Με αρκετή υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται στον Κηφισό το πρωί της Δευτέρας λόγω δύο τροχαίων που σημειώθηκαν στο ρεύμα καθόδου.

Στο ένα τροχαίο σημειώθηκε καραμπόλα μεταξύ τριών αυτοκινήτων ενώ στο δεύτερο ενεπλάκησαν δύο φορτηγά που συγκρούστηκαν.

Αποτέλεσμα είναι στην κάθοδο του Κηφισού η κίνηση να ξεκινά από το ύψος της Κηφισιάς και να συνεχίζεται μέχρι το Αιγάλεω. Στην άνοδο κίνηση συναντούν οι οδηγοί από πριν τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Αυξημένη κίνηση και στην άνοδο της Κηφισίας με τα προβλήματα να ξεκινούν από το ύψος του Χίλτον.

Με δυσκολίες και η Μεσογείων στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, στον Καρέα προς Κατεχάκη, στην λεωφόρο Αθηνών προς Ασπρόπυργο

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 5΄-10΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία, 5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά.