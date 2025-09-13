science
13.09.2025
Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία - Καίει σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Σπαρτουλιά
Το ίντερνετ έχει πεθάνει: Γιατί η «θεωρία του νεκρού διαδικτύου» γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής;
13 Σεπτεμβρίου 2025

Το ίντερνετ έχει πεθάνει: Γιατί η «θεωρία του νεκρού διαδικτύου» γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής;

Είναι το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου στο ίντερνετ ψεύτικο; Η θεωρία του νεκρού διαδικτύου «ήταν μια τρελή θεωρία συνωμοσίας, αλλά τώρα φαίνεται πολύ πιο ρεαλιστική»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Ποτέ δεν πήρα στα σοβαρά τη θεωρία του νεκρού διαδικτύου, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν πραγματικά πολλοί λογαριασμοί Twitter που λειτουργούν με LLM (μεγάλο γλωσσικό μοντέλο)», έγραψε ο Sam Altman, CEO της OpenAI που δημιούργησε το ChatGPT, την περασμένη εβδομάδα στο X.

Σύμφωνα με το Time Magazine, ο Altman αναφερόταν σε μια ιδέα που έγινε δημοφιλής από μια ανάρτηση του 2021 στο διαδικτυακό φόρουμ Agora Road’s Macintosh Cafe: ότι το διαδίκτυο, που κάποτε ήταν γεμάτο ανθρώπινη ζωή, ήταν πλέον νεκρό, λειτουργούσε εξ ολοκλήρου από bots και για bots.

«Το Διαδίκτυο φαίνεται άδειο και χωρίς ανθρώπους», έγραψε ο χρήστης με το ψευδώνυμο IlluminatiPirate, ο συγγραφέας της θεωρίας, εκείνη την εποχή.

Η υπόσχεση της ελεύθερης αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπων είχε χαθεί.

Το Διαδίκτυο είχε «υποκλαπεί από μια μικρή ομάδα ισχυρών».

Μια θεωρία συνωμοσίας;

Το 2021, σχεδόν δύο χρόνια πριν από την κυκλοφορία του ChatGPT, η ιδέα ότι το διαδίκτυο λειτουργούσε από ρομπότ ακουγόταν παρατραβηγμένη, όπως και η εξήγηση ότι «η κυβέρνηση των ΗΠΑ εμπλέκεται σε μια τεχνητή νοημοσύνη που επηρεάζει ολόκληρο τον παγκόσμιο πληθυσμό».

Το περιοδικό The Atlantic δημοσίευσε ένα άρθρο για τη θεωρία με τον τίτλο «Η θεωρία του νεκρού διαδικτύου είναι λανθασμένη, αλλά φαίνεται αληθινή».

Τα bots — τα αυτοματοποιημένα υπολογιστικά— ήταν μέρος του διαδικτύου, αλλά δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν πειστικό περιεχόμενο.

«Δεν είχαμε τεχνητή νοημοσύνη που να λειτουργεί σε τέτοια κλίμακα ώστε να μπορείς πραγματικά να έχεις αξιόπιστους λογαριασμούς τεχνητής νοημοσύνης που να ελέγχουν το διαδίκτυο», δήλωσε στο TIME ο Adam Aleksic, γλωσσολόγος και συγγραφέας του Algospeak: How Social Media is Transforming the Future of Language.

Η θεωρία του νεκρού διαδικτύου «ήταν μια τρελή θεωρία συνωμοσίας, αλλά τώρα φαίνεται πολύ πιο ρεαλιστική».

Ο θάνατος του διαδικτύου

Το επιχειρηματικό μοντέλο της δημιουργίας περιεχομένου στο διαδίκτυο είναι απλό: οι διαφημιστές πληρώνουν τους δημιουργούς για την προσοχή που προσελκύει το περιεχόμενό τους, κάτι που επιτρέπει στους δημιουργούς να συνεχίσουν να δημιουργούν — και στους ανθρώπους να συνεχίσουν να βλέπουν πράγματα που τους αρέσουν.

Μόνο που, τα τελευταία χρόνια, οι άνθρωποι έχουν γίνει περιττοί.

Μια έκθεση του Μαρτίου από την Adalytics, μια εταιρεία ανάλυσης διαφημίσεων, διαπίστωσε εκατομμύρια περιπτώσεις, τουλάχιστον από το 2020, στις οποίες διαφημίσεις για μάρκες από την Pfizer έως την NYPD προωθήθηκαν σε bots που περιηγούνταν στο διαδίκτυο και όχι σε πραγματικούς χρήστες, υπονομεύοντας την επένδυση των διαφημιστών.

Σε μερικές κωμικές περιπτώσεις, οι διαφημίσεις προωθήθηκαν από τον διακομιστή διαφημίσεων της Google στα ίδια τα bots της Google.

Το ποσοστό της διαδικτυακής κίνησης που αποτελείται από bots έχει αυξηθεί τα τελευταία δέκα χρόνια, σύμφωνα με την Imperva, μια εταιρεία κυβερνοασφάλειας.

Το 2024, έφτασε το 51%, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το ποσοστό της διαδικτυακής κίνησης από ανθρώπους.

Η είσοδος της τεχνητής νοημοσύνης στη συζήτηση

Ακόμα και αν ορισμένοι από τους χρήστες του διαδικτύου ήταν bots, ήταν ως επί το πλείστον παθητικοί παρατηρητές.

Αυτό άλλαξε το 2022, όταν η OpenAI του Sam Altman ξεκίνησε τον αγώνα της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης.

