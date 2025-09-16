ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρησαν την ομάδα χάντμπολ για την κατάκτηση του Σούπερ Καπ (pics)
Το ποδοσφαιρικό και μπασκετικό τμήμα των ερυθρόλευκων έδωσαν συγχαρητήρια στην ομάδα χάντμπολ του συλλόγου για την κατάκτηση ελληνικού Σούπερ Καπ απέναντι στην ΑΕΚ.
Η ομάδα χάντμπολ του Ολυμπιακού πανηγύρισε το απόγευμα της Δευτέρας (15/9) τη νίκη με 24-23 επί της ΑΕΚ στο Καματερό και την κατάκτηση του τέταρτου Super Cup Ελλάδας στην ιστορία της.
Τόσο η ΠΑΕ, όσο και η ΚΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρησαν την ομάδα χάντμπολ Ανδρών του Θρύλου για την κατάκτηση του Κυπέλλου με δύο ωραίες αναρτήσεις.
Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ έγραψε: «Η ΠΑΕ Ολυμπιακός συγχαίρει το τμήμα χάντμπολ του Ερασιτέχνη, για την κατάκτηση του Super Cup Ελλάδας, ξεκινώντας τη νέα σεζόν σηκώνοντας τον πρώτο τίτλο της αγωνιστικής περιόδου!
Η οικογένεια του Θρύλου πανηγυρίζει για τη νέα επιτυχία του Ερασιτέχνη, φτάνοντας πλέον ο σύλλογος τους 333 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά Ολυμπιακά αθλήματα και κατακτώντας παράλληλα το τέταρτο διαδοχικό Super Cup Ελλάδας στο χάντμπολ.
Συγχαρητήρια Θρύλε, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να γιγαντώνουμε τον Ολυμπιακό!».
🔴⚪🏆 Συγχαρητήρια στην ομάδα χάντμπολ του Θρύλου για την κατάκτηση του Super Cup!#Olympiacos #Family #Handball #SuperCup pic.twitter.com/P7sJ3ltDlk
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 15, 2025
«Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα χάντμπολ ανδρών του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του Super Cup», ανέφερε στη δική της ανάρτηση η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
🏆 Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα χάντμπολ ανδρών του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του Super Cup! @OlympiacosSFP #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/IcXOX241pm
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 15, 2025
