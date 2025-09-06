Τζόρτζιο Αρμάνι: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του στο Μιλάνο

Παγκόσμια θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του θρύλου της μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 91 χρόνων.

Τζόρτζιο Αρμάνι: Ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα

Σήμερα το πρωί άνοιξε τις πύλες του το Armani Teatro στο Μιλάνο, όπου εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του διάσημου Ιταλού σχεδιαστή μόδας και εκατοντάδες κόσμου σχημάτιζαν ουρά για να του απευθύνουν το ύστατο χαίρε, σύμφωνα με το AFP.

Η σορός του θα εκτίθεται όλο το σαββατοκύριακο σε λαϊκό προσκύνημα στο Armani Teatro για τον κόσμο που θέλει να αποτίσει φόρο τιμής στον διεθνούς φήμης Ιταλό μόδιστρο.

Οι τελευταίες ώρες του διάσημου σχεδιαστή

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι πέθανε στο σπίτι του, όπου βρισκόταν για να αναρρώσει μετά από πρόσφατη νοσηλεία, που είχε κρατηθεί μυστική.

«Με ατελείωτη θλίψη, η Armani Group ανακοινώνει την απώλεια του δημιουργού, ιδρυτή και ακούραστης κινητήριας δύναμης της: Τζόρτζιο Αρμάνι», ανέφερε η εταιρεία του σε ανακοίνωσή της.

«Αγαπώ πράγματα που γερνούν καλά, πράγματα που δεν ξεπερνιούνται και γίνονται ζωντανά παραδείγματα του απόλυτου καλύτερου», έλεγε ο ίδιος για το έργο του.

Πότε θα γίνει η κηδεία του διάσημου σχεδιαστή

Η κηδεία, που θα τελεστεί τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, θα παραμείνει ιδιωτική, σύμφωνα με την επιθυμία του ίδιου. Ήδη στήνονται προστατευτικά κιγκλιδώματα στον δρόμο, καθώς αναμένονται μεγάλες ουρές.