Σημαντική είδηση:
20.08.2025 | 18:34
Σεισμός 4,2 Ρίχτερ νότια της Κρήτης
Σημαντική είδηση:
20.08.2025 | 19:12
Φωτιά στη Μεσσηνία – Συνδράμουν εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
20.08.2025 | 13:51
Πτώση άνδρα στις γραμμές του ΗΣΑΠ στο Νέο Ηράκλειο
Η αθέατη ανισότητα της κλιματικής κρίσης: «Cooled» εναντίον «cooked»
Κόσμος 20 Αυγούστου 2025 | 19:20

Η αθέατη ανισότητα της κλιματικής κρίσης: «Cooled» εναντίον «cooked»

Όσοι δουλεύουν σε κλιματιζόμενα γραφεία απλώς παραπονιούνται για τη ζέστη, όσοι όμως εργάζονται σε κουζίνες, στον ήλιο ή στο δρόμο είναι τα θύματα στη νέα ανισότητα.

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Η κλιματική κρίση όχι μόνο αλλάζει τον τρόπο που βιώνουμε τη ζέστη, αλλά δημιουργεί και ένα νέο κοινωνικό χάσμα: τους «δροσερούς» (cooled) και τους «ψημένους» (cooked), επισημαίνουν οι New York Times, θίγοντας τη νέα ανισότητα των καιρών που επηρεάζει σχεδόν όλες τις χώρες

Οι «δροσεροί» είναι όσοι εργάζονται σε γραφεία, κινούνται σε κλιματιζόμενους χώρους και απολαμβάνουν την πολυτέλεια να αποσύρονται στη δροσιά του σπιτιού τους. Για αυτούς, η ζέστη είναι μια ενόχληση: καυτά τιμόνια, ιδρωμένες μετακινήσεις και η σκέψη να επενδύσουν σε μια πισίνα.

Απέναντί τους βρίσκονται οι «ψημένοι»: εκατομμύρια εργαζόμενοι που δεν έχουν επιλογή παρά να δουλεύουν κάτω από τον ήλιο. Από ψήστες και διανομείς μέχρι εργάτες σε πετρελαιοπηγές και αγρότες, όλοι εκτίθενται καθημερινά σε θερμοκρασίες που δεν αντέχονται.

Οι μαρτυρίες είναι αποκαλυπτικές: εργάτες που λιποθυμούν σε στέγες, οδηγοί που νοσηλεύονται με θερμοπληξία, αγρότες με μόνιμες νεφρικές βλάβες.

Μια κατάσταση που έχει χτυπήσει και την Ελλάδα. Σε μόλις ένα μήνα (27 Ιουνίου – 23 Ιουλίου), καταγράφηκαν 11 θάνατοι εργαζομένων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με θερμική καταπόνηση, σύμφωνα με την ΟΣΕΤΕΕ, αποτελώντας την πλειονότητα των εργατικών δυστυχημάτων της περιόδου.

Διπλάσιοι θάνατοι

Στις ΗΠΑ, σύμφωνα με του New York Times, οι θάνατοι από ζέστη στις ΗΠΑ έχουν διπλασιαστεί τις τελευταίες δεκαετίες, με τους Λατίνους εργάτες να αποτελούν το 1/3 των θυμάτων.

Οι αγρότες καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά, ενώ συνολικά οι χαμηλόμισθοι εργάτες έχουν πέντε φορές περισσότερες πιθανότητες να υποστούν θερμικά τραύματα σε σχέση με τους πιο καλοπληρωμένους.

Η επιστήμη δείχνει ξεκάθαρα την αιτία: το 75% της υπερθέρμανσης που τροφοδοτεί τα κύματα καύσωνα προέρχεται από την καύση ορυκτών καυσίμων. Πρόσφατη μελέτη του Imperial College στο Λονδίνο απέδωσε 1.500 θανάτους από καύσωνα στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι άμεσα στην κλιματική αλλαγή που προκαλεί ο άνθρωπος.

Πολιτική αδράνεια και εργοδοτική αυθαιρεσία

Παρά τα δεδομένα, οι πολιτικές ηγεσίες υστερούν. Ορισμένες πολιτείες, όπως η Καλιφόρνια και το Κολοράντο, έχουν θεσπίσει νόμους που επιβάλλουν διαλείμματα και παροχή νερού στους εργαζόμενους. Στο Τέξας όμως, το 2023 ο κυβερνήτης Γκρεγκ Άμποτ υπέγραψε νόμο που απαγορεύει στους δήμους να θεσπίζουν τέτοιες ρυθμίσεις, με το σκεπτικό ότι θα πλήξουν την παραγωγικότητα. Στη Φλόριντα πέρασε ανάλογο μέτρο.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (OSHA) εργάζεται εδώ και χρόνια πάνω σε έναν εθνικό κανονισμό για την προστασία των εργαζομένων από τη ζέστη, αλλά οι πιέσεις της βιομηχανίας έχουν μπλοκάρει την ολοκλήρωσή του. Έτσι, η ευθύνη μεταφέρεται στους εργοδότες. Κάποιοι προσφέρουν κλιματισμό, φρούτα και ηλεκτρολύτες· άλλοι υποχρεώνουν τους εργαζόμενους να συνεχίσουν παρά τον κίνδυνο, με το κυνικό επιχείρημα ότι «η ζέστη σε κάνει πιο σκληρό».

Η αδικία της κλιματικής κρίσης

Το κεντρικό μήνυμα είναι καθαρό: όσοι συμβάλλουν λιγότερο στην υπερθέρμανση του πλανήτη είναι εκείνοι που πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα. Οι εργάτες γης, οι μετανάστες, οι χαμηλόμισθοι, δηλαδή οι πιο ευάλωτοι, χάνουν τη ζωή τους για να παραμείνει ανέπαφη η άνεση των άλλων.

Η κλιματική κρίση δεν είναι απλώς περιβαλλοντική· είναι κοινωνική και ταξική. Όπως καταλήγει το άρθρο της New York Times, «αν δεν αλλάξει κάτι, στο τέλος είμαστε όλοι ψημένοι».

googlenews

Vita.gr
Ουκρανία: Προσχήματα και πραγματικότητες στην πορεία για το τέλος του πολέμου
Εκτιμήσεις 20.08.25

Προσχήματα και πραγματικότητες στην πορεία για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Γιατί στρατηγικοί στόχοι της Ρωσίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με το εδαφικό ζήτημα και η ζώνη ασφάλειας ανάμεσα στις «προσαρτηθείσες» περιοχές και την υπόλοιπη Ουκρανία.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μιανμάρ: Πήγε ταξίδι με τη γυναίκα της ζωής του και κατέληξε σκλάβος σε στρατόπεδα «απάτης»
Στη Μιανμάρ 20.08.25

Πήγε ταξίδι με τη γυναίκα της ζωής του και κατέληξε σκλάβος σε στρατόπεδα «απάτης»

Η περίπτωση του νεαρού Χουάγνκ φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα δίκτυα εγκληματικών συμμοριών στη Μιανμάρ, όπου χιλιάδες Κινέζοι εξαναγκάζονται να συμμετέχουν σε παράνομες δραστηριότητες

Σύνταξη
Μήνυμα Λαβρόφ στη Δύση: Συζητήσεις για την ασφάλεια στην Ουκρανία χωρίς τη Μόσχα δεν οδηγούν πουθενά
«Ανήθικες προσπάθειες» 20.08.25

Μήνυμα Λαβρόφ στη Δύση: Συζητήσεις για την ασφάλεια στην Ουκρανία χωρίς τη Μόσχα δεν οδηγούν πουθενά

Ο Λαβρόφ χαρακτήρισε «αδέξιες» τις προσπάθειες των Ευρωπαίων να αλλάξουν τη θέση του Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι επιθυμούν «επιθετική κλιμάκωση στην Ουκρανία».

Σύνταξη
«Μη βιαστούμε ότι η Ουκρανία θα ηττηθεί» – Από τις διαπραγματεύσεις στην πολεμική πραγματικότητα
Foreign Policy 20.08.25

«Μη βιαστούμε ότι η Ουκρανία θα ηττηθεί» – Από τις διαπραγματεύσεις στην πολεμική πραγματικότητα

Πρόσφατα, πρώην Αμερικανός πρέσβης υποστήριξε ότι τα πράγματα δεν πάνε και τόσο ευνοϊκά για το Κρεμλίνο στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία. Τι ισχύει;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ουκρανία: Οι εχθροπραξίες καλά κρατούν όσο το παζάρι συνεχίζεται – Διαφορετικές στρατηγικές και μπλόφες
Μακρύς δρόμος 20.08.25

Η αιματοχυσία συνεχίζεται με φόντο το παζάρι για την Ουκρανία - Οι διαφορετικές στρατηγικές και οι μπλόφες για «τα μάτια» του Τραμπ

Μπαράζ συναντήσεων και συσκέψεων για την Ουκρανία - Παραμένει δύσκολος στόχος η τριμερής συνάντηση - Η αιματοχυσία στο πεδίο συνεχίζεται και κλιμακώνεται

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Γάζα: Η κυβέρνηση του Ισραήλ έδωσε εντολή για επιστράτευση 60.000 εφέδρων για την κατάληψή της
Εξόντωση Παλαιστινίων 20.08.25

