Δύο συλλήψεις για παρεμπόριο στο λιμάνι της Αρκίτσας μετά το βίντεο με τους υαλοκαθαριστήρες που έγινε viral

Σε δύο συλλήψεις για παραεμπόριο προχώρησε το Λιμενικό στο λιμάνι της Αρκίτσας στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποίησε χθες το μεσημέρι.

Συγκεκριμένα όπως ανακοινώθηκε σε έλεγχο που πραγματοποίησαν χθες το μεσημέρι στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου, με τη συνδρομή του Λιμεναρχείου Στυλίδας και της Λιμενικής Αρχής Σκάλας Αταλάντης, εντοπίστηκε και διακόπηκε παράνομη δραστηριότητα υπαίθριου εμπορίου στο λιμάνι της Αρκίτσας.

Είχαν στήσει αυτοσχέδιο πάγκο

Συνελήφθησαν δύο άνδρες, 25 και 46 ετών, οι οποίοι είχαν στήσει αυτοσχέδιο πάγκο χωρίς τις απαραίτητες άδειες, διαθέτοντας προς πώληση ανταλλακτικά υαλοκαθαριστήρων και σετ μαγειρικών μαχαιριών.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

10 συσκευασίες μαγειρικών μαχαιριών των 6 τεμαχίων,

13 συσκευασίες μαχαιριών των 2 τεμαχίων,

6 τεμάχια υαλοκαθαριστήρων αυτοκινήτου εκτός συσκευασίας.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί «Αναμόρφωσης και συγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου».

Η προανάκριση διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Αταλάντης του Λιμεναρχείου Στυλίδας, ενώ σε βάρος των δύο ανδρών επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Η καταγγελία

Οι συλλήψεις έρχονται στον απόηχο του θορύβου που προκάλεσε βίντεο που ανάρτησε στα social media οδηγός τις προηγούμενες ημέρες καταγγέλλοντας πλανόδιους πωλητές ότι προκαλούν φθορές στους υαλοκαθαριστήρες προκειμένου να πουλήσουν τα ανταλλακτικά.