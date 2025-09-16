newspaper
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Βουτιά -1,9% στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα το 2025 – Η τρίτη χειρότερη επίδοση στον ΟΟΣΑ
Οικονομία 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:00

Βουτιά -1,9% στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα το 2025 – Η τρίτη χειρότερη επίδοση στον ΟΟΣΑ

Η πτώση στο κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα, όπως την αποτύπωσε ο ΟΟΣΑ, εξηγεί γιατί ο μήνας δεν βγαίνει, παρά τις ονομαστικές αυξήσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Spotlight

Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών, όπως τα παρουσίασε σε πρόσφατο αφιέρωμα το Euronews Business, επιβεβαιώνουν ότι η ακρίβεια και η φορολογική αφαίμαξη εξακολουθούν να πλήττουν την πλειοψηφία των Ελλήνων.

Συγκεκριμένα, στη χώρα μας το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών, μειώθηκε κατά – 1,9% το πρώτο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2024. Πρόκειται για την τρίτη χειρότερη επίδοση ανάμεσα σε 16 ευρωπαϊκές χώρες για τις οποίες ο ΟΟΣΑ έχει  διαθέσιμα στοιχεία.  Μάλιστα, η επίδοση αυτή αποτελεί το δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο πτώσης του συγκεκριμένυ δείκτη, αφού είχε προηγηθεί μείωση κατά -1,53% μεταξύ τέταρτου και τρίτου τριμήνου του 2024.

Τη μεγαλύτερη πτώση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών παρουσιάζει η Πορτογαλία, με -4,5% και ακολουθεί η Αυστρία με -2,1%.

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ και Κατά κεφαλην Διαθέσιμο Εισόδημα Νοικοκυριών Η Ελλάδα με σκούρο μπλε, σε τεράστια απόκλιση από τον μέσο όρο της ΕΕ και του ΟΟΣΑ /πηγή: oecd.org

Συρρίκνωση εισοδήματος

Mόνο που τα δεδομένα για την Ελλάδα είναι συγκριτικά χειρότερα, αφού η πτώση για μας γίνεται από «χαμηλότερο» σκαλί. Συγκεκριμένα, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα ανέρχεται στις 84 μονάδες βάσης, από 100 μονάδες το 2007. Αυτό σημαίνει ότι τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν «φτωχύνει» ως προς το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα κατά 16% τα τελευταία 18 χρόνια.

Αντίθετα, στον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 28% το ίδιο διάστημα.

Στην Αυστρία το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών έχει αυξηθεί, αν και με πολύ ηπιότερους ρυθμούς, σχεδόν κατά 3,5%, ενώ στην Πορτογαλία έχει αυξηθεί κατά 17%, υπερκαλύπτοντας τις απώλειες της περιόδου της οικονομικής κρίσης.

Μεσοσταθμικά, στις χώρες του ΟΟΣΑ το διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε οριακά το πρώτο τρίμηνο του 2025, μόλις κατά 0,1% – σημειώνοντας σημαντική επιβράδυνση σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο διάστημα (αύξηση 0,6% μεταξύ τρίτου και τέταρτου τριμήνου του 2025).

Τι δείχνει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών

Το κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών είναι το συνολικό ποσό των χρημάτων που μας μένει «στο χέρι», μετά την αφαίρεση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών. Είναι το εισόδημα που έχουν στη διάθεσή τους  τα νοικοκυριά για να καλύψουν τις ανάγκες τους ή να αποταμιεύσουν. Περιλαμβάνει μισθούς και ημερομίσθια, εισόδημα από αυτοαπασχόληση ή ατομικές επιχειρήσεις, συντάξεις, κοινωνικά επιδόματα και έσοδα από χρηματοοικονομικές επενδύσεις. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, το καθαρό διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα αποτελεί αντικειμενικό μέτρο της υλικής ποιότητας ζωής. Η μείωση του κατά κεφαλήν διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών στην Ελλάδα είναι και η αιτία που εξακολουθεί να μη βγαίνει ο μήνας για τα δύο τρίτα, παρά τα όσα υποστηρίζει η κυβέρνηση περί «ανάπτυξης για όλους».  Οι κερδισμένοι της Ευρώπης

