Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/9): Πού θα δείτε την πρεμιέρα της League Phase του Champions League
Champions League 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/9): Πού θα δείτε την πρεμιέρα της League Phase του Champions League

Το Champions League ξεκινάει επιτέλους και οι απανταχού ποδοσφαιρόφιλοι είναι έτοιμοι για μία ακόμα συγκλονιστική χρονιά. Πού θα δείτε την πρεμιέρα της League Phase.

Σύνταξη
Μετά από μερικούς μήνες διάλειμμα. η αγαπημένη ποδοσφαιρική διοργάνωση των απανταχού ποδοσφαιρόφιλων ξεκινάει και πάλι. Το Champions League κάνει σέντρα με έξι άκρως ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις να απαρτίζουν την πρώτη αγωνιστική ημέρα της League Phase.

Αξίζει να σημειωθεί πως την εβδομάδα αυτή έχει μόνο παιχνίδια της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και θα έχει αναμετρήσεις και την Πέμπτη, με τον Ολυμπιακό να ρίχνεται στη μάχη την Τετάρτη (17/9, 19:45) με την Πάφο στο Καραϊσκάκη.

Δείτε αναλυτικά τις μεταδόσεις του Champions League:

13:30 ΕΡΤ2 Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου Τόκιο 2025 4η Μέρα

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD PSV Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν-ΖιλουάζUEFA Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Μπιλμπάο – Άρσεναλ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπενφίκα – Καραμπάγκ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τότεναμ – ΒιγιαρεάλUEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γιουβέντους – Ντόρτμουντ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ UEFA Champions League

Economy
Ακρίβεια: Πώς δημιουργεί υπερπλεόνασμα – Οι αρνητικές συνέπειες για τους πολίτες

Ακρίβεια: Πώς δημιουργεί υπερπλεόνασμα – Οι αρνητικές συνέπειες για τους πολίτες

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά νέας μείωσης των εξόδων για τόκους 

Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά νέας μείωσης των εξόδων για τόκους 

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Στίβος 16.09.25

Ντουπλάντις: «Είμαι τόσο χαρούμενος, δεν μπορώ να το εξηγήσω»

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις σταρ κατάφερε το τελευταίο του παγκόσμιο ρεκόρ στην τρίτη και τελευταία του προσπάθεια να κατακτήσει το τρίτο συνεχόμενο στέμμα του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και τον όγδοο μεγάλο διεθνή τίτλο ανδρών στο Εθνικό Στάδιο της Ιαπωνίας

Σύνταξη
Αφιέρωμα σε Ολυμπιακό και Μεντιλίμπαρ από τη Μπαρτσελόνα: «Ο αρχιτέκτονας της επιστροφής στο Champions League»
Champions League 06.09.25

Αφιέρωμα σε Ολυμπιακό και Μεντιλίμπαρ από τη Μπαρτσελόνα: «Ο αρχιτέκτονας της επιστροφής στο Champions League»

Αναφορά στον Ολυμπιακό και την επιστροφή του στα «αστέρια», όπως και τον «αρχιτέκτονα» αυτής, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, κάνει η Μπαρτσελόνα στην επίσημη ιστοσελίδα της με αφορμή την κλήρωσή της με τους «ερυθρόλευκους» στο Champions League.

Σύνταξη
«Κόντρες με όλους και ψυχρή ατμόσφαιρα»: Γι αυτό απολύθηκε ο Τεν Χαγκ από τη Λεβερκούζεν
Ποδόσφαιρο 04.09.25

«Κόντρες με όλους και ψυχρή ατμόσφαιρα»: Γι αυτό απολύθηκε ο Τεν Χαγκ από τη Λεβερκούζεν

Τους λόγους για τους οποίου η Λεβερκούζεν αποφάσισε να διώξει τον Έρικ τεν Χαγκ από τον πάγκο της πριν καλά καλά αρχίσει η σεζόν, αποκάλυψε σε ρεπορτάζ της η Bild.

Σύνταξη
Τα ακριβότερα ρόστερ για τη σεζόν 2025-26: Αντίπαλοι του Ολυμπιακού τρεις από τις πέντε πρώτες ομάδες
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Τα ακριβότερα ρόστερ για τη σεζόν 2025-26: Αντίπαλοι του Ολυμπιακού τρεις από τις πέντε πρώτες ομάδες

Η ιστοσελίδα trasnfermarkt δημοσίευσε λίστα με τα ακριβότερα ρόστερ ποδόσφαιρο, στην οποία περιλαμβάνονται Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Άρσεναλ, αντίπαλοι του Ολυμπιακού στο Champions League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η λίστα του Ολυμπιακού για τη League Phase του Champions League
Ποδόσφαιρο 02.09.25

Η λίστα του Ολυμπιακού για τη League Phase του Champions League

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να αφήσει Καμπελά, Γαιζιτζί και Μάνσα εκτός της λίστας που έστειλε ο Ολυμπιακός στην UEFA για τη League Phase του Champions League. Οι άλλοι δύο που «κόπηκαν» και το… θρίλερ για την απόφαση.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Από τον «Αναστό» ως τον Ελ Αραμπί: Οι θρυλικές βραδιές του Ολυμπιακού κόντρα στους φετινούς αντιπάλους του (vids, pics)
Champions League 30.08.25

Από τον «Αναστό» ως τον Ελ Αραμπί: Οι θρυλικές βραδιές του Ολυμπιακού κόντρα στους φετινούς αντιπάλους του (vids, pics)

Ο Ολυμπιακός θα βρει απέναντί του στη League Phase του Champions League μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με μοναδικό στόχο να κάνει αυτά που έχει ξανακάνει και στο παρελθόν!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από διαβήτη χωρίς να το γνωρίζουν
Ύπουλη άγνοια 16.09.25

Εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από διαβήτη χωρίς να το γνωρίζουν

Μεγάλη διεθνής μελέτη αποκαλύπτει ότι σχεδόν οι μισοί από τους ασθενείς με διαβήτη δεν ξέρουν ότι πάσχουν από τη νόσο, με τους νεαρούς ενηλίκους να αποτελούν τα κύρια «θύματα».

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Βουτιά -1,9% στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα το 2025 – Η τρίτη χειρότερη επίδοση στον ΟΟΣΑ
Στοιχεία OOΣΑ 16.09.25

Βουτιά -1,9% για το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα το 2025

Η πτώση στο κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα, όπως την αποτύπωσε ο ΟΟΣΑ, εξηγεί γιατί ο μήνας δεν βγαίνει, παρά τις ονομαστικές αυξήσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Λάρισα: Συνελήφθη 13χρονος για ΑΙ παιδική πορνογραφία έπειτα από καταγγελία των γονέων 11χρονου θύματος
Στη Λάρισα 16.09.25

Συνελήφθη 13χρονος για ΑΙ παιδική πορνογραφία έπειτα από καταγγελία των γονέων 11χρονου θύματος

Ο κατηγορούμενος μαθητής της Α' Γυμνασίου αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ενώπιον της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών στη Λάρισα, μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε τη Δευτέρα

Σύνταξη
«Να πάρω το βραβείο στο σχολείο; Θα μου το κλέψουν»: Ο Όουεν Κούπερ είναι ο πιο low profile νέος σταρ του Χόλιγουντ
Αθωότητα 16.09.25

«Να πάρω το βραβείο στο σχολείο; Θα μου το κλέψουν»: Ο Όουεν Κούπερ είναι ο πιο low profile νέος σταρ του Χόλιγουντ

Μετά τη νίκη του στα βραβεία Emmy στο Λος Άντζελες, ο Όουεν Κούπερ παίρνει τον δρόμο για το Γουόρινγκτον της Αγγλίας. Άλλωστε ο 15χρονος πρέπει να επιστρέψει στο σχολείο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ευλογιά των προβάτων: Στους δρόμους κατεβαίνουν οι κτηνοτρόφοι – «Τα μέτρα έπρεπε να είχαν ληφθεί μήνες πριν»
Ελλάδα 16.09.25

Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι για την ευλογιά των προβάτων: «Τα μέτρα έπρεπε να είχαν ληφθεί μήνες πριν»

«Περιμέναμε να περάσει ένας χρόνος για να κάνουμε έφοδο 10 ημερών;» καταγγέλλουν οι κτηνοτρόφοι σχολιάζοντας αρνητικά το σχέδιο των 10 ημερών της Κυβέρνησης για την ευλογιά των προβάτων

Σύνταξη
Ισραήλ: Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών μιλά για εξελισσόμενη γενοκτονία στη Γάζα με υποκινητή τον Νετανιάχου
Έκθεση κόλαφος 16.09.25

Ιστορική απόφαση: «Γενοκτονία στη Γάζα με υποκινητή τον Νετανιάχου» διαπιστώνει επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών

Ακόμα ένα χαστούκι στο Ισραήλ από επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών που σε έκθεσή της αναφέρει ότι στη Γάζα διαπράχθηκε και συνεχίζει να διαπράττεται γενοκτονία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ισραήλ: «This is not Sparta», απαντούν οι επιχειρηματίες στην παραδοχή Νετανιάχου για «απομόνωση» του κράτους
«Βαδίζουμε στην άβυσσο» 16.09.25

«This is not Sparta», απαντούν οι ισραηλινοί επιχειρηματίες στην παραδοχή Νετανιάχου για «απομόνωση» του κράτους

Για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παραδέχτηκε ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει διεθνή πολιτική και οικονομική «απομόνωση» - «Βαδίζουμε προς την άβυσσο» λένε οι επιχειρήσεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ντουπλάντις: «Είμαι τόσο χαρούμενος, δεν μπορώ να το εξηγήσω»
Στίβος 16.09.25

Ντουπλάντις: «Είμαι τόσο χαρούμενος, δεν μπορώ να το εξηγήσω»

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις σταρ κατάφερε το τελευταίο του παγκόσμιο ρεκόρ στην τρίτη και τελευταία του προσπάθεια να κατακτήσει το τρίτο συνεχόμενο στέμμα του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και τον όγδοο μεγάλο διεθνή τίτλο ανδρών στο Εθνικό Στάδιο της Ιαπωνίας

Σύνταξη
Χατζηδάκης: Διάχυση ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξωραϊσμός της πραγματικότητας για το πακέτο ΔΕΘ
Πολιτική Γραμματεία 16.09.25

Χατζηδάκης: Διάχυση ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξωραϊσμός της πραγματικότητας για το πακέτο ΔΕΘ

Ο κ. Χατζηδάκης επιχείρησε να πείσει ότι η κυβέρνηση δεν μείωσε τον ΦΠΑ, καθώς επέλεξε διαφορετικό τρόπο για να ενισχύσει το εισόδημα.

Σύνταξη
Καμένα Βούρλα: Υγειονομική βόμβα τα λύματα στη θάλασσα – «2 εκατ. κολοβακτηρίδια σε ένα μικρό ποτήρι»
Συναγερμός 16.09.25

Υγειονομική βόμβα τα λύματα στη θάλασσα των Καμένων Βούρλων - «2 εκατ. κολοβακτηρίδια σε ένα μικρό ποτήρι»

«Από βόθρο να είχες πάρει το δείγμα, τα κολοβακτηρίδια θα ήταν λιγότερα» λέει ο δικηγόρος Κώστας Ντάλτας επικαλούμενος τα ευρήματα της αυτοψίας των επιθεωρητών και ελεγκτών υγείας

Σύνταξη
Επανήλθαν οι ομαδικές ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ και η εσωκομματική κριτική – Νέα ερώτηση 8 «γαλάζιων» προς Κεραμέως
Πολιτική 16.09.25

Επανήλθαν οι ομαδικές ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ και η εσωκομματική κριτική – Νέα ερώτηση 8 «γαλάζιων» προς Κεραμέως

Νέα ερώτηση κατέθεσαν 8 βουλευτές της ΝΔ, ζητώντας την «αποκατάσταση των αδικιών για τις συντάξεις χηρείας του πρώην ΟΓΑ», με αποδέκτη την υπουργό Εργασίας, λίγο πριν την επικείμενη συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Bob Vylan ξανά υπό πίεση: Οι δηλώσεις για τον Τσάρλι Κερκ που άναψαν φωτιές και έφεραν ακύρωση
Culture Live 16.09.25

Bob Vylan ξανά υπό πίεση: Οι δηλώσεις για τον Τσάρλι Κερκ που άναψαν φωτιές και έφεραν ακύρωση

Συναυλία των Bob Vylan στην Ολλανδία ακυρώθηκε μετά από σχόλια του Μπόμπι Βίλαν για τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ, πυροδοτώντας νέο κύκλο αντιδράσεων για την ελευθερία λόγου

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Α’)
Language 16.09.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Α’)

H εγκαθίδρυση του δημοκρατικού πολιτεύματος στην Αθήνα διαμόρφωσε μια νέα πολιτικοκοινωνική πραγματικότητα, η οποία, όπως ήταν επόμενο, καθρεφτίστηκε και στο γλωσσικό πεδίο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Τέμπη: «Δεν δίνουν άδεια εκταφής, πιστεύω ότι κρύβονται πολλά» – Ο πατέρας θύματος για την απεργία πείνας
Στο Σύνταγμα 16.09.25

«Δεν δίνουν άδεια εκταφής, πιστεύω ότι κρύβονται πολλά» - Ο πατέρας θύματος στα Τέμπη για την απεργία πείνας

«Μου έδωσαν μια μαύρη σακούλα κλειστή, απαγόρευσαν να την ανοίξουμε, πιστεύω ότι μέσα δεν είναι μόνο το παιδί μου, αν είναι καν» λέει ο Πάνος Ρούτσι που έχασε τον 22χρονο γιο του στα Τέμπη

Σύνταξη
Τζόρτζιο Αρμάνι: Ο 42χρονος «αόρατος» κληρονόμος, η κόρη και η πικρία – «Θα ήμουν καλός μπαμπάς»
Η άλλη φαμίλια 16.09.25

Τζόρτζιο Αρμάνι: Ο 42χρονος «αόρατος» κληρονόμος, η κόρη και η πικρία – «Θα ήμουν καλός μπαμπάς»

Η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι, ενός ανθρώπου που δεν άφηνε τίποτα στην τύχη, κρύβει μια μεγάλη έκπληξη, αποκαλύπτοντας έναν απρόσμενο κληρονόμο, τον 42χρονο μάνατζερ Μικέλε Μορσέλι. Ποιος είναι;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο νέος σταθμός μετρό της Νάπολης του Anish Kapoor αντανακλά το «τι σημαίνει πραγματικά να πηγαίνεις υπόγεια»
Εκθαμβωτικό 16.09.25

Ο νέος σταθμός μετρό της Νάπολης του Anish Kapoor αντανακλά το «τι σημαίνει πραγματικά να πηγαίνεις υπόγεια»

Ο νέος σταθμός μετρό της Νάπολης του Βρετανού γλύπτη, Anish Kapoor, συνδυάζει την τέχνη με την αρχιτεκτονική, δημιουργώντας παράλληλα ένα σημαντικό έργο υποδομής για την πόλη της νότιας Ιταλίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρωσία: Καμία συζήτηση για πιθανότητα συνόδου ανάμεσα σε Μόσχα, Κίεβο και Ουάσινγκτον
Δηλώσεις Ριαμπκόφ 16.09.25

Καμία συζήτηση για πιθανότητα συνόδου ανάμεσα σε Μόσχα, Κίεβο και Ουάσινγκτον, λέει ο αναπληρωτής Ρώσος ΥΠΕΞ

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 87 ουκρανικά drones πάνω από ρωσικές περιοχές και τη Μαύρη Θάλασσα - Οι δηλώσεις του Ριαμπκόφ φανερώνουν το τέλμα στις ειρηνευτικές συνομιλίες

Σύνταξη
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο