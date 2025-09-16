ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρησαν την ομάδα χάντμπολ για την κατάκτηση του Σούπερ Καπ (pics)

Η ομάδα χάντμπολ του Ολυμπιακού πανηγύρισε το απόγευμα της Δευτέρας (15/9) τη νίκη με 24-23 επί της ΑΕΚ στο Καματερό και την κατάκτηση του τέταρτου Super Cup Ελλάδας στην ιστορία της.

Τόσο η ΠΑΕ, όσο και η ΚΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρησαν την ομάδα χάντμπολ Ανδρών του Θρύλου για την κατάκτηση του Κυπέλλου με δύο ωραίες αναρτήσεις.

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ έγραψε: «Η ΠΑΕ Ολυμπιακός συγχαίρει το τμήμα χάντμπολ του Ερασιτέχνη, για την κατάκτηση του Super Cup Ελλάδας, ξεκινώντας τη νέα σεζόν σηκώνοντας τον πρώτο τίτλο της αγωνιστικής περιόδου!