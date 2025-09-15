Ποιος ήταν ο συνθέτης που ενέπνευσε την Νίνα Σιμόν να ασχοληθεί με τη μουσική;

Κάθε καλλιτέχνης έχει μια καθοριστική στιγμή που νιώθει ξαφνικά πως βρήκε τον δρόμο του. Για τη Νίνα Σιμόν, αυτή η φλόγα άναψε από πολύ μικρή ηλικία.

Παρότι σήμερα είναι γνωστή ως τραγουδίστρια και πιανίστρια που κινήθηκε με άνεση ανάμεσα στη τζαζ, τα μπλουζ και την ποπ, αλλά και ως σύμβολο ακτιβισμού, η αρχική της πορεία ήταν διαφορετική. Στα πρώτα της βήματα ονειρευόταν να γίνει κλασική πιανίστρια, να παίζει σε ορχήστρες και αίθουσες συναυλιών, και όχι να γράφει και να ερμηνεύει τραγούδια.

Η καθοριστική της έμπνευση ήταν ο Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. «Μόλις κατάλαβα τη μουσική του, ήθελα να γίνω σολίστ πιάνου», έλεγε η ίδια σύμφωνα με το Far Out. Ο Μπαχ την έκανε να αφιερώσει τη ζωή της στη μουσική, με την πρώτη της δασκάλα να της ανοίγει τον δρόμο προς τον κόσμο του μπαρόκ.



«Γεννήθηκα παιδί-θαύμα»

Η Σιμόν θεωρούσε το ταλέντο της θεόσταλτο. Από μωρό ακόμη, σύμφωνα με τη μητέρα της, ξεχώριζε τις νότες και διάβαζε παρτιτούρες. «Γεννήθηκα παιδί-θαύμα», έλεγε χωρίς περιστροφές. Έτσι, πίστευε πως η μοίρα της ήταν να υπηρετήσει αποκλειστικά την κλασική μουσική. Σπούδασε πιάνο στο Juilliard, εργάστηκε ως μουσικός και για καιρό δεν είχε καμία πρόθεση να τραγουδήσει.

Όταν τελικά ανέβηκε στο μικρόφωνο, το έκανε αρχικά για βιοποριστικούς λόγους, παίζοντας σε μπαρ και μικρά κλαμπ. Η αγάπη της, ωστόσο, για την κλασική μουσική παρέμεινε αμετακίνητη. «Είναι το πιο κοντινό στον Θεό που γνωρίζω», έλεγε, τονίζοντας πως ειδικά η μουσική του Μπαχ είχε μια καθαρότητα αξεπέραστη.

Αν είχε μείνει πιστή αποκλειστικά σε εκείνη την κατεύθυνση, ίσως να μην είχε γίνει ποτέ το παγκόσμιο είδωλο που γνωρίζουμε σήμερα. Όμως, όταν άρχισε να ανοίγεται στη τζαζ, στα μπλουζ, στη φολκ και στη σύνθεση τραγουδιών, ο κόσμος της μεγάλωσε και μαζί του γεννήθηκε η καλλιτέχνιδα-θρύλος Νίνα Σιμόν.