Κλιμακώνεται η σφαγή: Το Ισραήλ έδωσε εντολή για επιστράτευση 60.000 εφέδρων για την κατάληψη της Γάζας

Προχωρά το σχέδιο Νετανιάχου για εξόντωση των Παλαιστινίων - Ο υπ. Άμυνας του Ισραήλ έδωσε εντολή για επιστράτευση περίπου 60.000 εφέδρων για την κατάληψη της Γάζας

Σύνταξη
Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: Φωτογραφίες του Λευκού Οίκου από την Αλάσκα
Κόσμος 20.08.25

Φωτογραφίες του Λευκού Οίκου από την Αλάσκα - Η συνάντηση Τραμπ και Πούτιν σε 72 κλικ

Αρκετές από τις εικόνες δείχνουν τον Τραμπ και τον Πούτιν να συνομιλούν στους διαδρόμους της τεράστιας στρατιωτικής εγκατάστασης, στην οποία πραγματοποιήθηκε η συνάντησή τους στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Ουκρανία – Πόσο εφικτός είναι ο ουσιαστικός τερματισμός του πολέμου στην Ευρωπη;
Πόλεμος και ειρήνη 20.08.25

Ουκρανία – Πόσο εφικτός είναι ο ουσιαστικός τερματισμός του πολέμου στην Ευρωπη;

Η ιστορία και οι σχεδόν 42 μήνες ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία δείχνουν ότι θα χρειαστεί χρόνος και πολιτική βούληση, με μείζον ερώτημα την «έντιμη μεσολάβηση» και «κλειδί» τους συμβιβασμούς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στρατιώτης, μέλος ακροδεξιάς οργάνωσης, καταδικάστηκε για απόπειρα κατασκοπείας στη Νέα Ζηλανδία
Πώς έδρασε 20.08.25

Στρατιώτης, μέλος ακροδεξιάς οργάνωσης, καταδικάστηκε για απόπειρα κατασκοπείας στη Νέα Ζηλανδία

Ο στρατιώτης κρίθηκε ένοχος καθώς επιχείρησε να δώσει ευαίσθητες πληροφορίες για στρατιωτικές βάσεις σε ξένο κράτος - Είναι η πρώτη υπόθεση κατασκοπείας στη Νέα Ζηλανδία

Σύνταξη
Τραμπ: Ζητά τα εύσημα για την απελευθέρωση ομήρων και χαρακτηρίζει τον Νετανιάχου «ήρωα πολέμου»
Κόσμος 20.08.25

Ο Τραμπ αποκαλεί τον Νετανιάχου «ήρωα πολέμου» - Στήριξη στο Ισραήλ που καθυστερεί την απάντηση για εκεχειρία

Ενώ Κατάρ και Αίγυπτος λένε ότι η μπάλα πλέον είναι στο γήπεδο του Ισραήλ για την εκεχειρία, αφού η Χαμάς αποδέχτηκε την νέα πρόταση, ο Ντόανλντ Τραμπ δεν φαίνεται διατεθειμένος να πιέσει το Τελ Αβίβ

Σύνταξη
Ουκρανία: Διεργασίες στην ΕΕ για τις εγγυήσεις ασφαλείας με το βλέμμα στον Τραμπ – Ο Πούτιν υποβαθμίζει τις συνομιλίες με Ζελένσκι
Αβεβαιότητα 20.08.25

Ουκρανία: Διεργασίες στην ΕΕ για τις εγγυήσεις ασφαλείας με το βλέμμα στον Τραμπ – Ο Πούτιν υποβαθμίζει τις συνομιλίες με Ζελένσκι

Παρά τη ρητορική υπέρ της ειρήνης και τις εντυπωσιακές εικόνες από τις συναντήσεις για την Ουκρανία, το τοπίο παραμένει θολό

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ, συνεχίζει τις φονικές επιχειρήσεις – Δεν έχει απαντήσει επίσημα στη νέα πρόταση για εκεχειρία
Κόσμος 20.08.25

Γάζα: Το Ισραήλ, συνεχίζει τις φονικές επιχειρήσεις – Δεν έχει απαντήσει επίσημα στη νέα πρόταση για εκεχειρία

Η Χαμάς αποδέχτηκε τη νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα - Ο Νετανιάχου ακόμη δεν έχει απαντήσει επίσημα έχοντας διακηρύξει τον στόχο του για κατάληψη της πόλης της Γάζας

Σύνταξη
Labubu υπερδύναμη δισεκατομμυρίων: H Pop Mart ροκάνισε Mattel και Barbie – «Αύξηση εσόδων 1.200% μέσα στο 2025»
Κυριαρχία 20.08.25

Labubu υπερδύναμη δισεκατομμυρίων: H Pop Mart ροκάνισε Mattel και Barbie – «Αύξηση εσόδων 1.200% μέσα στο 2025»

Τα έσοδα της εταιρείας των Labubu, Pop Mart, πιθανόν να ξεπεράσουν φέτος τα 4 δισ. δολάρια με την επέλαση των λούτρινων τερατόμορφων ξωτικών να είναι θηριώδης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Λετονία – Ελλάδα
Τουρνουά Ακρόπολις 20.08.25

LIVE: Λετονία – Ελλάδα

LIVE: Λετονία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Λετονία – Ελλάδα στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής μας. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ News.

