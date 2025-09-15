magazin
The Good Life 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:29
Eνσωμάτωση

Η τραγωδία της Tyke: Ο θάνατος ενός ελέφαντα και η αλήθεια για την κακοποίηση ζώων στα τσίρκα

Η Tyke διέφυγε στους δρόμους του κέντρου της Χονολουλού. Για μία ώρα η αστυνομία την καταδίωκε, πυροβολώντας την συνολικά 87 φορές.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Στις 20 Αυγούστου 1994, ένας θηλυκός ελέφαντας τσίρκου σκότωσε τον εκπαιδευτή της μπροστά σε ένα έντρομο πλήθος στο Blaisdell Center, δραπέτευσε από την αρένα και στη συνέχεια όρμησε στους δρόμους του Kakaako, προτού η αστυνομία τη σκοτώσει με πυροβολισμούς.

Η Tyke ήταν θηλυκός ελέφαντας σαβάνας από τη Μοζαμβίκη, που συμμετείχε στις παραστάσεις του Circus International.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο Neal Blaisdell Center, σκότωσε τον εκπαιδευτή της, Allen Campbell, και τραυμάτισε σοβαρά τον φροντιστή της, Dallas Beckwith. Η επίθεσή της προκάλεσε πανικό στο κοινό, με αποτέλεσμα να υπάρξουν και άλλοι τραυματισμοί.

Η Tyke διέφυγε στους δρόμους του κέντρου της Χονολουλού. Για μία ώρα η αστυνομία την καταδίωκε, πυροβολώντας την συνολικά 87 φορές, καθώς εκείνη κυνηγούσε πεζούς και κατέστρεφε οχήματα σε αρκετά τετράγωνα.

Η Tyke πέθανε από εκτεταμένη νευρική βλάβη και εγκεφαλική αιμορραγία.

Ο τότε εκπαιδευτής της, Tyrone Taylor, που μίλησε στο ντοκιμαντέρ Tyke the Elephant Outlaw, αποκάλυψε ότι ο ελέφαντας είχε εμπλακεί σε τρία ακόμα περιστατικά πριν από την επίθεση του Αυγούστου 1994.

Νωρίτερα, είχε δραπετεύσει από παραστάσεις στην Πενσιλβάνια, τη Βόρεια Ντακότα και τον Καναδά, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και τραυματισμούς.

Η συμπεριφορά της είχε ήδη γεννήσει ανησυχίες για τη μεταχείριση και τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων στα τσίρκα, ενώ υπήρχαν και καταγγελίες για κακοποίηση.

Ο Campbell περιγραφόταν ως εκπαιδευτής «τιμωρητικής μεθόδου», με αρκετές αναφορές εις βάρος του για βία σε ζώα. Λεγόταν ότι εξουθένωνε τους ελέφαντες με σκληρή δουλειά. Η νεκροψία αποκάλυψε πως είχε κοκαΐνη και αλκοόλ στον οργανισμό του.

Η σκοτεινή πλευρά του τσίρκου

Το τραγικό συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο από θεατές και επαγγελματίες, φέρνοντας στο φως τις σκοτεινές πτυχές της βιομηχανίας του τσίρκου.

Ο θάνατος της Tyke εξελίχθηκε σε σύμβολο της συζήτησης για τα δικαιώματα των ζώων και την ηθική της χρήσης άγριων ζώων για ψυχαγωγία.

Στη συνέχεια, κατατέθηκαν πολλές αγωγές εναντίον του Circus International, του ιδιοκτήτη του John Cuneo Jr. και άλλων εμπλεκομένων. Οι εξωδικαστικοί συμβιβασμοί που ακολούθησαν ανέδειξαν το ψυχικό τραύμα των μαρτύρων και την ανάγκη για αλλαγές.

Η ιστορία της Tyke οδήγησε σε αλλαγές στη νομοθεσία της Χαβάης, που τελικά απαγόρευσε τις παραστάσεις με εξωτικά ζώα.

Το 2018, η Χαβάη έγινε η δεύτερη πολιτεία των ΗΠΑ που υιοθέτησε την απαγόρευση αυτή.

Το σώμα της Tyke εξετάστηκε μετά θάνατον, αλλά τελικά κατέληξε σε χωματερή. Η μνήμη της, ωστόσο, παραμένει ζωντανή μέσα από την ακτιβιστική δράση και τις συζητήσεις για την προστασία των ζώων στα τσίρκα.

Η Tyke τιμάται με μια αναμνηστική πλάκα στο νεκροταφείο ζώων Valley of the Temples στη Χονολουλού.

Economy
Moody's: «Πιστωτικά θετικό» το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ – Οι αστερίσκοι

Moody’s: «Πιστωτικά θετικό» το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ – Οι αστερίσκοι

Vita.gr
Business
Morgan Stanley για Metlen: Ελκυστική επένδυση – Στα 66 ευρώ η τιμή στόχος

Morgan Stanley για Metlen: Ελκυστική επένδυση – Στα 66 ευρώ η τιμή στόχος

inWellness
inTown
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Κατάμεστο το Καλλιμάρμαρο – Η Άννα Βίσση ανέβασε τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή
Βίντεο 14.09.25

Κατάμεστο το Καλλιμάρμαρο – Η Άννα Βίσση ανέβασε τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή

Σε ένα κατάμεστο στάδιο, η Άννα Βίσση μάγεψε το κοινό με τις μεγάλες επιτυχίες της, συγκίνησε με τη συνεργασία της με συμφωνική ορχήστρα και απογείωσε τη βραδιά με την απρόσμενη εμφάνιση του Νίκου Καρβέλα

Σύνταξη
«Πέταξαν» για Λετονία οι Έλληνες φίλαθλοι: Πάνω από 1.500 στο πλευρό της Εθνικής – Συνθήματα και… πάρτι μέσα στο αεροπλάνο (vids)
Eurobasket 2025 12.09.25

«Πέταξαν» για Λετονία οι Έλληνες φίλαθλοι: Πάνω από 1.500 στο πλευρό της Εθνικής – Συνθήματα και… πάρτι μέσα στο αεροπλάνο (vids)

Πάνω από 1.500 θα είναι οι Έλληνες φίλαθλοι που θα στηρίξουν την Εθνική μας ομάδα κόντρα στην Τουρκία, στον ιστορικό ημιτελικό του Eurobasket - Συνθήματα και... πάρτι μέσα στο αεροπλάνο

Σύνταξη
Όταν η συντροφικότητα γίνεται ψηφιακή – Οι γυναίκες που ερωτεύτηκαν το ChatGPT
ΑΙ 10.09.25

Όταν η συντροφικότητα γίνεται ψηφιακή – Οι γυναίκες που ερωτεύτηκαν το ChatGPT

Είναι οι ερωτικοί σύντροφοι που είχε φανταστεί ο Σπάικ Τζόουνς στην ερωτική ιστορία του Her (2013) και άλλοι δημιουργοί εδώ και δεκαετίες, αλλά που πλέον δεν περιορίζονται στην επιστημονική φαντασία.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Στην Αθήνα το Final Four 2026 της Euroleague
Σπορ 10.09.25

Στην Αθήνα το Final Four 2026 της Euroleague

Οι μέτοχοι της Euroleague κλήθηκαν μέσω ψηφοφορίας να αποφασίσουν πού θα διεξαχθεί το Final 4 της Euroleague, με την Αθήνα και συγκεκριμένα το ΟΑΚΑ να επικρατεί του Βελιγραδίου.

Σύνταξη
Τραμπ: Βίντεο με διαδηλωτές να τον αποδοκιμάζουν ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 10.09.25

«Είσαι σύγχρονος Χίτλερ»: Αποδοκίμασαν τον Τραμπ ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο της Ουάσινγκτον - Δείτε βίντεο

Ενώ ο Τραμπ βρισκόταν σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον, διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και κατά της παρουσίας της εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα.

Σύνταξη
Ασπίδα Παπανικολάου στην Εθνική ποδοσφαίρου: «Όχι στην τοξικότητα!»
Μπάσκετ 09.09.25

Ασπίδα Παπανικολάου στην Εθνική ποδοσφαίρου: «Όχι στην τοξικότητα!»

Πυρ και μανία ο Κώστας Παπανικολάου, με συγκλονιστικές δηλώσεις του μετά το ματς της Εθνικής μπάσκετ με την Λιθουανία, για όσους στα social media μείωναν την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών

Σύνταξη
Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα
Παναθηναϊκός 15.09.25

Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα

Ο Γιάννης Αλαφούζος συνεχίζει στο ίδιο έργο, καθώς ο ένας προπονητής διαδέχεται τον άλλο χωρίς αποτέλεσμα – Ο Ρουί Βιτόρια έφυγε όπως οι περισσότεροι περίμεναν μέχρι να έρθει ο επόμενος για να… φύγει

Σύνταξη
Δημογραφικό και αποταμίευση: Τζίτζικες εργένηδες, μέρμηγκες παντρεμένοι
Διαχρονική έρευνα 15.09.25

Δημογραφικό και αποταμίευση: Τζίτζικες εργένηδες, μέρμηγκες παντρεμένοι

Στην Ελλάδα η αποταμίευση είναι αρνητική, λόγω αυξημένων εξόδων και χαμηλών μισθών. Διαχρονικά όμως, η αποταμίευση επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, μεταξυ άλλων το κίνητρο να αφήσεις κληρονομιά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στους ουρανούς το νέο πεδίο διαμάχης NATO και Ρωσίας – Drones, αεροσκάφη και αερόστατα στο προσκήνιο
Ανησυχητική κλιμάκωση 15.09.25

Στους ουρανούς το νέο πεδίο διαμάχης NATO και Ρωσίας - Drones, αεροσκάφη και αερόστατα στο προσκήνιο

Η εισβολή των drones στην Πολωνία έχει επιφέρει μεγαλύτερη εμπλοκή των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας - Τι ισχύει για την αντιαεροπορική ασπίδα της Συμμαχίας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισραήλ: Πλήρη στήριξη στον Νετανιάχου από τον Ρούμπιο – Απέφυγε να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ
Συνέντευξη Τύπου 15.09.25

Στήριξη στο Ισραήλ και αναφορές στο «απειλητικό Ιράν» από τον Ρούμπιο - Απέφυγε να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ

Στη κοινή συνέντευξη Τύπου Νετανιάχου - Ρούμπιο, ο Αμερικανός πρόσφερε για άλλη μια φορά απλόχερη στήριξη στο Ισραήλ υιοθετώντας τον στόχο της εξόντωσης της Χαμάς

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
TikTok: «Ίσως το αφήσουμε να πεθάνει», δήλωσε ο Τραμπ
Θα το κάνει; 15.09.25

Τραμπ: «Ίσως αφήσουμε το TikTok να πεθάνει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια αινιγματική τοποθέτηση για το TikTok - Παραμένει το ερώτημα τι θα γίνει με την παράταση ή όχι της προθεσμίας που έχει δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

