήρκεσε 16 ημέρες και προκάλεσε πάνω από 1.100 θανάτους, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ινστιτούτου υγείας Carlos III. Στη Γαλλία, καταγράφτηκαν ιστορικά υψηλά ρεκόρ θερμοκρασιών την 11η Αυγούστου σε πόλεις όπως οι Μπορντό (41,6° Κελσίου), Μπερζεράκ (42,1° Κελσίου) και Ανγκουλέμ (42,3° Κελσίου), σύμφωνα με τη γαλλική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

«Εκτός Ευρώπης, σύμφωνα με το ΑΠΕ, οι θερμοκρασίες ήταν υψηλότερες κατά μέσο όρο στη βόρεια Σιβηρία, σε τομείς της Ανταρκτικής, στην Κίνα, στην κορεατική χερσόνησο, στην Ιαπωνία και στη Μέση Ανατολή», σημειώνει η υπηρεσία Κοπέρνικος.

Τους τρεις τελευταίους μήνες (Ιούνιος-Αύγουστος), ήταν το βόρειο ημισφαίριο αυτό που γνώρισε τη μεγαλύτερη αύξηση των θερμοκρασιών σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή, ενώ «οι ανωμαλίες», οι θερμοκρασίες που ήταν πιο «αισθητά πάνω από τον μέσο όρο καταγράφτηκαν στην Ασία», πρόσθεσε το κέντρο.

Ο πιο θερμός μήνας που μετρήθηκε ποτέ σε παγκόσμια κλίμακα παραμένει ο Ιούλιος του 2023. Ο πιο ψυχρός ήταν αυτός με τον οποίο άρχισαν οι καταγραφές του παρατηρητηρίου Κοπέρνικος, ο Ιανουάριος του 1940.

Σύνταξη
