Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/9): Πού θα δείτε την πρεμιέρα της League Phase του Champions League

Μετά από μερικούς μήνες διάλειμμα. η αγαπημένη ποδοσφαιρική διοργάνωση των απανταχού ποδοσφαιρόφιλων ξεκινάει και πάλι. Το Champions League κάνει σέντρα με έξι άκρως ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις να απαρτίζουν την πρώτη αγωνιστική ημέρα της League Phase.

Αξίζει να σημειωθεί πως την εβδομάδα αυτή έχει μόνο παιχνίδια της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και θα έχει αναμετρήσεις και την Πέμπτη, με τον Ολυμπιακό να ρίχνεται στη μάχη την Τετάρτη (17/9, 19:45) με την Πάφο στο Καραϊσκάκη.

Δείτε αναλυτικά τις μεταδόσεις του Champions League:

13:30 ΕΡΤ2 Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου Τόκιο 2025 4η Μέρα

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD PSV Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν-ΖιλουάζUEFA Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Μπιλμπάο – Άρσεναλ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπενφίκα – Καραμπάγκ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τότεναμ – ΒιγιαρεάλUEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γιουβέντους – Ντόρτμουντ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ UEFA Champions League