Σύνταξη
Στην αποστολή της Εθνικής για το φιλικό με τη Λετονία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Με 14 παίκτες η Ελλάδα (pic)
Μπάσκετ 20.08.25

Στην αποστολή της Εθνικής για το φιλικό με τη Λετονία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Με 14 παίκτες η Ελλάδα (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για το φιλικό της Εθνικής μας ομάδας με τη Λετονία, στο πλαίσιο του τουρνουά «Ακρόπολις».

Σύνταξη
«Κάποιος να τη βοηθήσει!»: Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ανάμεσα σε περιττώματα σκύλων – Φταίει η Τέιλορ Σουίφτ;
Ελεύθερη πτώση 20.08.25

«Κάποιος να τη βοηθήσει!»: Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ανάμεσα σε περιττώματα σκύλων – Φταίει η Τέιλορ Σουίφτ;

Η βασίλισσα της ποπ Μπρίτνεϊ Σπίαρς έχει ανησυχήσει ξανά το διαδίκτυο μετά από βίντεο που τη δείχνει σε τραγική κατάσταση. Οι φανς ζητούν παρέμβαση για την ψυχική της υγεία ενώ οι φήμες για κόντρα με την Τέιλορ Σουίφτ φουντώνουν

Σύνταξη
Ελλάδα: «Κίτρινες κάρτες» του Στέιτ Ντιπάρτμεντ – Οι πιέσεις σε δημοσιογράφους και η αγωγή SLAPP του Δημητριάδη
Σοβαρές ανησυχίες 20.08.25

«Κίτρινες κάρτες» του Στέιτ Ντιπάρτμεντ - Οι πιέσεις σε δημοσιογράφους και η αγωγή SLAPP του Δημητριάδη

Αναφορές ότι δημοσιογράφοι και μέσα ενημέρωσης αντιμετώπισαν πίεση να αποφύγουν την κριτική προς την κυβέρνηση στην ετήσια έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Σε περίοπτη θέση η αγωγή SLAPP του πρώην γ.γ του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη κατά ΜΜΕ και δημοσιογράφων που ερευνούσαν το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Σύνταξη
Ουκρανία: Προσχήματα και πραγματικότητες στην πορεία για το τέλος του πολέμου
Εκτιμήσεις 20.08.25

Προσχήματα και πραγματικότητες στην πορεία για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Γιατί στρατηγικοί στόχοι της Ρωσίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με το εδαφικό ζήτημα και η ζώνη ασφάλειας ανάμεσα στις «προσαρτηθείσες» περιοχές και την υπόλοιπη Ουκρανία.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Διαδικτυακός εξευτελισμός, livestream θάνατος: Η τραγική ιστορία του streamer Jean Pormanove ανατριχιάζει
Η σκοτεινή πλευρά του streaming 20.08.25

Διαδικτυακός εξευτελισμός, livestream θάνατος: Η τραγική ιστορία του streamer Jean Pormanove ανατριχιάζει

Ο δημοφιλής G;Γάλλου streamer, Ραφαέλ Γκραβέν, γνωστού με το ψευδώνυμο Jean Pormanove, έχει συγκλονίσει τη διεθνή κοινότητα. Ο 46χρονος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης, πυροδοτώντας ένα νέο κύμα προβληματισμού για τις ακραίες πρακτικές και τη βία που συχνά κυριαρχούν στον χώρο του streaming

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΣΥΡΙΖΑ για ευλογιά: Σε απόλυτη εγκατάλειψη οι κτηνοτρόφοι – Ούτε ένα ευρώ σ’ εκείνους που κρατούν την ύπαιθρο ζωντανή
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για ευλογιά: Σε απόλυτη εγκατάλειψη οι κτηνοτρόφοι – Ούτε ένα ευρώ σ’ εκείνους που κρατούν την ύπαιθρο ζωντανή

«Η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει τους παραγωγούς, έχει εγκαταλείψει την περιφέρεια, έχει εγκαταλείψει την ίδια τη ζωή στην ύπαιθρο», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