Από τότε, η ποσότητα του περιεχομένου που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη έχει εκτοξευθεί στα ύψη.

Το ποσοστό των ιστότοπων στα 20 κορυφαία αποτελέσματα αναζήτησης της Google που περιέχουν περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη έχει αυξηθεί κατά 400% από την κυκλοφορία του ChatGPT, σύμφωνα με την Originality AI, μια νεοφυή επιχείρηση που κατασκευάζει ανιχνευτές περιεχομένου τεχνητής νοημοσύνης.

«Είναι προς το επιχειρηματικό συμφέρον των πλατφορμών να μας γεμίζουν με σκουπίδια, γιατί με την πάροδο του χρόνου, αν υπάρχουν περισσότεροι λογαριασμοί τεχνητής νοημοσύνης, θα πρέπει να πληρώνουν λιγότερα στους ανθρώπινους δημιουργούς», είπε ο Aleksic.

Μηχανές αναζήτησης όπως η Google άρχισαν να παρέχουν περιλήψεις άρθρων στο διαδίκτυο που δημιουργήθηκαν με AI.

Αντί να επισκέπτονται τις σελίδες των δημιουργών περιεχομένου, οι χρήστες μπορούσαν να έχουν μια γενική εικόνα χωρίς να εγκαταλείπουν τη μηχανή αναζήτησης.

Λιγότερα κλικ σήμαιναν λιγότερα έσοδα από διαφημίσεις για τους δημιουργούς.

Καθώς το περιεχόμενο που δημιουργείται με AI γίνεται όλο και πιο εξελιγμένο, η εμβέλειά του έχει ξεπεράσει τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων.

Τον Αύγουστο, το Dispatch ανέφερε ότι τα άρθρα που δημοσίευσε η «Margaux Blanchard» στο Wired και σε τουλάχιστον πέντε άλλα μέσα ενημέρωσης είχαν καταργηθεί, αφού αποκαλύφθηκε ότι η συγγραφέας ήταν τεχνητή νοημοσύνη.

Για τους απατεώνες με δημιουργικό ταλέντο, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί έναν καινοτόμο τρόπο για να βγάλουν γρήγορα χρήματα.

Έτσι, το όραμα του IlluminatiPirate για ένα εικονικό έρημο τοπίο που δημιουργήθηκε από και για bots είναι πιο πιθανή από ποτέ.

Το ανθρώπινο κόστος

Η αυξανόμενη πλημμύρα «αποβλήτων» προκαλεί προβλήματα και στους προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης.

Τα LLM, ή μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, όπως το ChatGPT, εκπαιδεύονται στο διαδίκτυο.

Εάν οι περιλήψεις που παρέχονται από τεχνητή νοημοσύνη συνεχίσουν να αποσπούν κέρδη από τους δημιουργούς πρωτότυπου περιεχομένου, το υψηλής ποιότητας περιεχόμενο ενδέχεται να εξαντληθεί, αφήνοντας τους προγραμματιστές μοντέλων χωρίς τίποτα για να εκπαιδεύσουν.

Τα διακυβεύματα είναι μεγαλύτερα από το διαδίκτυο. Οι άνθρωποι, όπως και τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, μαθαίνουν από αυτά που διαβάζουν.

Δεν είναι «απλώς ότι τα bots μας περιβάλλουν», είπε ο Aleksic.

«Είναι ότι αρχίζουμε να γινόμαστε πιο παρόμοιοι με τα bots».

Τον Ιούλιο, το Scientific American ανέφερε ότι λέξεις που χρησιμοποιούνται συχνά από το ChatGPT, όπως «delve» (ερευνώ) και «meticulous» (μεθοδικός), άρχισαν να εμφανίζονται πιο συχνά σε podcasts με συνομιλίες μετά την κυκλοφορία του προϊόντος το 2022.

«Οι πραγματικοί άνθρωποι έχουν υιοθετήσει τις ιδιαιτερότητες της γλώσσας LLM», παρατήρησε ο Altman σε μια ανάρτηση τη Δευτέρα.

Δεν υπάρχει τίποτα εγγενώς κακό στην αλλαγή της χρήσης της γλώσσας. Ωστόσο, οι αλγόριθμοι που επιμελούνται αυτό που βλέπουμε στο διαδίκτυο «ήδη παρουσιάζουν την πραγματικότητα διαφορετικά από ό,τι είναι », προωθώντας ακραίο περιεχόμενο από ανθρώπινους χρήστες.

Η παραγωγή περιεχομένου με Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αποσταθεροποιήσει ακόμα περισσότερο την κοινή πραγματικότητα που μοιραζόμαστε ως κοινωνία.

Αυτό συμβαίνει γιατί το περιεχόμενο δεν θα προέρχεται πια τόσο από πραγματικούς ανθρώπους (με τις εμπειρίες, τις απόψεις και τα συναισθήματά τους), αλλά θα παράγεται μαζικά από αλγορίθμους.

Σήμερα, η διαδικτυακή συζήτηση στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη συμμετοχή ανθρώπων, κάτι που «αγκυροβολεί» τη συζήτηση σε ό,τι πραγματικά σκέφτονται και αισθάνονται οι άνθρωποι.

Αν όμως η ανθρώπινη συμβολή μειωθεί και κυριαρχήσει η τεχνητή παραγωγή λόγου, τότε υπάρχει κίνδυνος να χαθεί αυτό το «δέσιμο» με την πραγματικότητα, και να δημιουργηθεί μια παραμορφωμένη, τεχνητή εκδοχή της δημόσιας συζήτησης.

