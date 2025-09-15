Ο ΠΑΟΚ πήρε εισιτήρια για το ματς με τον Λεβαδειακό

Με τον κόσμο στο πλευρό του θα είναι ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδος κόντρα στον Λεβαδειακό την προσεχή Τετάρτη(17/9, 17:30).

Μετά τη νίκη με 2-1 επί του ΟΦΗ για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League και το 3/3 στο πρωτάθλημα, ο «δικέφαλος του βορρά» στρέφει την προσοχή του στο Κύπελλο Betsson, καθώς θα φιλοξενηθεί στη Λιβαδειά από την τοπική ομάδα, για την 1η αγωνιστική της League Phase της διοργάνωσης.

Η δύο ΠΑΕ συμφώνησαν για την παρουσία των «ασπρόμαυρων» φιλάθλων στη Βοιωτία, με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου να έχει στο πλευρό της τον 12ο «παίκτη» και μοναδικό σκοπό το νικηφόρο ξεκίνημα.