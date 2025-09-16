newspaper
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
16.09.2025 | 06:50
Φωτιά σε διαμέρισμα στην Ακαδημία Πλάτωνος - Απομακρύνθηκε ηλικιωμένος
Εμπειρογνώμονες ΟΗΕ: Πέρα από την γενοκτονία στη Γάζα το Ισραήλ «στραγγαλίζει» την οικονομία στα παλαιστινιακά εδάφη
Κόσμος 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Εμπειρογνώμονες ΟΗΕ: Πέρα από την γενοκτονία στη Γάζα το Ισραήλ «στραγγαλίζει» την οικονομία στα παλαιστινιακά εδάφη

Οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη δεν σκοτώνουν μόνο ανθρώπους, αλλά καταστρέφουν την οικονομία και τα μέσα διαβίωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησαν για καταστροφικές οικονομικές ζημίες ως αποτέλεσμα των αμείλικτων επιθέσεων του Ισραήλ στη Γάζα και της «ευρύτερης οικονομικής ασφυξίας» σε όλα τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

«Η οικονομική ζωή στη Γάζα έχει καταστραφεί από την απόλυτη φυσική καταστροφή, τον αποκλεισμό και την πολιορκία, καθώς και τους επαναλαμβανόμενους εξαναγκαστικούς εκτοπισμούς», ανέφεραν σε δήλωσή τους οι εμπειρογνώμονες, μεταξύ των οποίων ένας ειδικός εισηγητής και τρεις ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες που υποστηρίζονται από τον ΟΗΕ.

Ανέφεραν ότι στην λιμοκτονούμενη και πολιορκημένη περιοχή, τα περισσότερα εμπορικά, γεωργικά και βιομηχανικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν καταστραφεί, ενώ η ανεργία έχει ξεπεράσει το 80%, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) έχει συρρικνωθεί δραματικά και το εμπόριο έχει σταματήσει.

«Η φτώχεια είναι ενδημική. Έχει κηρυχθεί λιμός», έγραψαν οι εμπειρογνώμονες, αναφερόμενοι στην έκθεση της Ολοκληρωμένης Ταξινόμησης Φάσεων Ασφάλειας Τροφίμων (IPC) που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ τον περασμένο μήνα, η οποία κήρυξε επίσημα λιμό σε τμήματα της Γάζας.

Επεσήμαναν ότι υπάρχει κρίση ρευστότητας στη Γάζα, καθώς οι περισσότερες τράπεζες και ΑΤΜ έχουν καταστραφεί, το Ισραήλ έχει μπλοκάρει την εισροή νέου νομίσματος και οι μισθοί είναι ασήμαντοι σε σύγκριση με τον αστρονομικό πληθωρισμό που προκαλεί η ολική πολιορκία.

Μετά τον πόλεμο, οι τιμές του μαγειρικού ελαίου αυξήθηκαν κατά 1.200% και του αλεύρου κατά 5.000% μέχρι τα μέσα του 2025, ανέφεραν, προσθέτοντας ότι οι ανθρωπιστικοί εργαζόμενοι χάνουν σχεδόν το 40% των μισθών τους μόνο και μόνο για να έχουν πρόσβαση στους μισθούς τους, ενώ οι ψηφιακές πληρωμές παρεμποδίζονται από διακοπές ρεύματος και τηλεπικοινωνιών.

Κατάρρευση και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Οι τέσσερις εμπειρογνώμονες σημείωσαν ότι η κατεχόμενη Δυτική Όχθη βρίσκεται επίσης υπό αυξανόμενη οικονομική πίεση, καθώς το Ισραήλ έχει αυθαίρετα εκτρέψει ή παρακρατήσει φορολογικά έσοδα που οφείλονται στην Παλαιστινιακή Αρχή, παραβιάζοντας τις Συμφωνίες του Όσλο.

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπέζαλελ Σμότριτς, θέλει να ακυρώσει τις ετήσιες απαλλαγές που επιτρέπουν στις ισραηλινές τράπεζες να επεξεργάζονται συναλλαγές με παλαιστινιακές τράπεζες, κάτι που, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, «θα αποκόψει τους Παλαιστινίους από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα».

Εν τω μεταξύ, έχουν ανασταλεί οι άδειες εργασίας για 100.000 Παλαιστίνιους εργαζομένους, μειώνοντας δραστικά τις εισροές μετρητών που προηγουμένως αντιπροσώπευαν το ένα τέταρτο του συνολικού εθνικού εισοδήματος.


«Αυτά τα μέτρα επιδεινώνουν τις βαριές οικονομικές απώλειες από την παράνομη κατάληψη γης και την παράνομη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων από τους Ισραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη», δήλωσαν οι εμπειρογνώμονες.

Τόνισαν ότι το Ισραήλ παραβιάζει τις υποχρεώσεις του σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις νομικές του υποχρεώσεις ως κατοχική δύναμη, και παρεμποδίζει τα συλλογικά δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού στην οικονομική αυτοδιάθεση και τον έλεγχο του φυσικού πλούτου και πόρων.

Τον Ιούλιο, η ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη δημοσίευσε μια έκθεση στην οποία καταγράφονται οι εταιρείες που βοηθούν το Ισραήλ στην εκτόπιση των Παλαιστινίων και στον γενοκτονικό πόλεμο στη Γάζα, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο.

Η έκθεση της Φραντσέσκα Αλμπανέζε ανέφερε 48 εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι τεχνολογικοί γίγαντες των Ηνωμένων Πολιτειών Microsoft, Amazon και Alphabet Inc, η μητρική εταιρεία της Google.

Στο πλαίσιο της έρευνας δημιουργήθηκε επίσης μια βάση δεδομένων με περισσότερες από 1.000 εταιρείες.

