14.09.2025 | 18:00
Φωτιά στον Έβρο - Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Εβδομάδα μόδας Νέας Υόρκης: Υψηλή ραπτική για τετράποδα και couture ενσυναίσθηση – «Όχι άλλη κακοποίηση» 
Ένας κακοποιημένος σκύλος που έτρεμε από τον φόβο του έγινε η έμπνευση για μια νέα κατηγορία δημιουργιών και ο Άντονι Ρούμπιο έγινε ο πρώτος επίσημος pet couturier στην Εβδομάδα μόδας Νέας Υόρκης καταφέρνοντας να ενώσει τον κόσμο της κομψότητας με την προστασία των ζώων

Η Εβδομάδα μόδας Νέας Υόρκης (NYFW) χαιρέτησε για ακόμη μια χρονιά την ιδιότυπη επίδειξη του σχεδιαστή μόδας Άντονι Ρούμπιο.

Ο Ρούμπιο είχε ανέκαθεν δύο μεγάλα πάθη στη ζωή του, την υψηλή ραπτική και τη φιλοζωία. Ο απόφοιτος του περίφημου Fashion Institute of Technology (FIT) της Νέας Υόρκης δεν φανταζόταν ότι οι δύο αυτές αγάπες θα τον οδηγούσαν στην κορυφή του κόσμου της μόδας, μέσα από ένα πρωτόγνωρο για τα δεδομένα εγχείρημα. Όμως ο Ρούμπιο κατάφερε να δημιουργήσει μια ολόκληρη νέα κατηγορία μόδας, την «canine couture», δηλαδή την υψηλή ραπτική για σκύλους.

Όλα ξεκίνησαν πριν από δύο δεκαετίες, όταν ο σχεδιαστής έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε έναν κακοποιημένο σκύλο.

Το μικρόσωμο τσιουάουα, φοβισμένο και ταλαιπωρημένο, έτρεμε συνεχώς. Ο Ρούμπιο αποφάσισε να του φτιάξει ένα ειδικό μπουφάν που θα το κρατούσε ζεστό και θα το έκανε να νιώθει ασφάλεια. «Ήθελα να είναι σαν μια αγκαλιά. Και όντως δούλεψε», εξήγησε σε συνέντευξή του.

Το σχέδιο ήταν τόσο επιτυχημένο, που σύντομα ξεκίνησε να δημιουργεί και άλλα ρούχα, τα οποία γρήγορα τράβηξαν την προσοχή των φίλων του.

Ο Ρούμπιο, αντί να φτιάξει ένα ακόμη μαζικό προϊόν, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία του και να το πάει στο επόμενο επίπεδο. «Θέλησα να φτιάξω κάτι πολυτελές. Μια ειδική αγορά που ο κόσμος δεν ήξερε ότι θα αγαπήσει, μέχρι που το είδε».

Κάπως έτσι γεννήθηκε το Anthony Rubio Designs και ο τίτλος που πλέον τον ακολουθεί: Ρet couturier.

Oι δημιουργίες του σχεδιαστή υψηλής ραπτικής για κατοικίδια Άντονι Ρούμπιο, από σμόκιν και βραδινές τουαλέτες μέχρι κοστούμια εμπνευσμένα από την ποπ κουλτούρα, ξεχωρίζουν για τη λεπτομέρεια, την υψηλή ποιότητα και τη μοναδικότητά τους.

Οι πελάτες του έχουν τη δυνατότητα να παραγγείλουν ένα ρούχο sur mesure (στα μέτρα τους) για το κατοικίδιό τους, κατόπιν ραντεβού. Όπως εξηγεί ο ίδιος, οι δημιουργίες του αποτελούν συλλεκτικά κομμάτια, ενώ αρκετοί πελάτες του τις εκθέτουν ως έργα τέχνης στα σπίτια τους.

Στη δημιουργική διαδικασία, πάνω απ’ όλα, είναι η άνεση και η ασφάλεια των τετράποδων. Όπως αναφέρει, τα ρούχα κατασκευάζονται με υφάσματα που εξασφαλίζουν ευελιξία και σωστή αναπνοή. Επίσης, όλα τα σχέδια έχουν κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε το ζώο να μπορεί να κάνει την ανάγκη του χωρίς να χρειαστεί να του βγάλει ο ιδιοκτήτης το ρούχο.

Από τη Vogue Italia στο New York Fashion Week

Η μοναδικότητα των δημιουργιών του Άντονι Ρούμπιο τράβηξε γρήγορα την προσοχή διεθνών περιοδικών. Ενώ βρισκόταν για διακοπές στην Ιταλία, η υπεύθυνη φωτογράφισης της ιταλικής Vogue του ζήτησε να τον συναντήσει. Το αποτέλεσμα ήταν μια εκτενής φωτογράφιση με 20 φωτογραφίες, η οποία δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού και αποτέλεσε το εφαλτήριο για την απογείωση της επιχείρησής του.

Μέσα στις ευκαιρίες που προέκυψαν ήταν η πρόσκληση να γίνει ο πρώτος σχεδιαστής που θα βάλει σκύλους ως μοντέλα στο New York Fashion Week το 2012. Η μόνη απαίτηση των διοργανωτών ήταν να σχεδιάσει και ρούχα για ανθρώπους, καθώς «η Εβδομάδα Μόδας αφορά τους ανθρώπους».

Ο Ρούμπιο έφτιαξε γρήγορα τέσσερα κομμάτια και από τότε παρουσιάζει τη δική του Canine Couture επίδειξη κάθε σεζόν, προσελκύοντας τα φώτα της δημοσιότητας και την προσοχή του κοινού.

Αυτή η διαρκής προβολή, όμως, δεν του χρησιμεύει απλώς για να προωθήσει το brand του. Έχει γίνει η πλατφόρμα μέσα από την οποία ο Άντονι Ρούμπιο μπορεί να αναδείξει σημαντικούς σκοπούς.

Ο pet couturier έχει κάνει επιδείξεις μόδας με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για οργανώσεις όπως η The Humane Society και η The Guide Dog Foundation, ενώ το 33% όλων των εσόδων του δίνεται σε φιλοζωικές οργανώσεις.

«Ήθελα να μπορέσω να μιλήσω εκ μέρους εκείνων που δεν μπορούν να μιλήσουν», εξήγησε ο Ρούμπιο. «Ήθελα να εκπαιδεύσω τον κόσμο σχετικά με τη δυσχερή θέση των ζώων που εγκαταλείπονται και παραδίδονται σε οργανισμούς για υιοθεσία. Επίσης, ήθελα να χρησιμοποιήσω το brand μου ως μέσο για να ενημερώσω τον κόσμο για τον έλεγχο του πληθυσμού των ζώων και τις ασθένειες που ο κόσμος δεν γνωρίζει».

Ο Ρούμπιο διοργάνωσε το Pet Gala στις 20 Μαΐου 2024, μιας εκδήλωσης εμπνευσμένης από το περίφημο Met Gala, στο Μουσείο Σκύλων AKC της Νέας Υόρκης.

Πρόκειται για μια επίδειξη μόδας με σκύλους-μοντέλα από όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων των δικών του δύο διασωθέντων τσιουάουα, του Μπόγκι και της Κίμπα. Μετά την επίδειξη, το μουσείο θα εκθέσει όλα τα κομμάτια του Ρούμπιο σε μια ειδική έκθεση περιορισμένης διάρκειας.

«Ποιος θα το φανταζόταν ότι θα κατέληγα σε μουσείο;», λέει ο ίδιος. «Είναι υπέροχο. Η μία ευλογία μετά την άλλη».

Το Reuters βρέθηκε στην τελευταία επίδειξη του. Παρακάτω κάποια highlights:

