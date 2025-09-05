Η «κατάρα» του Ράμσεϊ με τους θανάτους «χτύπησε» και τον Τζόρτζιο Αρμάνι (pic)

Ο Άαρον Ράμσεϊ στα 34 του συνεχίζει την καριέρα του στο Μεξικό με την Πούμας. Εκτός από τα τρόπαια με Άρσεναλ και Γιουβέντους όμως, τον Ουαλό συνοδεύει και ένα ατυχές στατιστικό.

Συγκεκριμένα, επικρατεί μία θεωρία που αναφέρει ότι κάθε φορά που σκοράρει ο Ράμσεϊ, ένας διάσημος «φεύγει» από τη ζωή. Η «κατάρα» αυτή ξαναχτύπησε μετά από 6 χρόνια, με τον Τζόρτζιο Αρμάνι να είναι το τελευταίο… θύμα.

Ο σπουδαίος Ιταλός σχεδιαστής μόδας πέθανε σε ηλικία 91 ετών στις 4 Σεπτεμβρίου και όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η φημολογούμενη «κατάρα» ήρθε και πάλι στο προσκήνιο!

Aaron Ramsey curse continues… Aaron Ramsey scores the winning goal for Mexican side Pumas as they come out with 1-0 victory over Atlas. Which might’ve resulted in death of the famous Italian fashion designer Giorgio Armani. pic.twitter.com/kdM9sLywTw — 𓃵 sakriya🇳🇵🇹🇲🇹🇯 (@sakris372) September 5, 2025

Οι διασημότητες που πέθαναν λίγες μέρες μετά από γκολ του Ράμσεϊ

Αντρές Μόντες (2009)

Οσάμα Μπιν Λάντεν (2011)

Στιβ Τζομπς (2011)

Γουίτνεϊ Χιούστον (2012)

Τσαβέλα Βάργκας (2012)

Πολ Γουόκερ (2013)

Ρόμπιν Γουίλιαμς (2014)

Ντέιβιντ Μπόουι (2016)

Άλαν Ρίκμαν (2016)

Ρότζερ Μουρ (2017)

Λουκ Πέρι (2019)

Τζόρτζιο Αρμάνι (2025)

Να σημειώσουμε πως ο Ράμσεϊ στην καριέρα του έχει σκοράρει συνολικά 80 φορές, ενώ στην καριέρα του οι σημαντικότεροι τίτλοι που έχει κατακτήσει είναι 3 κύπελλα Αγγλίας με την Άρσεναλ και ένα Σκουντέτο με τη Γιουβέντους.