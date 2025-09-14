Ρίξτε μια ματιά στο αρχείο του θρυλικού Τζόρτζιο Αρμάνι

Για τον εκλιπόντα Τζόρτζιο Αρμάνι, τα τελευταία δύο χρόνια ήταν γεμάτα από γεγονότα-ορόσημα.

Στις 11 Ιουλίου 2024, γιόρτασε τα 90α γενέθλιά του. Τον επόμενο Οκτώβριο, διοργάνωσε μια εορταστική επίδειξη μόδας στη Νέα Υόρκη και τον Ιανουάριο του 2025, γιόρτασε τα 20 χρόνια της Armani Privé στο Παρίσι. Ενώ για την 50ή επέτειο από την ίδρυση του οίκου, ο σχεδιαστής επιφύλασσε μια έκπληξη.

Ενώ οι εορτασμοί αναμενόταν να επικεντρωθούν κυρίως στην επερχόμενη επίδειξη της συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 του οίκου στο Μιλάνο, μόλις λίγες ημέρες πριν από τον θάνατο του, ο Αρμάνι άνοιξε διάπλατα τις πόρτες του αρχείου του στο κοινό μέσω ενός εκτενούς ψηφιακού έργου: πρόκειται για το Armani/Archivio — το οποίο συγκεντρώνει χιλιάδες αυθεντικά looks από τις γυναικείες και ανδρικές συλλογές του — και είναι προσβάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση archivio.armani.com.

Η πλατφόρμα θα διαθέτει επίσης φυσική έδρα κοντά στο Μιλάνο.

Διαχρονική σημασία

Το Armani/Archivio έκανε το λανσάρισμα του το Σάββατο 30 Αυγούστου στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, με ένα δείπνο μόνο για προσκεκλημένους προς όφελος της UNICEF, ακολουθούμενο από ένα πάρτι για περίπου 500 καλεσμένους στο Tesa 113 στο Arsenale, όπως αναφέρει ο Gianluca Bolelli του FashionNetwork.

«Το μοναδικό αυτό έργο δίνει ζωή σε έναν χώρο πολιτιστικού πλούτου, ένα εννοιολογικό λεξικό που αφηγείται πενήντα χρόνια δημιουργικότητας, συνέπειας και εξέλιξης. Σε ένα διάλογο μεταξύ παρελθόντος και παρόντος, το έργο περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και παρουσίαση εμβληματικών κομματιών από ιστορικές συλλογές: ορισμένα looks, που έχουν συντηρηθεί με προσοχή και έχουν επιλεγεί για τη διαχρονική τους σημασία, παρουσιάζονται ξανά, ώστε να συνεχίσουν να αφηγούνται την ιστορία τους και να συναντήσουν νέες γενιές θαυμαστών», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωσή της.

Και σε φυσική μορφή

Μετά την πρεμιέρα στη Βενετία, τα looks αναμένεται να παρουσιαστούν μέσω μιας σειράς αποκλειστικών εκδηλώσεων σε επτά flagship boutique σε όλο τον κόσμο. Το ταξίδι ξεκινά στο Μιλάνο, το Παρίσι και το Λονδίνο, πριν κατευθυνθεί προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη. Οι τελικές στάσεις θα είναι στην Ασία, με παρουσιάσεις στο Πεκίνο και το Τόκιο.

Από τις 16 έως τις 29 Σεπτεμβρίου, το Rinascente του Μιλάνου — το εμβληματικό πολυκατάστημα όπου ο Τζόρτζιο Αρμάνι έκανε τα πρώτα του βήματα στον κόσμο της μόδας — θα φιλοτεχνήσει τις βιτρίνες του με πινελιές από το Armani/Archivio.

Ο σχεδιαστής αναμενόταν να κλείσει την Εβδομάδα Μόδας με μια επίδειξη μόδας στην αυλή του Palazzo Brera, παρουσιάζοντας τη γυναικεία συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 μαζί με επιλεγμένα ανδρικά looks από την τελευταία συλλογή που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο.

Ωστόσο, ο χρόνος τον πρόδωσε: το όραμα του όμως, αναπνέει ακόμη. Άλλωστε, οι ψυχές των ανθρώπων ενδέχεται να φεύγουν για μακρινά μέρη, οι ιδέες όμως έχουν πιεί το νερό που τις κάνει αθάνατες.

*Με πληροφορίες από: Wallpaper | FashionNetwork