Tριμηνιαίες μεταβολές στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Η Ελλάδα έχει την τρίτη χειρότερη επίδοση /  πηγή: ΟΟΣΑ, επεξεργασία euronews

Οι κερδισμένοι του 2025

Το πρώτο τρίμηνο του 2025, μεταξύ των 16 ευρωπαϊκών χωρών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, δέκα κατέγραψαν μείωση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος των νοικοκυριών, ενώ έξι κατέγραψαν αύξηση. Η Ουγγαρία σημείωσε την ισχυρότερη αύξηση, κατά 1,9% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το Βέλγιο (1,3%), καθώς και η Δανία και η Ιταλία (1% η καθεμία), σημείωσαν επίσης αξιοσημείωτη αύξηση.

Το εισόδημα στην Ιταλία ανέκαμψε «από τη συρρίκνωση του προηγούμενου τριμήνου, υποστηριζόμενο κυρίως από τις αμοιβές των εργαζομένων και τα καθαρά εισοδήματα από ακίνητα», διαπίστωσε ο ΟΟΣΑ.

Στους «κερδισμένους», έστω και οριακά κατατάσσονται επίσης η Γαλλία και η Ολλανδία, με πολύ μικρές αυξήσεις στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών, μόλις 0,2% και 0,3% αντίστοιχα.

Πού μειώθηκε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών

Από τις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης, στου χαμένους κατατάσσονται η Βρετανία  και η Γερμανία, με μείωση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος των νοικοκυριών, κατά 1,3% και 0,4% αντίστοιχα. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ, αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι «ο πληθωρισμός των τιμών καταναλωτή έπληξε την ονομαστική αύξηση του εισοδήματος».

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η μείωση ακολούθησε μια σχετικά ισχυρή αύξηση 1,5% το τέταρτο τρίμηνο του 2024, ενώ στη Γερμανία αντιπροσώπευε τη δεύτερη συνεχόμενη τριμηνιαία μείωση 0,4%.

Όσο για την απότομη μεγάλη βουτιά στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στην Πορτογαλία, αυτή οφείλεται στην αύξηση των καταβλητέων φόρων σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ. Η αύξηση των φόρων ήρθε μετά από μείωση το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα αλλαγών στο φορολογικό καθεστώς. Πράγματι, το τελευταίο τρίμηνο του 2024 το εισόδημα των νοικουριών είδε μια απότομη αύξηση, σχεδόν 5%, λόγω της μειωμένης καταβολής φόρων.

Αισθητή μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών σημείωσαν επίσης η Τσεχία (-1,5%), και η Σουηδία (-1,3%).  Τη δεκάδα των «χαμένων» συμπληρώνουν η Ισπανία, με ελαφρά μείωση κατά -0,2% και η Φινλανδία με -0,4%

Tριμηνιαίες μεταβολες στο πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ (πρώτο τριμηνο 2025) / πηγή ΟΟΣΑ, επεξεργασία Euronews

Που αυξήθηκε και πού μειώθηκε το κατά κεφαλην ΑΕΠ

Ένας δεύτερος δείκτης που εξετάζει ο ΟΟΣΑ είναι το πραγματικό  κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το οποίο μετράει τις μεταβολές στο μέγεθος της οικονομίας. Πρόκειται για το σύνολο του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, διαιρεμένο με το σύνολο του πληθυσμού και προσαρμoσμένο στον πληθωρισμό.
Μεταξύ 27 χωρών, το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε σε 20, ενώ μειώθηκε σε επτά, κυρίως με πολύ μικρή διαφορά. Στην ΕΕ, το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,5%, ενώ στον ΟΟΣΑ σημείωσε μικρότερη αύξηση 0,1%.

Η Ιρλανδία σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση με 7%, αν και συχνά ξεχωρίζει ως ακραία τιμή στις συγκρίσεις του ΑΕΠ λόγω των υψηλών ξένων επενδύσεων. Ως εκ τούτου, οι οικονομολόγοι χρησιμοποιούν το  Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα, ως πιο αξιόπιστο μέτρο. Πρόκειται για το ΑΕΠ, συνο το εισοδημα από το εξωτερικό, μέσω πληρωμής εργαζομένων, το εισόδημα περιουσίας, και τους καθαρούς φόρους, μείον τις επιδοτησεις στην παραγωγή.

Στην Ελλάδα το κατά κεφαλήν ΑΕΠ έμεινε πρακτικά στάσιμο, με ανεπαίσθιητη αύξηση μόλις 0,07%

Υπενθυμίζεται ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα με όρους αγοραστικής δύναμης, παραμένει το δεύτερο χαμηλότερο στην ΕΕ, μετά τη Βουλγαρία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ακρίβεια: Πώς δημιουργεί υπερπλεόνασμα – Οι αρνητικές συνέπειες για τους πολίτες

Ακρίβεια: Πώς δημιουργεί υπερπλεόνασμα – Οι αρνητικές συνέπειες για τους πολίτες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά νέας μείωσης των εξόδων για τόκους 

Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά νέας μείωσης των εξόδων για τόκους 

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Χρέος: Τα ομόλογα κερδίζουν έδαφος – Τι σημαίνει
Διεθνής Οικονομία 16.09.25

Χρέος: Τα ομόλογα κερδίζουν έδαφος – Τι σημαίνει

Από τη Μεγάλη Οικονομική Κρίση του 2008-09 έχει σημειωθεί μετατόπιση στη χρηματοδότηση χρέους από δάνεια σε ομόλογα, όπως διαπιστώνει η τριμηνιαία ανασκόπηση της BIS

Τζούλη Καλημέρη
Η υγειονομική φτώχεια – Τι είναι οι «καταστροφικές δαπάνες υγείας» που αντιμετωπίζει ο ένας στους δέκα Έλληνες
Έρευνα ΠΟΥ 15.09.25

Η υγειονομική φτώχεια – Τι είναι οι «καταστροφικές δαπάνες υγείας» που αντιμετωπίζει ο ένας στους δέκα Έλληνες

Το 10% του πληθυσμού της Ελλάδας και το 32% των φτωχότερων νοικοκυριών αντιμετωπίζει καταστροφικές δαπάνες υγείας. Τι αποκαλύπτει έρευνα Ελλήνων επιστημόνων για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δημογραφικό και αποταμίευση: Τζίτζικες εργένηδες, μέρμηγκες παντρεμένοι
Διαχρονική έρευνα 15.09.25

Δημογραφικό και αποταμίευση: Τζίτζικες εργένηδες, μέρμηγκες παντρεμένοι

Στην Ελλάδα η αποταμίευση είναι αρνητική, λόγω αυξημένων εξόδων και χαμηλών μισθών. Διαχρονικά όμως, η αποταμίευση επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, μεταξυ άλλων το κίνητρο να αφήσεις κληρονομιά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ευρώπη: Στα 43 δισ. ευρώ το κόστος των ακραίων καιρικών φαινόμενων μόνο το καλοκαίρι – Πρώτη η Ελλάδα
Οικονομία 15.09.25

Στα 43 δισ. ευρώ το κόστος των ακραίων καιρικών φαινόμενων στην Ευρώπη μόνο το καλοκαίρι - Πρώτη η Ελλάδα

Χώρες της Μεσογείου, έχουν πληγεί σοβαρά από ακραία καιρικά φαινόμενα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού που «χτύπησε» το μεγαλύτερο μέρος στην Ευρώπη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Από πού κόβουν τα νοικοκυριά για να βγει ο μήνας  – Γιατί βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ
Κόστος ζωής 15.09.25

Από πού κόβουν τα νοικοκυριά για να βγει ο μήνας  – Γιατί βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ

Το όφελος των μέτρων της ΔΕΘ είναι μηδαμινό για τα δύο στα τρία νοικοκυριά που δεν βγάζουν τον μήνα. Το 80% κόβει απο τη διασκέδαση και ένας στους δύο μειώνει τις δαπάνες για τρόφιμα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
To «καμπανάκι» για τον ελληνικό τουρισμό – Πόσο έχει πέσει η μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών
Οικονομία 15.09.25

To «καμπανάκι» για τον ελληνικό τουρισμό – Πόσο έχει πέσει η μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών

Oι μεμονωμένοι ταξιδιώτες παραμένουν για περισσότερες ημέρες από αυτούς που ταξιδεύουν με οργανωμένα πακέτα, ωστόσο και εδώ η τάση είναι πτωτική

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Ακρίβεια: Τρεις δείκτες που χτυπάνε «καμπανάκια» και προμηνύουν ένα δύσκολο φθινόπωρο
Ακρίβεια 15.09.25

Τρεις δείκτες που χτυπάνε «καμπανάκια» και προμηνύουν ένα δύσκολο φθινόπωρο

Με την ακρίβεια να εξακολουθεί να αποτελεί το «νούμερο ένα» πρόβλημα των ελληνικών νοικοκυριών η ελληνική οικονομία θα δοκιμαστεί και κρίσιμοι δείκτες θα αποτελέσουν προάγγελο για το τι μέλλει γενέσθαι.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Π. Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ ή δεν εννοεί αυτά που τάζει ή θα αυξήσει τους φόρους – Τι είπε για Σεμερτζίδου
Πολιτική Γραμματεία 16.09.25

Νέα επίθεση από Π. Μαρινάκη στο ΠΑΣΟΚ - Η προκλητική απάντηση για τη Σεμερτζίδου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης συνέχισε τις επιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ και βάζοντας στο στόχαστρο το πρόγραμμα του κόμματος - Τι είπε, για ΟΠΕΚΕΠΕ και Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Λογοκρισία και στα εθνικά πάρκα: Ο Ντόναλντ Τραμπ αφαιρεί ιστορική φωτογραφία για τη δουλεία
Culture Live 16.09.25

Λογοκρισία και στα εθνικά πάρκα: Ο Ντόναλντ Τραμπ αφαιρεί ιστορική φωτογραφία για τη δουλεία

Η κυβέρνηση Τραμπ αφαιρεί τη φωτογραφία The Scourged Back, που δείχνει τις ουλές πρώην σκλάβου, από εθνικά πάρκα, στο πλαίσιο εκστρατείας περιορισμού «αρνητικών» εικόνων της ιστορίας.

Σύνταξη
Γιατί ξαφνικά κάποιοι βαφτίζουν τα Labubu τους;
Viral 16.09.25

Γιατί ξαφνικά κάποιοι βαφτίζουν τα Labubu τους;

Η τάση να «βαφτίζονται» οι κούκλες Labubu ξεκίνησε μετά από αναφορές ότι ένα ή περισσότερα σχέδια τους βασίστηκαν στον Παζούζου, έναν δαίμονα της μεσοποταμιακής μυθολογίας.

Σύνταξη
Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Η πρώτη ανάρτηση μετά την επέμβαση
Παρασκήνιο 16.09.25

Η πρώτη ανάρτηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη μετά την επέμβαση

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης έκανε επέμβαση για τοποθέτηση στεντ - Δεν χρειάζεται να ζούμε με φόβο. Χρειάζεται όμως να ζούμε με φροντίδα, λέει στην πρώτη του ανάρτηση μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Σύνταξη
Όταν η πριγκίπισσα της Νορβηγίας ερωτεύτηκε τον «ψυχοσεξουαλικό» σαμάνο με τις ευλογίες του πρίγκιπα Χάρι
An Unlikely Love Story 16.09.25

Όταν η πριγκίπισσα της Νορβηγίας ερωτεύτηκε τον «ψυχοσεξουαλικό» σαμάνο με τις ευλογίες του πρίγκιπα Χάρι

Αυτή είναι μέλος της νορβηγικής βασιλικής οικογένειας. Αυτός είναι ο θεραπευτής της Γκουίνεθ Πάλτροου. Τώρα, η ιστορία του συγκλονιστικού γάμου τους παρουσιάζεται σε ένα ρηχό πλην ευχάριστο ντοκιμαντέρ. «Τουλάχιστον, όμως, έχουν την ευλογία του πρίγκιπα Χάρι» γράφει η Hannah J Davies στον Guardian

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κρήτη: Χειροπέδες σε 41χρονο που κλείδωσε σπίτι τη σύζυγό του – Δεύτερη σύλληψη με ενεργοποίηση panic button
Στην Κρήτη 16.09.25

Συνελήφθη 41χρονος που κλείδωσε σπίτι τη σύζυγό του - Δεύτερη σύλληψη έπειτα από ενεργοποίηση panic button

Δύο συλλήψεις σε αντίστοιχα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας πραγματοποίησε η Αστυνομία στην Κρήτη - Αλληλομηνύθηκε το ένα ζευγάρι με αποτέλεσμα να συλληφθεί η 51χρονη σύζυγος για απειλή

Σύνταξη
Στήριξη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων στον εφέτη ανακριτή των Τεμπών – «Όλοι να μετράνε τα λόγια τους»
Ελλάδα 16.09.25

Στήριξη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων στον εφέτη ανακριτή των Τεμπών – «Όλοι να μετράνε τα λόγια τους»

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κάνει λόγο για «εύπεπτες ανακρίβειες» εις βάρος του εισαγγελέα εφετών για τα Τέμπη, «τις οποίες οι πολίτες αδυνατούν να διασταυρώσουν».

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Απολύσεις και καταστολή με αφορμή τη δολοφονία Κερκ – Η κυβέρνηση Τραμπ μιλά για «εσωτερική τρομοκρατία της αριστεράς»
Κλίμα πόλωσης 16.09.25

Απολύσεις και καταστολή με αφορμή τη δολοφονία Κερκ – Η κυβέρνηση Τραμπ μιλά για «εσωτερική τρομοκρατία της αριστεράς»

Η δολοφονία του Κερκ αποτέλεσε το πρόσχημα για να στοχοποιηθούν κινήματα όπως το αντιφασιστικό και να παρθούν μέτρα απειλητικά για την ελευθερία του λόγου και τα δικαιώματα των εργαζομένων

Σύνταξη
Ισραήλ: Οι IDF επιβεβαιώνουν την έναρξη χερσαίας επιχείρησης στην πόλη της Γάζας – Στόχος η κατάληψή της
Την ισοπεδώνουν 16.09.25 Upd: 13:06

Οι IDF επιβεβαιώνουν την έναρξη χερσαίας επιχείρησης στην πόλη της Γάζας - Στόχος η κατάληψή της

Δραματικές είναι οι εξελίξεις στη Γάζα - Νετανιάχου: Το Ισραήλ ξεκίνησε μια πανίσχυρη επιχείρηση - Τουλάχιστον 46 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί μετά από επιθέσεις του Ισραήλ από το πρωί της Τρίτης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από διαβήτη χωρίς να το γνωρίζουν
Ύπουλη άγνοια 16.09.25

Εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από διαβήτη χωρίς να το γνωρίζουν

Μεγάλη διεθνής μελέτη αποκαλύπτει ότι σχεδόν οι μισοί από τους ασθενείς με διαβήτη δεν ξέρουν ότι πάσχουν από τη νόσο, με τους νεαρούς ενηλίκους να αποτελούν τα κύρια «θύματα».

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Λάρισα: Συνελήφθη 13χρονος για ΑΙ παιδική πορνογραφία έπειτα από καταγγελία των γονέων 11χρονου θύματος
Στη Λάρισα 16.09.25

Συνελήφθη 13χρονος για ΑΙ παιδική πορνογραφία έπειτα από καταγγελία των γονέων 11χρονου θύματος

Ο κατηγορούμενος μαθητής της Α' Γυμνασίου αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ενώπιον της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών στη Λάρισα, μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε τη Δευτέρα

Σύνταξη
«Να πάρω το βραβείο στο σχολείο; Θα μου το κλέψουν»: Ο Όουεν Κούπερ είναι ο πιο low profile νέος σταρ του Χόλιγουντ
Αθωότητα 16.09.25

«Να πάρω το βραβείο στο σχολείο; Θα μου το κλέψουν»: Ο Όουεν Κούπερ είναι ο πιο low profile νέος σταρ του Χόλιγουντ

Μετά τη νίκη του στα βραβεία Emmy στο Λος Άντζελες, ο Όουεν Κούπερ παίρνει τον δρόμο για το Γουόρινγκτον της Αγγλίας. Άλλωστε ο 15χρονος πρέπει να επιστρέψει στο σχολείο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο