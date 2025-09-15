Η τραγωδία της Tyke: Ο θάνατος ενός ελέφαντα και η αλήθεια για την κακοποίηση ζώων στα τσίρκα

Στις 20 Αυγούστου 1994, ένας θηλυκός ελέφαντας τσίρκου σκότωσε τον εκπαιδευτή της μπροστά σε ένα έντρομο πλήθος στο Blaisdell Center, δραπέτευσε από την αρένα και στη συνέχεια όρμησε στους δρόμους του Kakaako, προτού η αστυνομία τη σκοτώσει με πυροβολισμούς.

Η Tyke ήταν θηλυκός ελέφαντας σαβάνας από τη Μοζαμβίκη, που συμμετείχε στις παραστάσεις του Circus International.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο Neal Blaisdell Center, σκότωσε τον εκπαιδευτή της, Allen Campbell, και τραυμάτισε σοβαρά τον φροντιστή της, Dallas Beckwith. Η επίθεσή της προκάλεσε πανικό στο κοινό, με αποτέλεσμα να υπάρξουν και άλλοι τραυματισμοί.

Η Tyke διέφυγε στους δρόμους του κέντρου της Χονολουλού. Για μία ώρα η αστυνομία την καταδίωκε, πυροβολώντας την συνολικά 87 φορές, καθώς εκείνη κυνηγούσε πεζούς και κατέστρεφε οχήματα σε αρκετά τετράγωνα.

Η Tyke πέθανε από εκτεταμένη νευρική βλάβη και εγκεφαλική αιμορραγία.

Ο τότε εκπαιδευτής της, Tyrone Taylor, που μίλησε στο ντοκιμαντέρ Tyke the Elephant Outlaw, αποκάλυψε ότι ο ελέφαντας είχε εμπλακεί σε τρία ακόμα περιστατικά πριν από την επίθεση του Αυγούστου 1994.

Νωρίτερα, είχε δραπετεύσει από παραστάσεις στην Πενσιλβάνια, τη Βόρεια Ντακότα και τον Καναδά, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και τραυματισμούς.

Η συμπεριφορά της είχε ήδη γεννήσει ανησυχίες για τη μεταχείριση και τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων στα τσίρκα, ενώ υπήρχαν και καταγγελίες για κακοποίηση.

Ο Campbell περιγραφόταν ως εκπαιδευτής «τιμωρητικής μεθόδου», με αρκετές αναφορές εις βάρος του για βία σε ζώα. Λεγόταν ότι εξουθένωνε τους ελέφαντες με σκληρή δουλειά. Η νεκροψία αποκάλυψε πως είχε κοκαΐνη και αλκοόλ στον οργανισμό του.

Η σκοτεινή πλευρά του τσίρκου

Το τραγικό συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο από θεατές και επαγγελματίες, φέρνοντας στο φως τις σκοτεινές πτυχές της βιομηχανίας του τσίρκου.

Ο θάνατος της Tyke εξελίχθηκε σε σύμβολο της συζήτησης για τα δικαιώματα των ζώων και την ηθική της χρήσης άγριων ζώων για ψυχαγωγία.

Στη συνέχεια, κατατέθηκαν πολλές αγωγές εναντίον του Circus International, του ιδιοκτήτη του John Cuneo Jr. και άλλων εμπλεκομένων. Οι εξωδικαστικοί συμβιβασμοί που ακολούθησαν ανέδειξαν το ψυχικό τραύμα των μαρτύρων και την ανάγκη για αλλαγές.

Η ιστορία της Tyke οδήγησε σε αλλαγές στη νομοθεσία της Χαβάης, που τελικά απαγόρευσε τις παραστάσεις με εξωτικά ζώα.

Το 2018, η Χαβάη έγινε η δεύτερη πολιτεία των ΗΠΑ που υιοθέτησε την απαγόρευση αυτή.

Το σώμα της Tyke εξετάστηκε μετά θάνατον, αλλά τελικά κατέληξε σε χωματερή. Η μνήμη της, ωστόσο, παραμένει ζωντανή μέσα από την ακτιβιστική δράση και τις συζητήσεις για την προστασία των ζώων στα τσίρκα.

Η Tyke τιμάται με μια αναμνηστική πλάκα στο νεκροταφείο ζώων Valley of the Temples στη Χονολουλού.