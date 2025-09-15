Κίνηση στους δρόμους: «Εμφραγμα» στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Μεγάλα προβλήματα παρατηρούνται και σήμερα στους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής.
- Στον ανακριτή σήμερα ο 42χρονος που κατηγορείται για μαστροπεία – Τι λέει ο δικηγόρος του
- Στο Λονδίνο ο Κικίλιας – Σειρά συναντήσεων στο πλαίσιο της London Shipping Week
- «Ο μεγαλύτερος εχθρός της Τουρκίας αποκτά το πιο ισχυρό αμυντικό σύστημα»
- Τετραπλό καμπανάκι για αλυσιδωτές συνέπειες στην Αυστραλία από την κλιματική αλλαγή
Με αρκετή υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται στον Κηφισό το πρωί της Δευτέρας λόγω δύο τροχαίων που σημειώθηκαν στο ρεύμα καθόδου.
Στο ένα τροχαίο σημειώθηκε καραμπόλα μεταξύ τριών αυτοκινήτων ενώ στο δεύτερο ενεπλάκησαν δύο φορτηγά που συγκρούστηκαν.
Αποτέλεσμα είναι στην κάθοδο του Κηφισού η κίνηση να ξεκινά από το ύψος της Κηφισιάς και να συνεχίζεται μέχρι το Αιγάλεω. Στην άνοδο κίνηση συναντούν οι οδηγοί από πριν τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Αυξημένη κίνηση και στην άνοδο της Κηφισίας με τα προβλήματα να ξεκινούν από το ύψος του Χίλτον.
Με δυσκολίες και η Μεσογείων στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, στον Καρέα προς Κατεχάκη, στην λεωφόρο Αθηνών προς Ασπρόπυργο
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 5΄-10΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία, 5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 5΄-10΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,
5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά.
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 15, 2025
- Συγκέντρωση της ΚΝΕ στο Εφετείο ενάντια στην αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου
- Ο Ταρέμι και το ρεκόρ που «κυνήγησε» στο ντεμπούτο του (vids)
- Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΙΖ’)
- Ολυμπιακός – ΑΕΚ κοντράρονται για τον πρώτο τίτλο της σεζόν
- Ρεκόρ, αποθέωση και Free Palestine: Οι καλύτερες στιγμές των φετινών βραβείων Emmy
- Emmy 2025: Ο Όουεν Κούπερ του Adolescence έγινε ο μικρότερος νικητής όλων των εποχών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις